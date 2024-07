Israel-Krieg: Palästinenser einigen sich auf "Interimsregierung zur Versöhnung"

14 palästinensische Gruppierungen haben sich darauf geeinigt, eine nationale Interimsregierung für den Gazastreifen nach dem Krieg einzurichten

Israel - Der Premier Israels will vor dem US-Kongress über das Vorgehen im Gaza-Krieg reden. Angehörige der Geiseln haben hohe Erwartungen an ihn. Derweil dauert die Gewalt in Gaza an - und im Westjordanland.

Benjamin Netanjahu (74) wollte sich am heutigen Dienstag mit Joe Biden (81) treffen. Doch dazu kommt es vermutlich nicht. © Ohad Zwigenberg/AP/dpa Während das Blutvergießen im Gazastreifen andauert, richten die Angehörigen der Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas ihre Hoffnung auf den in den USA eingetroffenen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu (74). "Wir gehen fest davon aus, dass seine Rede vor dem Kongress am Mittwoch die Ankündigung des Geiselabkommens sein wird, auf das wir alle gewartet haben", zitierte die Zeitung "Times of Israel" den Vater einer amerikanisch-israelischen Geisel in Washington. Ein für den heutigen Dienstag geplantes Treffen zwischen Netanjahu und US-Präsident Joe Biden (81) stand wegen Bidens Covid-Infektion auf der Kippe. "Ich werde sehr eng mit den Israelis und den Palästinensern zusammenarbeiten, um herauszufinden, wie wir den Gaza-Krieg beenden, den Frieden im Nahen Osten sichern und all die Geiseln nach Hause bringen können", sagte er telefonisch. Israel Krieg Warnung kam schon Wochen vorher: Hätte das Hamas-Massaker verhindert werden können? Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in Gaza und Israel findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

23. Juli, 10.45 Uhr: Einigkeitserklärung von Fatah und Hamas stößt auf Skepsis

Die rivalisierenden Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah haben nach Angaben chinesischer Staatsmedien eine Beendigung ihres langjährigen Konflikts vereinbart. Insgesamt 14 palästinensische Gruppierungen - darunter auch Hamas und Fatah - hätten eine Deklaration über eine Stärkung der palästinensischen Einigkeit unterzeichnet. Ähnliche Vereinbarungen beider Organisationen brachten in der Vergangenheit keinerlei Fortschritte, daher stieß auch die neue Deklaration in Israel und den palästinensischen Gebieten auf große Skepsis. In ihrer Charta fordert die Terrororganisation Hamas die Zerstörung des Staates Israel und die gewaltsame Errichtung eines islamischen Staates Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer. Zuletzt hat sie signalisiert, dass sie der palästinensischen Dachorganisation, der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), beitreten und daraufhin Teil einer Einheitsregierung in allen palästinensischen Gebieten werden könnte. Der palästinensische Außenminister Riad Malki sagte zu Jahresbeginn, dies sei nur denkbar, falls die Hamas das Existenzrecht Israels anerkenne und den bewaffneten Kampf aufgebe.

23. Juli, 7 Uhr: Palästinensergruppen einigen sich auf Nachkriegsregierung

14 palästinensische Gruppierungen, darunter die islamistische Hamas, haben sich nach Angaben von Chinas Außenminister Wang Yi (70) darauf geeinigt, eine nationale Interimsregierung der "Versöhnung" für den Gazastreifen nach dem Krieg einzurichten. Der wichtigste Punkt sei die Einigung auf die Bildung einer "nationalen Interimsregierung zur Versöhnung", sagte Wang nach der Unterzeichnung der "Pekinger Erklärung" durch die Gruppierungen in der chinesischen Hauptstadt. Zu den Gruppen gehört demnach auch die säkulare Fatah.

23. Juli, 6.30 Uhr: Netanjahu besucht Biden wohl am Donnerstag

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (74) und US-Präsident Joe Biden (81) sollen sich wahrscheinlich erst später treffen als zunächst angenommen. Das Treffen werde voraussichtlich am Donnerstag stattfinden, sagte ein US-Regierungsvertreter am Montag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. Der Termin des Treffens war zuletzt angesichts einer Corona-Infektion von Biden in der Schwebe. Ursprünglich hieß es aus Israel, dass beide Politiker am Dienstag miteinander sprechen würden. Am Mittwoch ist eine Rede von Netanjahu vor dem US-Kongress geplant.

Im vergangenen Jahr trafen Benjamin Netanjahu (74, r.) und Joe Biden (81) bereits aufeinander. (Archivbild) © AFP/Brendan Smialowski

23. Juli, 6 Uhr: Botschafter kritisiert Gewalt radikaler Siedler im Westjordanland

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert (64), hat einen Übergriff radikaler Siedler im israelisch besetzten Westjordanland kritisiert. "Internationale und israelische Aktivisten, unter ihnen ein deutscher Staatsbürger, sind von extremistischen Siedlern im Westjordanland angegriffen worden, als sie auf friedliche Weise Palästinensern in ihren Olivenhainen halfen", schrieb der Diplomat am Montag auf der Plattform X. "Diese Attacken stellen ein gut dokumentiertes kriminelles Verhalten dar, sie sind mit allen legalen Mitteln zu verfolgen."

22. Juli, 21 Uhr: Viele Tote bei israelischem Vorstoß in Gaza

Bei einem neuerlichen Vorstoß der israelischen Streitkräfte im südlichen Gazastreifen hat es palästinensischen Berichten zufolge viele Tote gegeben. Die Armee habe im Osten der Stadt Chan Junis angegriffen, sagten Augenzeugen. Mindestens 71 Palästinenser, unter ihnen Frauen und Kinder, seien ums Leben gekommen, weitere 200 hätten Verletzungen erlitten, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf Krankenhausmitarbeiter. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Gewalt im Gazastreifen ist groß. © Mahmoud Zaki/XinHua/dpa