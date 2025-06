Israel-Krieg: Trump will binnen zwei Wochen über US-Kriegseintritt entscheiden!

Israels Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran aus der Luft angegriffen.

Israel - Das israelische Militär hat den Iran nach eigenen Angaben erneut aus der Luft attackiert. Dabei seien Ziele in der Hauptstadt Teheran und anderen Gebieten des Landes angegriffen worden, teilten die Streitkräfte mit.



Israelis mussten sich auch in der vergangenen Nacht wieder in Schutzräume begeben. © Baz Ratner/AP/dpa Zuvor hatte der Iran nach israelischen Militärangaben mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Berichte über Opfer der gegenseitigen Angriffe gab es zunächst nicht.

Kurz darauf riefen die israelischen Streitkräfte die Bewohner eines Gebiets nahe der iranischen Städte Arak und Chondab dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Armee werde dort militärische Anlagen angreifen. In der Region liegt ein Schwerwasserreaktor. Schweres Wasser hilft bei der Kühlung von Kernreaktoren, erzeugt aber als Nebenprodukt Plutonium, das potenziell auch für Kernwaffen verwendet werden kann. Israel Krieg SPD-Politikerin sitzt nach Angriff in Israel fest Seit Beginn des Krieges in der vergangenen Woche wurden im Iran laut dem Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA insgesamt 639 Menschen getötet, davon mindestens 263 Zivilisten. In Israel, wo den Menschen unzählige Schutzbunker als Fluchtorte offenstehen, gab es nach israelischen Angaben bislang 24 Tote - in allen Fällen handelt es sich demnach um Zivilisten. Alle Entwicklungen zum Krieg in Gaza, Libanon und Israel findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

19. Juni, 20.08 Uhr: Trump will binnen zwei Wochen über US-Kriegseintritt entscheiden

US-Präsident Donald Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen darüber entscheiden, ob die USA an der Seite Israels in den Krieg gegen den Iran eingreifen. Dies geschehe vor dem Hintergrund, dass es eine "beträchtliche Chance" für Verhandlungen gebe, die in naher Zukunft mit dem Iran stattfinden könnten oder auch nicht, zitierte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt den Präsidenten bei einer Pressekonferenz.

US-Präsident Donald Trump (78) will innerhalb der nächsten zwei Wochen darüber entscheiden, ob die USA an der Seite Israels in den Krieg gegen den Iran eingreifen. © Evan Vucci/AP/dpa

19. Juni, 17.50 Uhr: Merz pocht bei Netanjahu auf diplomatische Lösung

Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefoniert und dabei nach Angaben aus seinem Umfeld eine diplomatische Lösung im Konflikt mit dem Iran angemahnt. Das Gespräch am späten Mittwochabend habe etwa 20 Minuten gedauert, hieß es aus Regierungskreisen. Merz habe Verständnis für die Bedrohungslage Israels geäußert und darauf gepocht, dass das iranische Atomprogramm eingestellt und der Konflikt unter Kontrolle gebracht werden müsse. Es sei außerdem um den Gazakrieg gegangen. Merz habe dabei auf die Erklärung des G7-Gipfels in Kanada von Montag verwiesen, in der ein Waffenstillstand gefordert wird. Bei dem Gipfel hatte Merz auch "größten Respekt" dafür geäußert, dass Israel den Mut zum Vorgehen gegen das iranische Atomprogramm gehabt habe.

19. Juni, 16.31 Uhr: Iran setzt laut Israel Raketen mit Streumunition ein

Der Iran hat nach israelischen Angaben bei Angriffen auf Israel am Donnerstagmorgen Raketen mit Streumunition eingesetzt. Von einem Vertreter des Militärs hieß es, Raketen seien mit mehreren Sprengköpfen ausgestattet gewesen, die beim Aufprall des Geschosses explodiert seien. Das Heimatfrontkommando veröffentlichte ein Bild eines solchen kleinen Sprengkörpers und warnte die Menschen, sich beim Fund fernzuhalten. Einer dieser kleineren Sprengkörper traf einem Bericht der "Times of Israel" zufolge ein Wohnhaus in einer kleinen Stadt im Zentrum Israels. Es sei nur ein kleiner Schaden entstanden, der vergleichbar mit dem einer kleinen Rakete sei.

