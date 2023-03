Youtube verliert Kampf gegen Krebs: Brian Sandowski ist tot

Berlin - Der YouTuber Brian Sandowski erlag am vergangenen Sonntag nach langjährigem Kampf seiner Krebserkrankung. Der Berliner wurde nur 32 Jahre alt.

Tausende Menschen folgten dem deutschen YouTuber in der schwersten Zeit seines jungen Lebens.

Die Chemotherapie sowie die anderen Behandlungen schlugen zunächst gut bei dem deutschen Blogger an. Es schien Brian besser zu gehen. Doch im Juni 2018 kehrte dann der Krebs zurück.

Im April 2014 wurde erstmals ein Medulloblastom in seinem Gehirn diagnostiziert. Seitdem hat Brian Chemotherapie, mehrere Bestrahlungstherapien und Operationen über sich ergehen lassen, wie es auf seinem YouTube-Account heißt.

Zum Andenken an den verstorbenen Internet-Star wurde auf YouTube ein Zusammenschnitt seiner Videos gepostet und all seinen Unterstützern gedankt.

Doch dann folgte die traurige Nachricht: Am 12. März hat Brian den Kampf gegen den Krebs verloren. Auf seinem Instagram-Account wurde folgendes Statement bekannt gegeben: "Er ist in Anwesenheit seiner Familie und seiner Freunde zu Hause eingeschlafen. Danke an alle die ihn unterstützt haben."

Brians Community reagiert mit großer Anteilnahme auf seinen Tod. Die Fans seien auch ein wesentlicher Grund dafür gewesen, dass Brian immer wieder den Mut und die Kraft gefasst habe, nicht aufzugeben und sich dem Krebsleiden zu stellen.

Brian war für viele Menschen ein Vorbild mit seiner mutigen, lustigen und vor allem ehrlichen Art, die die Herzen seiner Fans immer wieder aufs Neue berührte.