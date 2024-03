Deutsch-israelischer Philosoph: "Katastrophales Versagen" in Nahost

Omri Boehm (45) spricht bei der offiziellen Veranstaltung zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse im Gewandhaus. © Hendrik Schmidt/dpa

"Meine palästinensischen Freunde wissen, dass jeder, der das, was mein Land jetzt in Gaza tut, Selbstverteidigung nennt, meine Identität zutiefst beschämt, die jüdische und israelische", sagte Boehm am Mittwoch in seiner mit viel Applaus bedachten Dankesrede.

Zugleich nannte er es einen "moralischen Bankrott", wenn die Hamas-Massaker vom 7. Oktober als bewaffneter Widerstand bezeichnet würden.



Boehm verwies auf seine jüdisch-palästinensischen Freundschaften. "Freundschaft war immer der Test, der uns vor einem katastrophalen Versagen der Brüderlichkeit und dem Missbrauch abstrakter Ideen über bewaffneten Widerstand und Selbstverteidigung beschützt hat."

Zu Positionen aus Deutschland sagte Boehm: "Was ist mit der deutsch-jüdischen Freundschaft? Da, wo sie besteht, ist sie ein wahres Wunder. Eines, das mir besonders am Herzen liegt."