Ein Gebäude des Soroka-Krankenhauses in Beerscheva, nachdem es von einer aus dem Iran abgefeuerten Rakete getroffen wurde. © Ilia Yefimovich/dpa

19. Juni, 15 Uhr: China fordert "insbesondere Israel" zu Ende der Kämpfe auf

China hat im Krieg zwischen Iran und Israel zu einem schnellen Ende der Kämpfe aufgerufen. Beide Länder, "insbesondere Israel", sollten das Feuer einstellen, um eine weitere Eskalation zu verhindern, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping laut Angaben des Pekinger Außenministeriums in einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Die Lage im Nahen Osten sei äußerst kritisch. Dies zeige einmal mehr, dass die Welt in eine neue Phase der Unruhe und des Wandels eingetreten sei, so Xi weiter. Sollte sich der Konflikt weiter zuspitzen, würden nicht nur die unmittelbar beteiligten Parteien größere Verluste erleiden, sondern auch die Länder der Region schwer betroffen sein.

19. Juni, 14.24 Uhr: US-Gesandter warnt Hisbollah vor Beteiligung am Krieg

Der US-Botschafter in der Türkei und Sondergesandte für Syrien, Thomas Barrack, hat die Hisbollah im Libanon ausdrücklich vor einem Eingreifen in den aktuellen Krieg zwischen Israel und dem Iran gewarnt. Es wäre eine "sehr schlechte Entscheidung", sollte die Hisbollah in den Krieg einsteigen, sagte Barrack bei einem Besuch in der Hauptstadt Beirut.

19. Juni, 12.57 Uhr: Laut Minister Katz kann Chamenei nicht weiter existieren

Israels Verteidigungsminister Israel Katz (69) nimmt Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei direkt ins Visier. "Ein Diktator wie Chamenei, der an der Spitze eines Staates wie Iran steht, und sich die Zerstörung des Staates Israel auf die Fahne geschrieben hat, dieses schreckliche Ziel der Zerstörung Israels, kann nicht weiter existieren", sagte er in der Stadt Cholon.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz (69) nimmt Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei direkt ins Visier. © Hannes P Albert/dpa

19. Juni, 11.24 Uhr: Israel tötet Hisbollah-Kommandeur im Libanon

Israels Militär hat nach eigenen Angaben einen Kommandeur der Hisbollah im Südlibanon getötet. Er soll in der Panzerabwehreinheit tätig gewesen sein, teilte die Armee mit. Der Angriff erfolgte demnach in der vergangenen Nacht in der Region Nabatija.

19. Juni, 11.23 Uhr: Hisbollah nennt Morddrohungen gegen Chamenei "töricht"

Die Hisbollah im Libanon hat Morddrohungen gegen Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei als "töricht und leichtsinnig" bezeichnet. Sie gingen der Hisbollah-Erklärung zufolge von Israel und den USA aus und könnten katastrophale Folgen nach sich ziehen. Solche Drohungen seien eine Beleidigung für Hunderte Millionen gläubige Muslime und Unterstützer des sogenannten Widerstands (gegen Israel). Die vom Iran unterstützte Miliz im Libanon sei "entschlossener denn je", an der Führung Chameneis festzuhalten, und stehe geschlossen hinter dessen Haltung im Konflikt mit den USA und Israel.

19. Juni, 8.37 Uhr: Iran seit über zwölf Stunden vom Internet getrennt

Die Menschen im Iran sind wegen der Abschaltung des Internets weitestgehend von der globalen Kommunikation abgeschnitten. Der Iran sei nun seit über 12 Stunden offline, berichtete die Organisation Netblocks, die vor allem für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist. "Die Maßnahme behindert weiterhin den Zugang der Bürger zu Informationen in einer kritischen Zeit", so die Nichtregierungsorganisation.

