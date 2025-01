LKA Bayern: WhatsApp wird neue Info-Plattform für Landeskriminalamt

München - Das Bayerische Landeskriminalamt erweitert seine Möglichkeiten, Informationen an die Bürger zu senden – mit einem eigenen WhatsApp-Kanal.

Als erster Beitrag erscheint eine Mitteilung vom Mittwoch, in der man dem im Dienst getöteten Kollegen (†32) aus Sachsen , der im brandenburgischen Lauchhammer bei der Verfolgung mutmaßlicher Autodiebe überfahren wurde, gedenkt.

Abonniert man den Kanal, zeigt sich, dass dieser bereits am 19. Dezember erstellt wurde.

"Wie bereits auf unseren anderen Social-Media-Kanälen informieren wir unsere Followerinnen und Follower dort unter anderem mit Pressemeldungen, Stellenausschreibungen sowie weiteren Themen rund um das Bayerische Landeskriminalamt", heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Auch die Münchner Polizei informiert – schon seit längerer Zeit – auf WhatsApp über Einsätze und offene Stellen. © Peter Kneffel/dpa

Am Donnerstag und Freitag folgten Stellenausschreibungen. Beispielsweise nach mehreren IT-Profis am Standort Königsbrunn oder eine Bürokraft für das Dezernat 13 (Interne Ermittlungen) in München.

Wer dem Kanal des Bayerischen Landeskriminalamts folgen möchte, scannt einfach den QR-Code im Foto oder klickt auf diesen Link. Wer gerade zum ersten Mal vom WhatsApp-Kanal der Münchner Polizei gelesen hat, findet diesen hier.

Dem LKA folgen nach dem nun offiziellen Start aktuell etwas mehr als 250 Personen. Die seit Längerem schon aktiven Münchner wurde bereits von 48.000 Menschen abonniert.

Aktuell lohnt sich letzterer Kanal für Pferdeliebhaber, die gerade über eine neue berufliche Laufbahn abseits der Uniform nachdenken.

Übrigens: Auch TAG24 hält bereits Tausende über WhatsApp mit einem eigenen Kanal auf dem Laufenden. Diesen könnt Ihr unter diesem Link abonnieren.