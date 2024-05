Tausende Nutzer betroffen: Störung bei Telekom, 1&1, O2 und Postbank

Berlin - Mega-Störung! Tausende Nutzer von Telekom, 1&1, O2 und Postbank haben am Dienstag Probleme mit ihren Anbietern gemeldet.

Die Störungskarte von allestörungen.de zeigt massive Probleme bei der Telekom am Dienstagmorgen. © Screenshot/AlleStörungen.de

Auf "allestörungen.de" konnte man am Morgen einen rasanten Anstieg von Störungsmeldungen bei den Anbietern für Internet, Mobilfunk und Fernsehen beobachten.

Allein bei Telekom meldeten kurz vor 9 Uhr fast 3000 Kunden Probleme. Telekom meldete sich daraufhin auf der Plattform X zu Wort und erklärte, dass es aufgrund eines "technischen Problems" aktuell zu Beeinträchtigungen bei ihrem Produkt "Magenta TV" kommen kann. Allerdings klagten Nutzer auch über Störungen beim Telefonieren.

Man arbeite mit "Hochdruck" an der Störungsbeseitigung, so Telekom in seinem Beitrag.

Auch bei den Anbietern 1&1 und O2 lief es am Dienstag nicht rund. Betroffen war vor allem Internet und Festnetz.