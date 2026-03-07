 281.072

Nahost-Konflikt: Irans Präsident stellt Bedingungen für Ende von Angriffen

Auch eine Woche nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran feuert die Islamische Republik weiter Raketen auf Israel.

In der Nacht zum Samstag gab es erneute Raketen-Angriffe auf Israel.
In der Nacht zum Samstag meldete die israelische Armee einen weiteren Angriff aus dem Iran, die Luftabwehr war im Einsatz.

Bald darauf gab die Armee wieder Entwarnung, die Bevölkerung dürfe die Schutzräume wieder verlassen, hieß es.

Bereits zuvor hatte die Armee wiederholt Raketenangriffe des Irans gemeldet. Israels Luftwaffe begann in der Nacht ihrerseits eine neue breite Welle an Angriffen auf Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran.

Iranische Staatsmedien verbreiteten Aufnahmen von gewaltigen Bränden an Teherans internationalem Flughafen Mehrabad.

7. März, 10.17 Uhr: Flughafen in Dubai nimmt Betrieb "teilweise" wieder auf

Der Flughafen Dubai gab vor wenigen Minuten bekannt, dass er den Betrieb teilweise wieder aufnimmt, nachdem er ihn kurz zuvor eingestellt hatte.

"Wir haben den Betrieb ab heute, dem 7. März, teilweise wieder aufgenommen, wobei einige Flüge vom Flughafen DXB und vom Flughafen DWC aus starten", hieß es.

Gemeint sind damit der Hauptflughafen von Dubai sowie der internationale Flughafen Dubai World Central – Al Maktoum.

7. März, 10.07 Uhr: Irans Präsident stellt Bedingungen für Ende von Angriffen

Irans Präsident Massud Peseschkian (71) stellt Bedingungen für ein Ende von Luftangriffen auf Nachbarländer.

In einer von der staatlichen Rundfunkagentur ausgestrahlten Videobotschaft sagte er, der Iran werde keine Raketen abfeuern und Nachbarländer angreifen, sofern von deren Territorium keine Attacken auf den Iran erfolgten.

Zugleich entschuldigte er sich für die Angriffe auf Nachbarländer. "Diese Vorfälle waren das Ergebnis der chaotischen Situation nach dem Tod mehrerer hochrangiger Kommandeure, als die Streitkräfte führungslos waren und eigenständig handeln mussten", sagte er.

7. März, 9.43 Uhr: Israel greift Militär-Uni in Teheran und Raketenlager an

Die israelische Armee hat in der Nacht nach eigenen Angaben unter anderem ein unterirdisches Lager für ballistische Raketen sowie eine Militär-Universität der Revolutionsgarden in Teheran angegriffen.

Mehr als 80 Kampfflugzeuge seien im Einsatz gewesen, schrieb die Armee auf Telegram.

7. März, 9.35 Uhr: Neue Angriffe auf Teheran und Isfahan

Wie das israelische Militär bekannt gab, seien neue Angriffe auf das iranische Teheran und Isfahan gestartet worden.

Laut eigenen Aussagen habe Israel die Angriffe selbst begonnen.

7. März, 9.30 Uhr: Emirates setzt alle Flüge von und nach Dubai bis auf Weiteres aus

Emirates, die größte Fluggesellschaft im Nahen Osten, gab bekannt, dass sie alle Flüge von und nach Dubai bis auf Weiteres aussetzt, nachdem es während der Angriffe aus dem Iran zu einer Abfangaktion über dem Flughafen Dubai gekommen war.

"Bitte begeben Sie sich nicht zum Flughafen", teilte die Fluggesellschaft in einer Erklärung auf X mit.

Trotz täglicher Drohnenangriffe auf Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden die Flüge am Montag vom Hauptflughafen Dubais, dem verkehrsreichsten Flughafen der Welt für internationalen Flugverkehr, teilweise wieder aufgenommen.

7. März, 9.16 Uhr: Flughafen in Teheran steht in Flammen

Nach Angaben der New York Times kam es am Samstag in den frühen Morgenstunden zu einer Angriffswelle in Teheran.

Dabei sei auch der Flughafen Mehrabad International Airport Ziel der israelischen Armee gewesen. Aufnahmen zeigen die Schwere des Angriffs.

Per SMS sollen zwei Anwohner dem Newsportal mitgeteilt haben, dass der Flughaben schwer beschädigt wurde. Demnach seien brennende Flugzeugwracks auf dem Rollfeld gesichtet worden. Auf X sind weitere Handy-Aufnahmen zu sehen.

7. März, 8.47 Uhr: Israel will den Sturz der islamistischen Revolutionäre

Zu den Zielen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und des US-Präsidenten Donald Trump im Iran-Krieg heißt es am Samstag in der "Neuen Zürcher Zeitung":

"Netanjahus Endziel ist klar: der Sturz der islamistischen Revolutionäre und ein Regimewechsel, auf den er seit fast zwei Jahrzehnten so beharrlich hinarbeitet. Nach dem Scheitern der Defensivstrategie gegen die Hamas setzt er ganz auf die Offensive."

"Zudem sicherte er sich die Unterstützung Trumps. Beides zahlt sich heute aus. Noch nie haben die Streitkräfte der beiden Länder so eng kooperiert wie in diesem Krieg. Netanjahu, eigentlich ein zaudernder Taktiker, entpuppt sich als echter Stratege."

7. März, 8.07 Uhr: In Kurdistan seien gezielt "separatistische Gruppen" angegriffen worden

Die iranischen Revolutionsgarden gaben bekannt, dass sie "separatistische Gruppen" in der irakischen Region Kurdistan ins Visier genommen haben.

"Drei Standorte separatistischer Gruppen in der irakischen Region Kurdistan wurden heute Morgen angegriffen", teilten die Revolutionsgarden in einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung mit.

"Sollten separatistische Gruppen in der Region (Kurdistan) irgendeinen Schritt gegen die territoriale Integrität Irans unternehmen, werden wir sie zerschlagen."

7. März, 7.40 Uhr: USA und Israel verstärken Angriffe auf Iran - Ölpreis steigt

Ungeachtet stark gestiegener Ölpreise intensivieren die USA und Israel ihre Angriffe auf den Iran.

"Heute Nacht wird unser schwerstes Bombardement stattfinden", sagte US-Finanzminister Scott Bessent dem Sender Fox Business mit Blick auf die Nacht zum Samstag.

Auch Israels Luftwaffe flog Armeeangaben zufolge eine weitere "breite Welle" Angriffe in Teheran.

7. März, 7.28 Uhr: 80 Kampfflugzeuge haben Teheran und Zentraliran angegriffen

Das israelische Militär gab bekannt, dass am Samstag mehr als 80 Kampfflugzeuge eine Angriffswelle auf iranische Militärstützpunkte, Raketenwerfer und andere Ziele in Teheran und Zentraliran durchgeführt haben.

"Über 80 Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe haben eine weitere Angriffswelle gegen Infrastruktur des iranischen Terrorregimes durchgeführt", teilte das Militär in einer Erklärung mit.

