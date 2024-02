Israel-Krieg: Sieg über Hamas wohl noch in weiter Ferne

Doch das erklärte Ziel von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, die Hamas zu vernichten, bleibe nach Ansicht amtierender und ehemaliger israelischer Sicherheitsbeamter in weiter Ferne, meldete die "New York Times" am Freitag.

In Paris hat am Freitag eine neue Runde indirekter Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg begonnen. "Es gibt Optimismus, aber eine Einigung steht nicht bevor", zitierte der israelische Fernsehsender Channel 12 am Freitagabend einen namentlich nicht genannten Regierungsbeamten.

Zuaiter, der bei dem Angriff verletzt wurde, hat mehr als 1,2 Millionen Fans auf Instagram. In einem Video, das nach dem Angriff am Freitag online gestellt wurde, ist Zuaiter, der Ende 30 ist, zu sehen, wie er ein verletztes Kind im Arm hält.

Ein israelischer Luftangriff zerstörte am Freitag das Haus eines bekannten palästinensischen Komikers im Gazastreifen, wobei nach Angaben des Gesundheitsministeriums in dem von der Hamas regierten Gebiet mindestens 23 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt wurden.

Außenministerin Annalena Baerbock (43, Grüne) hat Israel und die islamistische Hamas eindringlich zu einer raschen Feuerpause im Gaza-Krieg aufgerufen.

"Wir brauchen die humanitäre Pause jetzt zur Freilassung der Geiseln und damit die humanitäre Hilfe nach Gaza kann", sagte die Grünen-Politikerin am Freitag am Rande der UN-Vollversammlung in New York.

Die humanitäre Situation in Gaza sei "so katastrophal, dass derzeit Hilfe fast gar nicht mehr verteilt wird". Während einer humanitären Feuerpause müssten "Hilfsorganisationen endlich ihre Arbeit in Gaza wieder aufnehmen können".