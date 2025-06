Hamburger SPD-Politikerin muss nach Angriff weiter in Israel ausharren

Hamburg - Hamburgs Parlamentspräsidentin Carola Veit (52, SPD ) sitzt wegen der Angriffe von und auf Israel noch immer in Tel Aviv fest und kann das Land weiterhin nicht verlassen.

Alles in Kürze

Die SPD-Politikerin Carola Veit kann Israel noch immer nicht verlassen. © Jonas Walzberg/dpa

"Wir sind in einem Hotel untergebracht, wir haben Kontakt zur deutschen Botschaft und wir warten jetzt ab", sagte die 52-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

In der Nacht zu Samstag habe sie viermal einen Schutzraum des Hotels aufsuchen müssen. "Wir haben dann 90 Sekunden Zeit, in den Schutzraum zu gehen und müssen dort bis zur Entwarnung bleiben."

Es sei zwar eine belastende Situation, "aber das geht hier allen so". Sie nutze die Zeit für Arbeit am Laptop und telefoniere viel. "Ich bekomme derzeit mehr Anrufe als an meinem Geburtstag", sagte sie weiter.

Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es mehrere Angriffswellen auf israelische Städte. "Die Nacht war natürlich wieder unruhig. Es gibt jetzt zum Teil längere Vorwarnzeiten vor den Alarmen, dadurch sind die Zeiten in den Schutzräumen auch länger. Familien mit kleinen Kindern müssen sich dann auch eine ganze Nacht dort einrichten", sagte Veit am Sonntagmorgen der dpa.

Derzeit sei das Leben in der Stadt weitgehend lahmgelegt beziehungsweise reduziert. "Es ist wirklich Kriegszustand. Das Leben ist heruntergefahren. Es fahren keine Busse, keine Bahnen, keine Taxen - es ist auch noch Schabbat", sagte sie am Samstag. Schabbat ist ein Ruhetag im Judentum, der am Freitagabend beginnt.