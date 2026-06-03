03.06.2026 06:45 Nahost-Konflikt: Neue Eskalation - USA und Iran greifen sich in Golfregion an

Die USA und der Iran haben sich eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert.

Israel/Iran - Die USA und der Iran haben sich eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert.

Mohammad Bagher Ghalibaf (64) warnte vor einer möglichen Eskalation. © - / ICANA NEWS AGENCY / AFP Irans Revolutionsgarden feuerten in der Nacht ballistische Raketen und Drohnen auf die benachbarten Golfstaaten Kuwait und Bahrain, das US-Militär wiederum griff eine iranische Militäreinrichtung auf der Insel Qeschm in der Straße von Hormus an. Ziel der iranischen Angriffe waren nach Angaben aus Teheran US-Militärstützpunkte in den Staaten am Persischen Golf. Es waren nicht die ersten gegenseitigen Angriffe seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 8. April, aber mit jeder neuen Attacke steigt die Furcht vor einer erneuten Eskalation des Kriegs. Israel Krieg Nahost-Konflikt: Iran nennt Hindernis für Gespräche - schließt sie aber nicht aus Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

3. Juni, 6.45 Uhr: Neue Eskalation - USA und Iran greifen sich in Golfregion an

Die USA und der Iran haben sich eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Irans Revolutionsgarden feuerten in der Nacht ballistische Raketen und Drohnen auf die benachbarten Golfstaaten Kuwait und Bahrain, das US-Militär wiederum griff eine iranische Militäreinrichtung auf der Insel Qeschm in der Straße von Hormus an. Ziel der iranischen Angriffe waren nach Angaben aus Teheran US-Militärstützpunkte in den Staaten am Persischen Golf.

Trotz geltender Waffenruhe eskaliert die Lage zwischen den USA und dem Iran erneut. (Archivbild) © Uncredited/US Central Command/dpa

2. Juni, 21.18 Uhr: Gespräche mit dem Iran laufen laut Trump ununterbrochen weiter

US-Präsident Donald Trump bekräftigt ungeachtet gegenteiliger Aussagen aus dem Iran, dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran zum Iran-Krieg andauern. "Fake-News-Berichte, wonach die Islamische Republik Iran und die USA vor einigen Tagen die Gespräche eingestellt hätten, sind falsch und irreführend", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. "Die Gespräche zwischen uns laufen ununterbrochen weiter, auch vor vier Tagen, vor drei Tagen, vor zwei Tagen, vor einem Tag und heute." "Wohin sie führen, weiß man nie", schrieb Trump weiter. Aber er habe dem Iran gesagt: "Es ist an der Zeit, dass ihr auf die eine oder andere Weise einen Deal abschließt. Ihr macht das schon seit 47 Jahren, und das darf nicht länger so weitergehen", schrieb Trump und spielte auf die Revolution von 1979 an, bei der die Monarchie durch die Islamische Republik ersetzt wurde.

2. Juni, 16.39 Uhr: Verhandlungen zwischen Iran und den USA endgültig aus?

Nach Wochen stagnierender Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA berichten iranische Medien von einem Ende der Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien. Seit mehreren Tagen fänden keine Gespräche mehr zwischen Teheran und Washington statt, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht. Das Ende der indirekten Verhandlungen mit den USA komme im Zuge des andauernden Kriegs Israels im Libanon, hatte am Montag die iranische Agentur Tasnim berichtet. Solange der Krieg dort weitergehe, gebe es keine Gespräche, hieß es weiter. Israel führt im Libanon Krieg gegen die Hisbollah-Miliz, die vom Iran unterstützt wird. Noch am Montagabend hatte der iranische Verhandlungsführer und Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf auf X geschrieben, sollte "die israelische Aggression gegen den Libanon" andauern, werde man "nicht nur den Verhandlungsweg stoppen, sondern auch in eine direkte Konfrontation mit dem Feind treten".

Für den Iran gilt Frieden im Libanon als Teil der Verhandlungen mit den USA. Jetzt berichten iranische Medien, dass wegen der Kämpfe dort Teheran nicht mehr mit Washington verhandelt. © Vahid Salemi/AP/dpa

2. Juni, 15.59 Uhr: Iran bereitet Beisetzung von Chamenei vor

Mehr als drei Monate nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts Ajatollah Ali Chamenei gibt es erstmals Äußerungen zu seinem geplanten Begräbnis. Die Beerdigung sei für den Beginn des islamischen Trauermonats Muharram geplant, sagte der stellvertretende Teheraner Bürgermeister Amin Tawakolisadeh, wie iranische Medien berichteten. Ein Datum wäre somit ab Mitte Juni möglich. Die Trauerfeiern sollen offiziell in der iranischen Hauptstadt Teheran, der Pilgerstadt Ghom sowie Chameneis Heimatort Maschhad abgehalten werden. In dem zentralen religiösen Zentrum Maschhads, dem Imam-Resa-Mausoleum, soll der frühere Religionsführer beigesetzt werden. In Teheran bereiten sich die Behörden auf Versammlungen von bis zu 20 Millionen Menschen vor.

Eine Frau hält ein Poster des verstorbenen iranischen Obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei in die Höhe, während sie an einem Trauerzug für hochrangige iranische Militärs und Zivilisten Anfang April 2026 teilnimmt. © Vahid Salemi/AP/dpa

2. Juni, 14.32 Uhr: Trump soll Netanjahu beschimpft haben - Risse im Verhältnis?

Kaum ein ausländischer Regierungschef hat einen so guten Draht zu US-Präsident Donald Trump wie Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Doch nun kracht es offenbar gewaltig im Gebälk – jedenfalls nach Darstellung von US-Medien. Bei einem Telefongespräch am Montag habe Trump komplett die Beherrschung verloren und den israelischen Regierungschef mit Kraftausdrücken beschimpft, berichtete ein US-Nachrichtenportal. "Du bist total verrückt", habe Trump Netanjahu unter anderem entgegengeschleudert. Aus Kreisen um Netanjahu hieß es dagegen, es habe keine persönlichen Angriffe gegeben, das Gespräch sei angespannt verlaufen, habe aber mit Einigungen geendet. Der Auslöser für Trumps Wutausbruch sollen laut den US-Medien Drohungen Israels gewesen sein, angesichts einer Eskalation im Konflikt Israels mit der Hisbollah-Miliz wieder Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut anzugreifen. Der Iran hatte daraufhin mit einem Abbruch der Verhandlungen mit den USA über ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges gedroht.

Der israelische Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu (76, l.) und US-Präsident Donald Trump (79). © Alex Brandon/AP/dpa

2. Juni, 14.27 Uhr: Merz ruft zur Beruhigung der Lage im Libanon auf

Bundeskanzler Friedrich Merz (70) ruft zur Beruhigung der Lage im Libanon auf. "Die Bundesregierung sieht die jüngste Eskalation der Gewalt im Süden des Landes mit großer Sorge", sagte Merz nach einem Treffen mit Ungarns neuem Ministerpräsidenten Peter Magyar in Berlin. "Die Hisbollah muss sofort aufhören, die Menschen in Israel anzugreifen, und sie muss ihre Waffen niederlegen." Die Bundesregierung rufe auch Israel dringend dazu auf, die im April vereinbarte Waffenruhe einzuhalten. "Wir ermutigen Israel und Libanon, den eingeschlagenen Weg direkter Gespräche jetzt fortzusetzen", sagte Merz auch mit Blick auf Verhandlungen zwischen den USA und Iran.

2. Juni, 13.18 Uhr: Ungewissheit und Skepsis über Ende des Krieges zwischen Israel und Hisbollah

Nach dem von US-Präsident Donald Trump (79) angekündigten Stopp der gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah herrscht im Libanon Ungewissheit und Skepsis. Im Süden des Landes kommt es nach libanesischen Angaben weiter zu israelischen Angriffen. In der Hauptstadt Beirut und seinen Vororten war ein Moment der Erleichterung spürbar. Gleichzeitig sind ab Dienstag weitere Gespräche zwischen israelischen und libanesischen Vertretern in der US-Hauptstadt Washington angesetzt. Sie gelten als Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Beruhigung der Lage. US-Präsident Donald Trump hatte am Montagabend nach Tagen der Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz Hoffnung auf eine Entschärfung der Situation geschürt. Israel und die Hisbollah würden ihre gegenseitigen Angriffe zunächst stoppen, erklärte er auf seiner Plattform Truth Social. Libanons Präsident Joseph Aoun (62) erklärte kurz nach Trumps Aussagen, der angekündigte Stopp israelischer Angriffe auf die Hisbollah beziehe sich zunächst auf die südlichen Vororte der Hauptstadt Beirut.

Trotz des angekündigten Angriffsstopps von Donald Trump (79) herrscht im Libanon Ungewissheit. © WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

2. Juni, 9.38 Uhr: Israels Parlament billigt eigene Auflösung

Das israelische Parlament hat in erster Lesung für seine Auflösung gestimmt und damit einen weiteren Schritt in Richtung einer vorgezogenen Neuwahl getätigt. 106 von 120 Abgeordneten der Knesset stimmten in Jerusalem für einen entsprechenden Vorschlag der Regierungskoalition. Vor einer endgültigen Billigung muss der Vorschlag allerdings noch zwei weitere Lesungen passieren. Aufgrund von Uneinigkeit in der Koalition über den genauen Termin für die Parlamentswahl ist offiziellen Angaben zufolge bislang aber noch kein Datum für die Neuwahl vereinbart worden. Netanjahus strengreligiöse Koalitionspartner forderten die Auflösung des Parlaments, weil sie verstimmt darüber sind, dass die rechts-religiöse Regierung kein Gesetz zur Befreiung strengreligiöser Männer von der Wehrpflicht durchsetzen konnte.

Etwa 14 Abgeordnete der Knesset stimmten gegen den Vorschlag. © Stringer/dpa

2. Juni, 9.33 Uhr: Entwicklungsministerin Radovan sagt Libanon weitere Hilfen zu

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat dem Libanon weitere Unterstützung in Höhe von 20 Millionen Euro zugesichert. "Ich habe gestern das Hilfspaket in Höhe von 20 Millionen Euro zugesagt", sagte Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (36, SPD) dem Deutschlandfunk und verwies auf die langjährige Partnerschaft in der Entwicklungszusammenarbeit mit dem Libanon. Es handle sich um konkrete Hilfen für die aktuelle Situation im Land. Bereits zu Beginn des Krieges Anfang März habe sie dem Libanon 70 Millionen Euro zugesagt. Die zusätzlichen Mittel sollen dem Bildungssektor sowie der lokalen Entwicklung zugutekommen, bestätigte das Ministerium der Deutschen Presse-Agentur. Für den Bildungsbereich will Deutschland demnach über das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) zehn Millionen Euro bereitstellen. Weitere zehn Millionen Euro fließen nach Angaben der Ministerin an das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP).

2. Juni, 6.23 Uhr: Trump nennt "nächste Woche" für mögliche Iran-Einigung

US-Präsident Donald Trump (79) hat die "nächste Woche" als Zeitraum für eine mögliche Einigung mit dem Iran auf ein Rahmenabkommen genannt, das die Öffnung der Straße von Hormus umfasst. Das berichtete der US-Sender ABC News unter Berufung auf ein Telefon-Interview mit Trump. Dieser habe ergänzt, dass er noch Punkte klären müsse und dem Abkommen noch nicht zugestimmt habe. Auch aus dem Iran gibt es bislang keine öffentliche Zusage für eine Einigung.

US-Präsident Donald Trump (79) nannte einen erneuten Zeitraum für die Einigung mit dem Iran. © Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

2. Juni, 6.05 Uhr: Netanjahu droht weiter mit Angriffen auf Hisbollah-Ziele

Israel hält an seiner harten Linie gegenüber der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon ungeachtet des von US-Präsident Donald Trump (79) verkündeten Stopps gegenseitiger Angriffe fest. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) teilte am Montagabend auf der Plattform X mit, er habe mit Trump gesprochen und ihm mitgeteilt, dass Israel Terrorziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut angreifen werde, sollte die Hisbollah ihre Angriffe auf israelische Städte nicht einstellen. "An dieser Haltung hält Israel unverändert fest", schrieb Netanjahu weiter. Parallel dazu werde die israelische Armee ihre Operationen im Südlibanon wie geplant fortsetzen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) äußerte sich erneut zur proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon. © Ohad Zwigenberg/AP/dpa

1. Juni, 21.59 Uhr: Israels Angriffsstopp betrifft laut Libanon vorerst nur Beiruter Vororte

Der von US-Präsident Donald Trump (79) angekündigte Stopp israelischer Angriffe auf die Hisbollah im Libanon bezieht sich nach Angaben von Libanons Präsidenten Joseph Aoun (62) zunächst auf die südlichen Vororte der Hauptstadt Beirut. "Nach der vorgeschlagenen Vereinbarung werden die israelischen Angriffe auf die südlichen Vororte Beiruts eingestellt, während die Hisbollah im Gegenzug auf Angriffe gegen Israel verzichtet", teilte das Präsidialamt auf X mit. Die Waffenruhe solle auf das gesamte libanesische Staatsgebiet ausgeweitet werden. Die Hisbollah ihrerseits habe dem US-Vorschlag für einen gegenseitigen Stopp der Angriffe mit Israel zugestimmt. Die libanesischen Behörden hätten eine entsprechende Bestätigung erhalten.

Libanons Präsident Joseph Aoun (62) sagt, dass die Waffenruhe auf den gesamten Libanon ausgeweitet werden solle. © Petros Karadjias/AP/dpa

1. Juni, 20.43 Uhr: Trump trotzig: Gespräche mit Iran gehen weiter

Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran für ein mögliches Rahmenabkommen im Iran-Krieg gehen nach Aussage von US-Präsident Donald Trump (79) weiter. In "schnellem Tempo" würden die Gespräche fortgeführt, schrieb der Republikaner am Nachmittag (Ortszeit) auf der Plattform Truth Social. Davor hatte der Sender CNBC Trump mit den Worten zitiert, dass sich die Gegenseite zu viel Zeit gelassen habe und dass die Verhandlungen anfingen, "sehr langweilig" zu werden. Israel und die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon werden nach Darstellung von Trump unterdessen ihre gegenseitigen Angriffe zunächst stoppen. Zudem werde Israel anders als angedroht keine Truppen in die libanesische Hauptstadt Beirut entsenden, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.

So viel scheint sicher: US-Präsident Donald Trump (79) will verhandeln. Der Rest ist diffus. © Alex Brandon/AP/dpa

1. Juni, 20.09 Uhr: Tote und Schäden nach Angriff nahe einem Krankenhaus

Bei einem israelischen Luftangriff nahe einem Krankenhaus in der Küstenstadt Tyrus sind nach libanesischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, dass nach einer ersten Zählung 23 Personen verletzt worden seien. Der Strom auf der Intensivstation sei infolge des Angriffs ausgefallen.

Rettungskräfte arbeiten an der Stelle eines israelischen Luftangriffs, der ein Gebäude getroffen und ein Krankenhaus beschädigt hat (im Hintergrund). © Uncredited/AP/dpa

1. Juni, 20.05 Uhr: Hisbollah will Angriffe auf Israel wohl nicht einstellen

Nach Angaben aus dem Umfeld der libanesischen Hisbollah will die proiranische Miliz die Angriffe auf den Norden Israels nicht stoppen. Die Hisbollah habe sich "keineswegs zu einer Einstellung der Angriffe verpflichtet", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag. "Warum sollten wir diese Attacken einstellen, die Israel wehtun, während es den Libanon bombardiert?"

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu (76) befahl dem Militär am Montag, Ziele im südlichen Vorort von Beirut, einer pro-iranischen Hisbollah-Hochburg namens Dahiyeh, anzugreifen. © Stringer/dpa

1. Juni, 18.30 Uhr: Wadephul ruft Hisbollah-Miliz und Israel zur Zurückhaltung auf

Bundesaußenminister Johann Wadephul (63, CDU) hat angesichts der sich zuspitzenden Lage im Libanon alle Konfliktparteien zur Zurückhaltung aufgerufen. Israel habe das Recht, sich zu verteidigen, "und deswegen ist die Hisbollah aufgefordert, alle Angriffe auf den Norden Israels sofort einzustellen", sagte Wadephul am Montag vor Journalisten in New York. Zugleich müsse Israel "bei dieser Selbstverteidigung die Verhältnismäßigkeit" wahren und dürfe "den Süden des Libanon nicht faktisch unbewohnbar" machen.

Bundesaußenminister Johann Wadephul (63, CDU) setzt auf diplomatische Worte. © Michael Kappeler/dpa

1. Juni, 18.26 Uhr: Laut Behörde Explosion auf Frachtschiff nahe Irak

Ein Frachtschiff ist im Persischen Golf südöstlich des irakischen Hafens Umm Kasr von einem unbekannten Geschoss getroffen worden. Wie die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt UKMTO mitteilte, wurde das Schiff während der Durchfahrt durch den Golf von einem bislang nicht identifizierten Projektil getroffen. Dadurch kam es zu einer größeren Explosion an Bord. Hinweise auf Umweltschäden lägen bisher nicht vor. Die zuständigen Behörden hätten Ermittlungen zur Ursache und den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen. Die irakischen Behörden äußerten sich zunächst nicht. Genauere Angaben zum Ursprung des Projektils lagen zunächst nicht vor.

Die Handelsschifffahrt ist in der Region zurzeit gefährlich. (Symbolbild) © Uncredited/AP/dpa

1. Juni, 16.32 Uhr: Israels Militär ruft Bewohner von Beiruts Vororten zur Flucht auf

Das israelische Militär hat die Bewohner der südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut zur Flucht aufgerufen. Ein Armeesprecher erklärte auf der Plattform X in arabischer Sprache, die Menschen sollten ihre Häuser zu ihrer eigenen Sicherheit verlassen. Sollte die Hisbollah ihre Angriffe auf israelische Städte und Ortschaften fortsetzen, werde die israelische Armee mit Angriffen auf Ziele in den südlichen Vororten Beiruts reagieren. Es ist der erste Aufruf dieser Art für das Gebiet seit Inkrafttreten einer Waffenruhe Mitte April.

Rauchschwaden steigen nach einem israelischen Luftangriff auf das südlibanesische Dorf Arnoun auf. © Stringer/dpa

1. Juni, 16.03 Uhr: Gespräche mit Hamas geplant

Medienberichten zufolge soll es am Donnerstag in Ägypten neue Gespräche mit der Hamas geben, um im Rahmen des von den USA vorangetriebenen Gaza-Friedensplans ihre Entwaffnung zu erreichen. Die Islamistenorganisation lehnt dies bislang ab. Die "Times of Israel" berichtete unter Berufung auf zwei an dem Prozess beteiligte arabische Diplomaten, dass der von US-Präsident Donald Trump gegründete Friedensrat wegen des Stillstands in der Angelegenheit derzeit Alternativen erwäge. Möglich sei etwa, mit dem Wiederaufbau bereits in dem von Israels Armee kontrolliertem Gebiet des Gazastreifens zu beginnen und anschließend die Palästinenser - die derzeit alle in einem Teil leben, in dem die Hamas ihre Macht wieder gefestigt hat - zum Umzug zu motivieren.

1. Juni, 16 Uhr: Iran setzt Verhandlungen mit USA aus!

Aus diesem Krieg wird er wohl nicht so schnell herauskommen, wie er wollte. US-Präsident Donald Trump (79) steht düpiert da. Denn Teheran hat nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim die Verhandlungen mit den USA über ein Ende des Krieges in der Golfregion ausgesetzt. Die Entscheidung sei wegen der "anhaltenden Verbrechen" Israels im Libanon getroffen worden, meldete Tasnim am Montag. "Das iranische Verhandlungsteam setzt daher den Dialog und den Austausch von Mitteilungen über Vermittler aus", berichtete die iranische Nachrichtenagentur weiter.

Schlecht für ihn, schlecht für die Welt: US-Präsident Donald Trump (79) bekommt kein Abkommen mit dem Iran hin. © Alex Brandon/AP/dpa

1. Juni, 14.04 Uhr: Ministerin bricht geplante Reise in den Libanon ab

Eine Reise von Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (36, SPD) in den Libanon ist aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgebrochen worden. "Aufgrund laufender Bewertung der Entwicklungen der sich akut zuspitzenden Lage in Beirut wurde diese Entscheidung aus militärischen Gründen getroffen", lautete die offizielle Absage aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Reise in die libanesische Hauptstadt Beirut sei während des Anflugs gestoppt worden, hieß es. Entwicklungsministerin Radovan wollte sich auf ihrem zweitägigen Besuch im Libanon ein Bild von den Auswirkungen des Krieges zwischen der Hisbollah und Israel machen. Es war geplant, dass sie mit dem norwegischen Minister Åsmund Grøver Aukrust (41) reist. Angedacht waren unter anderem Gespräche mit Libanons Präsident Joseph Aoun (62), Sozialministerin Haneen Sayed, die auch verantwortlich für die Krisenkoordination des Landes ist, und Bildungsministerin Rima Karami (59).

Die Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (36, SPD) musste ihre Reise in den Libanon vorerst abbrechen. © Elisa Schu/dpa

1. Juni, 11.55 Uhr: Krieg im Libanon eskaliert weiter

Mit dem Vormarsch israelischer Bodentruppen im Libanon und möglichen neuen Angriffen im Raum von Beirut eskaliert der Krieg in dem kleinen Mittelmeerland weiter. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) kündigte neue Angriffe auf Ziele der Hisbollah in Beiruts Vororten an, woraufhin viele Anwohner die Flucht ergriffen. Im Norden Israels ertönten unter neuem Beschuss der Miliz immer wieder Warnsirenen. Netanjahu und sein Verteidigungsminister Israel Katz (70) wiesen die Armee an, "terroristische Ziele der Hisbollah" in Beiruts Vororten anzugreifen, wie es in einer Mitteilung von Netanjahus Büro hieß.

Die Situation im Libanon spitzt sich immer weiter zu. © Ariel Schalit/AP/dpa

1. Juni, 9.38 Uhr: Weitere Todesopfer im Libanon - immer wieder Alarm in Israel

Der Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz eskaliert weiter: Bei einem israelischen Angriff in der Nacht wurden laut der libanesischen Staatsagentur NNA im Südlibanon acht Menschen getötet und 19 weitere verletzt. Die vom Iran unterstützte Hisbollah hat derweil ihre Angriffe auf Nordisrael verstärkt. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu (76) kündigte am Montagmorgen neue Angriffe auf Ziele der Miliz in den südlichen Vororten Beiruts an. Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz (70) hätten der Armee unter anderem wegen der Angriffe auf israelische Orte eine entsprechende Anweisung gegeben.

In Libanon wurden im Zuge eines israelischen Angriffes acht Menschen getötet. © KAWANT HAJU / AFP

1. Juni, 9.28 Uhr: Iran meldet Vergeltungsangriff auf US-Ziel

Die iranischen Revolutionsgarden haben einen Vergeltungsschlag nach einem US-Luftangriff gemeldet. Nach der US-Attacke in der Provinz Hormusgan im Landessüden sei der Stützpunkt durch Irans Streitkräfte attackiert worden, von dem der Angriff ausging, hieß es in einer Erklärung der Elitestreitmacht. Der Ort wurde dabei nicht erwähnt. Zuvor hatte der Golfstaat Kuwait am Montagmorgen wegen feindlicher Luftangriffe Alarm ausgelöst. Zur Herkunft der Drohnen und Raketen und den Zielen der Angriffe schwieg die Armee. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Anweisungen der Sicherheitsbehörden Folge zu leisten. Wie auch in anderen Golfstaaten unterhält das US-Militär dort Stützpunkte, die nur wenige Hundert Kilometer Luftlinie vom Iran entfernt sind.

1. Juni, 8.54 Uhr: US-Militär greift nach Drohnenabschuss iranische Ziele an

Das US-Militär hat am Wochenende Radar- und Drohnenkontrollzentren im Iran bombardiert, nachdem Teheran zuvor eine amerikanische Drohne abgeschossen hatte. Das zuständige Regionalkommando (Centcom) sprach auf der Plattform X von "Selbstverteidigungsschlägen" und warf Teheran "aggressives Handeln" vor. Die US-Drohne vom Typ MQ-1 sei über internationalen Gewässern abgeschossen worden, hieß es weiter. Im Detail teilte Centcom mit, US-Kampfflugzeuge hätten bei "gezielten Angriffen" in Goruk sowie auf der in der Straße von Hormus gelegenen Insel Qeschm iranische Luftabwehrsysteme zerstört, ebenso eine Bodenkontrollstation und zwei Kamikaze-Drohnen. Diese hätten eine unmittelbare Bedrohung für Schiffe in den regionalen Gewässern dargestellt. US-Soldaten seien bei den Einsätzen nicht zu Schaden gekommen.

Vor wenigen Stunden bombardierte das US-Militär den Iran. (Archivfoto) © KAWANT HAJU / AFP

1. Juni, 8.38 Uhr: Entwicklungsministerin Alabali Radovan reist in den Libanon

Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (36) reist am Montag mit ihrem norwegischen Kollegen Åsmund Grøver Aukrust (41) in den Libanon. Die SPD-Politikerin will sich vor Ort ein Bild von den Auswirkungen des Krieges zwischen der Hisbollah und Israel machen. Alabali Radovan machte vor ihrem Abflug deutlich, dass sie ein Zeichen der Solidarität setzen will. Zugleich verlangte sie ein Ende der Gewalt. "Deutschland steht an der Seite der Menschen im Libanon", erklärte Alabali Radovan. "Klar ist aber: Die Menschen brauchen mehr als Soforthilfe – sie brauchen Frieden, Stabilität und eine Zukunftsperspektive. Vertriebene müssen in ihre Heimat zurückkehren können. Dafür braucht es einen verlässlichen Waffenstillstand und ein Ende des Krieges."

1. Juni, 6.16 Uhr: Kuwait meldet feindliche Angriffe mit Raketen und Drohnen

Im Golfstaat Kuwait ist am Montagmorgen wegen feindlicher Luftangriffe mit Raketen und Drohnen Alarm ausgelöst worden. Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilte der Generalstab der Armee auf der Plattform X mit. Explosionsgeräusche hingen damit zusammen, dass Geschosse abgefangen würden. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Anweisungen der Sicherheitsbehörden Folge zu leisten. Zur Herkunft der Drohnen und Raketen und den Zielen der Angriffe schwieg die Armee. Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran Ende Februar feuerten die Streitkräfte der Islamischen Republik jedoch schon mehrmals solche Geschosse auf Kuwait und andere Staaten am Persischen Golf. Dort unterhält das US-Militär zahlreiche Stützpunkte, die nur wenige Hundert Kilometer Luftlinie vom Iran entfernt sind. Trotz der Waffenruhe hatten auch die Golfstaaten zuletzt vereinzelt Beschuss gemeldet.

Vor wenigen Stunden wurden in Kuwait Explosionsgeräusche gemeldet. © Soeren Stache/dpa

31. Mai, 21.26 Uhr: Einnahme von Beaufort laut Netanjahu "entscheidend" in Offensive gegen Hisbollah

Die Einnahme der strategisch wichtigen Burg Beaufort im Libanon durch die israelische Armee ist nach den Worten von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (76) eine "entscheidende Wendung" im Kampf gegen die pro-iranische Hisbollah. Netanjahu sprach in einem am Sonntag veröffentlichten Video zudem von einer "dramatischen Etappe" in der israelischen Bodenoffensive gegen die vom Iran unterstützte Miliz. Die Hisbollah griff erneut Städte im Norden Israels an. Der UN-Sicherheitsrat will nach AFP-Informationen am Montag auf Frankreichs Antrag eine Dringlichkeitssitzung abhalten.

Irans Präsident Massud Peseschkian (71) hat sich für eine grundlegende Änderung des Führungsstils im Land ausgesprochen. Zugleich wies sein Büro Rücktrittsgerüchte zurück. Peseschkian sagte laut der den Revolutionsgarden nahestehenden Agentur Fars, die Führung könne nicht allein aus einer begrenzten Gruppe von Führungskräften und Beamten bestehen. Er verlangte stattdessen die Einbindung aller gesellschaftlichen Schichten, wirtschaftlicher Akteure und Wissenschaftler sowie der Bevölkerung. Peseschkian gilt als Reformer.

Irans Präsident Massud Peseschkian (71) will Veränderung. © Shadati/XinHua/dpa

31. Mai, 10.25 Uhr: Israel nimmt strategisch wichtige Festung im Südlibanon ein

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge im Süden des Libanons die strategisch gelegene Kreuzritterfestung Beaufort eingenommen. Sie weitete damit ihre Bodeneinsätze im Nachbarland weiter aus, wie es in einer Mitteilung am Morgen hieß. Das Foto eines dpa-Reporters zeigte eine israelische Flagge, die auf der Festung gehisst wurde. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage dazu zunächst nicht. Das israelische Militär warf der libanesischen Hisbollah-Miliz vor, in der Gegend Einrichtungen zu haben und von dort aus auch Angriffe ausgeführt zu haben. Israel geht in dem Gebiet laut eigenen Angaben etwa gegen Raketenabschussrampen der vom Iran unterstützten Schiitenorganisation vor. Ein Armeesprecher bezeichnete die Festung als "Symbol der Arroganz" der Hisbollah.

31. Mai, 7.14 Uhr: Teheran als "Stadt der leeren Taschen"

Die ohnehin desolate und durch den Krieg nochmals verschärfte Wirtschaftslage im Land war auch Thema einer am Samstag veröffentlichten Reportage der renommierten iranischen Tageszeitung "Shargh". Unter dem Titel "Teheran: Die Stadt der leeren Taschen" beschrieb das Blatt die wirtschaftliche Notlage der inzwischen in Armut gestürzten Mittelschicht. Ausgerechnet jene gebildete Schicht aus Akademikern, die "einst der Motor der nationalen Wirtschaft war", zerbröckele zunehmend unter der rasanten Teuerung, heißt es in der Reportage. Angesichts einer nahezu hundertprozentigen Inflation, die die Preise für fast alle Waren verdoppelt hat, haben viele Iraner bereits zur Monatsmitte kein Geld mehr. Laut "Shargh" sind sie deshalb gezwungen, Supermärkte zu bitten, wieder anschreiben zu dürfen und ihre Schulden erst im Folgemonat zu begleichen. Viele greifen zudem bei den Mahlzeiten verstärkt zu Brot, weil sie sich Fleisch, Fisch und sogar Reis nicht mehr leisten können. "Das sind die versteckten Dimensionen der Armut in der Hauptstadt", lautet das Fazit des Berichts.

