Israel-Krieg: Netanjahu will Druck auf Hamas verstärken

22. März, 8.22 Uhr: Drei Raketen aus dem Libanon abgefangen

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben am Morgen drei Raketen aus dem Libanon im Norden Israels abgefangen. Zuvor seien in der Stadt Metula die Warnsirenen zu hören gewesen. Es gab zunächst keine Berichte über Schäden oder Verletzte.

22. März, 7.05 Uhr: Berlin, London und Paris fordern Waffenruhe in Gaza

Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens fordern eine "sofortige Rückkehr" zur Waffenruhe im Gazastreifen. "Die Wiederaufnahme der israelischen Angriffe in Gaza ist ein dramatischer Schritt zurück für die Menschen in Gaza, die Geiseln, ihre Familien und die ganze Region", heißt in einer von der Regierung in London auf ihrer Webseite verbreiteten gemeinsamen Erklärung. "Wir sind entsetzt über die zivilen Opfer und fordern dringend die sofortige Rückkehr zu einer Waffenruhe".

22. März, 7 Uhr: Israels Luftwaffe bombardiert Militärflughafen in Syrien

Israels Luftwaffe hat eigenen Angaben zufolge einen Militärflughafen im Zentrum des Nachbarlandes Syrien angegriffen. Es seien Anlagen der früheren syrischen Regierung von Baschar al-Assad auf den Stützpunkten Palmyra sowie auf dem Militärflugplatz Tiyas zwischen Homs und Palmyra getroffen worden, teilte das Militär in der Nacht auf seinem Telegram-Kanal mit. Diese stellten eine Bedrohung für die Bewohner Israels dar, hieß es.

Seit dem Sturz von Syriens Langzeitmachthaber al-Assad greift Israel verstärkt im Nachbarland an. © Ariel Schalit/AP/dpa

21. März, 18.11 Uhr: Tote bei israelischem Angriff in Gaza

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus in der Stadt Gaza hat es palästinensischen Medienberichten zufolge mindestens sechs Tote gegeben. Dabei handle es sich um Minderjährige, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden.

Bei einem israelischen Luftangriff kamen palästinensischen Angaben zufolge sechs Menschen ums Leben. (Symbolbild) © Mahmoud Zaki/XinHua/dpa

21. März, 14.18 Uhr: Gericht setzt Entlassung von Israels Geheimdienst-Chef aus

Das Oberste Gericht in Israel hat die von der Regierung beschlossene Entlassung des Chefs des Inlandsgeheimdienstes vorerst ausgesetzt. Eine Richterin erließ eine einstweilige Verfügung, die nach Angaben des Gerichts so lange gilt, bis eine Anhörung in der Angelegenheit stattgefunden hat. Dies solle bis spätestens 8. April passieren. Mehrere Gruppen, darunter Politiker der Opposition, hatten bei Gericht Petitionen gegen die Entscheidung der Regierung eingereicht.

21. März, 6.17 Uhr: Israels Regierung entlässt Chef von Inlandsgeheimdienst

Israels Regierung hat die höchst umstrittene Entlassung des Inlandsgeheimdienstchefs beschlossen. Das Kabinett habe die Entscheidung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Schin Bet-Chef Ronen Bar seines Amtes zu entheben, einstimmig gebilligt, teilte Netanjahus Büros in der Nacht mit. Netanjahu hatte den Schritt am Sonntagabend angekündigt und damit Massenproteste ausgelöst. Es ist laut israelischen Medien das erste Mal in der Geschichte Israels, dass eine Regierung den Leiter des Schin Bet entlässt. Als Grund nannte Netanjahu "Mangel an Vertrauen" in Bar. Die Beziehungen zwischen den beiden gelten seit Längerem als belastet. In einer Untersuchung des Inlandsgeheimdienstes über die Fehler, die das Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 ermöglicht hatten, war Netanjahu nicht gut weggekommen.

20. März, 21.59 Uhr: Armee beginnt Bodenoffensive in Rafah

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge eine Bodenoffensive auch in Rafah im Süden des Gazastreifens begonnen. Bodentruppen seien dort seit einigen Studen in einem Stadtteil im Einsatz, teilte das israelische Militär mit. Sie hätten dort Infrastruktur von Terrororganisationen zerstört. Auch im Norden sowie im Zentrum des Gazastreifens würden Bodenangriffe fortgesetzt, hieß es. Gleichzeitig bombardiere die israelische Luftwaffe weiter Ziele im gesamten Gazastreifen. Früheren Angaben zufolge sind Einrichtungen und Mitglieder der Hamas sowie des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ) Ziel der Angriffe.

Rafah: Die israelische Armee beginnt mit einer groß angelegten Bodenoffensive. (Archivfoto) © Mohammad Abu Samra/AP/dpa

20. März, 19.45 Uhr: Israeli berichtet von Hamas-Geiselhaft und Mord an Familie

Mit schockierenden Worten hat eine ehemalige Geisel der islamistischen Terrorgruppe Hamas vor dem UN-Sicherheitsrat ihre Gefangenschaft geschildert. "Am 7. Oktober verwandelte sich mein Himmel in die Hölle", sagte der Israeli Eli Sharabi vor dem mächtigsten UN-Gremium in New York. Er lebte bis zum Tag des Angriffs in einem Kibbuz nahe dem Gazastreifen. Dann drangen bewaffnete Hamas-Kämpfer in das Haus ein, in dem er mit seiner Frau und seinen Töchtern lebte. Als die Terroristen ihn verschleppten, habe er seiner Familie noch zugerufen: "Ich komme wieder", sagte Sharabi. "Ich musste es glauben, aber das war das letzte Mal, dass ich sie sah. Ich wusste nicht, dass ich mich für immer hätte verabschieden sollen." Draußen vor seinem Haus habe er dann mehr als 100 Kämpfer gesehen "die sich selbst filmten, wie sie feierten, lachten und in unseren Gärten Party machten, während sie meine Freunde und Nachbarn massakrierten."

Eli Sharabi, der am 7. Oktober von Hamas-Truppen aus seinem Haus entführt wurde, hält ein Foto von seiner Freilassung durch die Hamas im Rahmen eines Geiselaustauschs hoch, während er während einer Sitzung des Sicherheitsrats zur Lage in Gaza spricht © Otero/ZUMA Press Wire/dpa

20. März, 19.40 Uhr: Israels Militär fängt weitere Rakete aus dem Jemen ab

Nach einem erneuten Raketenangriff aus dem Jemen haben in mehreren Regionen Israels sowie in Siedlungen im Westjordanland Armeeangaben zufolge Warnsirenen geheult. Eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete sei von Israels Raketenabwehr abgefangen worden, bevor sie in israelisches Gebiet eingedrungen sei, teilte das Militär mit. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte oder Schäden. Raketenalarm gab es auch in Jerusalem.

20. März, 18.33 Uhr: Trump unterstützt Israels Offensive

US-Präsident Donald Trump (78) unterstützt die jüngsten israelischen Angriffe im Gazastreifen. Der Präsident habe sehr deutlich gemacht, dass er möchte, dass alle Geiseln nach Hause kommen, und er unterstütze Israel und die Maßnahmen, die die Armee in den vergangenen Tagen ergriffen habe, voll und ganz, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt (27). Trump hatte schon früher der islamistischen Hamas gedroht, sollte sie die Geiseln nicht alle freilassen, breche die Hölle los.