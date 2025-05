Israel-Krieg: Trump zuversichtlich mit Blick auf Waffenruhe in Gaza spätestens Samstag

Alles in Kürze

Hamas-Kämpfer stehen in einer Formation. (Archivbild) © Abdel Kareem Hana/AP/dpa

Israel hat einen neuen Vorschlag der US-Regierung nach Angaben des Weißen Hauses bereits angenommen, eine Antwort der Terrororganisation stand in der Nacht hingegen noch aus. Gespräche mit allen Parteien liefen weiter, sagte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump (78), Karoline Leavitt.

Derweil rief die israelische Armee die Zivilbevölkerung in mehreren Gebieten im Norden des Gazastreifens zur sofortigen Evakuierung auf.

"Terroristische Organisationen führen Sabotageaktivitäten in den Gebieten durch und daher wird die Armee ihre Offensivaktivitäten dort ausweiten, um die Fähigkeiten der terroristischen Organisationen zu zerstören", schrieb ein israelischer Militärsprecher in der Nacht auf X. Die Gebiete seien nun "gefährliche Kampfzonen".

Auch im Libanon griff die Armee am Abend nach eigenen Angaben militärische Anlagen der mit der Hamas verbündeten Hisbollah an. Israel behält sich trotz der seit Ende November geltenden Waffenruhe vor, weiter Stellungen der Miliz in dem nördlichen Nachbarland anzugreifen.