31. Mai, 7.10 Uhr: Irans Zugang zu Geld ist "Bittere Pille für Trump"

Von US-Seite gab es bislang keine Details bezüglich des Geldes. Ob die USA dabei mitgehen, ist also offen. Dem Iran Zugang zu diesem Geld zu gewähren, insbesondere bevor ein umfangreiches Abkommen abgeschlossen sei, wäre für Trump eine bittere Pille, schrieb die "New York Times" kürzlich. Auch weil der Republikaner wiederholt den früheren US-Präsidenten Barack Obama für Sanktionslockerungen und die Freigabe von Zahlungen an den Iran im Rahmen des unter ihm verhandelten Wiener Atomabkommens von 2015 kritisiert hatte. Laut jüngstem Bericht der "New York Times" und zwei darin zitierten US-Beamten soll genau dieser Punkt maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Trump dem Abkommensentwurf seine Unterstützung bislang verweigert. "Axios" zufolge hat auch der geplante Umgang mit den iranischen Beständen hoch angereicherten Urans noch immer nicht den Segen des Präsidenten gefunden, ebenso wie die Formulierungen zur vollständigen Wiederöffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr. Quelle auch hier: zwei US-Beamte.

Der US-Präsident Donald Trump (79). © Alex Brandon/AP/dpa

31. Mai, 7.06 Uhr: Geld hat große Bedeutung für Teheran

Experten zufolge sind finanzielle Fragen für die Islamische Republik angesichts der massiven Wirtschaftskrise im Land und des kostspieligen Kriegs von großer Bedeutung. Insgesamt liegen Schätzungen zufolge mehr als 100 Milliarden US-Dollar an iranischem Geld auf Konten im Ausland, die im Zuge von Sanktionen teils oder gänzlich gesperrt sind. Gegen den Iran wurden im Laufe der Jahre umfangreiche Sanktionen verhängt – sowohl von den Vereinten Nationen als auch von den USA und der Europäischen Union. Grund dafür ist unter anderem das iranische Atomprogramm, das manche Gegner trotz gegenteiliger Beteuerungen aus Teheran als Tarnmantel für den Bau einer Atombombe betrachten. Nach Angaben des Sprechers der Haushaltskommission des iranischen Parlaments soll es zunächst um die Freigabe von insgesamt mindestens 24 Milliarden US-Dollar gehen, die der Iran in zwei Tranchen erhalten soll. Im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Emir von Katar sei festgelegt worden, dass die Hälfte dieser Summe – 12 Milliarden Dollar – über einen speziellen Mechanismus den Iranern zur Verfügung gestellt werde, sagte Mohsen Sanganeh am Samstag dem Nachrichtenportal "Icana".

30. Mai, 21.14 Uhr: US-Militär stoppt Schiff im Golf von Oman mit Gewalt

US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben ein Schiff im Golf von Oman beschossen. Entgegen der US-Seeblockade habe sich das Schiff einem iranischen Hafen genähert und sei den Anweisungen trotz etlicher Warnungen nicht nachgekommen, teilte das zuständige Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Ein Flugzeug der US-Streitkräfte habe das Schiff danach mit einer Rakete beschossen und manövrierunfähig gemacht. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Freitag.

Öltanker und Frachtschiffe reihen sich in der Straße von Hormus auf. (Archivbild) © Altaf Qadri/AP/dpa

30. Mai, 15.59 Uhr: Kein Durchbruch bei Verhandlungen – Hegseth bereit für neue Angriffe auf Iran

Trotz laufender Verhandlungen über eine Verlängerung der Waffenruhe im Iran-Krieg haben die USA ihre Bereitschaft zu neuen Angriffen betont. Die Vereinigten Staaten seien "mehr als fähig", den Krieg gegen den Iran wieder aufzunehmen, sagte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) am Samstag beim Sicherheitsforum Shangri-La-Dialog in Singapur. Derweil liegt nach US-Angaben ein von Unterhändlern beider Seiten ausgehandeltes Rahmenabkommen vor, über das US-Präsident Donald Trump entscheiden muss. Das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando Centcom erklärte im Onlinedienst X, die US-Streitkräfte blieben in der Region "präsent und wachsam". Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, ein Abkommen mit Teheran müsse die "roten Linien" Washingtons wahren. Der Iran dürfe "niemals eine Atomwaffe besitzen", erklärte später ein Regierungsvertreter nach einer Krisensitzung Trumps mit seinen Sicherheitsberatern im Situation Room des Weißen Hauses.

Er nennt sich selbst Kriegsminister und will wohl auch Krieg führen: US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45). © Achmad Ibrahim/AP/dpa

30. Mai, 11.21 Uhr: Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah steht nur noch auf dem Papier

Die israelische Armee hat nach mehreren Angriffen der libanesischen Hisbollah-Miliz die Bewohner von vier Dörfern im Libanon zur Evakuierung aufgefordert. Ein Armeesprecher begründete dies mit anhaltenden Verstößen der Hisbollah gegen die vereinbarte Waffenruhe. Arabische Fernsehsender berichteten außerdem von israelischen Luftangriffen auf Ziele in der Umgebung der libanesischen Stadt Nabatija. Dabei sollen nach Angaben des libanesischen Fernsehsenders LBC mindestens drei Menschen getötet worden sein. Eine offizielle Bestätigung gab es bislang nicht.

Die israelische Armee hat erneut zur Evakuierung mehrerer Gebiete im Libanon aufgerufen. © AFP

30. Mai, 7.22 Uhr: Israel fängt Geschosse aus dem Libanon ab

Nach Angaben der israelischen Armee wurden am Samstag mehrere Geschosse aus dem Libanon abgefangen. Eines dieser Geschosse sei jedoch in der Nähe einer Stadt in Nordisrael eingeschlagen. In der Region dauern die Kämpfe gegen die proiranische Hisbollah-Miliz weiter an. "Es wurden mehrere Geschosse identifiziert, die aus dem Libanon auf israelisches Gebiet abgefeuert wurden", teilte das Militär in einer Erklärung mit und fügte hinzu, dass keine Verletzten gemeldet wurden. "Die Mehrheit der Geschosse wurde abgefangen, und ein Treffer wurde im Gebiet von Kiryat Shmona festgestellt", hieß es weiter.

Wie das israelische Militär mitteilte, wurden vor wenigen Stunden Geschosse aus Libanon abgefangen. © JALAA MAREY / AFP

29. Mai 22.23 Uhr: Gespräche zu finaler Iran-Entscheidung beendet, doch Trump schweigt

US-Präsident Donald Trump (79) hat interne Gespräche zum Iran nach Angaben des Weißen Hauses beendet. Die "New York Times" berichtete am Freitag, Trump habe nach der rund zweistündigen Sitzung im sogenannten Situation Room anders als angekündigt nicht über eine Einigung mit Teheran entschieden. Trump hatte erklärt, er werde mit seinen Sicherheitsberatern zusammenkommen, "um eine endgültige Entscheidung zu treffen". Unterhändler aus Washington und Teheran hatten sich US-Kreisen zufolge auf einen Rahmen für weitere Verhandlungen verständigt, die Zustimmung Trumps und der iranischen Führung stand allerdings noch aus.

Was ist mit der endgültigen Entscheidung? US-Präsident Donald Trump (79) schweigt. © Jacquelyn Martin/AP/dpa

29. Mai 19.02 Uhr: Iran widerspricht Trumps Darstellung in mehreren Punkten

Der Iran hat US-Präsident Donald Trump (79) vorgeworfen, zentrale Vereinbarungen des geplanten Rahmenabkommens zu verzerren oder zu ignorieren. Die den Revolutionsgarden nahe stehende Nachrichtenagentur Fars schrieb unter Berufung auf informierte Kreise, Trump versuche, einen vorgetäuschten Erfolg zu inszenieren. Außerdem befinde sich der Vertragsentwurf noch in einer abschließenden Genehmigungsphase.

29. Mai 17.29 Uhr: Trump kündigt "endgültige Entscheidung" zum Iran an

US-Präsident Donald Trump (79) hat eine "endgültige Entscheidung" zu den Verhandlungen mit dem Iran angekündigt. Er werde sich dazu jetzt im Lagezentrum (Situation Room) treffen, teilte Trump auf der Plattform Truth Social mit. Der Situation Room ist ein Kommandoraum im Weißen Haus. Dort trifft sich ein US-Präsident traditionell mit Sicherheits-, Militär- und Geheimdienstvertretern.

US-Präsident Donald Trump (79). will bald seine Entscheidung verkünden. © Luis M. Alvarez/AP/dpa

29. Mai 16.54 Uhr: Israelische Armee hat laut Netanjahu Fluss Litani im Libanon überquert

Die israelische Armee hat im Zuge ihres ausgeweiteten Einsatzes im benachbarten Libanon nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) den Fluss Litani überquert, der etwa dreißig Kilometer nördlich der Grenze verläuft. Bei einem Truppenbesuch im nordisraelischen Grenzgebiet begrüßte Netanjahu am Freitag nach Angaben seines Büros das Vordringen der Armee in das Gebiet. Die israelische Luftwaffe sei zudem in der libanesischen Hauptstadt Beirut, in der östlichen Bekaa-Region sowie "entlang der gesamten Front" im Einsatz, sagte Netanjahu laut einem von seinem Büro verbreiteten Video. "Wir treffen die Hisbollah mit voller Wucht", fügte er mit Blick auf die pro-iranische Miliz hinzu.

29. Mai 14.55 Uhr: Iran sicher - Gewinnen Zugeständnisse durch Raketen, nicht Gespräche

Irans Parlamentspräsident hat sich trotz positiver Zeichen für eine Verhandlungslösung mit den USA misstrauisch gezeigt. "Wir vertrauen weder Garantien noch Worten. Maßgeblich sind allein die Taten", schrieb Mohammed Bagher Ghalibaf auf X. Der wahre Gewinner einer Vereinbarung sei derjenige, der am Tag danach besser auf einen Krieg vorbereitet ist, fügte er hinzu. Ghalibaf schrieb, der Iran erlange Zugeständnisse nicht durch Gespräche, "sondern durch Raketen".

29. Mai 9.16 Uhr: Iran-Krieg beschert Chemieindustrie eine Atempause

Der Iran-Krieg beschert der kriselnden deutschen Chemieindustrie eine Sonderkonjunktur. Sie profitiert von Hamsterkäufen, da Industriekunden mit dem Konflikt und der gesperrten Straße von Hormus Lieferengpässe fürchten. Im ersten Quartal stiegen Produktion und Umsatz in der Chemie um je 2 Prozent zum Schlussquartal 2025, wie der Branchenverband VCI in Frankfurt mitteilte. Dabei wuchsen die Erlöse in allen Bereichen, darunter bei Grund- und Spezialchemikalien, in der Petrochemie und bei Körperpflegemitteln. "Zusätzliche Bestellungen zu Jahresbeginn deuten teils auf Vorsichtsbestellungen und Lageraufbau angesichts der Eskalation am Golf hin", hieß es. Auch sei der Abwärtstrend bei den Erzeugerpreisen gestoppt. Insgesamt kletterte der Umsatz in der Chemie- und Pharmabranche saisonbereinigt um 2,1 Prozent auf fast 51 Milliarden Euro zum Vorquartal, die Auslastung der Anlagen stieg von niedrigem Niveau aus.

In der Petrochemie sind die Erlöse zuletzt gestiegen. (Archivbild) © Uwe Anspach/dpa

29. Mai, 6.44 Uhr: US-Militär dementiert Berichte über Drohnenabschuss

Das US-Militär hat iranische Berichte über eine angeblich über dem Persischen Golf abgeschossene US-Drohne dementiert. Die Berichte seien falsch, die US-Luftwaffe habe keine Verluste zu verzeichnen, teilte das zuständige Regionalkommando (Centcom) in der Nacht auf der Plattform X mit. Die den Iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim hatte zuvor unter Berufung auf eine Militärquelle gemeldet, eine Rakete habe eine US-Drohne nahe der südlichen Hafenstadt Buschehr abgeschossen. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die US-Luftwaffe soll keine weiteren Verluste verzeichnet haben, teilte das Regionalkommando mit. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

29. Mai, 6.32 Uhr: US-Vizepräsident hofft auf "Fortschritte"

Die "New York Times" meldete unter Berufung auf drei mit den Gesprächen vertraute US-Beamte, dass man kurz vor einer Übereinkunft stehe. Diese könne die seit dem 8. April geltende Waffenruhe verlängern, zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus führen und den Weg für substanziellere Gespräche ebnen. Das US-Nachrichtenportal "Axios" hatte unter Berufung auf US-Beamte berichtet, Unterhändler beider Seiten hätten sich bereits auf eine 60-tägige Absichtserklärung zur Verlängerung der Waffenruhe und zur Aufnahme von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm geeinigt. Trump und die iranische Führung müssten dem allerdings noch zustimmen, hieß es. US-Vizepräsident Vance sagte: "Ich glaube, es ist schwer zu sagen, wann genau oder ob der Präsident die Absichtserklärung unterzeichnen wird." Die Iraner schienen - zumindest Stand jetzt - in guter Absicht zu verhandeln. "Hoffentlich machen wir weiterhin Fortschritte", fügte Vance hinzu.

US-Vizepräsident JD Vance (41) ist guter Dinge auf "Fortschritte", weiß allerdings nicht, wann US-Präsident Trump die Absichtserklärung unterzeichnen werde. © Matt Rourke/Pool AP/AP/dpa

28. Mai, 22 Uhr: Einigung auf Rahmenabkommen mit USA laut Iran weder fertig noch bestätigt

Eine vorläufige Einigung auf ein Rahmenabkommen zum Iran-Krieg zwischen Teheran und Washington ist nach iranischen Angaben bislang weder fertiggestellt noch bestätigt. Das berichtete die den Revolutionsgarden - Irans Elitestreitmacht - nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim am Abend unter Berufung auf eine dem Verhandlungsteam nahestehende Quelle. Teheran habe den pakistanischen Vermittler nicht darüber informiert, dass der Text fertiggestellt sei. Man werde sowohl den Vermittler als auch die Öffentlichkeit benachrichtigen, sobald er fertiggestellt sei, teilte die Quelle laut Tasnim weiter mit. Sie fügte hinzu, dass Berichte westlicher Medien, wonach das Abkommen bereits abgeschlossen sei und nur noch auf Bekanntgabe durch beide Seiten warte, falsch seien.

Im Iran will man von einem Rahmenabkommen noch nicht viel wissen. © Vahid Salemi/AP/dpa

28. Mai, 20.33 Uhr: Israels Armee meldet Angriff in Beirut

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge trotz Waffenruhe in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Sie sprach von einem "gezielten" Angriff, weitere Details nannte das Militär zunächst nicht. Während die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon zuletzt wieder zugenommen haben, gab es in Beirut seit Beginn einer offiziell seit Mitte April geltenden Feuerpause nur einen Angriff vor rund drei Wochen. Ziel war israelischen Angaben zufolge damals ein Kommandeur der Radwan-Einheit der libanesischen Hisbollah-Miliz gewesen.

28. Mai, 19.09 Uhr: USA und Iran einigen sich wohl auf Rahmenabkommen für Waffenruhe-Verlängerung

Die USA und der Iran haben sich nach Angaben aus US-Kreisen auf einen Rahmen für eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage geeinigt. Die Vereinbarung müsse aber noch von US-Präsident Donald Trump (79) gebilligt werden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus US-Kreisen. Zuvor hatte bereits das Nachrichtenportal "Axios" über eine Einigung berichtet. "Axios" zufolge verständigten sich beide Seiten auf eine Absichtserklärung, mit der die Feuerpause verlängert und Verhandlungen über das iranische Atomprogramm aufgenommen werden sollen. Die Vorabvereinbarung löst demnach die Frage des iranischen Atomprogramms noch nicht, öffnet aber den Weg für vertiefte Gespräche dazu.

US-Präsident Donald Trump (79) muss der Vereinbarung noch zustimmen, die es laut dem Iran noch gar nicht gibt. © Jacquelyn Martin/AP/dpa

28. Mai, 18.15 Uhr: Netanjahu plant Ausweitung der Militärkontrolle im Gazastreifen

Israel will seine militärische Kontrolle über den Gazastreifen ausweiten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) sagte laut einer von dem Sender Channel 12 mitgeschnittenen Rede, derzeit kontrolliere die Armee 60 Prozent und seine Anweisung laute, auf 70 Prozent zu kommen. Auf den Zwischenruf eines Zuhörers, Israel solle 100 Prozent einnehmen, antwortete Netanjahu laut der Zeitung Times of Israel, man gehe "Schritt für Schritt" vor - zuerst 70 Prozent, damit fange man an. Bei Inkrafttreten der von den USA vermittelten Waffenruhe im Oktober 2025 lag der israelische Kontrollbereich noch bei 53 Prozent der Fläche.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) will Gaza vermutlich komplett einnehmen. © Alex Brandon/AP/dpa

28. Mai, 16.15 Uhr: Israel kündigt Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär auf

Israel hat die Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär António Guterres (77) aufgekündigt. Anlass sei die Entscheidung, Israel wegen Vorwürfen der sexualisierten Gewalt in Konfliktgebieten auf eine "schwarze Liste" zu setzen, schrieb der israelische UN-Botschafter Danny Danon am Donnerstag im Onlinedienst X. Israel werde den Kontakt zum Büro des UN-Generalsekretärs bis zum Ablauf von Guterres' Amtszeit Ende des Jahres abbrechen.

Israel hat die Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär António Guterres (77) aufgekündigt. © Seth Wenig/AP/dpa

28. Mai, 10.18 Uhr: Irans Außenministerium verurteilt US-Angriffe

Das iranische Außenministerium hat die nächtlichen US-Angriffe im Landessüden scharf verurteilt. Außenamtssprecher Ismail Baghai sprach in einer Mitteilung seines Ministeriums von wiederholten Verstößen gegen die Waffenruhe. Er bekräftigte auch die Entschlossenheit seines Landes, auf die Angriffe im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts zu reagieren.

28. Mai, 10.17 Uhr: Libanon meldet mehrere Tote nach heftigen Angriffen Israels

Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach staatlichen Angaben erneut mehrere Menschen getötet worden. Bei einem Angriff südlich der Küstenstadt Sidon am Morgen seien sechs Menschen getötet worden, darunter auch Kinder, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Bei den Getöteten habe es sich um eine Familie gehandelt, die aus dem Süden geflohen sei, hieß es.

28. Mai, 6.39 Uhr: Kuwait meldet neuen Angriff mit Raketen und Drohnen

Der Golfstaat Kuwait wird von Raketen und Drohnen angegriffen. Die Luftabwehr sei im Einsatz, die Attacken abzuwehren, teilte das Militär des Landes am frühen Donnerstmorgen auf der Plattform X mit. Zu möglichen Schäden und Opfern gab es zunächst keine Informationen. Woher der Beschuss erfolgte, wurde zunächst ebenfalls nicht mitgeteilt. Nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe gegen den Iran am 28. Februar feuerte Teheran jedoch Raketen und Drohnen auf Kuwait und andere mit den USA verbündete Staaten am Persischen Golf.

Kuwait meldet neue Raketen- und Drohnenangriffe. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

28. Mai, 6.31 Uhr: US-Sanktionen gegen Irans Behörde zur Kontrolle der Straße von Hormus

Die US-Regierung hat die vom Iran neu geschaffene Behörde zur Kontrolle und Mauterhebung in der Straße von Hormus mit Sanktionen belegt. Der Plan, eine Gebühr für die Durchquerung der Meerenge zu erheben, verstoße gegen internationales Recht, erklärte das Finanzministerium in Washington. Die US-Regierung warnt Reeder vor einer Zusammenarbeit mit der Behörde, um die Meerenge zu passieren. Dies könne als Unterstützung der iranischen Revolutionsgarden - der Elitestreitmacht der Islamischen Republik - aufgefasst und ebenfalls mit Sanktionen belegt werden. Westliche Regierungen und die Staaten am Persischen Golf lehnen Irans Maut-Pläne ebenso ab wie Schiffsbetreiber. Reeder, die auf den Zugang zu westlichen Märkten und auf Geschäfte in US-Dollar angewiesen sind, dürften sich nun aufgrund der Sanktionen wohl erst recht nicht auf Mautzahlungen an die Behörde einlassen.

28. Mai, 6.22 Uhr: Iran hält bei Verhandlungen an roten Linien fest

Der Iran hält nach Aussagen eines Politikers bei den Verhandlungen mit den USA über ein mögliches Kriegsende an Kernforderungen fest. Der Iran werde sich durch US-Präsident Donald Trumps (79) Rhetorik nicht von seinen "roten Linien" abbringen lassen, schrieb Ebrahim Azizi (62), Vorsitzender des Ausschusses für Nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments, in der Nacht auf der Plattform X. Trump hatte den Verhandlungsstand zuvor als für ihn noch nicht zufriedenstellend bezeichnet. Azizi nannte als rote Linien für sein Land das Recht auf Urananreicherung, die Kontrolle über die für den globalen Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormus sowie die Aufhebung der Sanktionen. Der Politiker ist - soweit bekannt - nicht direkt in die Verhandlungen mit den USA eingebunden.

Der Iran will bei den Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende seine Kernforderungen weiter aufrechterhalten. (Symbolfoto) © Vahid Salemi/AP/dpa

27. Mai, 22.20 Uhr: Israel meldet Angriff auf Hamas-Kommandeure in Gaza

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im nördlichen Gazastreifen zwei ranghohe Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas angegriffen. Nach israelischen Medienberichten handelte es sich um Kommandeure der Palästinenserorganisation. Aus palästinensischen Kreisen gab es noch keine Bestätigung für ihren Tod. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde teilte jedoch mit, mindestens fünf Menschen seien bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in der Stadt Gaza getötet worden. Nach Angaben von Sanitätern gab es zudem 15 Verletzte.

Bei einem israelischen Luftangriff in Gaza sollen mindestens fünf Menschen getötet worden sein. Israels Armee teilte mit, es seien zwei zentrale Hamas-Mitglieder angegriffen worden. © Jehad Alshrafi/AP/dpa

27. Mai, 21.20 Uhr: Erneut libanesischer Soldat bei israelischem Angriff getötet

Bei einem israelischen Angriff im Libanon ist nach Armeeangaben erneut ein Soldat getötet worden. Er sei bei einem Angriff nahe der Stadt Nabatija im Südlibanon getötet worden, teilte die libanesische Armee mit. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht. Erst am Dienstag war bei einem Angriff ein Soldat getötet worden. Er sei bei einem israelischen Angriff in der Bekaa-Ebene ums Leben gekommen, teilte die Armee mit. Sein Leichnam konnte am Nachmittag geborgen werden. Das israelische Militär teilte mit, die Angelegenheit zu prüfen.

Die libanesische Armee ist am aktuellen Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah nicht beteiligt. Dennoch geraten ihre Soldaten immer wieder in die Schusslinie. © Stringer/dpa

27. Mai, 21.18 Uhr: Keine Lockerung von Iran-Sanktionen

Die USA bieten nach den Worten von US-Präsident Donald Trump dem Iran in den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs derzeit keine Lockerung von Sanktionen an. "Nein, wir sprechen nicht über irgendeine Lockerung von Sanktionen", sagte der Republikaner in der Kabinettsitzung im Weißen Haus. Auch über Gelder, die der Iran für sich beanspruche, habe man im Moment weiter die Kontrolle. Trump war von einer Reporterin gefragt worden, ob die USA erwägen, Sanktionen gegen den Iran zu lockern, damit das Land wieder sein Rohöl verkaufen darf.

27. Mai, 19.44 Uhr: Israel erklärt Südlibanon zur "Kampfzone"

Die israelische Armee hat große Teile des Südlibanons zur "Kampfzone" erklärt und die Bevölkerung zur Flucht aufgerufen. Alle Bewohner südlich des Sahrani-Flusses sollten sich in Richtung Norden in Sicherheit bringen, teilte ein Militärsprecher in arabischer Sprache auf der Plattform X mit. Der Sahrani-Fluss verläuft etwa 40 Kilometer nördlich der libanesisch-israelischen Grenze. In einer Videobotschaft erklärte der Sprecher, die Menschen sollten sich von Infrastruktur der proiranischen Hisbollah-Miliz fernhalten. Die israelische Armee bereite sich darauf vor, "mit äußerster Härte" gegen die Miliz vorzugehen. Zuvor hatte das israelische Militär bereits unter anderem die Bewohner der Städte Tyrus und Nabatija zur Evakuierung aufgefordert. Unter der Bevölkerung brach erneut Panik aus. Auf Straßen in Richtung der Hauptstadt Beirut entstanden Augenzeugen zufolge lange Staus.

Trotz einer zwischen der libanesischen und israelischen Seite vereinbarten Waffenruhe gehen die Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hisbollah weiter. © Gil Cohen Magen/XinHua/dpa

27. Mai, 19.41 Uhr: Trump noch nicht zufrieden mit Iran-Verhandlungen

Aus der Sicht von US-Präsident Donald Trump ist der Verhandlungsstand zu einem möglichen Ende des Iran-Kriegs noch nicht zufriedenstellend. In einer Sitzung seines Kabinetts im Weißen Haus sagte der Republikaner, der Iran sei sehr entschlossen: "Sie wollen unbedingt ein Abkommen schließen." Die US-Regierung sei damit aber nicht "zufrieden", werde es aber später sein. Trump erneuerte die Drohung, dass man entweder einen Deal abschließen oder weiter kämpfen werde - er sprach davon, dann "die Sache zu Ende" zu bringen.

US-Präsident Donald Trump ist über den aktuellen Verhandlungsstand mit dem Iran nicht zufrieden. © Alex Brandon/AP/dpa

27. Mai, 16.28 Uhr: Israel ruft Bewohner von Stadt im Libanon zur Flucht auf

Israels Armee hat erstmals seit Verkündung der Waffenruhe im Konflikt mit der Hisbollah im Libanon fast alle Einwohner der Küstenstadt Tyrus und umliegender Orte zur Flucht aufgerufen. Israel werde dort gegen die Hisbollah vorgehen, teilte ein Militärsprecher in arabischer Sprache auf der Plattform X mit. Grund seien die Angriffe der vom Iran unterstützten Miliz auf Israel. Der Sprecher forderte die Menschen auf, sich nördlich des Sahrani-Flusses zu begeben, der etwa 40 Kilometer von der israelisch-libanesischen Grenze verläuft. Israels Armee veröffentlicht ähnliche Fluchtaufforderungen vor anstehenden Angriffen derzeit häufig, betroffen sind meist Dörfer. Nicht betroffen von der jüngsten Warnung ist eine von Christen bewohnte Gegend in der Stadt. Einwohner von Tyrus sagten der Deutschen Presse-Agentur, dass in der Stadt nach dem Fluchtaufruf Panik ausgebrochen sei. Viele Menschen seien zunächst an den Strand geflüchtet, in der Hoffnung dort vor Angriffen sicher zu sein.

Die israelische Armee rief die Einwohner der libanesischen Küstenstadt Tyrus zur Flucht auf. (Archivfoto) © Bilal Hussein/AP/dpa

27. Mai, 11.47 Uhr: 31 Tote bei Luftangriffen im Libanon

Bei erneut schweren israelischen Luftangriffen im Süden und Osten des Libanons sind nach dortigen Angaben mindestens 31 Menschen getötet und 40 weitere verletzt worden. Die Angriffe ereigneten sich am Dienstag, wie das libanesische Gesundheitsministerium in der Nacht mitteilte. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte jüngst, dass die Armee den Einsatz im Libanon verstärke. Israels Armee verkündete zudem am Dienstag eine Ausweitung ihrer Bodeneinsätze im Süden des Nachbarlandes.

Ein zerstörter Bus steht nach israelischen Luftangriffen in Bekaa im Libanon. (Archivfoto) © Maher Kamar/XinHua/dpa

27. Mai, 7.28 Uhr: Grober Verstoß gegen Waffenruhe? Iran verurteilt US-Attacken

Das iranische Außenministerium hat die jüngsten US-Angriffe als groben Verstoß gegen die Waffenruhe verurteilt und mit Vergeltung gedroht. "Zweifellos wird die Islamische Republik Iran keinen provokativen Akt unbeantwortet lassen und nicht das geringste Zögern bei der Verteidigung der nationalen Souveränität des Irans dulden", hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Diese parallel zum von Pakistan vermittelten Friedensprozess gestarteten aggressiven Handlungen hätten den "boshaften Willen" der US-Regierung offenbart. Das US-Militär hatte zuvor nach eigenen Angaben im Süden des Landes iranische Raketenstellungen sowie Boote angegriffen, die in der Straße von Hormus Minen verlegen wollten. Ein Sprecher des zuständigen Regionalkommandos der US-Streitkräfte erklärte, die jüngsten "Angriffe zur Selbstverteidigung" dienten dem Schutz der Truppen vor Bedrohungen durch iranische Kräfte.

Schiffe in der Straße von Hormus vor Bandar Abbas im Süden Irans. (Archivfoto) © -/kyodo/dpa

26. Mai, 22.15 Uhr: Israel weitet Bodeneinsätze im Libanon aus

Israels Armee hat ihre Bodeneinsätze im Nachbarland Libanon trotz einer geltenden Waffenruhe mit der proiranischen Hisbollah-Miliz ausgeweitet. Ziel sei es, die direkte Bedrohung für die israelischen Bürger sowie israelische Soldaten abzuwehren, sagte ein Militärvertreter der Deutschen Presse-Agentur. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte am Abend, dass das Land seinen Einsatz im Südlibanon verstärke. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, schwere israelische Angriffe im Süden deuteten auf eine mögliche Ausweitung der Bodenoffensive in Richtung Norden hin. Seit einem Aufruf der israelischen Armee zur Evakuierung der Stadt Nabatija habe es mindestens 20 Angriffe gegeben, hieß es. Im Libanon herrscht Sorge vor einer erneuten dauerhaften Besatzung des Südens. Israel war 1982 in das Nachbarland einmarschiert und erst 2000 wieder abgezogen.

Israelische Truppen nahe der israelisch-libanesischen Grenze. © Gil Cohen Magen/XinHua/dpa

26. Mai, 17.12 Uhr: 28-Jährige laut Aktivisten im Iran hingerichtet

Im Iran ist Menschenrechtlern zufolge eine 28-Jährige für den Mord an ihrem Mann hingerichtet worden. Die Frau sei im Zentralgefängnis der nordwestlichen Stadt Ardabil durch Erhängen exekutiert worden, berichtete die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights mit Sitz in Norwegen. Das Todesurteil wurde gemäß islamischer Rechtsauffassung im Iran vollstreckt, wonach die Familie eines Todesopfers Rache üben darf. Der Frau sei zur Last gelegt worden, ihren Mann durch Pillen umgebracht zu haben, berichtete Iran Human Rights weiter. Zum Zeitpunkt ihrer Festnahme sei sie schwanger gewesen. Das Kind kam demnach im Gefängnis zur Welt. In ihrem Testament habe sie verfügt, dass ihre Mutter das inzwischen zweijährige Kind großziehen solle. Den Menschenrechtlern zufolge war es die sechste öffentlich bekannte Hinrichtung einer Frau in diesem Jahr.

