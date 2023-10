Kaffee und Kekse: Wie eine Geisel palästinensische Terroristen ablenkte

In Sderot, wo Rachel und ihr Ehemann David leben, wurde beim Angriff palästinensischer Terroristen auch eine Polizeistation zerstört. © Ilia Yefimovich/dpa

15 Stunden lang wurden Rachel und David in ihrem Haus in der südisraelischen Stadt Ofakim von bewaffneten Männern aus dem Gazastreifen als Geiseln gefangen gehalten. Einer ihrer Söhne wartete in dieser Zeit draußen und alarmierte die Sicherheitskräfte, berichtete die Times of Israel.

Immer wieder drohten die Terroristen dem Ehepaar, dessen beide Söhne Polizisten sind, es hinzurichten. Zuvor waren die Barbaren durch ein Schlafzimmerfenster im Erdgeschoss in das Haus eingedrungen und nahmen die zwei älteren Leute gefangen.

"Sie waren voller Bosheit, sie kamen, um zu töten", sagte David gegenüber dem Fernsehsender Channel 12.



"Ich sagte zu meinem Mann: 'Wenn wir sterben, werden wir zusammen sterben'", erinnerte sich Rachel. Ihr Mann, der in der Vergangenheit bereits einen Herzinfarkt erlitten hatte, fügte hinzu, dass die Terroristen sie nicht schlugen, sondern dem Paar weismachten, es würde als "Märtyrer" sterben.

David habe der Vorfall, während er passierte, gesundheitlich sehr zugesetzt: "Ich zitterte und schwitzte", sagte er. Doch seine Frau sorgte dafür, dass beide überlebten. Unter anderem, indem sie den Terroristen Kaffee und Kekse zu essen gab.