Nahost-Konflikt: Iran meldet Angriff auf Öltanker "in US-Besitz" vor Kuwait

Kampfjets allein werden nicht reichen, um Irans Regierung zu stürzen. Die USA könnten daher auf kurdische Truppen setzen.

Iran - "Freiheit für das Volk" - das versprach US-Präsident Donald Trump (79) wenige Stunden nach Beginn des Angriffs auf den Iran.

Bewaffnete kurdische Freiwillige stehen während einer nächtlichen Patrouille an einem Kontrollpunkt Wache. (Archivbild)
Bewaffnete kurdische Freiwillige stehen während einer nächtlichen Patrouille an einem Kontrollpunkt Wache. (Archivbild)  © Baderkhan Ahmad/AP/dpa

Doch allein mit Luftangriffen dürfte es schwierig bis unmöglich sein, das Machtsystem der Führung in Teheran zu stürzen.

Rund eine Woche nach Kriegsbeginn gibt es nun - teils widersprüchliche - Hinweise, dass es auch eine Bodenoffensive geben könnte.

Diese soll womöglich von kurdischen Kämpfern aus dem benachbarten Irak angeführt werden, unterstützt von den Kriegsparteien USA und Israel.

6. März, 12.55 Uhr: Iran meldet Angriff auf Öltanker "in US-Besitz" vor Kuwait

Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge einen Öltanker angegriffen.

Das Schiff "in US-Besitz" sei vor der Küste Kuwaits attackiert worden und stehe in Flammen, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier "Chatam Al-Anbija", das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt.

Außerdem seien wieder Ziele in Israel und US-Stellungen in den Golfstaaten mit fortschrittlichen Raketen angegriffen worden, hieß es in einem Bericht des Rundfunks. Dabei sei auch die Rakete vom Typ "Chorramshahr 4" mit einem Zwei-Tonnen-Gefechtskopf zum Einsatz gekommen.

Seit einer Woche herrscht Krieg im Nahen und Mittleren Osten. Ein Ende ist nicht in Sicht. (Archivbild)
Seit einer Woche herrscht Krieg im Nahen und Mittleren Osten. Ein Ende ist nicht in Sicht. (Archivbild)  © Mc3 J. Alexander Delgado / Us Na/dpa

6. März, 12.53 Uhr: Neue israelische Angriffe auf Vorstädte Beiruts

Die südlichen Vorstädte Beiruts sind am Vormittag zum Ziel erneuter israelischer Angriffe geworden. Auch aus dem Libanon flogen wieder Raketen in Richtung Israel.

Bei einem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus in der libanesischen Küstenstadt Sidon kamen nach Angaben von Behörden im Libanon fünf Menschen ums Leben, sieben weitere wurden demnach verletzt. Bei einem der Toten soll es sich nach Angaben von Sicherheitskreisen um ein Hamas-Mitglied gehandelt haben.

Sicherheitsbeamte überprüfen die Schäden an einem Gebäude in der südlichen Hafenstadt Sidon, das von einem israelischen Luftangriff getroffen wurde.
Sicherheitsbeamte überprüfen die Schäden an einem Gebäude in der südlichen Hafenstadt Sidon, das von einem israelischen Luftangriff getroffen wurde.  © Mohammed Zaatari/AP/dpa

6. März, 11.48 Uhr: Lufthansa hat Linienflug nach Riad abgebrochen

Die Lufthansa hat einen geplanten Linienflug aus der saudischen Hauptstadt Riad kurzfristig abgesagt.

Der Kapitän habe in Rücksprache mit der Zentrale entschieden, nach Kairo abzudrehen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in Frankfurt. "Sicherheit geht vor."

Das Flugzeug werde auch nicht nach Riad weiterfliegen, sagte Spohr weiter. Derartige Situationen werde man in den kommenden Wochen noch häufiger sehen. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in der Region.

Ein Lufthansa-Flug sollte Deutsche aus Riad evakuieren. Doch der Kapitän dreht auf halber Strecke nach Kairo ab.
Ein Lufthansa-Flug sollte Deutsche aus Riad evakuieren. Doch der Kapitän dreht auf halber Strecke nach Kairo ab.  © Hannes P. Albert/dpa

6. März, 11.01 Uhr: Schätzung - US-Angriff auf Iran kostet jetzt schon Milliarden

Der Militäreinsatz "Gewaltiger Zorn" der USA mit Luftangriffen auf den Iran hat allein in den ersten 100 Stunden nach unterschiedlichen Schätzungen bereits mehrere Milliarden Dollar gekostet.

So geht das Institut Center for Strategic and International Studies (CSIS) mit Sitz in Washington von 3,7 Milliarden Dollar (knapp 3,2 Milliarden Euro) in den ersten vier Tagen aus.

Die Zeitung "Wall Street Journal" schreibt am Freitag von fast 11 Milliarden Dollar in den ersten vier Tagen und beruft sich dabei auf Elaine McCusker, die in der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump im Pentagon für den Verteidigungsetat zuständig war.