19. Juni, 7.58 Uhr: Israel greift Schwerwasserreaktor im Iran an

Israel hat nach einem Medienbericht einen Schwerwasserreaktor nahe Arak im Iran angegriffen. Der israelische Armeesender berichtete, der Angriff sei nach einer Warnung des Militärsprechers in persischer Sprache erfolgt. Die israelische Armee hatte alle Menschen in Arak und Chandab dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Reaktor bei Arak liegt südwestlich der iranischen Hauptstadt Teheran.

Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf Atomanlagen im Iran nach eigenen Angaben fortgesetzt. Jüngstes Ziel ist ein Reaktor südwestlich der Hauptstadt Teheran. © Hamid Foroutan/Iranian Students News Agency, ISNA/AP/dpa

19. Juni, 7.30 Uhr: Klinik in Israel bei iranischem Angriff getroffen

Bei einem massiven iranischen Raketenangriff auf Israel ist nach Medienberichten auch ein Krankenhaus im Süden des Landes getroffen worden. In der Soroka-Klinik in der Wüstenstadt Beerscheva sei eine Rakete eingeschlagen, berichteten mehrere Medien übereinstimmt. Auch in anderen Orten Israels, auch im Großraum Tel Aviv, gab es demnach Einschläge. Insgesamt seien mindestens 25 Menschen verletzt worden. Zwei seien schwer verletzt aus Trümmern geborgen worden. Die israelische Armee rief die Menschen vorübergehend auf, sich in Schutzräume zu begeben. Sie sprach auf Telegram von herabgefallenen Trümmern, Such- und Rettungskräfte seien an mehreren Orten im Land im Einsatz.

Bei einem massiven iranischen Raketenangriff auf Israel wurde nach Medienberichten auch das Soroka-Krankenhaus in Beerscheva getroffen. (Archivbild) © -/Israeli Defense Forces/AP/dpa

19. Juni, 6.17 Uhr: Europäische Außenminister wollen mit Iran verhandeln

Inmitten des Kriegs zwischen Israel und dem Iran startet Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU, 62) eine diplomatische Initiative zur Deeskalation. Gemeinsam mit seinen Kollegen aus Frankreich und Großbritannien will er den iranischen Außenminister Abbas Araghtschi am Freitag zu einem Gespräch in Genf treffen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen in Berlin erfuhr.

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU, 62) hat eine diplomatische Initiative zur Deeskalation gestartet. (Archivbild) © Katharina Kausche/dpa

19. Juni, 6.16 Uhr: Israels Luftwaffe attackiert Ziele im Iran

Das israelische Militär hat den Iran nach eigenen Angaben erneut aus der Luft attackiert. Dabei seien Ziele in der Hauptstadt Teheran und anderen Gebieten des Landes angegriffen worden, teilten die Streitkräfte mit. Zuvor hatte der Iran nach israelischen Militärangaben mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Berichte über Opfer der gegenseitigen Angriffe gab es zunächst nicht. Kurz darauf riefen die israelischen Streitkräfte die Bewohner eines Gebiets nahe der iranischen Städte Arak und Chondab dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Armee werde dort militärische Anlagen angreifen.

Das israelische Militär meldet erneut Luftangriffe im Iran. In der betroffenen Region liegt ein Schwerwasserreaktor, der bei der Kühlung von Kernreaktoren eine Rolle spielt. © Maxar Technologies/dpa

19. Juni, 6.13 Uhr: Rüstungsexporte für knapp vier Millionen Euro nach Israel

Die neue Bundesregierung von Union und SPD hat in den ersten fünf Wochen ihrer Amtszeit Rüstungsexporte für knapp vier Millionen Euro an Israel genehmigt. Danach wurden deutschen Herstellern zwischen dem 7. Mai und dem 10. Juni 2025 Rüstungslieferungen für 3,986 Millionen Euro in das Land erlaubt, das wegen seines militärischen Vorgehens im palästinensischen Gazastreifen massiv in der Kritik steht. Kriegswaffen waren den Angaben zufolge aber nicht darunter.