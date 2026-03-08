Nahost-Konflikt: Neue israelische Drohungen gegen künftigen Chamenei-Nachfolger
Iran - Israels Luftwaffe flog erneut Angriffe im Iran. Man habe eine neue Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im ganzen Land gestartet, teilte die Armee am Sonntag auf Telegram mit.
In der Nacht hatten Israels Kampfflugzeuge erstmals ein Öllager in der Hauptstadt Teheran bombardiert.
In sozialen Medien kursierten Aufnahmen, die einen massiven Feuerball und aufsteigende, dunkle Rauchschwaden zeigten.
Israels Armee erklärte, Irans Streitkräfte nutzten die Tanks für ihre militärische Infrastruktur. Nach Angaben des iranischen Staatssenders IRIB bestätigten die Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht, die Bombardierung einer Ölraffinerie.
Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.
8. März, 11.03 Uhr: Neue israelische Drohungen gegen künftigen Chamenei-Nachfolger
Das israelische Militär hat vor der Wahl eines Nachfolgers des getöteten iranischen Staatsführers Ajatollah Ali Chamenei (†86) erneut gedroht, dass auch dieser nicht sicher sei.
"Die Hand des Staates Israel wird weiterhin jeden Nachfolger verfolgen, und jeden, der einen Nachfolger zu ernennen versucht", hieß es in einem Post auf der Plattform X.
Die Warnung gelte für alle, die planten, an dem Treffen zur Wahl eines Nachfolgers Chameneis teilzunehmen.
8. März, 9.55 Uhr: Treibstoff-Versorgung in Teheran nach Angriffen eingestellt
Die Treibstoffversorgung in der iranischen Hauptstadt sei nach US-amerikanischen und israelischen Angriffen auf Öldepots in und um die Stadt "vorübergehend unterbrochen" worden, sagte ein Beamter.
"Aufgrund von Schäden am Treibstoffversorgungsnetz ist die Verteilung vorübergehend unterbrochen", sagte Teherans Gouverneur Mohammad Sadegh Motamedian (54) laut der offiziellen Nachrichtenagentur IRNA.
"Das Problem wird gelöst", fügte er hinzu.
8. März, 9.30 Uhr: Wasser-Entsalzungsanlage bei Angriff in Bahrain beschädigt
Iran hat bei seinen Angriffen in den Golfstaaten nun auch eine wichtige Anlage für die Aufbereitung von Trinkwasser getroffen.
Bei einem Drohenangriff sei eine Anlage zur Wasser-Entsalzung beschädigt worden, teilte Bahrains Innenministerium heute mit. Es handle sich um "iranische Aggression, die sich willkürlich gegen zivile Ziele" richte.
Ähnlich wie weitere der Golfstaaten ist das kleine Land Bahrain für seine Wasserversorgung stark auf die Entsalzung von Meerwasser angewiesen. Die Arabische Halbinsel ist eine sehr trockene Region mit nur wenigen natürlichen Süßwasser-Ressourcen.
8. März, 8.44 Uhr: Explosionen erschüttern die iranische Provinz Yazd
Staatsmedien zufolge erschütterten vor wenigen Minuten Explosionen die iranische Provinz Yazd, eine der ältesten Städte im Iran.
Weitere Informationen wurden von den örtlichen Behörden noch nicht bekannt gegeben.
8. März, 8.03 Uhr: Sri-lankisches Krankenhaus entlässt 22 Gerettete
Sri Lanka hat am Sonntag 22 iranische Besatzungsmitglieder aus dem Krankenhaus entlassen, die nach der Versenkung ihres Kriegsschiffs durch ein US-amerikanisches U-Boot aus Rettungsflößen geborgen worden waren, teilten Beamte mit.
Die Besatzung wurde seit Mittwoch im Karapitiya-Krankenhaus in der südlichen Hafenstadt Galle behandelt, nachdem die "IRIS Dena" kurz vor den Hoheitsgewässern Sri Lankas torpediert worden war.
8. März, 7.53 Uhr: Chinas Außenminister kritisiert Krieg im Iran
Chinas Außenminister Wang Yi (72) hat den US-israelischen Angriff auf den Iran kritisiert.
Macht gebe einem kein Recht, und die Welt dürfe nicht zum "Gesetz des Dschungels" zurückkehren, sagte Chinas Chefdiplomat in Peking am Rande des dort tagenden Nationalen Volkskongresses.
China fordere eine Feuerpause und ein Ende des Krieges. "Dies ist ein Krieg, der nie hätte passieren dürfen, und der für keine der beteiligten Seiten Vorteile hat", sagte Wang.
8. März, 7.47 Uhr: Iran greift erneut an, Raketenalarm in Israel
Der Iran hat Israel am Sonntag erneut mit Raketen attackiert. Der israelischen Armee zufolge reagierte die Luftabwehr im Land am Sonntagmorgen auf mindestens vier Angriffswellen binnen fünf Stunden.
In weiten Teilen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst, unter anderem in den Großstädten Tel Aviv, Haifa und Beerscheba. Auch in den Grenzregionen zum Libanon im Norden des Landes ertönte Luftalarm.
Die Bürger wurden nach Armeeangaben aufgerufen, sich in Schutzräume oder Bunker zu begeben. Israelischen Medienberichten zufolge wurden die meisten der vom Iran abgefeuerten Raketen abgefangen.
8. März, 7.26 Uhr: Angriff trifft südlichen Vorort von Beirut im Libanon
Aufnahmen von AFPTV zeigten am Sonntag Rauchwolken über den südlichen Vororten von Beirut (Libanon).
Die mutmaßlichen Luftangriff zielten auf ein Gebiet, in dem vor allem die libanesische militante Gruppe Hisbollah ihre Kontrolle ausübt.
Einige Stunden zuvor hatte das israelische Militär mitgeteilt, Angriffe auf die "Hisbollah-Infrastruktur" in diesem Gebiet gestartet zu haben.
7. März, 21.32 Uhr: Israels Militär meldet Angriffe auf iranische Ölreserven
Das israelische Militär hat nach Angaben eines Militärsprechers erstmals die nationalen Ölreserven des Irans in Teheran angegriffen.
Ein Sprecher sagte, dies sei ein Teil der Maßnahmen gegen Einrichtungen der iranischen Führung. Es seien etwa 30 Öltanks angegriffen worden.
Nach Angaben des iranischen Staatssenders IRIB bestätigten die Revolutionsgarden (IRGC) die Bombardierung einer Ölraffinerie im Süden der Hauptstadt Teheran. Als Reaktion sei die Ölanlage im israelischen Haifa mit Raketen beschossen worden, so die IRGC in einer Mitteilung.
7. März, 21.29 Uhr: Trump nennt im Iran-Krieg gefallene US-Soldaten "Helden"
US-Präsident Donald Trump (79) nimmt am Samstag an der Überführung der sechs im Iran-Krieg gestorbenen US-Soldaten teil.
Im Vorfeld bezeichnete er die Getöteten als "großartige Helden".
Er versprach in dem Zuge auch, dass die USA die Zahl der eigenen Toten in dem Krieg auf ein "Minimum" begrenzen würden. Die sechs Soldaten kamen nach Angaben des US-Militärs alle in der ersten Woche des Krieges bei einem Drohnenangriff in Kuwait ums Leben.
7. März, 19.32 Uhr: Offenbar Zwischenfall an Wolkenkratzer in Dubai
Irans Angriffe in den Golfstaaten halten an.
In der emiratischen Metropole Dubai habe es einen weiteren "Zwischenfall" gegeben, teilte das Medienbüro der Stadt mit. Nach einem abgewehrten Angriff seien Trümmerteile in die Fassade eines Gebäudes an der Marina gestürzt, hieß es zunächst. Später wurde mitgeteilt, dass durch auf ein Auto abstürzende Trümmerteile in einem nordöstlich davon gelegenen Stadtviertel ein Mensch getötet worden sei.
Im Internet kursierten Videos, die zeigen, wie Rauch aufsteigt an einem Wolkenkratzer. Es soll sich um einen bekannten, fast 400 Meter hohen und bewohnten Wolkenkratzer handeln, der zu den höchsten Gebäuden der Stadt zählt. Die Behörden vermeldeten nicht, welches Gebäude betroffen war.
Saudi-Arabiens Verteidigungsministerium teilte mit, eine Rakete sei in einem unbewohnten Gebiet in Nähe der US-Militärbasis nahe der Hauptstadt Riad niedergegangen. Opfer oder Schäden habe es nicht gegeben.
7. März, 19.22 Uhr: USA sehen Iran hinter Drohnenangriff in Aserbaidschan
Auch die US-Regierung sieht den Iran hinter einem Drohnenangriff auf Aserbaidschan am Donnerstag.
Es handele sich dabei um eine eklatante Verletzung der Souveränität des Landes und eine "unnötige Eskalation der Aggression" des Irans, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington laut einer Mitteilung. "Angriffe auf das Gebiet unserer Partner sind inakzeptabel und werden mit entschlossener Unterstützung der USA für diese Partner beantwortet werden", hieß es darin.
7. März, 19.18 Uhr: Emiratischer Präsident - "Wir befinden uns im Krieg"
Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Sajid (65), hat sich angesichts der iranischen Angriffe mit eindringlichen Worten an sein Volk gewandt.
"Wir befinden uns im Krieg", sagte Mohammed dem Fernsehsender Abu Dhabi TV bei einem Besuch Verletzter im Krankenhaus in der Hauptstadt.
Er habe auch eine Botschaft an die Feinde: "Die Emirate haben ein dickes Fell und bitteres Fleisch, wir sind keine leichte Beute." Das Land sei zwar "attraktiv, wunderschön und ein Vorbild", davon dürften sich die Gegner der Emirate aber nicht täuschen lassen. "Ich verspreche allen, dass wir stärker denn je (aus diesem Krieg) hervorgehen werden."
7. März, 19.15 Uhr: Iranischer Kleriker äußert sich zu Ernennung von neuem Führer
Im Iran deutet ein einflussreicher Kleriker eine baldige Wahl des Nachfolgers für den getöteten Religionsführer Ali Chamenei (†86) an.
Ajatollah Hassan Mosafari, ein Mitglied des für die Wahl zuständigen Expertenrates, sagte laut der Nachrichtenagentur Fars, man sei zuversichtlich, dass die Ernennung eines neuen Führers in den kommenden 24 Stunden erfolgen werde. Zugleich bat er darum, keine Gerüchte zu verbreiten, warum die Wahl bislang nicht erfolgt sei.
7. März, 18.20 Uhr: US-Streitkräfte verlegen Bomber nach Großbritannien
Die US-Streitkräfte haben weitere Langstreckenbomber nach Großbritannien verlegt.
Das Verteidigungsministerium in London bestätigte am Nachmittag, dass die USA britische Stützpunkte für "spezifische Verteidigungsoperationen" im Iran-Krieg nutzten. Nachdem am Freitag der erste Militärflieger des Typs B-1 Lancer in Gloucestershire angekommen war, erreichten am Samstag drei weitere die RAF-Basis Fairford, wie britische Medien übereinstimmend berichteten.
Die Verteidigungsoperationen sollen den Iran daran hindern, Raketen in die Region abzufeuern und damit britische Leben in Gefahr zu bringen, wie das Ministerium auf der Plattform X schrieb. Einer der britischen Stützpunkte auf Zypern war im Verlauf des Krieges von einem Angriff getroffen worden.
7. März, 15.36 Uhr: Iranische Revolutionsgarde greift Tanker im Golf an
Die islamische Revolutionsgarde gab öffentlich bekannt, dass ihre Streitkräfte vor wenigen Stunden im Golf einen unter der Flagge der Marshallinseln fahrenden Öltanker angegriffen haben.
"Ein Öltanker mit dem Handelsnamen Louise P unter der Flagge der Marshallinseln, ein Vermögenswert der terroristischen USA, wurde mitten im Persischen Golf von einer Drohne getroffen", teilten die Revolutionsgarde auf ihrer Website Sepah News mit.
7. März, 15.23 Uhr: Libanon meldet seit Montag fast 300 Tote
Das libanesische Gesundheitsministerium teilte mit, dass bei israelischen Angriffen auf das Land seit Beginn des Krieges fast 300 Menschen getötet wurden.
In einer Stellungnahme erklärte das Ministerium, dass "die Zahl der Todesopfer durch die israelische Aggression seit Montagmorgen auf 294 Märtyrer und 1023 Verwundete gestiegen ist".
7. März, 15.19 Uhr: Kuwaits staatliche Ölgesellschaft kündigt Produktionskürzung an
Kuwaits staatliche Ölgesellschaft kündigte am Samstag eine Kürzung ihrer Rohölproduktion aufgrund iranischer Angriffe und Bedrohungen der Straße von Hormus an.
