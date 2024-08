Israel-Krieg: USA "zutiefst besorgt" nach tödlichem Angriff auf Schule in Gaza

Fortsetzung des Artikels laden

24. Juli, 6.05 Uhr: Protest in US-Kongressgebäude vor Netanjahu-Rede

Die Polizei hat einen Tag vor der Rede Netanjahus im US-Kongress mehrere Demonstranten festgenommen, die in einem Gebäude des Parlaments gegen den Gazakrieg protestiert hatten. Die Demonstranten hätten das zum Gebäudekomplex des Kapitols gehörige Cannon House Office Building zwar legal betreten, teilte die Kapitolpolizei mit. Protest sei in dem Gebäude aber nicht legal. Daher habe man die Demonstranten aufgefordert, den Protest zu beenden. Der Aufforderung sei niemand gefolgt - daher sei das Gebäude geräumt worden, so die Polizei. Organisiert hatte die Aktion nach Medienangaben unter anderem die antizionistische jüdischen Organisationen Jewish Voice for Peace. "Wir sind hier in dem Gebäude, in dem die Mitglieder des Kongresses in den vergangenen neuneinhalb Monaten immer wieder beschlossen haben, die Bomben zu schicken, mit denen Völkermord begangen wird", schrieb die Organisation auf der Plattform X.

Bereits am Vortag von Netanjahus Rede wurden in Washington Protestierende der "Jüdischen Stimme für den Frieden" festgenommen. © J. Scott Applewhite/AP

23. Juli, 20.48 Uhr: Auch Biden empfängt Netanjahu

US-Präsident Joe Biden (81) will Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (74) im Weißen Haus empfangen. Das für Donnerstag anberaumte Treffen kündigte das Weiße Haus an. Kurz zuvor hatte der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78) mitgeteilt, dass auch er Netanjahu in seinem Anwesen in Florida empfangen werde.

23. Juli, 20.03 Uhr: Trump will Netanjahu in seinem Anwesen empfangen

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78) will eigenen Angaben nach Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (74) in seinem Anwesen in Florida empfangen. Das kündigte der frühere US-Präsident über seine Online-Plattform Truth Social an.

Benjamin Netanjahu (74, 2.v.r.), Ministerpräsident von Israel, und Ex-US-Präsident Donald Trump (78, r.) trafen bereits 2020 in Washington aufeinander. © Alex Brandon/AP/dpa

23. Juli, 18.36 Uhr: Armee tötet Dutzende Hamas-Terroristen bei Vorstoß!

Bei ihrem neuen Vorstoß im südlichen Gazastreifen hat Israels Armee nach eigenen Angaben Dutzende Hamas-Terroristen getötet. Seit Beginn des Einsatzes in der Stadt Chan Junis am Montag sei das Militär über und unter der Erde gegen die Islamisten vorgegangen, teilte die Armee mit. Die bewaffneten Männer sind demnach bei Zusammenstößen mit den Soldaten, durch Panzerbeschuss und Luftangriffe getötet worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Rauch steigt nach israelischen Bombardements am gestrigen Montag in Chan Junis im Gazastreifen auf. © Abdel Kareem Hana/AP/dpa

23. Juli, 15.59 Uhr: Baerbock sieht Einigkeitserklärung Fatah-Hamas skeptisch

Außenministerin Annalena Baerbock (43, Grüne) hat zurückhaltend auf Berichte chinesischer Staatsmedien reagiert, wonach die rivalisierenden Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah eine Beendigung ihres langjährigen Konflikts vereinbart haben. Solche Ankündigungen habe es auch schon vorher gegeben, sagte die Grünen-Politikerin bei einem Treffen mit ihrem niederländischen Kollegen Caspar Veldkamp (60) in Berlin. "Deswegen muss man sich jetzt anschauen - und wir sind natürlich im ständigen Austausch mit den unterschiedlichen Akteuren –, was das bedeutet."

Außenministerin Annalena Baerbock (43, Grüne) und Caspar Veldkamp (60), Außenminister der Niederlande, trafen sich in Berlin. © Soeren Stache/dpa

23. Juli, 13.25 Uhr: WHO-Vertreter "extrem besorgt" über Polio-Risiko

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer sehr großen Polio-Gefahr im Gazastreifen. "Ich bin extrem besorgt, dass es in Gaza zu einem Ausbruch kommen könnte", sagte WHO-Vertreter Ayadil Saparbekov in Jerusalem. Das für Kinderlähmung verantwortliche Polio-Virus wurde in Abwasserproben des Kriegsgebietes entdeckt. Bislang sei es noch in keinen Patienten nachgewiesen worden, sagte der Experte, der für Gesundheitskrisen in den palästinensischen Gebieten zuständig ist. Doch wegen großer Probleme mit der Frischwasser-Versorgung, der Abwasser-Entsorgung und des stark geschwächten Gesundheitssystems sei das Ausbreitungsrisiko sehr hoch, sagte Saparbekov. In Notunterkünften teilten sich Hunderte Menschen eine Toilette. Jede Person habe weniger als zwei Liter Wasser pro Tag zur Verfügung.

23. Juli, 13 Uhr: Palästinenser bei Drohnenangriff in Tulkarem getötet

Bei einem israelischen Drohnenangriff in Tulkarem im Westjordanland sind nach Medienberichten fünf Palästinenser getötet worden. Darunter seien auch drei militante Kämpfer, zwei davon Kommandeure, berichteten palästinensische Medien. Sie seien ranghohe Mitglieder des bewaffneten Arms der Hamas sowie der Al-Aksa-Brigaden der Fatah-Organisation des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas. Die israelische Armee bestätigte, eine Drohne habe in Tulkarem "bewaffnete Terroristen angegriffen". Es sei in der Stadt auch zu Feuergefechten zwischen Soldaten und bewaffneten Einwohnern gekommen.

Bei Anschlägen im Westjordanland starben fünf Palästinenser. © Majdi Mohammed/AP/dpa

23. Juli, 10.45 Uhr: Einigkeitserklärung von Fatah und Hamas stößt auf Skepsis

Die rivalisierenden Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah haben nach Angaben chinesischer Staatsmedien eine Beendigung ihres langjährigen Konflikts vereinbart. Insgesamt 14 palästinensische Gruppierungen - darunter auch Hamas und Fatah - hätten eine Deklaration über eine Stärkung der palästinensischen Einigkeit unterzeichnet. Ähnliche Vereinbarungen beider Organisationen brachten in der Vergangenheit keinerlei Fortschritte, daher stieß auch die neue Deklaration in Israel und den palästinensischen Gebieten auf große Skepsis. In ihrer Charta fordert die Terrororganisation Hamas die Zerstörung des Staates Israel und die gewaltsame Errichtung eines islamischen Staates Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer. Zuletzt hat sie signalisiert, dass sie der palästinensischen Dachorganisation, der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), beitreten und daraufhin Teil einer Einheitsregierung in allen palästinensischen Gebieten werden könnte.

23. Juli, 7 Uhr: Palästinenser einigen sich auf "Interimsregierung zur Versöhnung"

14 palästinensische Gruppierungen, darunter die islamistische Hamas, haben sich nach Angaben von Chinas Außenminister Wang Yi (70) darauf geeinigt, eine nationale Interimsregierung der "Versöhnung" für den Gazastreifen nach dem Krieg einzurichten. Der wichtigste Punkt sei die Einigung auf die Bildung einer "nationalen Interimsregierung zur Versöhnung", sagte Wang nach der Unterzeichnung der "Pekinger Erklärung" durch die Gruppierungen in der chinesischen Hauptstadt. Zu den Gruppen gehört demnach auch die säkulare Fatah.

Die Gewalt im Gazastreifen ist groß. © Mahmoud Zaki/XinHua/dpa

23. Juli, 6.30 Uhr: Netanjahu besucht Biden wohl am Donnerstag

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (74) und US-Präsident Joe Biden (81) sollen sich wahrscheinlich erst später treffen als zunächst angenommen. Das Treffen werde voraussichtlich am Donnerstag stattfinden, sagte ein US-Regierungsvertreter am Montag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. Der Termin des Treffens war zuletzt angesichts einer Corona-Infektion von Biden in der Schwebe. Ursprünglich hieß es aus Israel, dass beide Politiker am Dienstag miteinander sprechen würden. Am Mittwoch ist eine Rede von Netanjahu vor dem US-Kongress geplant.

Im vergangenen Jahr trafen Benjamin Netanjahu (74, r.) und Joe Biden (81) bereits aufeinander. (Archivbild) © AFP/Brendan Smialowski

23. Juli, 6 Uhr: Botschafter kritisiert Gewalt radikaler Siedler im Westjordanland

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert (64), hat einen Übergriff radikaler Siedler im israelisch besetzten Westjordanland kritisiert. "Internationale und israelische Aktivisten, unter ihnen ein deutscher Staatsbürger, sind von extremistischen Siedlern im Westjordanland angegriffen worden, als sie auf friedliche Weise Palästinensern in ihren Olivenhainen halfen", schrieb der Diplomat am Montag auf der Plattform X. "Diese Attacken stellen ein gut dokumentiertes kriminelles Verhalten dar, sie sind mit allen legalen Mitteln zu verfolgen."

22. Juli, 21 Uhr: Viele Tote bei israelischem Vorstoß in Gaza