Geisel wird von Hamas-Terrorist entlassen: Ihr letzter Blickkontakt spricht Bände!

Gazastreifen - Wenn Blicke töten könnten, dann gäbe es jetzt wohl einen Terroristen weniger. Am Dienstagabend wurden zwölf Geiseln der Hamas in die Freiheit entlassen. Unter zehn Frauen und zwei Arbeitern aus Thailand befand sich auch Rimon Kirsht-Buchstab (36), die zusammen mit ihrem Gatten Yagev Buchstab (34) am 7. Oktober entführt worden war. Ihr Mann musste in Geiselhaft bleiben. Wohl auch dafür bekam der Hamas-Terrorist, der die Israelin aus dem Auto entließ, einen Blick, der seitdem viral um die Welt geht.