Diese Kosten umfassen dem Zeitungsbericht zufolge auch die Stationierung von mehr als zwölf Schiffen und 100 Flugzeugen im Nahen Osten seit Dezember.

6. März, 10.43 Uhr: Internet im Iran weiterhin gesperrt

Die Bevölkerung im Iran ist am siebten Kriegstag weitgehend vom internationalen Internetzugang abgeschnitten.

Die auf Internetsperren spezialisierte Organisation Netblocks sprach am Freitag von nur einem Prozent Konnektivität. Daten des IT-Unternehmens Cloudflare zeigten ebenfalls einen vollständigen Einbruch des Internetverkehrs.

Ein kleiner Teil des Militär- und Machtapparats im Iran nutzt das Internet unterdessen weiter ohne Einschränkungen. Seit Jahren verfügt ein privilegierter Kreis über sogenannte "weiße SIM-Karten", die ermöglichen, ohne Sperren und Restriktionen online zu gehen. Auch iranische Medien publizieren ihre Nachrichten auf Telegram und X, die eigentlich gesperrt sind.

6. März, 10.07 Uhr: Mehr als 1600 Verletzte laut Israel wegen Iran-Krieg

Seit Beginn des Iran-Kriegs sind laut Israels Gesundheitsministerium im Land mehr als 1600 Verletzte in Krankenhäusern behandelt worden.

Berichten zufolge sind darunter neben durch Raketenangriffe Verletzte auch viele Menschen, die sich auf dem Weg in Schutzräume verletzt haben. Zudem werden demnach auch Personen gezählt, die wegen Angstzuständen, ausgelöst durch die Angriffe, behandelt wurden.

In den vergangenen 24 Stunden seien nach Raketenbeschuss 140 Menschen in Kliniken eingeliefert worden, darunter eine schwer verletzte Person, teilte das Gesundheitsministerium weiter mit.

Insgesamt wurden in Israel im Zuge des Kriegs bislang elf Menschen getötet. Im Iran sollen seit Samstag bereits mehr als 1200 Menschen ums Leben gekommen sein, wie iranische Medien unter Berufung auf eine staatliche Stiftung berichteten. Auch in den Golfstaaten gab es bei iranischen Angriffen bereits mehrere Tote.

Rauch steigt auf von einem früheren israelischen Luftangriff in den als Dahija bekannten Vororten Beiruts.
Rauch steigt auf von einem früheren israelischen Luftangriff in den als Dahija bekannten Vororten Beiruts.  © Hussein Malla/AP/dpa

6. März, 10.07 Uhr: Universitäten im Iran stellen Betrieb ein

Im Iran sind die Universitäten wegen des Kriegs bis auf weiteres geschlossen worden.

Der Betrieb sei vollständig eingestellt worden, berichtete das Onlineportal "Eslahat-News", das der Reformbewegung nahesteht, unter Berufung auf das Wissenschaftsministerium. Weder Unterricht in Präsenz noch Online-Lehre werde stattfinden, hieß es.

6. März, 9.38 Uhr: Neue Raketen auf Israel gefeuert

Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge eine neue Welle an Raketen auf Israel gefeuert.

Das berichteten der staatliche iranische Rundfunk und die Nachrichtenagentur Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst.

6. März, 9.35 Uhr: Iranische Medien melden landesweite Angriffe

Am siebten Tag des Iran-Kriegs melden iranische Medien wieder landesweite Angriffe.

Nahe der Metropole Isfahan im Zentraliran seien drei Kleinstädte bombardiert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Im Osten der Stadt selbst kam es demnach ebenfalls zu Luftangriffen. Mehrere Menschen seien verletzt, Wohnhäuser und Fahrzeuge beschädigt worden.

Auch in der dicht besiedelten Hauptstadt Teheran, in der rund 15 Millionen Menschen leben, meldeten Bewohner am frühen Morgen eine neue Angriffswelle. Augenzeugen zufolge war das Donnern von Kampfflugzeugen in niedriger Flughöhe über den Dächern zu hören.

Rund 150 Kilometer südlich von Teheran seien außerhalb der Pilgerstadt Ghom, dem spirituellen Zentrum Irans, zwei Militärstützpunkte bombardiert worden, berichtete die regierungsnahe Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf das Gouverneursamt. Die Militärkräfte seien nicht zu Schaden gekommen.

Seit rund einer Woche fliegen Israel und die USA Luftangriffe im Iran. Inzwischen sind weite Landesteile vom Krieg betroffen.
Seit rund einer Woche fliegen Israel und die USA Luftangriffe im Iran. Inzwischen sind weite Landesteile vom Krieg betroffen.  © Vahid Salemi/AP/dpa

6. März, 9.31 Uhr: Iranische Angriffe treffen Hotel und Wohngebäude

Bei mutmaßlich iranischen Angriffen auf Bahrain sind mehrere zivile Gebäude beschädigt worden.

Wie das Innenministerium des Golfstaats mitteilte, wurden zwei Wohnhäuser und ein Hotel in der Hauptstadt Manama zum Ziel "iranischer Aggression". In einem der Gebäude sei ein Wohnungsbrand gelöscht worden. Tote oder Verletzte habe es keine gegeben.

