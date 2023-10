"Es ist eine Schande": Pro-Hamas-Demos von Knobloch scharf kritisiert

München - Die Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde für München und Oberbayern, Charlotte Knobloch (90), hat die Genehmigung pro-palästinensischer Kundgebungen in deutschen Städten kritisiert.

Charlotte Knobloch (90) spricht bei einer Gedenkveranstaltung der Israelitischen Kultusgemeinde München. © Matthias Balk/dpa

"Es ist eine Schande, wenn die Politik in einem Land wie Deutschland es zulässt, dass Menschen aus Freude über den Mord an Juden auf der Straße tanzen", sagte Knobloch der "Augsburger Allgemeinen" am Samstag.

Wenn die Gesetze fehlten, um solche Veranstaltungen zu unterbinden, "dann sollte man sie eben schaffen".

Vorgänge wie zuletzt in München, wo etwa 200 Menschen gegen Israel demonstrierten, machten sie wütend: "Wir hatten unsere Veranstaltung auf der einen Seite des Münchner Rathauskomplexes, am Odeonsplatz. Und auf der anderen, am Marienplatz, wird gegen Israel gehetzt."

Die palästinensische Hamas-Terrormiliz hatte am vergangenen Wochenende Israel überfallen, in Grenzdörfern viele Zivilisten umgebracht und Geiseln verschleppt.