26. Mai, 11.23 Uhr: Iran sagt, es wurde auf eine US-Drohne und einen Kampfjet gefeuert

Nach Äußerungen der US-Streitkräfte in der Nacht über Angriffe auf den Iran spricht die Islamische Republik von Luftverteidigungsmaßnahmen. Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) hätten auf eine US-Drohne vom Typ RQ-4 und ein Kampfflugzeug des Typs F-35 gefeuert und eine US-Drohne vom Typ MQ-9 Reaper geortet, hieß es in einer Mitteilung am Vormittag (Ortszeit). Die Nachrichtenagenturen Fars und Tasnim berichteten, die IRGC hätten eine US-Kampfdrohne vom Typ MQ-9 abgeschossen. Die Revolutionsgarden warnten zugleich vor jedem Bruch der Waffenruhe durch die USA und pochten auf ihr Recht auf Gegenschläge. Inmitten der Waffenruhe und laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs hatte das US-Militär in der Nacht bekanntgegeben, am Montag Ziele im Iran angegriffen zu haben.

Eine US-amerikanische Drohne vom Typ MQ-9. (Archivbild) © Massoud Hossaini/AP/dpa

26. Mai, 10.25 Uhr: Libanon meldet zwölf Tote nach israelischen Angriffen

Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach libanesischen Angaben zwölf Menschen getötet worden. Bei den Angriffen auf einen Ort in der Bekaa-Ebene im Südosten des Landes am späten Montagabend habe es weitere Verletzte gegeben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA, ohne eine genaue Zahl zu nennen. Es habe dort mindestens acht Angriffe gegeben. Das israelische Militär gab auf Nachfrage an, die Berichte zu prüfen. Die Hisbollah äußerte sich zunächst nicht. In der Nacht und am Morgen kam es nach NNA-Angaben zu weiteren Angriffen, vor allem im Süden des Landes. Lokale Medien berichteten von Dutzenden Angriffen in verschiedenen Gebieten des Südlibanons. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Montagabend angekündigt, die Angriffe gegen die Hisbollah zu verstärken.

26. Mai, 6.34 Uhr: Hunger in Afrika

Der Iran-Krieg und die Sperrung der wichtigen Schifffahrtsroute Straße von Hormus hat in vielen Teilen der Welt etwa höhere Öl- und Benzinpreise zur Folge. In Afrika, wo das Durchschnittseinkommen der Bevölkerung deutlich unter dem europäischen liegt und viele Menschen in Armut leben, sind die Preissteigerungen besonders dramatisch für die Menschen. Weil Lebensmittel teurer werden und etwa Düngemittel-Importe aus der Golfregion eine wichtige Rolle spielen, könnten sich in Krisen- und Konfliktstaaten Hungerkrisen verschlimmern. Hilfsmaßnahmen drohen teurer zu werden. "Viele Staaten haben sich noch nicht von den Folgen der Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine erholt – jetzt droht der Iran-Krieg die Lage noch mal deutlich zu verschärfen und bedroht weltweit, aber vor allem in Afrika, ganze Existenzen", sagt Miriam Wiemers von der Welthungerhilfe.

Mitarbeiter einer Hilfsorganisation sorgen im Flüchtlingslager Aboutengé im Osten des Tschad für den organisierten Ablauf der Verteilung von Lebensmitteln. © Eva Krafczyk/dpa

26. Mai, 6.27 Uhr: Trump fordert von arabischen Staaten Annäherung an Israel

Am Montag hatte Trump muslimisch geprägte Länder mit Blick auf die Verhandlungen zur Beendigung des Iran-Kriegs zu einer Annäherung an Israel aufgefordert. Er schwärmte auf seiner Plattform Truth Social bereits von einer stabilen Zusammenarbeit dieser Länder mit Israel, obwohl es schwere Spannungen und teils offene Feindschaft zwischen ihnen gibt. Trumps Vision: "Der Nahe Osten wäre geeint, mächtig und wirtschaftlich stark – vielleicht wie keine andere Region irgendwo auf der Welt!" Trump drängte Saudi-Arabien, Katar, Pakistan, die Türkei, Ägypten und Jordanien, sich den sogenannten Abraham-Abkommen für eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel anzuschließen. Trump schrieb sogar, dass er sich vorstellen könne, den Iran einzubinden. Falls die Islamische Republik ein Abkommen mit den USA unterzeichne, wäre es eine "Ehre", auch Iran Teil einer "beispiellosen Weltkoalition" werden zu lassen, schrieb Trump. Ein Beitreten jener Staaten zu den Abkommen gilt zum jetzigen Zeitpunkt als ziemlich unrealistisch.

Der US-Präsident Donald Trump (79). © Alex Brandon/AP/dpa

26. Mai, 6.23 Uhr: Milliarden-Zahlung an Iran für Unterschrift?

Ebenfalls in Doha zugegen war demnach der iranische Zentralbankchef Abdolnasser Hemmati, um dort die Freigabe von iranischen Auslandsvermögen zu prüfen. In katarischen Finanzinstituten sind seit Jahren Vermögenswerte aus dem iranischen Ölgeschäft eingefroren. Eine Freigabe dieser Mittel könnte ein erster Schritt in Richtung der Aufhebung von Sanktionen gegen Teheran bedeuten und womöglich Teil eines Abkommens für ein Kriegsende sein. Der Sprecher des Außenministeriums in Doha widersprach unterdessen Berichten, wonach der Golfstaat dem Iran für die Unterzeichnung eines Abkommens 12 Milliarden US-Dollar geboten haben soll. Solche Gerüchte würden von jenen verbreitet, die die diplomatischen Bemühungen untergraben wollten, hieß es aus Katar.

26. Mai, 6.21 Uhr: Atomprogramm als Streitpunkt in Verhandlungen

Der Umgang mit Irans Atomprogramm ist einer der Knackpunkte der aktuellen Verhandlungen für eine Beilegung des Kriegs. Die iranische Führung bestand bislang auf ihrem Recht, Uran zu zivilen Zwecken anzureichern, und strebt nach eigenen Angaben nicht nach Atomwaffen. Am Wochenende hatte Trump angekündigt, dass ein Rahmenabkommen mit dem Iran "weitgehend" ausgehandelt worden sei. Später trat er aber wieder auf die Bremse. Eine iranische Delegation reiste für Gespräche in die katarische Hauptstadt Doha. Wie die iranische Nachrichtenagentur Irib berichtete, wollen Verhandlungsführer Mohammed Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghtschi die Führung Katars über die Verhandlungen informieren. Bis zum Inkrafttreten der Waffenruhe Anfang April hatte der Iran als Vergeltung für die US-Angriffe auch immer wieder Ziele in Katar angegriffen.

26. Mai, 6.19 Uhr: Angereichertes Uran wird laut Trump zerstört werden

Erklärtes Kriegsziel der USA und Israels ist es, den Iran davon abzuhalten, Atombomben zu entwickeln. Besonders kritisch sieht die US-Regierung dabei Irans Anreicherung von Uran, das als Rohstoff zum Bombenbau dienen könnte. Trump erklärte in sozialen Medien, der Iran müsse sein bisher angereichertes Uran entweder "sofort" zur Vernichtung an die USA übergeben oder etwa einer Zerstörung unter Aufsicht im Iran zustimmen. Der Prozess solle von Atomenergie-Experten überwacht werden, schrieb Trump und verwies dabei auf die "Atomenergie-Kommission". Unklar war zunächst, ob er damit eine US-Behörde oder möglicherweise die Internationale Atomenergie-Organisation IAEA mit Sitz in Wien meinte.

26. Mai, 6 Uhr: Meerenge als Zankapfel

Obwohl die Waffenruhe im Iran-Krieg weitestgehend hält, hat es rund um die Straße von Hormus schon mehrere gegenseitige Angriffe gegeben. Anfang Mai etwa attackierte der Iran US-Militärschiffe in der Meerenge mit Raketen und Schnellbooten, die USA griffen Ziele auf dem iranischen Festland an. Nach dem Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran Ende Februar brachte Teheran die Schifffahrt in der Straße von Hormus mit Angriffen und Drohungen praktisch zum Erliegen. Die Iraner sollen die Meerenge auch vermint haben. Die Passage ist entscheidend für den Export von Dünger, Öl und Flüssiggas aus den Staaten des Persischen Golfs. Infolge der Blockade stiegen die Weltmarktpreise rasant an. Das US-Militär reagierte mit einer Blockade iranischer Häfen - vor allem, um den Iran am Export von Öl zu hindern.

Schiffe in der Straße von Hormus vor Bandar Abbas im Süden Irans. (Archivbild) © -/kyodo/dpa

25. Mai, 21.01 Uhr: Netanjahu stellt klar: "Befinden uns im Krieg mit der Hisbollah"

Israel befindet sich laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) in einem "Krieg mit der Hisbollah". Die Angriffe würden verstärkt und die Intensität erhöht, kündigte Netanjahu auf Telegram an. Die Hisbollah-Miliz greife Israel mit verschiedenen Arten von Drohnen an, sagte Netanjahu weiter. Ein Spezialteam arbeite daran, dieses Problem zu lösen.

Sein Land befindet sich laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) in einem "Krieg mit der Hisbollah". © Ronen Zvulun/Pool Reuters/AP/dpa

25. Mai, 17.28 Uhr: Modschtaba Chamenei laut Iran nur "oberflächlich" verletzt

Der oberste iranische Führer Modschtaba Chamenei (56) ist nach Angaben des iranischen Gesundheitsministeriums am ersten Tag der Angriffe Israels und der USA auf den Iran Ende Februar nur "oberflächlich" verletzt worden. Chamenei sei am 28. Februar mittags in ein Teheraner Krankenhaus in den Operationssaal gekommen, habe die Klinik aber schon am frühen Morgen danach wieder verlassen können, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hossein Kermanpour, der Nachrichtenagentur ILNA. Der 56-jährige Chamenei war seit seiner Ernennung zum obersten Führer am 8. März nicht mehr öffentlich aufgetreten und hatte nur schriftliche Erklärungen veröffentlicht, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand genährt hatte. Im März hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) erklärt, Modschtaba Chamenei sei "vermutlich am Leben, verwundet und entstellt".

