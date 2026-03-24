Nahost-Konflikt: Iran startet neue Salve von Raketen auf Israel

Die iranischen Streitkräfte haben eine neue Salve von Raketen auf Israel abgefeuert.

Iran - Während US-Präsident Donald Trump (79) trotz gegenteiliger Signale aus dem Iran Hoffnung auf ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges verbreitet, gehen die Kämpfe vorerst weiter.

In Israel sind in der Nacht auf Dienstag erneut Raketen aus dem Iran eingeschlagen. © Ohad Zwigenberg/AP/dpa Israels Luftabwehr war in der Nacht erneut wegen gleich mehrerer Raketenangriffe des Erzfeindes im Einsatz. Auch Saudi-Arabien und Bahrain meldeten wieder Beschuss durch Drohnen und Raketen. Israel setzt wiederum seine Attacken im Iran und im Libanon fort, wie Regierungschef Benjamin Netanjahu (76) ankündigte. Zuvor hatte Trump ultimativ angedrohte Angriffe auf iranische Kraftwerke verschoben und dies als Ergebnis "sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten" in den vergangenen Tagen bezeichnet. Israel Krieg Mehr als 40 Schiffe betroffen: Reeder von Merz-Absage zu Hormus-Einsatz enttäuscht Ursprünglich hatte er Teheran eine Frist bis zur heutigen Nacht gesetzt, die für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtige Straße von Hormus zu öffnen - andernfalls wollte er Irans Kraftwerke zerstören lassen. Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

24. März, 7.30 Uhr: Iran startet neue Salve von Raketen auf Israel

Die iranischen Streitkräfte haben dem iranischen Staatsfernsehen zufolge eine neue Salve von Raketen auf Israel abgefeuert. Die iranischen Raketen hätten "mehrere israelische Luftabwehrsysteme durchdrungen", erklärte der staatliche iranische Fernsehsender Irib am Dienstagmorgen. Die israelische Armee erklärte, sie habe anfliegende iranische Raketen geortet und arbeite daran, sie abzufangen. Bei einem vorherigen iranischen Angriff war bereits ein Gebäude im Norden Israels getroffen worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom veröffentlichte ein Video eines beschädigten Gebäudes und teilte mit, dass es bei dem Vorfall keine Todesopfer gegeben habe.

Rauch steigt in Tel Aviv auf, nachdem eine iranische Raketen eingeschlagen ist. © Ohad Zwigenberg/AP/dpa

23. März, 20.51 Uhr: Trump sieht laut Netanjahu Chance für Abkommen mit Iran

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) hat sich erstmals zu von den USA verkündeten Gesprächen mit dem Iran über eine mögliche Vereinbarung im Iran-Krieg geäußert. "Präsident (Donald) Trump ist überzeugt, dass es eine Chance gibt, die enormen Erfolge, die wir mit dem US-Militär erzielt haben, zu nutzen, um die Kriegsziele durch ein Abkommen zu verwirklichen – ein Abkommen, das unsere vitalen Interessen schützt", sagte er in einer Videobotschaft.

23. März, 20.27 Uhr: Netanjahu kündigt Fortsetzung der Angriffe im Iran an - nach Telefonat mit Trump

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu (76) hat eine Fortsetzung der Angriffe auf Ziele im Iran und im Libanon angekündigt. Er habe am Montag mit US-Präsident Donald Trump (79) telefoniert, sagte Netanjahu in einer Videobotschaft. Trump sei der Ansicht, dass es eine Chance gebe, die "enormen Erfolge" der israelischen und US-Armee zu nutzen, "um die Kriegsziele in einem Abkommen zu verwirklichen". Ein solches Abkommen werde "unsere vitalen Interessen sichern". "Gleichzeitig setzen wir unsere Angriffe sowohl im Iran als auch im Libanon fort", betonte Netanjahu. Israel werde seine Interessen "unter allen Umständen" verteidigen.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu (76) denkt nicht an ein Kriegsende. © Ronen Zvulun/Pool Reuters/AP/dpa

