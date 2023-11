"Leichen"-Eklat an Berliner Uni: "Israel-Hass ist unerträglich und muss Konsequenzen haben"

Berlin - Eine geschmacklose Anti-Israel-Propaganda hat an der Freien Universität Berlin für einen Eklat gesorgt und sogar die Bundespolitik auf den Plan gerufen.

An der Freien Universität Berlin hat eine Anti-Israel-Protestaktion für einen Eklat gesorgt. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Video, das der Bild-Multimedia-Producer Iman Sefati bei X, vormals Twitter, geteilt hat, zeigt sechs Personen, die sich auf einem Flur der Hochschule im Südwesten der Stadt hingelegt und als "Leichen" mit weißen Laken komplett verhüllt haben.

Auf einem der Körper ist eine rote Kufiya abgelegt. Ein weiteres sogenanntes Palästinensertuch liegt vor den Personen am Boden, daneben ist effekthascherisch ein Kuscheltier platziert, um auf die im Israel-Krieg getöteten und verwundeten Kinder aufmerksam zu machen.

Auf mehreren Plakaten, wird Israel eine Politik der Apartheid vorgeworfen, also einer systematischen und staatlich organisierten Rassentrennung, wie sie bis 1994 in Südafrika praktiziert wurde.

Das propagandistische Schauspiel hat sich laut "Bild" im Foyer der FU an der Thielallee zwischen Mensa und Uni-Shop abgespielt. In dem Clip ist zu sehen, wie Studenten und Mitarbeiter mehr oder weniger teilnahmslos an den Aktivisten vorbeigehen.