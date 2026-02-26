Luxus, Party, Insolvenz - und jetzt Tod: Selfmade-Millionär (†34) überraschend gestorben

Wien (Österreich) - Der Wiener Instagram-Star und Immobilienunternehmer Mike Maschina ist völlig überraschend im Alter von 34 Jahren verstorben.

Mike Maschina (†34) präsentierte sich jahrelang als Selfmade-Millionär. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/mike_maschina

Wie die österreichische Tageszeitung "Heute" berichtet, starb Mike Maschina bereits am 9. Februar völlig unerwartet. Die Todesursache ist bislang nicht öffentlich bekannt. Er wurde am Dienstag im engsten Kreis beerdigt.

Der 34-Jährige hatte sich über Jahre auf Social Media als schillernder Selfmade-Millionär präsentiert, bevor er sich plötzlich aus der Öffentlichkeit zurückzog.

Mit auffälligen Autos, teuren Reisen und rauschenden Partys sorgte er über Jahre hinweg für Aufsehen und wurde von seinen über 90.000 Followern auf Instagram gefeiert.