WhatsApp ab sofort mit Abo-Modell: Das kommt auf Apple-Nutzer zu
Menlo Park (USA) - Gleich vorweg das Wichtigste: Bei dem kostenpflichtigen Abo-Modell handelt es lediglich um ein Zusatzangebot, nicht um eine Nutzungsbeschränkung. Bedeutet: Wer den Messenger so benutzen möchte wie bisher, benötigt das Abo nicht. Doch wer Lust auf neue Funktionen hat, könnte vielleicht interessiert sein.
Im FAQ-Bereich der hauseigenen Website erklärt das Subunternehmen des Meta-Konzerns die neuen Funktionen hinter der Bezahlschranke.
Nach und nach soll der Messenger nun auch auf den Geräten der Apple-Nutzer auf die Version aktualisiert werden (Version 26.17.74.). Dann haben Nutzer die Möglichkeit, unter "Einstellungen" – "Abos" das neue "WhatsApp Plus-Abo" abzuschließen. Laut Insiderinformationen soll das Abo zunächst 2,49 Euro kosten und vorerst optische Änderungen mit sich bringen.
Nutzer mit Android-Geräten haben bereits seit Ende April die Möglichkeit, das Abo zu buchen.
Plus-Nutzer können sogenannte "Premium-Sticker mit Spezialeffekten" versenden, die App-Designs und -Symbole personalisieren und bis zu 20 Chats gleichzeitig fixieren, sodass diese jederzeit oben angezeigt werden.
Zudem sollen Premium-Klingeltöne eingeführt werden, damit Plus-Nutzer anhand diesen bereits am Klingeln erkennen können, wer sie denn gerade anruft.
Die Kündigungsfrist für dieses Abo-Modell beläuft sich WhatsApp zufolge auf 24 Stunden.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa