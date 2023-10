Nach bedrückenden Tagen: Thüringer Reisegruppe wird aus Israel ausgeflogen

Die 33-köpfige Reisegruppe war am Abend vor dem Angriff der islamistischen Hamas in Jerusalem angekommen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Die Gruppe befinde sich bereits am Flughafen in Tel Aviv und werde mit zwei Flügen nach Frankfurt am Main gebracht, sagte der Superintendent des Kirchenkreises Südharz, Andreas Schwarze, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie würden ab dem frühen Abend dort zurückerwartet.

Die 33 Touristen im Alter von 15 bis 83 Jahren waren am vergangenen Freitag nach Israel geflogen und wollten ursprünglich bis diesen Samstag bleiben. Nach dem blutigen Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel wollten sie vorzeitig zurückkehren. Der Trip war über ein Reisebüro organisiert worden.

Schwarze erklärte, er habe deswegen in den vergangenen Tagen über Landtagsabgeordnete den Kontakt zur Thüringer Staatskanzlei aufgenommen und stehe auch mit dem Landkreis Nordhausen in Kontakt. Nach Angaben des Nordhäuser Pfarrers Hauke Meinhold, der die Reisegruppe leitet, war diese während ihres Aufenthalts selbst nicht in Gefahrensituationen geraten.

Die Situation in Israel sei für sie aber bedrückend. Schwarze geht davon aus, dass die Reisenden nach ihrer Rückkehr seelsorgerische Betreuung benötigen. "Das wird noch Nachhall haben", betonte er.