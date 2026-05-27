27.05.2026 22:24 Nahost-Konflikt: Israel meldet Angriff auf Hamas-Kommandeure in Gaza

Die israelische Armee hat im nördlichen Gazastreifen zwei ranghohe Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas angegriffen.

Israel/Iran - Nicht einmal zwei Wochen nach der Tötung seines Vorgängers hat Israel eigenen Angaben zufolge auch den neuen militärischen Führer der Hamas im Gazastreifen bei einem Angriff getötet.

Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, hat auch den neuen Militärchef der Hamas ins Visier genommen. © Ohad Zwigenberg/AP/dpa Mohammed Odeh sei nach monatelanger Überwachung am Dienstag in der Stadt Gaza ausgeschaltet worden, teilten Israels Armee und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet am Morgen mit. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz hatten zuvor einen Angriff auf Odeh eingeräumt. "Odeh gehörte zu den letzten hochrangigen Kommandeuren des militärischen Arms der Hamas, die an der Planung und Ausführung des Massakers vom 7. Oktober beteiligt waren", teilten Armee und Schin Bet am Morgen weiter mit. Aus Kreisen der Hamas hieß es ebenfalls, Odeh sei getötet worden. Eine offizielle Bestätigung der Terrororganisation für dessen Tod gab es aber zunächst nicht. Israel Krieg Nahost-Konflikt: Iran nennt Hindernis für Gespräche - schließt sie aber nicht aus Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

27. Mai, 22.20 Uhr: Israel meldet Angriff auf Hamas-Kommandeure in Gaza

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im nördlichen Gazastreifen zwei ranghohe Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas angegriffen. Nach israelischen Medienberichten handelte es sich um Kommandeure der Palästinenserorganisation. Aus palästinensischen Kreisen gab es noch keine Bestätigung für ihren Tod. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde teilte jedoch mit, mindestens fünf Menschen seien bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in der Stadt Gaza getötet worden. Nach Angaben von Sanitätern gab es zudem 15 Verletzte.

Bei einem israelischen Luftangriff in Gaza sollen mindestens fünf Menschen getötet worden sein. Israels Armee teilte mit, es seien zwei zentrale Hamas-Mitglieder angegriffen worden. © Jehad Alshrafi/AP/dpa

27. Mai, 21.20 Uhr: Erneut libanesischer Soldat bei israelischem Angriff getötet

Bei einem israelischen Angriff im Libanon ist nach Armeeangaben erneut ein Soldat getötet worden. Er sei bei einem Angriff nahe der Stadt Nabatija im Südlibanon getötet worden, teilte die libanesische Armee mit. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht. Erst am Dienstag war bei einem Angriff ein Soldat getötet worden. Er sei bei einem israelischen Angriff in der Bekaa-Ebene ums Leben gekommen, teilte die Armee mit. Sein Leichnam konnte am Nachmittag geborgen werden. Das israelische Militär teilte mit, die Angelegenheit zu prüfen.

Die libanesische Armee ist am aktuellen Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah nicht beteiligt. Dennoch geraten ihre Soldaten immer wieder in die Schusslinie. © Stringer/dpa

27. Mai, 21.18 Uhr: Keine Lockerung von Iran-Sanktionen

Die USA bieten nach den Worten von US-Präsident Donald Trump dem Iran in den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs derzeit keine Lockerung von Sanktionen an. "Nein, wir sprechen nicht über irgendeine Lockerung von Sanktionen", sagte der Republikaner in der Kabinettsitzung im Weißen Haus. Auch über Gelder, die der Iran für sich beanspruche, habe man im Moment weiter die Kontrolle. Trump war von einer Reporterin gefragt worden, ob die USA erwägen, Sanktionen gegen den Iran zu lockern, damit das Land wieder sein Rohöl verkaufen darf.

