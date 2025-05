Während Mann schwangere Frau betrügt: YouTube-Paar gaukelt jahrelang perfekte Familie vor

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Es war ein Schock für viele Fans, als Catherine Paiz (34) und Austin McBroom (32, bekannt als "ACE-Family" auf YouTube) im Januar 2024 ihr Ehe-Aus bekannt gaben. Nun kam heraus: So überraschend war die Trennung gar nicht!

Catherine Paiz (34) hat in der Biografie mit ihrer Ehe knallhart abgerechnet. © Screenshot/Instagram/@catherinepaiz

"Unsere Wege als Paar haben sich verändert und unüberbrückbare Differenzen geschaffen. So herzzerreißend es auch ist, ich fühle mich befreit", äußerte sich Catherine vor über einem Jahr auf ihrem Instagram-Profil zum Liebes-Aus.

Erst durch die vorab veröffentlichten Auszüge ihres ersten Buches "Dolores: My Journey Home", das am 1. Juli erscheint, wird klar, was genau sie mit "befreit" gemeint hat.

Denn laut "The Palm Beach Post" heißt es in ihrer Biografie, dass die 34-Jährige "in einer Lüge gelebt" habe. Während Catherine mit dem dritten Kind schwanger war, soll Austin sie eiskalt mit einer anderen betrogen haben!

Bemerkt habe die gebürtige Kanadierin die Seitensprünge ihres Mannes im Herbst 2019, als dieser seine Geliebte auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Los Angeles eingeladen hatte. Dabei soll sie sich extrem "gedemütigt" gefühlt haben.

Austin selbst hatte sich zu den Vorwürfen bereits auf Snapchat gemeldet und behauptet, dass Catherine von der Affäre gewusst habe. Trotz der schwierigen Umstände hat das Paar jahrelang vor der Kamera auf "happy family" gemacht.