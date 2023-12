Neuer "GTA"-Trailer bricht Rekorde: Mr. Beast von Platz eins verdrängt!

New York (USA) - Der Trailer zum Videospiel-Kracher "GTA VI" wurde erst am Dienstag veröffentlicht und steht mit mehr als 90 Millionen Aufrufen schon jetzt im Guinness-Buch der Rekorde.

"GTA VI" wurde heiß erwartet und soll 2025 endlich erscheinen. © Screenshot/YouTube/Rockstar Games

Mit 90.421.491 Aufrufen ist das erste Ankündigungsvideo von "Rockstar Games" zur von Fans langersehnten Fortsetzung der Kult-Reihe das innerhalb von 24 Stunden meistgeschaute Video auf YouTube, gab "Guinness World Records" am Mittwoch bekannt.

Zuvor hatte YouTube-Superstar "Mr. Beast" den Rekord inne, als er in seinem Video "Every Country On Earth Fights For $250,000!" Teilnehmer aus 250 Nationen gegeneinander antreten ließ und an einem Tag 59,4 Millionen Aufrufe generierte.

Neben den exorbitanten Klickzahlen bescherten auch die 8,9 Millionen Likes dem Trailer des neuen "GTA" einen Eintrag im Buch der Rekorde. Kein anderer Videospiel-Trailer wurde in den ersten 24 Stunden öfter mit "Gefällt mir" markiert.

Abgesehen von diesen Rekorden sorgte der sechste Teil der GTA-Reihe schon lange vor seiner Ankündigung für Schlagzeilen.

Da seit dem letzten Ableger "GTA V" aus dem Jahre 2013 einige Jahre vergangen sind, wurde die lange Wartezeit auf die Fortsetzung, die nun im Jahr 2025 erscheinen soll, bereits zum Internet-Meme.