27. Mai, 19.44 Uhr: Israel erklärt Südlibanon zur "Kampfzone"

Die israelische Armee hat große Teile des Südlibanons zur "Kampfzone" erklärt und die Bevölkerung zur Flucht aufgerufen. Alle Bewohner südlich des Sahrani-Flusses sollten sich in Richtung Norden in Sicherheit bringen, teilte ein Militärsprecher in arabischer Sprache auf der Plattform X mit. Der Sahrani-Fluss verläuft etwa 40 Kilometer nördlich der libanesisch-israelischen Grenze. In einer Videobotschaft erklärte der Sprecher, die Menschen sollten sich von Infrastruktur der proiranischen Hisbollah-Miliz fernhalten. Die israelische Armee bereite sich darauf vor, "mit äußerster Härte" gegen die Miliz vorzugehen. Zuvor hatte das israelische Militär bereits unter anderem die Bewohner der Städte Tyrus und Nabatija zur Evakuierung aufgefordert. Unter der Bevölkerung brach erneut Panik aus. Auf Straßen in Richtung der Hauptstadt Beirut entstanden Augenzeugen zufolge lange Staus.

Trotz einer zwischen der libanesischen und israelischen Seite vereinbarten Waffenruhe gehen die Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hisbollah weiter. © Gil Cohen Magen/XinHua/dpa

27. Mai, 19.41 Uhr: Trump noch nicht zufrieden mit Iran-Verhandlungen

Aus der Sicht von US-Präsident Donald Trump ist der Verhandlungsstand zu einem möglichen Ende des Iran-Kriegs noch nicht zufriedenstellend. In einer Sitzung seines Kabinetts im Weißen Haus sagte der Republikaner, der Iran sei sehr entschlossen: "Sie wollen unbedingt ein Abkommen schließen." Die US-Regierung sei damit aber nicht "zufrieden", werde es aber später sein. Trump erneuerte die Drohung, dass man entweder einen Deal abschließen oder weiter kämpfen werde - er sprach davon, dann "die Sache zu Ende" zu bringen.

US-Präsident Donald Trump ist über den aktuellen Verhandlungsstand mit dem Iran nicht zufrieden. © Alex Brandon/AP/dpa

27. Mai, 16.28 Uhr: Israel ruft Bewohner von Stadt im Libanon zur Flucht auf

Israels Armee hat erstmals seit Verkündung der Waffenruhe im Konflikt mit der Hisbollah im Libanon fast alle Einwohner der Küstenstadt Tyrus und umliegender Orte zur Flucht aufgerufen. Israel werde dort gegen die Hisbollah vorgehen, teilte ein Militärsprecher in arabischer Sprache auf der Plattform X mit. Grund seien die Angriffe der vom Iran unterstützten Miliz auf Israel. Der Sprecher forderte die Menschen auf, sich nördlich des Sahrani-Flusses zu begeben, der etwa 40 Kilometer von der israelisch-libanesischen Grenze verläuft. Israels Armee veröffentlicht ähnliche Fluchtaufforderungen vor anstehenden Angriffen derzeit häufig, betroffen sind meist Dörfer. Nicht betroffen von der jüngsten Warnung ist eine von Christen bewohnte Gegend in der Stadt. Einwohner von Tyrus sagten der Deutschen Presse-Agentur, dass in der Stadt nach dem Fluchtaufruf Panik ausgebrochen sei. Viele Menschen seien zunächst an den Strand geflüchtet, in der Hoffnung dort vor Angriffen sicher zu sein.

Die israelische Armee rief die Einwohner der libanesischen Küstenstadt Tyrus zur Flucht auf. (Archivfoto) © Bilal Hussein/AP/dpa

27. Mai, 11.47 Uhr: 31 Tote bei Luftangriffen im Libanon

Bei erneut schweren israelischen Luftangriffen im Süden und Osten des Libanons sind nach dortigen Angaben mindestens 31 Menschen getötet und 40 weitere verletzt worden. Die Angriffe ereigneten sich am Dienstag, wie das libanesische Gesundheitsministerium in der Nacht mitteilte. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte jüngst, dass die Armee den Einsatz im Libanon verstärke. Israels Armee verkündete zudem am Dienstag eine Ausweitung ihrer Bodeneinsätze im Süden des Nachbarlandes.

