 655

Erster Evakuierungsflug aus Nahost in Deutschland gelandet!

Einer erster deutscher Evakuierungsflug aus dem Nahen Osten ist am Donnerstagmorgen am Frankfurter Flughafen gelandet! Weitere Flüge sind geplant.

Von Christian Ebner

Frankfurt am Main - Ein erster Evakuierungsflug der Bundesregierung aus der Krisenregion Naher Osten ist am Donnerstagmorgen am Frankfurter Flughafen gelandet. Die Lufthansa-Maschine war in der Nacht in Omans Hauptstadt Maskat gestartet.

Erster Evakuierungsflug der Bundesregierung: Eine Lufthansa-Maschine ist am Donnerstagmorgen in Frankfurt gelandet.
Erster Evakuierungsflug der Bundesregierung: Eine Lufthansa-Maschine ist am Donnerstagmorgen in Frankfurt gelandet.  © Hannes P. Albert/dpa

An Bord des Lufthansa-Airbus vom Typ A340-300 mit der Flugnummer LH345 befinden sich Menschen, die von der Bundesregierung ausgewählt worden sind.

Sie waren wie zehntausende andere infolge des US-Angriffs auf den Iran in der Golf-Region gestrandet und mussten nun über den Landweg nach Maskat gebracht werden.

Nach den Worten von Bundesaußenminister Johann Wadephul (63, CDU) sollten besonders verwundbare Gruppen ausgewählt werden, wie Schwangere, Kranke oder Kinder. Die Maschine hat in der Konfiguration der Lufthansa 279 Passagiersitze. Weitere Evakuierungsflüge sind geplant.

Bald wieder Nahost-Flüge ab und nach Hamburg Airport?
Israel Krieg Bald wieder Nahost-Flüge ab und nach Hamburg Airport?

Es handelt sich nicht um die erste Maschine, die seit Kriegsbeginn Deutschland erreicht: Bereits seit Dienstag hatten insbesondere Fluggesellschaften aus den Vereinigten Arabischen Emiraten einzelne Flüge angeboten.

Die Maschine mit 279 Passagiersitzen war in der Nacht in Omans Hauptstadt Maskat gestartet.
Die Maschine mit 279 Passagiersitzen war in der Nacht in Omans Hauptstadt Maskat gestartet.  © Hannes P. Albert/dpa

Die übliche Flugzeit zwischen Maskat und Frankfurt beträgt zwischen sieben und acht Stunden. Wegen der Eskalation des Nahost-Konflikts sitzen in der Region weiterhin Zehntausende Menschen fest. Es gab zahlreiche Flugausfälle.

Erstmeldung vom 5. März, 7.58 Uhr, aktualisiert um 8.05 Uhr.

Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa

Mehr zum Thema Israel Krieg: