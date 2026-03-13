Nahost-Konflikt: Kanzler Merz kritisiert Trump scharf

Irans neuer oberster Führer, Modschtaba Chamenei (56), ist nach Angaben von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth verletzt.

Iran - Auch nach fast zwei Wochen massiver Luftangriffe der USA und Israels bleibt Irans Führung an der Macht und ist zu Gegenschlägen sowie der Störung der globalen Ölversorgung in der Lage.

Die Straße von Hormus ist bekannt für ihren Schiffsverkehr. © Kamran Jebreili/AP/dpa Bei Raketensalven auf Israel wurden in der Nacht zum Freitag etwa 30 Menschen im arabischen Ort Zarzir laut Medien überwiegend leicht verletzt. Bei einem Drohnenangriff auf im Irak stationierte französische Truppen wurde ein Soldat getötet. Sechs weitere wurden zudem verletzt, wie das Verteidigungsministerium in Paris mitteilte. Wer hinter dem Angriff steckte, blieb noch unklar. Die iranischen Revolutionsgarden halten derweil an ihrer Blockade der Straße von Hormus im Persischen Golf fest. Der Schiffsverkehr durch die für den weltweiten Ölexport wichtige Straße von Hormus ist nahezu zum Erliegen gekommen. Israel Krieg Deutsches Containerschiff nahe Hormus getroffen: Feuer an Bord Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

13. März, 16.35 Uhr: Hochrangiger Militär untersucht laut Hegseth Angriff auf Schule

Die USA haben nach Angaben ihres Kriegsministers Pete Hegseth (45) einen hochrangigen Militär außerhalb des für den Iran zuständigen US-Kommandos (Centcom) mit der Untersuchung des Angriffs auf eine Mädchenschule im Iran beauftragt. Diese werde so lange dauern, wie nötig, betonte Hegseth bei einer Pressekonferenz. Medienberichten zufolge sind US-Streitkräfte für den Angriff verantwortlich. Das geht aus vorläufigen Ergebnissen einer eingeleiteten Untersuchung hervor, wie die New York Times und der Sender CNN jüngst unter Berufung auf vertrauliche Quellen berichten. Die USA hätten einen Stützpunkt der Revolutionsgarden im Visier gehabt, zu dem das Schulgebäude früher gehörte. Veraltete Ortungsdaten führten demnach zu dem folgenschweren Fehler der US-Streitkräfte.

Kriegsminister Pete Hegseth (45) will den Fall mit der Mädchenschule im Iran aufklären lassen. © Mark Schiefelbein/AP/dpa

13. März, 15.47 Uhr: Kanzler Merz kritisiert Trump scharf

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) verschärft den Ton gegenüber US-Präsident Donald Trump (79) und seiner Regierung im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg weiter. Bei seinem Besuch in der norwegischen Arktis kritisierte er die befristete US-Erlaubnis für den Kauf russischen Öls mit deutlichen Worten. "Jetzt Sanktionen zu lockern, aus welchen Gründen auch immer, das halten wir für falsch", sagte der CDU-Chef bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident Jonas Gahr Støre auf der Insel Andoya. Er warf Trump vor, die USA damit in der G7-Gruppe führender westlicher Wirtschaftsmächte isoliert zu haben und bemängelte erneut, dass es keine Strategie zur Beendigung des Krieges gebe.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) kann Trumps Politik nicht einfach so hinnehmen. © Soeren Stache/dpa

13. März, 15.38 Uhr: USA erhöhen Zahl der Angriffe

Ungeachtet der Sorgen um die Blockade der Straße von Hormus sehen sich die USA im Iran-Krieg weiter auf dem Weg zum Erfolg. Die US-Attacken seien noch mal auf das bisher höchste Niveau gesteigert worden, sagte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) am 13. Tag des Krieges. Inzwischen sei auch die militärische Infrastruktur der Islamischen Republik zum Bau ballistischer Raketen weitgehend zerstört.

