Ex-Tagesschau-Sprecher erlebt Nahost-Eskalation aus nächster Nähe

Tel Aviv - Israel hat gemeinsam mit den USA einen militärischen "Präventivschlag" gegen den Iran durchgeführt – die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Ex- Tagesschau -Sprecher Constantin Schreiber (46) erlebte die Eskalation in Israels Hauptstadt Tel Aviv aus nächster Nähe.

Ex-Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber (46) erlebt die Nahost-Eskalation in Israels Hauptstadt Tel Aviv aus nächster Nähe. © Instagram/constantinschreiber

Der Journalist, der als Global Reporter für Axel Springer aus dem Nahen Osten berichtet, veröffentlichte auf seinem Instagram-Kanal ein Video, in dem er Einblicke in die teils dramatischen Geschehnisse vor Ort gewährte.

"So kurz nach sieben, etwa viertel nach sieben gab es Raketenalarm. Und das ist insofern ungewöhnlich gewesen, als man normalerweise zuerst über die Sicherheitsapp eine Warnung bekommt, dass Raketen im Anflug sind. Die gab es diesmal nicht", verdeutlichte der 46-Jährige.

Wenn Raketenalarm zu hören sei, habe man "ungefähr 60 bis 90 Sekunden, bis tatsächlich potenziell Raketen einschlagen", erklärte Schreiber. Entsprechend sei um ihn herum "richtig Panik" ausgebrochen. "Also weil dann weiß man, jetzt wird es wirklich ernst", so der gebürtige Cuxhavener.

Er habe in Windeseile einen Rucksack gepackt und sei mit vielen anderen Menschen zu einem nahe gelegenen öffentlichen Schutzraum gegangen. Dort sei jedoch erneut Panik ausgebrochen, weil die automatische Öffnung, die bei einem Raketenalarm eigentlich ausgelöst werde, nicht funktioniert habe.