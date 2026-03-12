Deutsches Containerschiff nahe Hormus getroffen: Feuer an Bord
Hamburg/Hormus - Nahe der Straße von Hormus ist ein Containerschiff der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd am Donnerstag von Projektilteilen getroffen worden.
Das Schiff "Source Blessing" lag vor der Küste Saudi-Arabiens vor Anker, als es am Morgen beschädigt wurde.
"Wir wissen nicht genau, wovon das Schiff getroffen wurde, aber es müssen irgendwelche Bombensplitter oder Fragmente von Geschossen gewesen sein", so Nils Haupt, Pressesprecher der Hapag-Lloyd AG, gegenüber TAG24.
"Dabei ist ein Feuer ausgebrochen, das wurde aber von der Crew gelöscht", so Haupt.
Nach Angaben des Unternehmenssprechers sei niemand an Bord verletzt worden.
Die 240 Meter lange "Source Blessing" ist derzeit an die dänische Reederei Maersk verchartert. Wie groß der Schaden an Bord ist, sei bislang noch unklar.
Durch die Sperrung der Straße von Hormus hängen etliche Schiffe im Persischen Golf fest. Der Verband Deutscher Reeder geht davon aus, dass mindestens 30 Schiffe deutscher Reeder davon betroffen sind.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa