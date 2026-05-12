WhatsApp ab sofort mit Abo-Modell: Das kommt auf Apple-Nutzer zu

Menlo Park (USA) - Gleich vorweg das Wichtigste: Bei dem kostenpflichtigen Abo-Modell handelt es lediglich um ein Zusatzangebot, nicht um eine Nutzungsbeschränkung. Bedeutet: Wer den Messenger so benutzen möchte wie bisher, benötigt das Abo nicht. Doch wer Lust auf neue Funktionen hat, könnte vielleicht interessiert sein.

Im Laufe der nächsten Wochen wird das Update auch die deutschen iOS-Geräte erreichen. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

Im FAQ-Bereich der hauseigenen Website erklärt das Subunternehmen des Meta-Konzerns die neuen Funktionen hinter der Bezahlschranke.

Nach und nach soll der Messenger nun auch auf den Geräten der Apple-Nutzer auf die Version aktualisiert werden (Version 26.17.74.). Dann haben Nutzer die Möglichkeit, unter "Einstellungen" – "Abos" das neue "WhatsApp Plus-Abo" abzuschließen. Laut Insiderinformationen soll das Abo zunächst 2,49 Euro kosten und vorerst optische Änderungen mit sich bringen.

Nutzer mit Android-Geräten haben bereits seit Ende April die Möglichkeit, das Abo zu buchen.