"Angesichts der anhaltenden Aggression hat die Kuwait Petroleum Corporation vorsorglich eine Reduzierung der Rohölproduktion und des Raffineriedurchsatzes als Teil ihrer Risikomanagement- und Geschäftskontinuitätsstrategie vorgenommen", hieß es in der Erklärung.
Weiter wurde hinzugefügt, dass diese Maßnahme "bei der weiteren Entwicklung der Situation überprüft" werde.
7. März, 15.11 Uhr: Türkei erwägt Entsendung von F-16-Kampfjets nach Nordzypern
Die Türkei erwägt die Möglichkeit, F-16-Kampfjets als Sicherheitsmaßnahme nach Nordzypern zu entsenden, sagte eine Quelle aus dem türkischen Verteidigungsministerium.
"Die Stationierung von F-16-Kampfflugzeugen auf der Insel gehört zu den Optionen, die in Betracht gezogen werden", sagte die Quelle und sprach von einer "stufenweisen Planung", um die Sicherheit der Türkischen Republik Nordzypern zu gewährleisten.
7. März, 14.22 Uhr: Saudi-Arabien warnt Iran vor "Fehlkalkulation"
Saudi-Arabien hat den Iran nach einer Reihe von Raketen- und Drohnenangriffen vor einer "Fehlkalkulation" gewarnt.
Der saudi-arabische Verteidigungsminister Prinz Chalid bin Salman (1988) erklärte im Kurzbotschaftendienst X, er habe bei einem Treffen mit dem pakistanischen Armeechef Asim Munir (58) über "die Angriffe des Iran auf das Königreich und die notwendigen Maßnahmen, um sie zu stoppen" gesprochen.
"Wir haben betont, dass solche Handlungen die regionale Sicherheit und Stabilität untergraben, und haben die Hoffnung geäußert, dass die iranische Seite Weisheit walten lässt und eine Fehlkalkulation vermeidet", fügte der Verteidigungsminister hinzu.
7. März, 13.51 Uhr: Im Ostlibanon sind 41 Menschen getötet worden
Bei den Angriffen des israelischen Militärs auf den Osten des Libanon wurden 41 Menschen getötet, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit.
"Bei den Angriffen des israelischen Feindes auf die Stadt Nabi Sheet und umliegende Ortschaften im Bezirk Baalbek wurden insgesamt 41 Bürger getötet und 40 weitere verletzt", erklärte das Ministerium in einer Stellungnahme.
Eine frühere Zählung hatte 16 Tote und 35 Verletzte gemeldet. Unter den Toten befinden sich vier Kinder.
7. März, 13.12 Uhr: Libanesische Armee meldet drei getötete Soldaten
Das libanesische Militär teilte mit, dass drei Soldaten gekommen seien.
Das Unglück ereignete sich bei einem israelischen Beschuss während einer Kommandoaktion der israelischen Armee im Ostlibanon.
7. März, 12.52 Uhr: Trump kündigt an, den Iran heute mit voller Wucht treffen zu wollen
"Der Iran, der gnadenlos geschlagen wurde, hat sich bei seinen Nachbarn im Nahen Osten entschuldigt, sich ihnen ergeben und versprochen, nicht mehr auf sie zu schießen", schrieb der US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social .
Des Weiteren warf Trump Iran vor, die östlichen Regionen "übernehmen und beherrschen" zu wollen. Doch nun, im Zuge der Angriffe auf den Iran und deren Entschuldigung per Videobotschaft, habe man das tyrannische Land zur Kapitulation gezwungen.
"Heute wird der Iran sehr hart getroffen werden!", betonte er unter seinem Post. Zudem drohte der US-Präsident dem Iran mit weiteren Angriffen.
"Aufgrund des schlechten Verhaltens des Iran werden Gebiete und Bevölkerungsgruppen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht als Ziele in Betracht kamen, ernsthaft für eine vollständige Zerstörung und den sicheren Tod in Betracht gezogen", erklärte er.
7. März, 12.15 Uhr: Israel bombardiert Hisbollah im Libanon - 26 Tote
Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon in der Nacht zu Samstag fortgesetzt.
Es seien Raketenwerfer, Waffenlager und andere militärische Anlagen der Schiiten-Miliz im Süden des Landes und in der östlichen Bekaa-Ebene bombardiert worden, schrieb die Armee.
Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von insgesamt 26 Toten.
7. März, 11.59 Uhr: Israelisches Militär findet keine Überreste des vermissten Fliegers in Libanon
Das israelische Militär gab bekannt, dass es im Libanon eine Operation zur Suche nach den Überresten des Fliegers Ron Arad durchgeführt habe, jedoch keine Spur des seit 1986 vermissten Navigators gefunden habe.
"Im Rahmen der Aktivitäten der israelischen Streitkräfte im Libanon führten Spezialeinheiten der israelischen Streitkräfte in der Nacht eine Operation durch, um Hinweise auf den vermissten Navigator Ron Arad zu finden. Es wurden keine Verletzungen auf Seiten der israelischen Streitkräfte gemeldet", teilte die israelische Armee mit.
Am Suchort seien keine Gegenstände gefunden worden, die mit ihm in Verbindung stehen.
7. März, 11.09 Uhr: 20.000 Seeleute sitzen im Persischen Golf fest
Wegen des Iran-Kriegs sitzen im Persischen Golf nach Angaben der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) rund 20.000 Seeleute an Bord von Schiffen fest.
Generalsekretär Arsenio Dominguez bezeichnete das als inakzeptabel und wies auf ihr erhöhtes Risiko und die "erhebliche psychische Belastung" hin.
Alle an dem Konflikt beteiligten Parteien seien verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz der Seeleute sowie die Freiheit der Schifffahrt im Einklang mit dem Völkerrecht zu gewährleisten.
7. März, 10.56 Uhr: Iran meldet Schäden an Kliniken und Flughafen
Die iranischen Staatsmedien berichten nach Luftangriffen von schweren Schäden im ganzen Land.
Betroffen seien unter anderem zwei Krankenhäuser in der Provinz Chuzestan im Südwesten des Landes. Laut Staatsfernsehen wurden das medizinische Zentrum Rasi in der Stadt Ahwaz und das Imam-Ali-Krankenhaus in Andimeschk durch Druckwellen nach Explosionen erheblich beschädigt.
7. März, 10.28 Uhr: Hunderte Kreuzfahrtgäste in Frankfurt gelandet
Weitere in der Nahost-Region gestrandete Urlauber sind zurück in Deutschland.
Weitere 640 Gäste des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 4" seien am Flughafen Frankfurt/Main gelandet, teilte ein Sprecher von Tui Cruises am Samstag Vormittag mit.
Demnach hat das Unternehmen zwei Maschinen gechartert, die die Urlauber aus Omans Hauptstadt Maskat ausgeflogen haben.
"Mittlerweile sind über 2000 Gäste in der Heimat", sagte der Sprecher. Ihm zufolge sind rund 2500 Menschen an Bord des Schiffes gewesen.
7. März, 10.17 Uhr: Flughafen in Dubai nimmt Betrieb "teilweise" wieder auf
Der Flughafen Dubai gab vor wenigen Minuten bekannt, dass er den Betrieb teilweise wieder aufnimmt, nachdem er ihn kurz zuvor eingestellt hatte.
"Wir haben den Betrieb ab heute, dem 7. März, teilweise wieder aufgenommen, wobei einige Flüge vom Flughafen DXB und vom Flughafen DWC aus starten", hieß es.
Gemeint sind damit der Hauptflughafen von Dubai sowie der internationale Flughafen Dubai World Central – Al Maktoum.
7. März, 10.07 Uhr: Irans Präsident stellt Bedingungen für Ende von Angriffen
Irans Präsident Massud Peseschkian (71) stellt Bedingungen für ein Ende von Luftangriffen auf Nachbarländer.
In einer von der staatlichen Rundfunkagentur ausgestrahlten Videobotschaft sagte er, der Iran werde keine Raketen abfeuern und Nachbarländer angreifen, sofern von deren Territorium keine Attacken auf den Iran erfolgten.
Zugleich entschuldigte er sich für die Angriffe auf Nachbarländer. "Diese Vorfälle waren das Ergebnis der chaotischen Situation nach dem Tod mehrerer hochrangiger Kommandeure, als die Streitkräfte führungslos waren und eigenständig handeln mussten", sagte er.
7. März, 9.43 Uhr: Israel greift Militär-Uni in Teheran und Raketenlager an
Die israelische Armee hat in der Nacht nach eigenen Angaben unter anderem ein unterirdisches Lager für ballistische Raketen sowie eine Militär-Universität der Revolutionsgarden in Teheran angegriffen.