Ein zerstörter Bus steht nach israelischen Luftangriffen in Bekaa im Libanon. (Archivfoto) © Maher Kamar/XinHua/dpa

27. Mai, 7.28 Uhr: Grober Verstoß gegen Waffenruhe? Iran verurteilt US-Attacken

Das iranische Außenministerium hat die jüngsten US-Angriffe als groben Verstoß gegen die Waffenruhe verurteilt und mit Vergeltung gedroht. "Zweifellos wird die Islamische Republik Iran keinen provokativen Akt unbeantwortet lassen und nicht das geringste Zögern bei der Verteidigung der nationalen Souveränität des Irans dulden", hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Diese parallel zum von Pakistan vermittelten Friedensprozess gestarteten aggressiven Handlungen hätten den "boshaften Willen" der US-Regierung offenbart. Das US-Militär hatte zuvor nach eigenen Angaben im Süden des Landes iranische Raketenstellungen sowie Boote angegriffen, die in der Straße von Hormus Minen verlegen wollten. Ein Sprecher des zuständigen Regionalkommandos der US-Streitkräfte erklärte, die jüngsten "Angriffe zur Selbstverteidigung" dienten dem Schutz der Truppen vor Bedrohungen durch iranische Kräfte.

Schiffe in der Straße von Hormus vor Bandar Abbas im Süden Irans. (Archivfoto) © -/kyodo/dpa

26. Mai, 22.15 Uhr: Israel weitet Bodeneinsätze im Libanon aus

Israels Armee hat ihre Bodeneinsätze im Nachbarland Libanon trotz einer geltenden Waffenruhe mit der proiranischen Hisbollah-Miliz ausgeweitet. Ziel sei es, die direkte Bedrohung für die israelischen Bürger sowie israelische Soldaten abzuwehren, sagte ein Militärvertreter der Deutschen Presse-Agentur. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte am Abend, dass das Land seinen Einsatz im Südlibanon verstärke. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, schwere israelische Angriffe im Süden deuteten auf eine mögliche Ausweitung der Bodenoffensive in Richtung Norden hin. Seit einem Aufruf der israelischen Armee zur Evakuierung der Stadt Nabatija habe es mindestens 20 Angriffe gegeben, hieß es. Im Libanon herrscht Sorge vor einer erneuten dauerhaften Besatzung des Südens. Israel war 1982 in das Nachbarland einmarschiert und erst 2000 wieder abgezogen.

Israelische Truppen nahe der israelisch-libanesischen Grenze. © Gil Cohen Magen/XinHua/dpa

26. Mai, 17.12 Uhr: 28-Jährige laut Aktivisten im Iran hingerichtet

Im Iran ist Menschenrechtlern zufolge eine 28-Jährige für den Mord an ihrem Mann hingerichtet worden. Die Frau sei im Zentralgefängnis der nordwestlichen Stadt Ardabil durch Erhängen exekutiert worden, berichtete die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights mit Sitz in Norwegen. Das Todesurteil wurde gemäß islamischer Rechtsauffassung im Iran vollstreckt, wonach die Familie eines Todesopfers Rache üben darf. Der Frau sei zur Last gelegt worden, ihren Mann durch Pillen umgebracht zu haben, berichtete Iran Human Rights weiter. Zum Zeitpunkt ihrer Festnahme sei sie schwanger gewesen. Das Kind kam demnach im Gefängnis zur Welt. In ihrem Testament habe sie verfügt, dass ihre Mutter das inzwischen zweijährige Kind großziehen solle. Den Menschenrechtlern zufolge war es die sechste öffentlich bekannte Hinrichtung einer Frau in diesem Jahr.

