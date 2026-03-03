 79.622

Nahost-Konflikt: Explosionen im irakischen Kurdistan

Die Eskalation im Nahen Osten weitet sich aus. Es gibt Berichte über mehrere Verletzte nach einem Raketenangriff.

Iran - Reise-Chaos wegen Nahost-Konflikt: Tausende deutsche Urlauber sitzen fest. Am Abend soll ein Emirates-Flug mit Betroffenen – darunter viele Tui-Urlauber – aus Dubai in München landen.

Viele Tui-Urlauber sollen am Abend aus Dubai in München landen. (Symbolfoto)
Viele Tui-Urlauber sollen am Abend aus Dubai in München landen. (Symbolfoto)  © Vahid Salemi/AP/dpa

Eine Sondermaschine der Fluggesellschaft Emirates mit deutschen Urlaubern an Bord ist von Dubai aus in Richtung München unterwegs. Der Flug "EK 8051" ist inzwischen nach Angaben auf der Seite des Flughafens München gestartet und wird dort gegen 20.50 Uhr erwartet. 

An Bord sind nach Angaben eines Sprechers des Reisekonzerns Tui unter anderem rund 200 Tui-Gäste. Wie genau die Plätze durch die Airline vergeben wurden, war zunächst nicht bekannt. 

Die Tui-Touristen seien mit Bussen von Abu Dhabi, wo sie auf einem Kreuzfahrtschiff im Hafen festsaßen, zum Flughafen nach Dubai gebracht worden. Auf zwei Kreuzfahrtschiffen warteten insgesamt rund 5000 Gäste des Reiseveranstalters in der Golfregion auf ihre Heimreise.

3. März, 19.28 Uhr: Mehrere Geschosse aus dem Libanon auf Israel abgefeuert

Am Abend wurden mehrere Geschosse aus dem Libanon auf Israel abgefeuert, die meisten davon wurden jedoch abgefangen, teilte das Militär mit.

"Mehrere Geschosse, die aus dem Libanon auf israelisches Gebiet eingedrungen sind, wurden identifiziert. Die meisten Geschosse wurden abgefangen, ein weiteres Geschoss stürzte in ein unbebautes Gebiet", hieß es in einer Militärmitteilung.

3. März, 19.21 Uhr: Israel wird die Hisbollah so lange angreifen, bis die Gruppe entwaffnet ist

Der israelische Generalstabschef erklärte, seine Streitkräfte würden die Hisbollah so lange angreifen, bis die vom Iran unterstützte libanesische Gruppe entwaffnet sei.

"Wir sind entschlossen, die von der Hisbollah ausgehende Bedrohung zu beseitigen und werden nicht aufhören, bis diese Organisation entwaffnet ist", wurde Generalleutnant Eyal Zamir in einer Militärerklärung zitiert.

3. März, 19.12 Uhr: Explosionen im irakischen Kurdistan

Am Dienstagabend waren in Erbil, der Hauptstadt der nordirakischen Region Kurdistan, in der sich US-Stützpunkte befinden, laute Knalle zu hören, berichteten Journalisten der AFP.

Die Explosionen waren hauptsächlich in der Nähe des Flughafens von Erbil zu hören, wo Truppen der von den USA geführten Koalition stationiert sind.

Seit Beginn der US-israelischen Kampagne gegen den Iran wurden wiederholt Drohnen über Erbil abgefangen, wo sich auch ein großer US-Konsulatskomplex befindet.

Bereits am Sonntag kam es in Erbil zu Angriffen.
Bereits am Sonntag kam es in Erbil zu Angriffen.  © AFP

3. März, 18.57 Uhr: Israel kündigt Angriffe auf Hisbollah-Einrichtungen an

Das israelische Militär kündigte an, dass es in Kürze Gebäude in der südlibanesischen Stadt Tyros, Heimat eines UNESCO-Weltkulturerbes, angreifen werde.

Israel erklärte, dass sie die Infrastruktur der Hisbollah ins Visier nehme, und die Bewohner aufforderte, die Stadt zu verlassen.