Mehr als 80 Kampfflugzeuge seien im Einsatz gewesen, schrieb die Armee auf Telegram.
7. März, 9.35 Uhr: Neue Angriffe auf Teheran und Isfahan
Wie das israelische Militär bekannt gab, seien neue Angriffe auf das iranische Teheran und Isfahan gestartet worden.
Laut eigenen Aussagen habe Israel die Angriffe selbst begonnen.
7. März, 9.30 Uhr: Emirates setzt alle Flüge von und nach Dubai bis auf Weiteres aus
Emirates, die größte Fluggesellschaft im Nahen Osten, gab bekannt, dass sie alle Flüge von und nach Dubai bis auf Weiteres aussetzt, nachdem es während der Angriffe aus dem Iran zu einer Abfangaktion über dem Flughafen Dubai gekommen war.
"Bitte begeben Sie sich nicht zum Flughafen", teilte die Fluggesellschaft in einer Erklärung auf X mit.
Trotz täglicher Drohnenangriffe auf Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden die Flüge am Montag vom Hauptflughafen Dubais, dem verkehrsreichsten Flughafen der Welt für internationalen Flugverkehr, teilweise wieder aufgenommen.
7. März, 9.16 Uhr: Flughafen in Teheran steht in Flammen
Nach Angaben der New York Times kam es am Samstag in den frühen Morgenstunden zu einer Angriffswelle in Teheran.
Dabei sei auch der Flughafen Mehrabad International Airport Ziel der israelischen Armee gewesen. Aufnahmen zeigen die Schwere des Angriffs.
Per SMS sollen zwei Anwohner dem Newsportal mitgeteilt haben, dass der Flughaben schwer beschädigt wurde. Demnach seien brennende Flugzeugwracks auf dem Rollfeld gesichtet worden. Auf X sind weitere Handy-Aufnahmen zu sehen.
7. März, 8.47 Uhr: Israel will den Sturz der islamistischen Revolutionäre
Zu den Zielen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und des US-Präsidenten Donald Trump im Iran-Krieg heißt es am Samstag in der "Neuen Zürcher Zeitung":
"Netanjahus Endziel ist klar: der Sturz der islamistischen Revolutionäre und ein Regimewechsel, auf den er seit fast zwei Jahrzehnten so beharrlich hinarbeitet. Nach dem Scheitern der Defensivstrategie gegen die Hamas setzt er ganz auf die Offensive."
"Zudem sicherte er sich die Unterstützung Trumps. Beides zahlt sich heute aus. Noch nie haben die Streitkräfte der beiden Länder so eng kooperiert wie in diesem Krieg. Netanjahu, eigentlich ein zaudernder Taktiker, entpuppt sich als echter Stratege."
7. März, 8.07 Uhr: In Kurdistan seien gezielt "separatistische Gruppen" angegriffen worden
Die iranischen Revolutionsgarden gaben bekannt, dass sie "separatistische Gruppen" in der irakischen Region Kurdistan ins Visier genommen haben.
"Drei Standorte separatistischer Gruppen in der irakischen Region Kurdistan wurden heute Morgen angegriffen", teilten die Revolutionsgarden in einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung mit.
"Sollten separatistische Gruppen in der Region (Kurdistan) irgendeinen Schritt gegen die territoriale Integrität Irans unternehmen, werden wir sie zerschlagen."
7. März, 7.40 Uhr: USA und Israel verstärken Angriffe auf Iran - Ölpreis steigt
Ungeachtet stark gestiegener Ölpreise intensivieren die USA und Israel ihre Angriffe auf den Iran.
"Heute Nacht wird unser schwerstes Bombardement stattfinden", sagte US-Finanzminister Scott Bessent dem Sender Fox Business mit Blick auf die Nacht zum Samstag.
Auch Israels Luftwaffe flog Armeeangaben zufolge eine weitere "breite Welle" Angriffe in Teheran.
7. März, 7.28 Uhr: 80 Kampfflugzeuge haben Teheran und Zentraliran angegriffen
Das israelische Militär gab bekannt, dass am Samstag mehr als 80 Kampfflugzeuge eine Angriffswelle auf iranische Militärstützpunkte, Raketenwerfer und andere Ziele in Teheran und Zentraliran durchgeführt haben.
