Baby von YouTuberin stirbt kurz nach Geburt: "Herz hörte einfach auf zu Schlagen"

Hannah Kaiser (32) muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Baby starb kurz nach der Geburt. © Instagram/kleinaberhannah

Wie Hannah ihren rund 70.000 Followern nun auf Instagram mitteilte, habe sie ihre Tochter bei einer "Traumgeburt auf ganz natürlichem Weg" zur Welt gebracht - das Mädchen wurde jedoch nur wenige Tage alt. Kurz nach der Geburt haben sie und Ehemann Simon Kaiser ihr Kind verloren.

"Wir hatten ein paar wunderschöne Tage mit ihr, in denen wir die Zeit zu dritt in vollen Zügen genießen konnten. Dann hat ihr Herz ganz unerwartet einfach aufgehört zu schlagen", offenbarte die 32-Jährige in ihrem Beitrag.

Der Verarbeitungsprozess laufe "in Wellen mit Aufs und Abs". "Ich hab immer gesagt, das eigene Kind zu verlieren, muss das Schlimmste sein, was einem passieren kann. Und so fühlt es sich auch definitiv an. Wir haben in wenigen Tagen die höchsten Höhen und tiefsten Tiefen durchgemacht, die ein Mensch erleben kann", fasste sie ihre aktuelle Gefühlslage in Worte.

Die Hamburgerin und ihr Partner seien nun dabei, sich zurück ins Leben zu kämpfen und so viel Normalität wie möglich in ihren Alltag zu bringen. Unterstützt werden sie dabei von ihren Liebsten und professioneller Hilfe.