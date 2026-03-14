Mehr als 40 Schiffe betroffen: Reeder von Merz-Absage zu Hormus-Einsatz enttäuscht

Hamburg - Der Verband Deutscher Reeder (VDR) hat sein Befremden über die klare Absage der Bundesregierung an eine deutsche Beteiligung zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus geäußert.

Der Verband der Deutscher Reeder äußerte sich kritisch zu der Aussage des Bundeskanzlers. (Symbolbild) © Joel Carrett/AAP/dpa

Deutschland sollte entsprechende internationale Bemühungen "aktiv begleiten und alle Optionen prüfen, die zu einem wirksamen Schutz von Schiffen und Besatzungen beitragen können", teilte der VDR in Hamburg mit.

"Ein bloßes Vertrauen darauf, dass es zu keinen Zwischenfällen kommt, kann angesichts der aktuellen Lage keine tragfähige Strategie sein", so die Reeder weiter. Zuerst hatte der "Spiegel" berichtet.

Die iranischen Revolutionsgarden hatten die Straße von Hormus nach den Angriffen der USA und Israels für gesperrt erklärt. Mehrfach gab es dort Angriffe auf Handelsschiffe. Laut deutschem Reederverband sitzen in dem Kriegsgebiet weiterhin zahlreiche Schiffe und Seeleute ohne eigenes Verschulden fest.

Betroffen seien "knapp 1000 Seeleute auf mindestens 30, nach neuesten Informationen der Deutschen Marine sogar mehr als 40 Schiffen mit deutschem Bezug", teilte der VDR mit und forderte: "Diese Menschen und Schiffe dürfen in dieser Situation nicht sich selbst überlassen werden."