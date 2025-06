SPD-Politikerin sitzt nach Angriff in Israel fest

Hamburgs Parlamentspräsidentin Carola Veit (52, SPD) sitzt nach dem Angriff Israels auf den Iran in Tel Aviv fest. © Christian Charisius/dpa

Derzeit sei unklar, ob und wie sie Israel verlassen könne. Veit stehe mit der deutschen Botschaft in Tel Aviv in Kontakt. Die Bürgerschaftspräsidentin war zu einem viertägigen Besuch in das Land gereist und sollte eigentlich am Freitag zurückkehren.

Israel hat in der Nacht eigenen Angaben zufolge aus der Luft mit einem Großangriff auf iranische Städte und Atomanlagen begonnen. Der Iran schlägt nach israelischen Angaben mit Drohnen zurück.

Jordanien und der Irak haben deshalb bereits ihre Lufträume geschlossen. Der internationale Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv wiederum teilte auf seiner Webseite mit, er sei für alle Ab- und Anflüge bis auf Weiteres gesperrt.

Veit hatte bei ihrem Besuch in Jerusalem unter anderem die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und die Knesset besucht. Zudem sei sie nach Aschdod und Be'er Scheva gefahren. Ihr Besuch in Israel sei nach einer Einladung des israelischen Botschafters in Deutschland, Ron Prosor, vor zwei Jahren lange geplant gewesen.