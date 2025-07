Nahost-Konflikt: US-Außenminister Rubio stellt baldiges Ende der Gewalt in Syrien in Aussicht

Nach der Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und dem Iran hat Außenminister Johann Wadephul (62, CDU) vehement für eine Verhandlungslösung im Nahen Osten geworben.

"Dieser Einsatz für eine letztendlich diplomatische Lösung lohnt sich. Und wir gehen diesen Weg weiter, gerade jetzt in einer veränderten Lage", sagte der CDU-Politiker in einer Aktuellen Stunde des Bundestags. Anders sei eine langfristige Sicherheit für Israel nicht zu schaffen.

Eine Verhandlungslösung müsse das Nuklearprogramm des Irans dauerhaft einhegen, sein ballistisches Raketenprogramm wirksam kontrollieren und langfristige Stabilität in den Nahen Osten bringen. Der Iran müsse zudem das Aufwiegeln der sogenannten Achse des Widerstandes beenden und sein unsägliches Staatsziel einer Vernichtung Israels aufgeben. "Der Iran muss wissen, dass er so und nur so einen friedlichen Platz in der Region findet", sagte Wadephul.