23. März, 20.01 Uhr: Israels Bodentruppen holen Hisbollah-Mitglieder nach Israel

Israels Armee setzt eigenen Angaben zufolge ihre "gezielten Bodeneinsätze im Südlibanon" fort. Dabei hätten Soldaten am Sonntag auch mehrere bewaffnete Mitglieder der Hisbollah-Miliz gefangen genommen und "zur weiteren Befragung" nach Israel gebracht, teilte das israelische Militär am Abend mit. Die Hisbollah-Mitglieder wollten den Angaben zufolge eine Rakete auf israelische Soldaten feuern. Zudem hätten sie geplant, eine Stellung für Raketenangriffe auf Israel zu errichten.

23. März, 18.14 Uhr: Indische Tanker passieren Straße von Hormus

Zwei weitere unter der Flagge Indiens fahrende Tanker haben nach indischen Angaben die vom Iran faktisch blockierte Straße von Hormus passiert. Die "Jag Vasant" und die "Pine Gas", die zusammen etwa 92.000 Tonnen Autogas (LPG) geladen haben, würden voraussichtlich zwischen Donnerstag und Samstag indische Häfen erreichen, erklärte das indische Schifffahrtsministerium am Montag. Zwei weitere indische Tanker hatten die strategisch und wirtschaftlich wichtige Straße von Hormus bereits zuvor passiert.

23. März, 18.07 Uhr: Irans Parlamentspräsident und Außenministerium bestreiten Verhandlungen mit USA

Der einflussreiche iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf (64) hat Angaben von US-Präsident Donald Trump (79) zu Gesprächen zwischen beiden Ländern zurückgewiesen. Es gebe "keine Verhandlungen" mit den USA, erklärte Ghalibaf am Montag im Onlinedienst X. Es würden "Falschmeldungen genutzt, um die Finanz- und Ölmärkte zu manipulieren und dem Sumpf zu entkommen, in dem die USA und Israel gefangen sind." Auch das iranische Außenministerium bestritt, dass es seit Kriegsbeginn Verhandlungen mit den USA gab. In den vergangenen Tagen habe der Iran jedoch Nachrichten über "befreundete Länder" erhalten, die auf eine Bitte der USA um Verhandlungen zur Beendigung des Krieges hindeuteten, sagte ein Außenamtssprecher der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge.

Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf (64) will von Verhandlungen mit den USA nichts wissen. (Archivbild) © Hassan Ibrahim/Lebanese Parliament/dpa

23. März, 17.28 Uhr: Israel und Hisbollah beschießen sich weiter gegenseitig

Das israelische Militär greift weiter im Libanon an. Bei einem Angriff nahe der Hauptstadt Beirut habe die Armee ein Mitglied der iranischen Revolutionsgarden getroffen, teilte das israelische Militär mit. Das libanesische Gesundheitsministerium sagte, dass eine Person getötet worden sei. Die Hisbollah reklamierte ihrerseits weitere Angriffe auf Israel für sich. In Nordisrael wurde unterdessen ein Busfahrer durch Raketenbeschuss der Hisbollah schwer verletzt.

23. März, 15.53 Uhr: Trump sieht plötzlich "Deal" mit Iran in Reichweite

US-Präsident Donald Trump (79) sieht eine Einigung mit dem Iran über ein mögliches Kriegsende in Reichweite. Er sagte am Montag in Palm Beach im Bundesstaat Florida, es gebe "wesentliche Übereinstimmungen" in den wiederaufgenommenen Gesprächen mit Teheran. Zur Bedingung machte Trump, dass der Iran sein Atomprogramm sowie sein angereichertes Uran aufgibt. Im Falle eines "Deals" würden die USA sich das Uran holen, erklärte er. Trump sagte weiter, die USA verhandelten mit einer "Top-Person" im Iran. Dabei handele es sich jedoch nicht um den obersten Führer der Islamischen Republik, Modschtaba Chamenei. Die Gespräche würden mit einem Mann geführt, "von dem ich glaube, dass er der angesehenste und der Führer ist", sagte der US-Präsident. Es werde eine "sehr ernsthafte Form eines Regimewechsels" geben, fügte er hinzu, ohne Namen zu nennen.

