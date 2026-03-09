 306.761

Nahost-Konflikt: Iran soll bei Angriff erneut Streumunition eingesetzt haben

Gut eine Woche nach dem Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran wachsen in dem Land teils Verunsicherung und Frust.

Die jüngsten Luftschläge auf Öldepots sowie Einschläge in Wohngebieten, historischen Stätten und einer Mädchenschule in Minab im Südiran hätten die Menschen spürbar verunsichert und vielerorts Unbehagen ausgelöst, schilderten Beobachter die Stimmung im Land.

Ihren Angaben zufolge beunruhigt auch viele Personen, dass in dem Krieg zunehmend die Nachbarstaaten aus dem Iran beschossen werden.

Die Rechtfertigung der iranischen Regierung, dass die Attacken ausschließlich auf US‑Militärbasen zielten, verfängt auch im Iran längst nicht bei allen. "Wenn auch die uns noch angreifen, dann wandere ich aus", so Taxifahrer Behsad.

9. März, 9.27 Uhr: Iran soll bei Angriff erneut Streumunition eingesetzt haben

Der Iran hat bei seinen Raketenangriffen auf Israel nach Angaben der israelischen Armee erneut Streumunition eingesetzt.

Welches Gebiet in dem Land genau betroffen gewesen ist, sagte der Armeesprecher jedoch nicht. Teheran hatte in diesem Krieg sowie im Krieg im vergangenen Jahr bereits Gefechtsköpfe mit Streumunition verwendet. Zuletzt hatte es den Einsatz selbst bestätigt. 

Der Einsatz von Streumunition ist international weitgehend geächtet, weil sie große Flächen unkontrolliert mit Sprengkörpern überzieht und besonders für Zivilisten gefährlich ist. 

Der Iran soll erneut Streumunition abgefeuert haben. (Symbolfoto)
Der Iran soll erneut Streumunition abgefeuert haben. (Symbolfoto)  © Paulina Patimer/ZUMA Press Wire/dpa

9. März, 8.40 Uhr: Teheran rationiert Benzin

Nach den israelischen Angriffen auf Öldepots in der iranischen Hauptstadt Teheran rationieren Tankstellen den Verkauf von Benzin stark.

Autofahrer können aktuell pro Tankvorgang nur noch zehn Liter Sprit kaufen, wie Bewohner der Millionenmetropole berichteten. An den Tankstellen bildeten sich Kilometer lange Autoschlangen mit stundenlangen Wartezeiten. 

Am Wochenende hatte Israels Luftwaffe Öldepots in Teheran bombardiert und in Flammen gesetzt. Dichter, schwarzer, toxischer Rauch verdunkelt seitdem den Himmel. Auf viele Dächer der Metropole regnete Öl herab.

9. März, 6.45 Uhr: Israel greift erneut im Iran und im Libanon an

Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf Ziele im Iran und im Libanon fort.

Die Luftwaffe habe eine neue Welle an Attacken gegen Infrastruktur der iranischen Führung im Zentrum des Landes begonnen, teilte die Armee in der Nacht mit. Zudem sei erneut Infrastruktur der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen worden.

Die Attacken im Iran galten einer Mitteilung zufolge Kommandozentren von Behörden für innere Sicherheit und der Basidsch-Milizen. Die Basidsch-Milizen sind besonders für ihr hartes Vorgehen gegen die Proteste im eigenen Land bekannt. Außerdem seien Raketenabschussrampen und eine Produktionsanlage für Raketentreibwerke im Iran beschossen worden. 

Die israelische Luftwaffe hat erneut die Infrastruktur der iranischen Führung ins Visier genommen. (Archivbild)
Die israelische Luftwaffe hat erneut die Infrastruktur der iranischen Führung ins Visier genommen. (Archivbild)  © Ariel Schalit/AP/dpa

9. März, 6.29 Uhr: Teil des US-Botschaftspersonals soll Saudi-Arabien verlassen

Die USA haben angesichts von Sicherheitsrisiken wegen des Iran-Kriegs einen Teil ihres Botschaftspersonals in Saudi-Arabien angewiesen, das Land zu verlassen.

Das US-Außenministerium ordnete die Ausreise des nicht für Notfälle benötigten Personals sowie der Angehörigen von Botschaftsmitarbeitern an, erklärte die Behörde. Damit verschärfte sie eine vorige Empfehlung: Seit vergangener Woche hatte es schon eine Erlaubnis für diese Personengruppen zur Ausreise gegeben. 

9. März, 6.23 Uhr: Katars Premier ruft Iran zu Deeskalation auf

Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (45) hat zur Deeskalation im Iran-Krieg aufgerufen.

"Wir werden weiterhin mit den Iranern sprechen und uns um eine Deeskalation bemühen", sagte Al Thani in einem Interview mit dem Sender Sky News. Was geschehen sei, habe das Vertrauen in die Beziehungen zum Iran erheblich erschüttert. 

Katars Premier Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (45) spricht sich für eine Deeskalation im Iran-Krieg aus.
Katars Premier Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (45) spricht sich für eine Deeskalation im Iran-Krieg aus.  © Uncredited/AP/dpa

9. März, 6.19 Uhr: Bahrain meldet Verletzte bei iranischem Drohnenangriff

Der Golfstaat Bahrain ist erneut Ziel eines Angriffs des Irans geworden.

Das Innenministerium des kleinen Landes meldete in der Nacht 32 Verletzte, darunter Kinder und mehrere Schwerverletzte, durch eine Attacke mit Drohnen auf der südlich der Hauptstadt Manama gelegenen Insel Sitra. Mehrere Häuser seien beschädigt worden.