26. Mai, 11.23 Uhr: Iran sagt, es wurde auf eine US-Drohne und einen Kampfjet gefeuert

Nach Äußerungen der US-Streitkräfte in der Nacht über Angriffe auf den Iran spricht die Islamische Republik von Luftverteidigungsmaßnahmen. Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) hätten auf eine US-Drohne vom Typ RQ-4 und ein Kampfflugzeug des Typs F-35 gefeuert und eine US-Drohne vom Typ MQ-9 Reaper geortet, hieß es in einer Mitteilung am Vormittag (Ortszeit). Die Nachrichtenagenturen Fars und Tasnim berichteten, die IRGC hätten eine US-Kampfdrohne vom Typ MQ-9 abgeschossen. Die Revolutionsgarden warnten zugleich vor jedem Bruch der Waffenruhe durch die USA und pochten auf ihr Recht auf Gegenschläge. Inmitten der Waffenruhe und laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs hatte das US-Militär in der Nacht bekanntgegeben, am Montag Ziele im Iran angegriffen zu haben.

Eine US-amerikanische Drohne vom Typ MQ-9. (Archivbild) © Massoud Hossaini/AP/dpa

26. Mai, 10.25 Uhr: Libanon meldet zwölf Tote nach israelischen Angriffen

Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach libanesischen Angaben zwölf Menschen getötet worden. Bei den Angriffen auf einen Ort in der Bekaa-Ebene im Südosten des Landes am späten Montagabend habe es weitere Verletzte gegeben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA, ohne eine genaue Zahl zu nennen. Es habe dort mindestens acht Angriffe gegeben. Das israelische Militär gab auf Nachfrage an, die Berichte zu prüfen. Die Hisbollah äußerte sich zunächst nicht. In der Nacht und am Morgen kam es nach NNA-Angaben zu weiteren Angriffen, vor allem im Süden des Landes. Lokale Medien berichteten von Dutzenden Angriffen in verschiedenen Gebieten des Südlibanons. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Montagabend angekündigt, die Angriffe gegen die Hisbollah zu verstärken.

26. Mai, 6.34 Uhr: Hunger in Afrika

Der Iran-Krieg und die Sperrung der wichtigen Schifffahrtsroute Straße von Hormus hat in vielen Teilen der Welt etwa höhere Öl- und Benzinpreise zur Folge. In Afrika, wo das Durchschnittseinkommen der Bevölkerung deutlich unter dem europäischen liegt und viele Menschen in Armut leben, sind die Preissteigerungen besonders dramatisch für die Menschen. Weil Lebensmittel teurer werden und etwa Düngemittel-Importe aus der Golfregion eine wichtige Rolle spielen, könnten sich in Krisen- und Konfliktstaaten Hungerkrisen verschlimmern. Hilfsmaßnahmen drohen teurer zu werden. "Viele Staaten haben sich noch nicht von den Folgen der Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine erholt – jetzt droht der Iran-Krieg die Lage noch mal deutlich zu verschärfen und bedroht weltweit, aber vor allem in Afrika, ganze Existenzen", sagt Miriam Wiemers von der Welthungerhilfe.

Mitarbeiter einer Hilfsorganisation sorgen im Flüchtlingslager Aboutengé im Osten des Tschad für den organisierten Ablauf der Verteilung von Lebensmitteln. © Eva Krafczyk/dpa

26. Mai, 6.27 Uhr: Trump fordert von arabischen Staaten Annäherung an Israel

Am Montag hatte Trump muslimisch geprägte Länder mit Blick auf die Verhandlungen zur Beendigung des Iran-Kriegs zu einer Annäherung an Israel aufgefordert. Er schwärmte auf seiner Plattform Truth Social bereits von einer stabilen Zusammenarbeit dieser Länder mit Israel, obwohl es schwere Spannungen und teils offene Feindschaft zwischen ihnen gibt. Trumps Vision: "Der Nahe Osten wäre geeint, mächtig und wirtschaftlich stark – vielleicht wie keine andere Region irgendwo auf der Welt!" Trump drängte Saudi-Arabien, Katar, Pakistan, die Türkei, Ägypten und Jordanien, sich den sogenannten Abraham-Abkommen für eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel anzuschließen. Trump schrieb sogar, dass er sich vorstellen könne, den Iran einzubinden. Falls die Islamische Republik ein Abkommen mit den USA unterzeichne, wäre es eine "Ehre", auch Iran Teil einer "beispiellosen Weltkoalition" werden zu lassen, schrieb Trump. Ein Beitreten jener Staaten zu den Abkommen gilt zum jetzigen Zeitpunkt als ziemlich unrealistisch.

