Israel-Krieg: Sieben Gefangene aus dem Libanon freigelassen

Nach verstärkten Angriffen der Huthi-Miliz auf Israel droht der jüdische Staat den Islamisten im Jemen mit ausgeweiteten Militärschlägen.

Israel - Nach verstärkten Angriffen der Huthi-Miliz auf Israel droht der jüdische Staat den Islamisten im Jemen mit ausgeweiteten Militärschlägen.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (75) hat harte Militärschläge gegen die Islamisten im Jemen angekündigt. © Maya Alleruzzo/AP/dpa "So wie wir machtvoll gegen die Terrorableger der iranischen "Achse des Bösen" vorgegangen sind, so werden wir gegen die Huthi vorgehen", kündigte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (75) an. Israels Militär werde "kraftvoll, entschlossen und ausgeklügelt" handeln, sagte er in einem Video, das er unmittelbar nach einer Lagebesprechung mit Militärvertretern in der nördlichen Stadt Safed aufnahm. In der Nacht zum Samstag hatte eine Rakete aus dem Jemen die Küstenmetropole Tel Aviv getroffen. Dutzende Menschen wurden Rettungsdiensten zufolge verletzt. Israel Krieg Deutsche Waffenlieferungen an Israel illegal? Gericht bezieht Stellung Alle Entwicklungen zum Krieg in Gaza, Libanon und Israel findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

23. Dezember, 6.30 Uhr: Israel lässt Gefangene aus dem Libanon frei

Israel hat sieben Gefangene aus dem Libanon freigelassen. Wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur berichtete, wurden die libanesischen Staatsbürger, die demnach nach der Waffenruhe-Vereinbarung Ende November gefangengenommen worden waren, im südlibanesischen Ras Nakura an Soldaten der UN-Friedenstruppe im Libanon (Unifil) übergeben. Das Rote Kreuz habe sie dann zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend seien sie für eine Befragung in die Zentrale des Militärgeheimdienstes in der Stadt Sidon gebracht worden.

Israelische Soldaten patrouillieren entlang der Nordgrenze zum Libanon. © Ayal Margolin/Jini via XinHua/dpa

23. Dezember, 5 Uhr: Israel will Huthi-Miliz weiter attackieren