Unterdessen schießt der Iran auch weiter auf Israel. In der Küstenmetropole Tel Aviv und anderen Gebieten des jüdischen Staates heulten in der Nacht wieder die Sirenen. Die Luftabwehr war erneut im Einsatz, wie die das Militär auf Telegram mitteilte.

9. März, 6.15 Uhr: US-Minister verneint Angriffe auf Energieinfrastruktur

Die USA haben nach Angaben ihres Energieministers Chris Wright (61) nicht vor, die iranische Ölindustrie anzugreifen.

"Die USA zielen nicht auf die Energieinfrastruktur ab", sagte Wright dem Sender CNN. Zuvor hatte die Bombardierung eines Öllagers durch Israel im Iran für Aufsehen gesorgt, nach der dichte Rauchschwaden den Himmel über der Hauptstadt Teheran verdunkelten. Aufnahmen nach dem Angriff am Samstagabend zeigten einen gewaltigen Feuerball.

Israels Armeesprecher Effie Defrin (54) betonte, Israel habe in der Nacht zu Sonntag Treibstofflager angegriffen, die vom iranischen Militär genutzt worden seien. "Dies ist das Öl, das die Räder des Regimes und seine Terroraktionen gegen den Staat Israel, gegen die Region und gegen die gesamte Bevölkerung am Laufen hält", sagte er. Israel kämpfe nicht gegen das "großartige iranische Volk", sondern nur gegen das "Terrorregime", erklärte Defrin.

Nach Aussage von Energieminister Chris Wright (61) wollen die USA nicht die iranische Ölindustrie angreifen.
Nach Aussage von Energieminister Chris Wright (61) wollen die USA nicht die iranische Ölindustrie angreifen.  © Alex Brandon/AP/dpa

9. März, 6.12 Uhr: Chameneis Sohn wird oberster Führer im Iran

Im Iran ist mitten im Krieg der Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei (†86) zum neuen religiösen und staatlichen Oberhaupt gewählt worden.

Der 56-jährige Modschtaba Chamenei wurde vom sogenannten Expertenrat, dem wichtigsten religiösen Gremium des Landes, ernannt. In dem Amt wird er künftig das letzte Wort in allen politischen und militärischen Belangen haben. US-Präsident Donald Trump (79) hatte jüngst bereits deutlich gemacht, dass er Modschtaba Chamenei als neues staatliches Oberhaupt ablehne. Dessen Vater war bei einem israelischen Luftangriff am 28. Februar in Teheran ums Leben gekommen.

Der oberste Führer im Iran war bislang die unangefochtene Autorität. Er vereint die politische Macht und religiöse Legitimation und bestimmt letztlich die strategische Ausrichtung des Staates. Seine Macht beruht gemäß der Staatsideologie auf der sogenannten "Velajat-e Faghih", der Herrschaft eines islamischen Rechtsgelehrten. 

Modschtaba Chamenei (56) ist der neue oberste Führer im Iran.
Modschtaba Chamenei (56) ist der neue oberste Führer im Iran.  © Saeid Zareian/dpa

8. März, 20.05 Uhr: Israel - Fünf Kommandeure der iranischen Al-Kuds-Brigaden getötet

Die israelische Armee teilte mit, sie habe fünf ranghohe Kommandeure der iranischen Al-Kuds-Brigaden bei einem Angriff auf ein Hotel in Beirut getötet.

Die Al-Kuds-Brigaden sind die Auslandsabteilung der iranischen Revolutionsgarden und unterstützen die schiitische Hisbollah-Miliz seit Jahrzehnten. Der Angriff sei von der israelischen Armee ausgeführt worden.

Insgesamt habe es im Libanon in den vergangenen 24 Stunden mehr als Hundert Angriffe gegeben. Ziele seien Waffenlager und Kommandozentralen gewesen.

8. März, 20.04 Uhr: Mehr als halbe Million Vertriebene im Libanon

Im Libanon sind seit Ausbruch der jüngsten Kämpfe mit Israel vor einer Woche mehr als eine halbe Million Menschen als Binnenflüchtlinge registriert worden. Das erklärte Sozialministerin Hanin Sajid bei einer Pressekonferenz.

Bislang hätten sich 517.000 Menschen auf einer mit dem Ministerium verbundenen Plattform registriert, um Unterstützung zu erhalten. Mehr als 117.000 davon befänden sich in staatlichen Notunterkünften, hieß es weiter.

Insgesamt habe es im Libanon in den vergangenen 24 Stunden mehr als Hundert Angriffe gegeben.
Insgesamt habe es im Libanon in den vergangenen 24 Stunden mehr als Hundert Angriffe gegeben.  © Mohammed Zaatari/AP/dpa

8. März, 19.02 Uhr: Trump - Wir haben die gesamte Marine des Irans versenkt

Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump die Marine des Irans zerstört.

Man habe 44 ihrer Schiffe versenkt - "ihre gesamte Marine", sagte Trump dem Sender ABC News nach dessen Angaben. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben nicht. Die gesamte iranische Marine außer Gefecht zu setzen, ist eines der erklärten Ziele des US-Militärs im Krieg gegen den Iran.

Nach Trumps Angaben haben die USA zudem die Luftwaffe des Irans lahmgelegt. "Ihre Flugabwehrsysteme sind Geschichte. Sie haben absolut keine Verteidigung mehr", sagte Trump laut ABC News.

