Es ist so weit: Meta bringt "eigenes Twitter" an den Start!

Bald kann man via Threads Kurznachrichten posten. Hat Twitter (zumindest in den USA) ausgedient? © Screenshot: Threads.net

In den USA ist der Twitter-Konkurrent seit dem heutigen Donnerstag in App- und Play-Store zu finden. In Deutschland und den anderen EU-Ländern sucht man Threads allerdings vergebens.

Laut einer Meta-nahen Quelle will das Unternehmen erst Klarheit über den Digital Markets Act (DMA) haben, welcher nächstes Jahr in Kraft treten soll. Der DMA führt strengere Regeln für Internetfirmen in der EU ein und will unter anderem Plattformen den Austausch von Daten über verschiedene Dienste hinweg verbieten, so das Newsportal Insider Paper.

Bereits in der Vergangenheit hat Meta gegen EU-Vorschriften verstoßen, in dem es versuchte Whatsapp zu nutzen, um Facebook und Instagram zu stärken. Bis hierzulande ge-"threadet" wird, könnte es also noch lange dauern.

Der Tech-Riese plant trotzdem, Threads in circa 100 Ländern an den Start zu bringen. Unter threads.net kann man per Webbrowser zugreifen, bisher ist - zumindest von EU-Servern aus - aber nur eine bunte interaktive Animation zu sehen.



Meta gab am gestrigen Mittwoch bekannt, dass die App vom Instagram-Team entwickelt wurde und dem Konzept von Twitter folgt. Die Nachricht folgt nur knapp eine Woche, nachdem Unternehmer Elon Musk (52) gravierende Einschränkungen für den Kurznachrichtendienst bekannt gab.

Normale Nutzer ohne Verifizierungsabzeichen dürfen pro Tag nur noch 600 Tweets pro Tag lesen, neue Nutzer sogar nur 300.