"Über 80 Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe haben eine weitere Angriffswelle gegen Infrastruktur des iranischen Terrorregimes durchgeführt", teilte das Militär in einer Erklärung mit.
7. März, 7.13 Uhr: Iranische Drohnenangriffe auf israelische und US-amerikansiche Stützpunkte
Die iranische Armee teilte am Samstag mit, dass ihre Marine eine Welle von Drohnenangriffen gestartet habe, die sich gegen Israel sowie US-Stützpunkte in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait richteten.
"Die iranische Marine hat amerikanische Stützpunkte und besetzte Gebiete mit einer massiven Welle von Drohnenangriffen ins Visier genommen", erklärte die Armee in einer von der offiziellen Nachrichtenagentur IRNA verbreiteten Stellungnahme.
Laut Bericht umfassten die Ziele den Stützpunkt Al Minhad der VAE und einen weiteren in Kuwait sowie eine "strategische Einrichtung" in Israel.
6. März, 22.19 Uhr: Raketenangriff auf Flughafen von Bagdad - Explosionen im Nordirak
Am siebten Tag des Iran-Kriegs ist der Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad mit Raketen angegriffen worden. Auf den Airport seien mehrere Raketen gefeuert worden, erklärte die irakische Regierung am Freitagabend.
Ein Sicherheitsvertreter teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, zwei Raketen seien auf dem Gelände des nahe dem Flughafen gelegenen US-Militärstützpunkts Camp Victory eingeschlagen. Opfer gab es demnach nicht. Zu dem Angriff bekannte sich die Gruppe Saraja Awlijaa al-Dam (Wächter des Blutes), die nach eigenen Angaben zu einem pro-iranischen Netzwerk gehört.
Unterdessen wurde die Stadt Erbil von Explosionen erschüttert, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete. Demnach war ein lauter Knall zu hören, bevor über einem Hotel Rauch aufstieg. Aus Sicherheitskreisen hieß es, über der Stadt seien Drohnen abgefangen worden, deren Trümmer nahe dem Hotel niedergegangen seien.
6. März, 22.10 Uhr: EU-Ratspräsident warnt vor Eskalation in Nahost
Nach dem Drohnenangriff auf Zypern hat EU-Ratspräsident António Costa (64) die verstärkte Militärpräsenz europäischer Staaten in der Region gelobt.
Die rasche Reaktion Griechenlands, Frankreichs, Italiens und Spaniens, die unter anderem Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge entsandt hatten, sei ein "kraftvolles Beispiel für europäische Unabhängigkeit und unerschütterliche Solidarität", sagte er beim traditionellen Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus.
Er zeigte sich von der Lage in Nahost besorgt. Der Iran sei aber für die Ursachen verantwortlich, die zur aktuellen Situation geführt hätten, sagte er. Die Vergeltungsmaßnahmen des Irans und seiner Verbündeten in der Region "untergraben den internationalen Frieden und die Sicherheit", sagte Costa. Zugleich warnte er vor einer weiteren Eskalation.
6. März, 21.43 Uhr: Baku wirft Teheran geplante Terroranschläge vor
Der Geheimdienst der Südkaukasusrepublik Aserbaidschan hat nach eigenen Angaben mehrere iranische Terroranschläge verhindert.
Zur Destabilisierung der Lage seien Angriffe auf die Ölpipeline Baku - Tiflis - Ceyhan, die Botschaft Israels in Aserbaidschan, eine Synagoge und einen hohen jüdischen Geistlichen im Land vorbereitet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Azertag unter Berufung auf eine Mitteilung des Geheimdienstes.
6. März, 21.40 Uhr: Israel setzt Angriffe im Libanon fort - mehrere Tote
Bei landesweiten israelischen Angriffen im Libanon auf Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz sind nach libanesischen Angaben am Freitag erneut mehrere Menschen getötet worden.
Das Gesundheitsministerium meldete, dass bei einem Angriff in Nabi Sheet im Osten des Landes neun Menschen getötet wurden. 17 weitere seien verletzt worden. Von Israels Militär gab es dazu zunächst keine Angaben.
6. März, 21.16 Uhr: Italien schickt Marineschiff nach Zypern
Italien hat angesichts der jüngsten Drohnenangriffe auf Zypern ein Marineschiff in Richtung der Mittelmeerinsel geschickt.