Teheran: Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach einem Angriff nach Überlebenden. © Sajjad Safari/AP/dpa

13. März, 15.20 Uhr: Israel ruft Libanons Bürger zu Hisbollah-Entwaffnung auf

Israelische Flugzeuge haben über Teilen der libanesischen Hauptstadt Beirut Flugblätter abgeworfen, in denen die Bevölkerung aufgefordert wird, sich für eine Entwaffnung der proiranischen Hisbollah einzusetzen. Reporterinnen der Deutschen Presse-Agentur und Anwohnern zufolge flogen israelische Kampfflugzeuge zuvor in niedriger Höhe über der Stadt. Dabei durchbrachen sie die Schallmauer und lösten zwei laute Explosionen aus. Aus mehreren Stadtvierteln wurde berichtet, dass Flugblätter abgeworfen wurden. In den an "Liebe libanesische Bürger" gerichteten Schreiben wird dazu aufgerufen, die Hisbollah zu entwaffnen. Sie seien der "Schild des Irans". Die Zukunft des Libanon solle von seinen eigenen Bürgern bestimmt werden und nicht von externen Akteuren.

Sidon: Familienmitglieder sitzen in einem beschädigten Auto, als sie nach einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus fliehen. © Mohammed Zaatari/AP/dpa

13. März, 14.05 Uhr: Irans neuer oberster Führer ist verletzt

Irans neuer oberster Führer, Modschtaba Chamenei (56), ist nach Angaben von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) verletzt. Die USA wüssten, dass er "verwundet und wahrscheinlich entstellt" sei, sagte Hegseth bei einer Pressekonferenz. Um was für Verletzungen es sich handele und wie es dazu gekommen sei, führte er dabei nicht aus.

13. März, 13.26 Uhr: Fast 22.000 zivile Gebäude im Iran beschädigt

Im Iran-Krieg sind nach Angaben eines UN-Vertreters bislang fast 22.000 zivile Gebäude im Land beschädigt worden. Darunter seien mehr als 17.000 Wohneinheiten, berichtete Salvador Gutierrez, Repräsentant der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Teheran. Tausende Familien seien vor den Angriffen geflohen, viele davon in den Norden des Iran, hieß es in einer Stellungnahme von Gutierrez.

13. März, 13.07 Uhr: Iran feuert neue Raketensalve auf Israel ab

Der Iran hat einen weiteren Raketenangriff auf Israel gestartet, berichtete das staatliche Fernsehen. Ohne Einzelheiten zu nennen, verkündete das Staatsfernsehen den "Beginn einer neuen Welle iranischer Raketenangriffe auf die besetzten Gebiete".

13. März, 11.54 Uhr: Erneut iranisches Geschoss von Nato abgefangen

Erneut ist ein aus dem Iran abgefeuertes ballistisches Geschoss nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums im Luftraum des Landes von einem Nato-Abwehrsystem abgefangen worden. Alle notwendigen Maßnahmen würden entschlossen und ohne zu zögern gegen jede Bedrohung des Staatsgebiets und des Luftraums des Landes ergriffen, teilte das türkische Verteidigungsministerium auf X mit. Das ist damit der dritte Vorfall in der Türkei dieser Art seit der vergangenen Woche. Wo genau die Rakete abgefangen wurde, sagte das Ministerium nicht. Zuletzt war eine ballistische Rakete am Montag im türkischen Luftraum zerstört worden.

Wie wird nun der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan (72) auf die Angriffe reagieren? (Archivfoto) © Adem ALTAN / AFP

13. März, 11.29 Uhr: Vier Tote bei Absturz von US-Tankflugzeug im Irak

Beim Absturz eines Tankflugzeugs der US-Streitkräfte im Westen des Iraks sind vier Menschen ums Leben gekommen. Von den sechs Besatzungsmitgliedern seien vier für tot erklärt worden, während die Rettungsmaßnahmen weitergingen, teilte das für die Region zuständige US-Kommando (Centcom) auf X mit. Das US-amerikanische Tankflugzeug vom Typ KC-135 war demnach am Donnerstag gegen 14.00 Uhr Ortszeit abgestürzt. Die Umstände des Vorfalls würden noch untersucht.

13. März, 11.19 Uhr: Viele Tote bei Angriffen Israels

Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Libanon hat es libanesischen Angaben zufolge seit der Nacht mehr als 20 Tote gegeben. Allein in der Gegend der Küstenstadt Sidon seien neun Menschen ums Leben gekommen, darunter fünf Kinder, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Bei weiteren Bombardements im Süden und Osten des Landes wurden demnach weitere 14 Menschen getötet. In Beirut sei eine Person bei einem Angriff auf ein Auto ums Leben gekommen.