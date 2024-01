100 Tage Gaza-Krieg: Die erschütternde Bilanz der Kämpfe

Tel Aviv - Am 7. Oktober überfielen Terroristen der Hamas israelische Grenzorte. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive im Gazastreifen. Am 100. Tag des Gaza-Kriegs ist die vorläufige Bilanz verheerend.

In diesem Haus haben zwei Hamas-Kämpfer gelebt. Israelis zerstörten es während des Krieges in Gaza. © dpa/AP/Mahmoud Illean

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sollen nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 23.800 Menschen getötet worden sein.

Bei der brutalen Terrorattacke am 7. Oktober vergangenen Jahres haben extremistische Palästinensergruppen mehr als 1200 Menschen in Israel ermordet. Bei dem schlimmsten Massaker in der Geschichte Israels, das Auslöser des Krieges war, verschleppten Terroristen auch etwa 250 Menschen in den Gazastreifen.

Israel geht davon aus, dass dort noch 136 Menschen festgehalten beziehungsweise deren Leichen nicht herausgegeben werden. Regierungsangaben zufolge sind vermutlich 25 Menschen nicht mehr am Leben.

Im Rahmen eines Deals zwischen der Regierung in Jerusalem und der Hamas wurden während einer einwöchigen Feuerpause Ende November insgesamt 105 Geiseln freigelassen. Im Austausch entließ Israel 240 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen.