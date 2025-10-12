 74.116

Nahost-Konflikt: Banges Warten auf Geiseln und bittere Rückkehr in Ruinen

Gut zwei Jahre nach dem Hamas-Massaker im Oktober wartet ganz Israel gebannt auf die Rückkehr der letzten Geiseln aus dem Gazastreifen.

Kairo/Tel Aviv - Gut zwei Jahre nach dem Oktober-Massaker der Hamas und dem Beginn des Gaza-Kriegs warten Angehörige, Freunde und ganz Israel gebannt auf die Rückkehr der letzten Geiseln aus dem Gazastreifen.

Angehörige und Unterstützer der israelischen Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, feiern nach der Bekanntgabe, dass Israel und die Hamas sich auf die erste Phase eines Friedensplans geeinigt haben.
Angehörige und Unterstützer der israelischen Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, feiern nach der Bekanntgabe, dass Israel und die Hamas sich auf die erste Phase eines Friedensplans geeinigt haben.  © Emilio Morenatti/AP/dpa

Die islamistische Hamas hat im Rahmen des von US-Präsident Donald Trump (79) vorgelegten Plans für einen dauerhaften Frieden die Übergabe aller verbliebenen Geiseln in ihrer Gewalt angekündigt. Die Frist hierfür endet am Montag.

Noch am selben Tag will sich Trump mit Angehörigen der Geiseln treffen, eine Rede im israelischen Parlament halten und dann zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" in Ägypten weiterreisen, wie das Weiße Haus mitteilte.

Aus Hamas-Quellen hieß es, die Palästinenserorganisation und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) würden ab Sonntag damit beginnen, die noch lebenden Geiseln - nach israelischen Angaben sind es 20 - bis zum frühen Montagmorgen an vereinbarten Punkten zusammenzubringen, bevor sie durch das Rote Kreuz freigelassen werden.

Im Gegenzug muss Israel gemäß Abmachung knapp 2000 inhaftierte Palästinenser freilassen.

12. Oktober, 10.22 Uhr: Alle Hamas-Tunnel müssen zerstört werden

Auch nach der Waffenruhe mit der islamistischen Hamas plant Israel die Zerstörung aller verbliebenen unterirdischen Tunnel im Gazastreifen, in denen sich die Kämpfer der Terrororganisation verschanzt haben.

Verteidigungsminister Israel Katz schrieb dazu auf der Plattform X: "Die große Herausforderung Israels nach der Phase der Rückführung der Geiseln wird die Zerstörung aller Terror­tunnel der Hamas im Gazastreifen sein."

12. Oktober, 10.20 Uhr: Sorge in Israel - Hamas übergibt wohl nicht alle Geisel-Leichen

Israel bereitet sich nicht nur auf die Aufnahme von lebenden Geiseln vor, sondern auch auf die Identifikation von Leichen.

Laut Vereinbarung muss die islamistische Hamas auch die sterblichen Überreste übergeben. Das Ministerium für religiöse Dienste habe entsprechende Vorbereitungen abgeschlossen, berichtete die "Jerusalem Post" unter Berufung auf den Rundfunksender Kan.

Der Generaldirektor des Ministeriums, Jehuda Avidan, sagte demnach, es bestehe die Sorge, dass die Hamas nicht alle sterblichen Überreste übergeben könne. Als Hintergrund waren in Medienberichten die massiven Zerstörungen im Gazastreifen genannt worden, die ein Auffinden der Leichen verhindern könnten.

Nach israelischen Informationen befinden sich noch 48 Geiseln im Gazastreifen, davon soll noch 20 leben.
Nach israelischen Informationen befinden sich noch 48 Geiseln im Gazastreifen, davon soll noch 20 leben.  © Abed Rahim Khatib/dpa

12. Oktober, 7.16 Uhr: Trump trifft am Montag Geisel-Familien vor Rede in Knesset

Vor seiner Rede im israelischen Parlament am Montagvormittag wird sich US-Präsident Donald Trump in der Knesset mit Angehörigen der Hamas-Geiseln treffen.

Das teilte das Weiße Haus mit. Am Nachmittag werde Trump dann zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der Palästinenserorganisation Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen.

12. Oktober, 7.11 Uhr: Banges Warten auf Geiseln und bittere Rückkehr in Ruinen

Gut zwei Jahre nach dem Oktober-Massaker der Hamas und dem Beginn des Gaza-Kriegs warten Angehörige, Freunde und ganz Israel gebannt auf die Rückkehr der letzten Geiseln aus dem Gazastreifen.

Die islamistische Hamas hat im Rahmen des von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Plans für einen dauerhaften Frieden die Übergabe aller verbliebenen Geiseln in ihrer Gewalt angekündigt. Die Frist hierfür endet am Montag.

Angehörige, Freunde und ganz Israel hoffen sehnsüchtig auf die Rückkehr der letzten Geiseln aus dem Gazastreifen.
Angehörige, Freunde und ganz Israel hoffen sehnsüchtig auf die Rückkehr der letzten Geiseln aus dem Gazastreifen.  © Emilio Morenatti/AP/dpa

12. Oktober, 7.08 Uhr: Hamas nicht bei Unterzeichnung von Gaza-Deal

Bei der in Ägypten geplanten Zeremonie zur Unterzeichnung des Gaza-Abkommens wird die islamistische Hamas nach eigenen Angaben nicht vertreten sein.

"Nur die Vermittler sowie amerikanische und israelische Regierungsvertreter werden anwesend sein", hieß es aus Kreisen der Organisation. Neben den USA und Ägypten hat Katar zwischen den Konfliktparteien vermittelt. Israel und die Hamas haben keine direkten Gespräche zur Beendigung des Gaza-Kriegs geführt.

12. Oktober, 7.05 Uhr: Trumps Tochter mit Botschaft ihres Vaters an Geiselfamilien

Die Tochter von US-Präsident Donald Trump (79), Ivanka (43), hat vor der erhofften Freilassung der letzten Gaza-Geiseln eine Botschaft ihres Vaters auf einer Kundgebung in Tel Aviv übermittelt.

"Der Präsident wollte, dass ich das mit Ihnen teile, wie er es schon so vielen von Ihnen persönlich gesagt hat: Er sieht Sie, er hört Sie. Er steht Ihnen bei", sagte die Präsidententochter an die Familien der Geiseln gerichtet.

11. Oktober, 22.26 Uhr: US-Sondergesandter und Trumps Schwiegersohn besuchen Gazastreifen

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff (68) und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner (44), haben begleitet von Israels Militär den Gazastreifen besucht.

Mit dabei war nach israelischen Militärangaben auch Admiral Brad Cooper (58) vom US-Zentralkommando. Israels Streitkräfte veröffentlichten Fotos und Videos von dem Feldbesuch.

Der Zugang zum Gazastreifen wird vollständig von Israel kontrolliert, das eine Blockade zu See, Luft und Boden verhängt hat. Besuche von solch ranghohen Regierungsvertretern sind äußert selten. Internationalen Journalisten wird der unabhängige Zugang trotz wiederholter Forderungen von Presseverbänden und Redaktionen verwehrt.

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff (68) hielt in Tel Aviv eine Rede. Im Hintergrund: US-Geschäftsmann Jared Kushner (44) und seine Frau Ivanka Trump (43).
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff (68) hielt in Tel Aviv eine Rede. Im Hintergrund: US-Geschäftsmann Jared Kushner (44) und seine Frau Ivanka Trump (43).  © Ilia Yefimovich/dpa

11. Oktober, 19.32 Uhr: Macron reist Montag zu Gaza-Gipfel

Nach dem Durchbruch in den Gaza-Verhandlungen will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) zu einem in Ägypten geplanten internationalen Gipfel reisen.

Bei diesem Treffen soll über die Umsetzung des Friedensplans beraten werden. Laut Mitteilung des Élysée-Palasts ist der Termin für kommenden Montag geplant.

11. Oktober, 17.45 Uhr: Ausschreitungen bei antiisraelischen Protesten

Bei antiisraelischen Protesten in Pakistan ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Medienberichten zufolge beteiligten sich Tausende Anhänger der islamistischen Partei Tehreek-e Labbaik Pakistan (TLP) an den Protestaktionen.

Die TLP hatte am Donnerstag in der östlichen Stadt Lahore dazu aufgerufen, in die rund 300 Kilometer entfernte Hauptstadt Islamabad zu fahren, um dort vor der US-Botschaft zu demonstrieren. Die Kundgebung soll sich gegen die mit Hilfe der US-Regierung vermittelte Einigung zwischen Israel und den Palästinensern im Gaza-Krieg richten. Das Abkommen benachteiligt nach Ansicht der TLP die Palästinenser.

In Lahore kam es zu Zusammenstößen zwischen Anhängern der islamistischen Partei "Tehreek-e-Labbaik Pakistan" sowie Polizeikräften.
In Lahore kam es zu Zusammenstößen zwischen Anhängern der islamistischen Partei "Tehreek-e-Labbaik Pakistan" sowie Polizeikräften.  © K.M. Chaudary/AP/dpa

11. Oktober, 16.30 Uhr: Selenskyj gratuliert Trump zu Gaza-Vermittlung

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj (47) hat Donald Trump (79) zu dessen Vermittlungserfolg im Gaza-Konflikt zwischen Israel und der Hamas gratuliert.

"Das ist ein starkes Ergebnis", schrieb der 47-Jährige auf Telegram nach seinem Telefonat mit dem US-Präsidenten.

Der Erfolg in Nahost könne auch an anderer Stelle wiederholt werden, so Selenskyj. "Wenn es möglich ist, den Krieg in dieser Region (Nahost) zu stoppen, dann können sicherlich auch andere Kriege gestoppt werden, wie etwa dieser Krieg mit Russland."

Wolodymyr Selenskyj (47) hat dem US-Präsidenten telefonisch sowie per Telegram gratuliert.
Wolodymyr Selenskyj (47) hat dem US-Präsidenten telefonisch sowie per Telegram gratuliert.  © Efrem Lukatsky/AP/dpa

11. Oktober, 15.28 Uhr: Gaza-Gipfel in Ägypten geplant mit Trump und al-Sisi

Nach dem Durchbruch in den Gaza-Verhandlungen ist ein internationales Gipfeltreffen im ägyptischen Scharm el Scheich geplant.

Den Vorsitz sollen dabei US-Präsident Donald Trump und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi haben, wie das Außenministerium in Kairo mitteilte. Die Außenminister beider Länder, Marco Rubio und Badr Abdel-Atti, hätten in einem Telefonat die Vorbereitungen dazu besprochen. Ein Tag für das Gipfeltreffen wurde nicht genannt.