US-Präsident Donald Trump (79) sieht eine Einigung mit dem Iran in Reichweite. Ob es der Iran auch so sieht - anscheinend nicht. © Mark Schiefelbein/AP/dpa

23. März, 13.33 Uhr: Iran dementiert Verhandlungen mit den USA

Der Iran hat Aussagen von US-Präsident Donald Trump dementiert, wonach Verhandlungen zwischen Teheran und Washington laufen. Es gebe keinerlei direkte Kontakte zu Trump, auch nicht über Vermittler, hieß es in Berichten der Nachrichtenagenturen Fars und Tasnim, die Irans mächtigen Revolutionswächtern nahestehen. Trump hatte zuvor auf seiner Plattform Truth Social mitgeteilt, in den kommenden fünf Tagen auf Angriffe gegen iranische Energieanlagen zu verzichten und verwies dabei auf "produktive Gespräche" über ein Ende der gegenseitigen Angriffe.

23. März, 12.34 Uhr: Trump verschiebt Ultimatum - "Produktive" Gespräche mit Iran

US-Präsident Donald Trump verzichtet nach eigenen Worten angesichts produktiver Gespräche mit dem Iran über ein Ende der Kämpfe in den kommenden fünf Tagen auf Angriffe gegen iranische Energieanlagen. Er habe das Verteidigungsministerium angewiesen, alle Attacken auf Kraftwerke und die Energieinfrastruktur auszusetzen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Ursprünglich hatte er Teheran ein Ultimatum gesetzt, bis zur Nacht auf Dienstag (MEZ) die Straße von Hormus zu öffnen - andernfalls wollte er Irans Kraftwerke zerstören lassen.

US-Präsident verschiebt sein Ultimatum und wies sein Verteidigungsministerium an, alle Attacken auf Kraftwerke und die Energieinfrastruktur im Iran auszusetzen. © Alex Brandon/AP/dpa

23. März, 11.06 Uhr: Israels Außenministerium erhebt Vorwürfe gegen deutschen Botschafter

Der israelische Außenminister Gideon Saar hat scharf auf einen X-Post des deutschen Botschafters Steffen Seibert reagiert. "Botschafter Seibert fällt es schwer, Angriffe auf Israelis zu verurteilen, ohne die Palästinenser zu erwähnen", schrieb Saar auf der Plattform X. "Gut zu wissen, dass bald ein neuer Botschafter kommt – einer, der die israelisch-deutschen Beziehungen stärken wird." Das israelische Außenministerium warf Seibert fehlende Empathie für Israel vor. Seibert hatte am Sonntagabend in seinem X-Post von einem Tag der Trauer und Empörung nach dem Tod eines Israelis durch Hisbollah-Beschuss und hunderten Verletzten durch iranische Raketen gesprochen. Zugleich schrieb er über Siedlergewalt gegen palästinensische Dorfbewohner im Westjordanland. Zuvor war es zum Tod eines Siedlers gekommen.

Der israelische Außenminister und sein Ministerium äußern sich wenig diplomatisch über den deutschen Botschafter. © Katharina Kausche/dpa

23. März, 11.04 Uhr: Iran kündigt an - Überraschungen warten auf den Feind

Der Iran hat im Krieg mit Israel und den USA nach eigener Darstellung noch nicht alle seine militärischen Kapazitäten ausgeschöpft. "Der Feind soll wissen, dass neue Überraschungen auf dem Weg sind", sagte Abdullah Hadschi-Sadeghi, ein religiöser Vertreter der mächtigen Revolutionsgarden. Die Islamische Republik werde sich niemals ergeben, zitierte ihn die mit den Revolutionswächtern verbundene Nachrichtenagentur Tasnim. "Wir sind in einer Schule erzogen worden, die Kapitulation als Erniedrigung betrachtet", sagte Hadschi-Sadeghi.