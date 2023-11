"Granfluencer" verdient mit Auto-Tipps auf YouTube mehr als mit 40 Jahren sparen

Kilmer kennt sich aus - Egal, ob Neuwagen oder Oldtimer. © Screenshot/Facebook/Scotty Kilmer

Mit seinen Videos will der Amerikaner bis heute knapp 24 Millionen Dollar verdient haben. "Nachdem ich in einen Monat auf YouTube war, hatte ich mehr verdient, wie wir in 40 Jahren gespart hatten", sagte er.

Kilmer ist "Granfluencer", also ein Rentner, der sein Leben auf informative und hilfreiche Weise mit anderen im Internet teilt. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern "grandparents" (dt. Großeltern) und "Influencer" zusammen.

Laut Deutschem Institut für Marketing ist der 70-Jährige nicht alleine. Denn mit ihm tummeln sich noch viele weitere Senioren auf YouTube, Instagram und TikTok. Die Themenpalette reicht von Gartenpflege, über Mode bis hin zu Sport oder Kochen.



Scotty Kilmer produziert alle Videos selbst. "Ich mache meine eigenen Drehbücher in meinem Kopf, filme es, bearbeite es. Ich tue, was ich will, wann ich will", erklärte der Granfluencer.