Sie schlief sogar im Büro: Loyale Twitter-Mitarbeiterin gnadenlos gefeuert

Ein Kollege hielt fest, wie sich Crawford im Büro eine Pause gönnte. Strenge Fristen zwangen sie zu Überstunden. © Screenshot: Twitter/evanstnlyjones

Laut der britischen Zeitung "The Mirror" soll es diesmal 200 Mitarbeiter des Kurznachrichtendienstes getroffen haben, die am gestrigen Montag von ihren Posten entlassen wurden.

Darunter befand sich auch die Leiterin der Zahlungsabteilung Esther Crawford, die seit Dezember 2020 für das Unternehmen tätig war.

Dabei hatte sie für "Twitter 2.0" unter Elon Musks Führung alles gegeben. Obwohl sie trotz ihrer harten Arbeit anstandslos vor die Tür gesetzt wurde, bleibt sie stolz auf ihr Team und ihre Errungenschaften.

"Das Schlimmste, was ihr mitnehmen könnt, wenn ihr mir dabei zugeschaut habt, wie ich für Twitter 2.0 alles gab, ist, dass mein Optimismus oder meine harte Arbeit ein Fehler waren", schrieb Crawford auf Twitter.

Sie fügte hinzu: "Wer stichelt und spottet, steht zwangsläufig an der Seitenlinie und nicht in der Arena. Ich bin zutiefst stolz auf das Team, dass es durch so viel Lärm und Chaos geschafft hat."