Hat er Zuschauer aus Indien gekauft? YouTube-Star äußert sich zu heftigen Vorwürfen

Vor einigen Tagen erst hatte Cem Gülken alias "HapticRush" (875.000 Follower bei YouTube) schwere Vorwürfe gegen den "FIFA"-Streamer (Simon Schildgen, 1,1 Millionen Follower) erhoben und behauptet, der leidenschaftliche Fan von Schalke 04 würde sogenanntes Viewbotting betreiben - also Geld dafür bezahlen, dass Bots sich seine Videos "ansehen" und so die Klickzahlen nach oben treiben.

YouTuber "HapticRush" hat im Internet behauptet, der "FIFA"-Streamer würde Klicks kaufen. © Instagram/haptic (Screenshot)

Allerdings sei er bereits seit mehreren Monaten mit YouTube-Mutter Google im Austausch, da er selbst dafür nicht verantwortlich sei und das Botting seinem Kanal nicht helfen, sondern vielmehr schaden würde.

Um das zu untermauern, zeigte Schildgen in seinem Statement einige Einblicke in sein YouTube-Dashboard und stellte klar: "Ich habe seit der Erstellung auf meinem Zweitkanal circa 46 Millionen Klicks gemacht und davon sind 0,9 Prozent aus Indien."

Es sei in der heutigen Zeit leider normal, dass sich YouTuber und Streamer mit solchen Themen auseinandersetzen müssten - auch, wenn sie nichts dafür könnten, meinte Schildgen weiter. Er sei daher nun in einer Situation, in der er etwas beweisen müsse, was nicht bewiesen werden kann, führte er aus. "Daher hoffe ich, euch mit Argumenten überzeugen zu können", so der Fußballfan.

Abschließend fand er deutliche Worte zu seinem Kontrahenten: "Ich habe in zwölf Jahren YouTube noch nie so ein ekliges Verhalten gesehen. Ich habe noch nie so eine respektlose Person gesehen. Ich bin noch nie einem Menschen begegnet, der so von oben herab mit mir geredet hat."