"Zu Ihrer Sicherheit müssen Sie sofort evakuieren und einen Mindestabstand von 300 Metern einhalten“, schrieb der arabischsprachige Sprecher des Militärs, Avichay Adraee, auf X.

3. März, 18.46 Uhr: Merz appelliert an Spanien

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Spanien zu mehr Verteidigungsausgaben aufgefordert.

Merz sagte, man versuche, Spanien davon zu überzeugen, die in der Nato vereinbarten Vorgaben für Verteidigungsausgaben einzuhalten. Spanien sei das einzige Land, das dies nicht akzeptieren wolle. 

"Wir versuchen, sie davon zu überzeugen, dass dies Teil unserer gemeinsamen Sicherheit ist und dass wir uns alle an diese Zahlen halten müssen", sagte Merz.

Es gehe um 3,5 Prozent für das Militär und weitere 1,5 Prozent für die militärische Infrastruktur. Spanien müsse sich daran halten.

3. März, 18.30 Uhr: Merz betont, der Iran-Krieg schade der Wirtschaft

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte positiv über den Krieg der USA und Israels gegen den Iran, hoffte aber auf ein baldiges Ende, da dieser der Weltwirtschaft schade.

"Das schadet natürlich unseren Volkswirtschaften. Das gilt für die Ölpreise und auch für die Benzinpreise. Deshalb hoffen wir alle, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird", sagte Merz Reportern bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus.

3. März, 18.22 Uhr: Trump kündigt an, gesamten Handel mit Spanien wegen NATO und Iran abzubrechen

US-Präsident Donald Trump drohte mit einem Abbruch des Handels mit Spanien, dessen linke Regierung sich weigerte, US-Flugzeugen die Nutzung ihrer Stützpunkte für Angriffe auf den Iran zu gestatten und sich gegen eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben im Rahmen der NATO aussprach.

"Spanien war schrecklich", sagte Trump Reportern bei seinem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz.

"Wir werden den gesamten Handel mit Spanien abbrechen. Wir wollen nichts mehr mit Spanien zu tun haben."

3. März, 18.14 Uhr: Merz betont bei Trump Einigkeit in Iran-Politik

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump Übereinstimmung in der Iran-Politik betont.

"Wir sind uns einig, dass dieses schreckliche Regime in Teheran gestürzt werden muss", sagte Merz in seinem kurzen Eingangsstatement bei seinem zweiten Besuch bei US-Präsident Donald Trump in Washington.

Er freue sich sehr "über die Gelegenheit, in diesen schwierigen Zeiten mit Ihnen zu sprechen". Man werde aber auch "über die Zeit danach sprechen, darüber, was dann geschieht, wenn sie gestürzt sind", ergänzte Merz. 

Friedrich Merz (CDU) und US-Präsident Donald Trump sind sich einig.
Friedrich Merz (CDU) und US-Präsident Donald Trump sind sich einig.  © Kay Nietfeld/dpa

3. März, 18.04 Uhr: EU und Golfstaaten führen am Donnerstag Gespräche über den Nahostkrieg

Die Außenminister der EU und der Golfstaaten werden am Donnerstag per Videokonferenz Gespräche über den Krieg im Nahen Osten führen, teilten Beamte der AFP am Dienstag mit.

Das virtuelle Treffen, das von der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas einberufen wurde, findet vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Gewalt in der Region statt, nachdem die Vereinigten Staaten und Israel den Iran angegriffen hatten.

3. März, 17.58 Uhr: Britische Premierminister kündigt Entsendung von Kriegsschiff und Hubschraubern nach Zypern an

Der britische Premierminister Keir Starmer sagte, Großbritannien entsende "Hubschrauber mit Drohnenabwehrfähigkeiten" und das Kriegsschiff HMS Dragon nach Zypern, während Großbritannien seine „defensiven Operationen“ in der Region fortsetzt.

"Das Vereinigte Königreich setzt sich uneingeschränkt für die Sicherheit Zyperns und des dort stationierten britischen Militärpersonals ein", sagte er auf X.

Titelfoto: AFP

