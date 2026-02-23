Obwohl keiner zofft: Anzeige nach XXL-Schneeballschlacht! Debatte um Wintergaudi

München - Der Schnee ist weg - doch die Frage, ob eine großangelegte Schneeballschlacht eine Ordnungswidrigkeit sein kann, beschäftigt die Gemüter in München weiter. Die Polizei hat den Initiator, der in der vergangenen Woche zur entsprechenden Wintergaudi mit mehreren Hundert Menschen an der Alten Pinakothek aufgerufen hatte, nun angezeigt.

Er hatte Lust auf eine riesen Schnee-Sause – und wurde nicht enttäuscht: Schauspieler und Influencer Daniel Tonnar Leyva (22). © Screenshots/Instagram/DailyDaniel0 (2)

Es bestehe der Verdacht einer nicht angemeldeten Veranstaltung, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die weitere Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenanzeige liege nun beim Kreisverwaltungsreferat (KVR), sagte der Polizeisprecher.

Beim KVR hieß es dazu, eine entsprechende Akte sei bisher nicht eingegangen.

Nach einem Aufruf in den sozialen Medien hatten sich am Freitag nach Augenzeugenberichten an die 300 Menschen vor der Alten Pinakothek an der Schneeballschlacht beteiligt.

Der Initiator hatte unter anderem auf Instagram nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Woche zu "Deutschlands größter Schneeballschlacht" aufgerufen.

"Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der diese Idee cool findet", sagte er in seinem Aufruf auf Instagram. Allerdings hatte er die Veranstaltung nicht beim KVR angemeldet.

Diese Vorgabe sei ihm "in dem Ausmaß" nicht bewusst gewesen, ließ er nach einem Gespräch mit der Behörde auf Instagram wissen.