Nach Luftangriff im Libanon: Polizei begleitet Spontan-Demo in der Schanze

Die Demonstrierenden wurden von der Polizei bis zur Sternschanze begleitet. © Lenthe-Medien

Die Versammlung unter dem Motto "Hands off Libanon" sei am Dienstagabend kurzfristig von einer Privatperson angemeldet worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch.

Die Kundgebung sei gewährt worden, dauerte etwa von 20.30 Uhr bis 23 Uhr und führte vom U-Bahnhof Feldstraße bis zur Station Sternschanze.



Die Polizei registrierte mehrere Ruhestörungen.