Der US-Präsident Donald Trump (79). © Alex Brandon/AP/dpa

26. Mai, 6.23 Uhr: Milliarden-Zahlung an Iran für Unterschrift?

Ebenfalls in Doha zugegen war demnach der iranische Zentralbankchef Abdolnasser Hemmati, um dort die Freigabe von iranischen Auslandsvermögen zu prüfen. In katarischen Finanzinstituten sind seit Jahren Vermögenswerte aus dem iranischen Ölgeschäft eingefroren. Eine Freigabe dieser Mittel könnte ein erster Schritt in Richtung der Aufhebung von Sanktionen gegen Teheran bedeuten und womöglich Teil eines Abkommens für ein Kriegsende sein. Der Sprecher des Außenministeriums in Doha widersprach unterdessen Berichten, wonach der Golfstaat dem Iran für die Unterzeichnung eines Abkommens 12 Milliarden US-Dollar geboten haben soll. Solche Gerüchte würden von jenen verbreitet, die die diplomatischen Bemühungen untergraben wollten, hieß es aus Katar.

26. Mai, 6.21 Uhr: Atomprogramm als Streitpunkt in Verhandlungen

Der Umgang mit Irans Atomprogramm ist einer der Knackpunkte der aktuellen Verhandlungen für eine Beilegung des Kriegs. Die iranische Führung bestand bislang auf ihrem Recht, Uran zu zivilen Zwecken anzureichern, und strebt nach eigenen Angaben nicht nach Atomwaffen. Am Wochenende hatte Trump angekündigt, dass ein Rahmenabkommen mit dem Iran "weitgehend" ausgehandelt worden sei. Später trat er aber wieder auf die Bremse. Eine iranische Delegation reiste für Gespräche in die katarische Hauptstadt Doha. Wie die iranische Nachrichtenagentur Irib berichtete, wollen Verhandlungsführer Mohammed Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghtschi die Führung Katars über die Verhandlungen informieren. Bis zum Inkrafttreten der Waffenruhe Anfang April hatte der Iran als Vergeltung für die US-Angriffe auch immer wieder Ziele in Katar angegriffen.

26. Mai, 6.19 Uhr: Angereichertes Uran wird laut Trump zerstört werden

Erklärtes Kriegsziel der USA und Israels ist es, den Iran davon abzuhalten, Atombomben zu entwickeln. Besonders kritisch sieht die US-Regierung dabei Irans Anreicherung von Uran, das als Rohstoff zum Bombenbau dienen könnte. Trump erklärte in sozialen Medien, der Iran müsse sein bisher angereichertes Uran entweder "sofort" zur Vernichtung an die USA übergeben oder etwa einer Zerstörung unter Aufsicht im Iran zustimmen. Der Prozess solle von Atomenergie-Experten überwacht werden, schrieb Trump und verwies dabei auf die "Atomenergie-Kommission". Unklar war zunächst, ob er damit eine US-Behörde oder möglicherweise die Internationale Atomenergie-Organisation IAEA mit Sitz in Wien meinte.

26. Mai, 6 Uhr: Meerenge als Zankapfel

Obwohl die Waffenruhe im Iran-Krieg weitestgehend hält, hat es rund um die Straße von Hormus schon mehrere gegenseitige Angriffe gegeben. Anfang Mai etwa attackierte der Iran US-Militärschiffe in der Meerenge mit Raketen und Schnellbooten, die USA griffen Ziele auf dem iranischen Festland an. Nach dem Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran Ende Februar brachte Teheran die Schifffahrt in der Straße von Hormus mit Angriffen und Drohungen praktisch zum Erliegen. Die Iraner sollen die Meerenge auch vermint haben. Die Passage ist entscheidend für den Export von Dünger, Öl und Flüssiggas aus den Staaten des Persischen Golfs. Infolge der Blockade stiegen die Weltmarktpreise rasant an. Das US-Militär reagierte mit einer Blockade iranischer Häfen - vor allem, um den Iran am Export von Öl zu hindern.

Schiffe in der Straße von Hormus vor Bandar Abbas im Süden Irans. (Archivbild) © -/kyodo/dpa

25. Mai, 21.01 Uhr: Netanjahu stellt klar: "Befinden uns im Krieg mit der Hisbollah"

Israel befindet sich laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) in einem "Krieg mit der Hisbollah". Die Angriffe würden verstärkt und die Intensität erhöht, kündigte Netanjahu auf Telegram an. Die Hisbollah-Miliz greife Israel mit verschiedenen Arten von Drohnen an, sagte Netanjahu weiter. Ein Spezialteam arbeite daran, dieses Problem zu lösen.

Sein Land befindet sich laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) in einem "Krieg mit der Hisbollah". © Ronen Zvulun/Pool Reuters/AP/dpa

25. Mai, 17.28 Uhr: Modschtaba Chamenei laut Iran nur "oberflächlich" verletzt

Der oberste iranische Führer Modschtaba Chamenei (56) ist nach Angaben des iranischen Gesundheitsministeriums am ersten Tag der Angriffe Israels und der USA auf den Iran Ende Februar nur "oberflächlich" verletzt worden. Chamenei sei am 28. Februar mittags in ein Teheraner Krankenhaus in den Operationssaal gekommen, habe die Klinik aber schon am frühen Morgen danach wieder verlassen können, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hossein Kermanpour, der Nachrichtenagentur ILNA. Der 56-jährige Chamenei war seit seiner Ernennung zum obersten Führer am 8. März nicht mehr öffentlich aufgetreten und hatte nur schriftliche Erklärungen veröffentlicht, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand genährt hatte. Im März hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) erklärt, Modschtaba Chamenei sei "vermutlich am Leben, verwundet und entstellt".

Der oberste iranische Führer Modschtaba Chamenei (56) ist im Iran seit Monaten nur noch auf Fotos zu sehen. © Francisco Seco/AP/dpa

25. Mai, 16.24 Uhr: Trump fordert muslimische Länder zu Abkommen mit Israel auf

US-Präsident Donald Trump (79) hat mehrere Länder der muslimischen Welt aufgerufen, im Zuge einer möglichen Friedensvereinbarung mit dem Iran den so genannten Abraham-Abkommen über eine Normalisierung der Beziehungen mit Israel beizutreten. In einem langen Beitrag auf seinem Netzwerk Truth Social listete Trump am Montag die Länder auf, mit deren Führung er am Samstag über Möglichkeiten zur Beendigung des Iran-Kriegs gesprochen hätte. Für diese Länder, die Türkei, Ägypten, Saudi-Arabien, Katar, Jordanien und Pakistan, sollte es "verpflichtend" sein, gleichzeitig die Abraham-Abkommen zu unterzeichnen. "Es wäre möglich, dass ein oder zwei (der Länder) einen Grund haben, nicht mitzumachen, und das würde auch akzeptiert werden, aber die meisten sollten dazu bereit und willens sein, und so diese Vereinbarung mit dem Iran zu einem weit historischeren Ereignis zu machen, als es sonst sein würde", schrieb Trump weiter. Saudi-Arabien und Katar sollten sofort unterschreiben und alle anderen folgen. "Wenn sie es nicht tun, sollten sie nicht Teil dieses Deals sein, weil es schlechte Absichten zeigt."

US-Präsident Donald Trump (79) will wohl wieder "Friedens-Präsident" sein. © Alex Brandon/AP/dpa

25. Mai, 16.20 Uhr: Ölpreise gefallen - Aussicht auf Entspannung in Nahost

Die Ölpreise sind mit den Anzeichen für eine mögliche Entspannung im Iran-Krieg am Pfingstmontag deutlich gesunken. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli fiel auf 98,55 US-Dollar. Damit gab die Referenzsorte um 4,99 Prozent nach.