Der oberste iranische Führer Modschtaba Chamenei (56) ist im Iran seit Monaten nur noch auf Fotos zu sehen. © Francisco Seco/AP/dpa

25. Mai, 16.24 Uhr: Trump fordert muslimische Länder zu Abkommen mit Israel auf

US-Präsident Donald Trump (79) hat mehrere Länder der muslimischen Welt aufgerufen, im Zuge einer möglichen Friedensvereinbarung mit dem Iran den so genannten Abraham-Abkommen über eine Normalisierung der Beziehungen mit Israel beizutreten. In einem langen Beitrag auf seinem Netzwerk Truth Social listete Trump am Montag die Länder auf, mit deren Führung er am Samstag über Möglichkeiten zur Beendigung des Iran-Kriegs gesprochen hätte. Für diese Länder, die Türkei, Ägypten, Saudi-Arabien, Katar, Jordanien und Pakistan, sollte es "verpflichtend" sein, gleichzeitig die Abraham-Abkommen zu unterzeichnen. "Es wäre möglich, dass ein oder zwei (der Länder) einen Grund haben, nicht mitzumachen, und das würde auch akzeptiert werden, aber die meisten sollten dazu bereit und willens sein, und so diese Vereinbarung mit dem Iran zu einem weit historischeren Ereignis zu machen, als es sonst sein würde", schrieb Trump weiter. Saudi-Arabien und Katar sollten sofort unterschreiben und alle anderen folgen. "Wenn sie es nicht tun, sollten sie nicht Teil dieses Deals sein, weil es schlechte Absichten zeigt."

US-Präsident Donald Trump (79) will wohl wieder "Friedens-Präsident" sein. © Alex Brandon/AP/dpa

25. Mai, 16.20 Uhr: Ölpreise gefallen - Aussicht auf Entspannung in Nahost

Die Ölpreise sind mit den Anzeichen für eine mögliche Entspannung im Iran-Krieg am Pfingstmontag deutlich gesunken. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli fiel auf 98,55 US-Dollar. Damit gab die Referenzsorte um 4,99 Prozent nach.

An Pfingsten könnten viele Reisende sinkende Spritpreise vertragen. Doch so schnell kommen die an der Zapfsäule wohl nicht an. © Bodo Marks/dpa

25. Mai, 15.27 Uhr: Iranische Delegation reist zu Gesprächen nach Katar

Inmitten von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran reist eine iranische Delegation in die katarische Hauptstadt Doha. Wie die iranische Nachrichtenagentur Irib mitteilte, wollen der iranische Verhandlungsführer und Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf (64) und Außenminister Abbas Araghtschi (63) die Führung Katars über Einzelheiten der Verhandlungen mit den USA informieren.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi (63) ist mit in Iran vor Ort. © Dmitri Lovetsky/Pool AP/dpa

25. Mai, 13.17 Uhr: Diskussion zu Nuklearprogramm nach Rahmenabkommen

In der Diskussion um ein Abkommen im Iran-Krieg will der Iran nach eigenen Angaben erst nach Abschluss eines Rahmenabkommens über sein Atomprogramm verhandeln. Aktuell werde nicht "über die Einzelheiten des Nuklearprogramms gesprochen", sagte der Außenamtssprecher Ismail Baghai vor Pressevertretern. Baghai antwortete auf eine Frage zu Medienberichten über eine neue Frist in den Verhandlungen. Das Rahmenabkommen wird von den Verhandlern als Memorandum of Understanding bezeichnet und soll 14 Punkte umfassen. "Diese 14-Punkte-Vereinbarung konzentriert sich auf die Beendigung des Krieges, und sollte diese Vereinbarung zustande kommen, werden innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen auch Gespräche über Themen im Zusammenhang mit dem Nuklearprogramm geführt werden", sagte Baghai. Die Position unterscheidet sich kaum von früheren Verhandlungspositionen Irans. So hatte Teheran wiederholt gefordert, dass zuerst der Krieg beigelegt und die US-Seeblockade für Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, aufgehoben werden müsse. Erst dann könne über das Atomprogramm verhandelt werden.

25. Mai, 11.46 Uhr: Hisbollah-Chef ruft zum Sturz der Regierung im Libanon auf

Hisbollah-Generalsekretär Naim Kassim hat die Menschen im Libanon zum Sturz der Regierung aufgerufen. "Die Menschen haben das Recht, auf die Straße zu gehen und die Regierung zu stürzen", sagte Kassim in einer im Fernsehen übertragenen Rede am Sonntagabend. "Wenn diese Regierung nicht in der Lage ist, Souveränität (im Krieg mit Israel) herzustellen, dann sollte sie gehen." Die Regierung bezeichnete er als "amerikanisch-israelisches Projekt, das die Institutionen des Landes angreift". Kassim wies Forderungen über eine Entwaffnung der vom Iran unterstützten Hisbollah erneut zurück. "Wir werden die Waffen so lange in unseren Händen halten, bis der libanesische Staat in der Lage ist, seine Pflicht zu erfüllen zum Schutz und Erhalt des Libanon, seines Volkes und seiner Ressourcen", sagte Kassim dem Hisbollah-Sender al-Manar zufolge. Die Behörden des Landes könnten im Vorgehen gegen die schiitische Organisation nicht "handeln, wie es ihnen gefällt".

Der Hisbollah-Generalsekretär Naim Kassim. © Bilal Hussein/AP/dpa

25. Mai, 9.26 Uhr: Weitere Hinrichtung im Iran in Zusammenhang mit Protesten

In Zusammenhang mit den Massenprotesten im Januar ist im Iran erneut ein Mann hingerichtet worden. Der Mann soll Schüsse auf Sicherheitskräfte abgegeben und in der Region der Stadt Isfahan ein Regierungsgebäude angegriffen haben, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Der Mann sei am Morgen gehängt worden, nachdem der Oberste Gerichtshof das Urteil bestätigt hatte. Die Nachrichtenagentur verbreitete Videomaterial eines Vorfalls, der eine Plünderung zeigen soll. Die Exekution kommt während einer Hinrichtungswelle im Iran. Derzeit werden nach den Massenprotesten von Anfang des Jahres, die die Führung des Landes brutal niederschlagen ließ, und in Zusammenhang mit Spionagevorwürfen viele Todesurteile vollstreckt.

25. Mai, 7.35 Uhr: Atomfrage wohl weiterhin ungeklärt

Am Samstag hatte Trump erklärt, dass ein Rahmenabkommen "weitgehend" ausgehandelt sei. "Die letzten Aspekte und Details des Abkommens werden derzeit besprochen und sollen in Kürze bekanntgegeben werden", schrieb er. US-Medien berichteten danach unter Berufung auf einen ranghohen Beamten des Weißen Hauses, eine Zustimmung der iranischen Führung zu einem Rahmenabkommen könnte mehrere Tage dauern. Man sei optimistisch, das Ganze könne aber auch noch scheitern. Wichtige Punkte wie die Frage, ob der Iran sein Atomprogramm dauerhaft abbauen wird, sind demnach weiterhin ungeklärt. Das Abkommen würde die für den globalen Ölhandel wichtige Straße von Hormus wieder öffnen und den Iran zur Entsorgung seines hochangereicherten Urans verpflichten, zitierte die "New York Times" den US-Beamten. Wie Teheran dies bewerkstelligen soll, werde jedoch noch verhandelt, hieß es.

25. Mai, 7.13 Uhr: Iran strebt laut Präsident keine Atomwaffen an

Die US-Blockade iranischer Häfen bleibe so lange vollständig in Kraft, bis eine Vereinbarung erzielt, bestätigt und unterzeichnet sei, schrieb Trump. Die Führung der Islamischen Republik müsse verstehen, dass sie keine Atomwaffen haben dürfe. Der iranische Präsident Massud Peseschkian sagte am Sonntag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna, sein Land sei "bereit, der Welt zu versichern, dass wir keine Atomwaffen anstreben". Gleichzeitig betonte er demnach aber, dass die iranischen Verhandlungsführer "keine Kompromisse eingehen werden, wenn es um die Ehre und Würde des Landes geht". Die den Revolutionsgarden - Irans Elitestreitmacht - nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim berichtete am Sonntag unter Berufung auf eine informierte Quelle, es bestünden weiterhin Meinungsverschiedenheiten in ein oder zwei Punkten. Sie seien "aufgrund der Hindernisse seitens der USA" noch nicht endgültig geklärt. Über den Inhalt wurde nichts mitgeteilt. Es hieß lediglich, der Iran beharre auf seinen Rechten und das Abkommen könne nicht besiegelt werden, solange die Hindernisse nicht ausgeräumt seien.

Der iranische Präsident Massud Peseschkian (71). © Shadati/XinHua/dpa

25. Mai, 7.02 Uhr: Trump tritt Skeptikern entgegen

Am Sonntag trat Trump Skeptikern entgegen, die es auch in den Reihen seiner Republikaner gibt, und verteidigte sein Vorgehen. Anders als seine Vorgänger, die das Problem schon vor Jahren hätten lösen sollen, mache er keine schlechten Deals, schrieb er auf Truth Social. Wenn er ein Abkommen schließe, werde es ein gutes und solides sein. In einem Telefonat mit den Staats- und Regierungschefs arabischer und anderer muslimisch geprägter Länder habe Trump am Samstag gesagt, dass er von ihnen eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel erwarte, falls er ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges erreiche, zitierte das US-Nachrichtenportal "Axios" zwei US-Beamte. Die Anführer Saudi-Arabiens, Katars und Pakistans seien überrascht gewesen. "Es herrschte Stille in der Leitung, und Trump scherzte und fragte, ob sie noch da seien", wurde einer der Beamten zitiert.

Frauen versammeln sich während einer Zeremonie zu Ehren der Streitkräfte und der im Krieg mit Israel und den USA Gefallenen in der Großen Moschee Imam Khomeini. © Vahid Salemi/AP/dpa

25. Mai, 6 Uhr: Trump will Abraham-Abkommen laut Berichten ausweiten