An Pfingsten könnten viele Reisende sinkende Spritpreise vertragen. Doch so schnell kommen die an der Zapfsäule wohl nicht an. © Bodo Marks/dpa

25. Mai, 15.27 Uhr: Iranische Delegation reist zu Gesprächen nach Katar

Inmitten von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran reist eine iranische Delegation in die katarische Hauptstadt Doha. Wie die iranische Nachrichtenagentur Irib mitteilte, wollen der iranische Verhandlungsführer und Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf (64) und Außenminister Abbas Araghtschi (63) die Führung Katars über Einzelheiten der Verhandlungen mit den USA informieren.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi (63) ist mit in Iran vor Ort. © Dmitri Lovetsky/Pool AP/dpa

25. Mai, 13.17 Uhr: Diskussion zu Nuklearprogramm nach Rahmenabkommen

In der Diskussion um ein Abkommen im Iran-Krieg will der Iran nach eigenen Angaben erst nach Abschluss eines Rahmenabkommens über sein Atomprogramm verhandeln. Aktuell werde nicht "über die Einzelheiten des Nuklearprogramms gesprochen", sagte der Außenamtssprecher Ismail Baghai vor Pressevertretern. Baghai antwortete auf eine Frage zu Medienberichten über eine neue Frist in den Verhandlungen. Das Rahmenabkommen wird von den Verhandlern als Memorandum of Understanding bezeichnet und soll 14 Punkte umfassen. "Diese 14-Punkte-Vereinbarung konzentriert sich auf die Beendigung des Krieges, und sollte diese Vereinbarung zustande kommen, werden innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen auch Gespräche über Themen im Zusammenhang mit dem Nuklearprogramm geführt werden", sagte Baghai. Die Position unterscheidet sich kaum von früheren Verhandlungspositionen Irans. So hatte Teheran wiederholt gefordert, dass zuerst der Krieg beigelegt und die US-Seeblockade für Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, aufgehoben werden müsse. Erst dann könne über das Atomprogramm verhandelt werden.

25. Mai, 11.46 Uhr: Hisbollah-Chef ruft zum Sturz der Regierung im Libanon auf

Hisbollah-Generalsekretär Naim Kassim hat die Menschen im Libanon zum Sturz der Regierung aufgerufen. "Die Menschen haben das Recht, auf die Straße zu gehen und die Regierung zu stürzen", sagte Kassim in einer im Fernsehen übertragenen Rede am Sonntagabend. "Wenn diese Regierung nicht in der Lage ist, Souveränität (im Krieg mit Israel) herzustellen, dann sollte sie gehen." Die Regierung bezeichnete er als "amerikanisch-israelisches Projekt, das die Institutionen des Landes angreift". Kassim wies Forderungen über eine Entwaffnung der vom Iran unterstützten Hisbollah erneut zurück. "Wir werden die Waffen so lange in unseren Händen halten, bis der libanesische Staat in der Lage ist, seine Pflicht zu erfüllen zum Schutz und Erhalt des Libanon, seines Volkes und seiner Ressourcen", sagte Kassim dem Hisbollah-Sender al-Manar zufolge. Die Behörden des Landes könnten im Vorgehen gegen die schiitische Organisation nicht "handeln, wie es ihnen gefällt".

Der Hisbollah-Generalsekretär Naim Kassim. © Bilal Hussein/AP/dpa

25. Mai, 9.26 Uhr: Weitere Hinrichtung im Iran in Zusammenhang mit Protesten

In Zusammenhang mit den Massenprotesten im Januar ist im Iran erneut ein Mann hingerichtet worden. Der Mann soll Schüsse auf Sicherheitskräfte abgegeben und in der Region der Stadt Isfahan ein Regierungsgebäude angegriffen haben, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Der Mann sei am Morgen gehängt worden, nachdem der Oberste Gerichtshof das Urteil bestätigt hatte. Die Nachrichtenagentur verbreitete Videomaterial eines Vorfalls, der eine Plünderung zeigen soll. Die Exekution kommt während einer Hinrichtungswelle im Iran. Derzeit werden nach den Massenprotesten von Anfang des Jahres, die die Führung des Landes brutal niederschlagen ließ, und in Zusammenhang mit Spionagevorwürfen viele Todesurteile vollstreckt.

25. Mai, 7.35 Uhr: Atomfrage wohl weiterhin ungeklärt

Am Samstag hatte Trump erklärt, dass ein Rahmenabkommen "weitgehend" ausgehandelt sei. "Die letzten Aspekte und Details des Abkommens werden derzeit besprochen und sollen in Kürze bekanntgegeben werden", schrieb er. US-Medien berichteten danach unter Berufung auf einen ranghohen Beamten des Weißen Hauses, eine Zustimmung der iranischen Führung zu einem Rahmenabkommen könnte mehrere Tage dauern. Man sei optimistisch, das Ganze könne aber auch noch scheitern. Wichtige Punkte wie die Frage, ob der Iran sein Atomprogramm dauerhaft abbauen wird, sind demnach weiterhin ungeklärt. Das Abkommen würde die für den globalen Ölhandel wichtige Straße von Hormus wieder öffnen und den Iran zur Entsorgung seines hochangereicherten Urans verpflichten, zitierte die "New York Times" den US-Beamten. Wie Teheran dies bewerkstelligen soll, werde jedoch noch verhandelt, hieß es.

25. Mai, 7.13 Uhr: Iran strebt laut Präsident keine Atomwaffen an

Die US-Blockade iranischer Häfen bleibe so lange vollständig in Kraft, bis eine Vereinbarung erzielt, bestätigt und unterzeichnet sei, schrieb Trump. Die Führung der Islamischen Republik müsse verstehen, dass sie keine Atomwaffen haben dürfe. Der iranische Präsident Massud Peseschkian sagte am Sonntag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna, sein Land sei "bereit, der Welt zu versichern, dass wir keine Atomwaffen anstreben". Gleichzeitig betonte er demnach aber, dass die iranischen Verhandlungsführer "keine Kompromisse eingehen werden, wenn es um die Ehre und Würde des Landes geht". Die den Revolutionsgarden - Irans Elitestreitmacht - nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim berichtete am Sonntag unter Berufung auf eine informierte Quelle, es bestünden weiterhin Meinungsverschiedenheiten in ein oder zwei Punkten. Sie seien "aufgrund der Hindernisse seitens der USA" noch nicht endgültig geklärt. Über den Inhalt wurde nichts mitgeteilt. Es hieß lediglich, der Iran beharre auf seinen Rechten und das Abkommen könne nicht besiegelt werden, solange die Hindernisse nicht ausgeräumt seien.

Der iranische Präsident Massud Peseschkian (71). © Shadati/XinHua/dpa

25. Mai, 7.02 Uhr: Trump tritt Skeptikern entgegen

Am Sonntag trat Trump Skeptikern entgegen, die es auch in den Reihen seiner Republikaner gibt, und verteidigte sein Vorgehen. Anders als seine Vorgänger, die das Problem schon vor Jahren hätten lösen sollen, mache er keine schlechten Deals, schrieb er auf Truth Social. Wenn er ein Abkommen schließe, werde es ein gutes und solides sein. In einem Telefonat mit den Staats- und Regierungschefs arabischer und anderer muslimisch geprägter Länder habe Trump am Samstag gesagt, dass er von ihnen eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel erwarte, falls er ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges erreiche, zitierte das US-Nachrichtenportal "Axios" zwei US-Beamte. Die Anführer Saudi-Arabiens, Katars und Pakistans seien überrascht gewesen. "Es herrschte Stille in der Leitung, und Trump scherzte und fragte, ob sie noch da seien", wurde einer der Beamten zitiert.

Frauen versammeln sich während einer Zeremonie zu Ehren der Streitkräfte und der im Krieg mit Israel und den USA Gefallenen in der Großen Moschee Imam Khomeini. © Vahid Salemi/AP/dpa

25. Mai, 6 Uhr: Trump will Abraham-Abkommen laut Berichten ausweiten