Die Fregatte habe den Hafen der süditalienischen Hafenstadt Tarent verlassen und solle in wenigen Tagen das Gebiet von Zypern erreichen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. An Bord befinden sich etwa 160 Besatzungsmitglieder.
6. März, 20.41 Uhr: Krieg soll laut Weißem Haus plötzlich bis zu sechs Wochen dauern
Im Konflikt mit dem Iran geht das Weiße Haus mittlerweile von einer Kriegsdauer von vier bis sechs Wochen aus. Das sagte die Sprecherin der US-Regierung, Karoline Leavitt (28), in Washington vor Journalisten.
"Und wir sind auf dem besten Weg, diese Ziele zu erreichen." In dem seit Samstag laufenden Krieg mit dem Iran änderte die US-Regierung damit zum wiederholten Mal ihre Einschätzung zur Kriegsdauer.
6. März, 20.33 Uhr: Iranische Milizen könnten Hotels im Irak angreifen
Die US-Botschaft im Irak warnt davor, dass iranische Terrormilizen bei Ausländern beliebte Hotels in der irakischen Region Kurdistan angreifen könnten.
Amerikanische Bürger wurden dazu aufgerufen, das Land so bald wie möglich zu verlassen, wie aus einer entsprechenden Mitteilung der US-Botschaft im Irak hervorgeht. US-Bürger, die das Land nicht verlassen können, sollten sich "für längere Zeit an einem sicheren Ort aufhalten".
6. März, 19.43 Uhr: Offenbar Kommandozentrale der Revolutionsgarden im Libanon angegriffen
Israels Militär hat nach eigenen Angaben eine Kommandozentrale der iranischen Revolutionsgarden in den südlichen Vorstädten Beiruts angegriffen.
Diese sei von der proiranischen Hisbollah-Miliz genutzt worden, teilte die Armee mit. In den als Dahija bezeichneten südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt seien auch drei Kommandozentralen der Schiitenmiliz angegriffen worden, hieß es weiter.
6. März, 19.38 Uhr: Russland liefert Iran laut Medienberichten Infos über US-Militär
Russland liefert dem Iran Medienberichten zufolge Informationen über US-Streitkräfte und mögliche Ziele im Nahen Osten.
Dabei versorge der Kreml Teheran mit Standortangaben und Bewegungsdaten von amerikanischen Truppen, Schiffen und Flugzeugen, berichteten der US-Sender CNN und die Washington Post unter Berufung Personen, die mit US-Geheimdienstberichten vertraut seien.
"Es scheint sich um eine ziemlich umfassende Maßnahme zu handeln", zitierte die Washington Post eine der befragten Personen. CNN zufolge sind die meisten weitergegebenen Informationen Bilder, die mit modernen Satelliten Moskaus angefertigt wurden.
6. März, 19.33 Uhr: Frankreich verlegt Hubschrauberträger in Krisenregion
Angesichts des Iran-Kriegs verlegt Frankreich neben dem Flugzeugträger "Charles de Gaulle" auch einen Hubschrauberträger Richtung Mittelmeer.
Dieser solle die von Paris bereits entsandten militärischen Kräfte verstärken, teilte der Generalstab der Streitkräfte mit.
6. März, 19.30 Uhr: UN-Chef fordert Ende des Iran-Kriegs
UN-Generalsekretär António Guterres (76) fordert ein sofortiges Ende des Iran-Kriegs.
"Es ist Zeit, die Kämpfe zu beenden und zu ernsthaften Verhandlungen zurückzukehren", sagte Guterres laut Mitteilung in New York. Die Angriffe seien "rechtswidrig", führten zu "enormem Leid" bei der Bevölkerung in der Region und stellten eine große Gefahr für die Weltwirtschaft dar. "Die Situation könnte außer Kontrolle geraten", warnte der UN-Chef. "Das Risiko könnte gar nicht höher sein."
6. März, 18.27 Uhr: US-Außenminister rechnet wohl mit mehreren Wochen Krieg
US-Außenminister Marco Rubio (54) geht laut einem Medienbericht davon aus, dass der Krieg im Iran noch mehrere Wochen dauern wird.
Das teilte er arabischen Außenministern in einer Reihe von Telefonaten mit, wie das Portal Axios unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Rubio sagte demnach, der derzeitige Fokus der Angriffe liege auf den Raketenwerfern, Lagerbeständen und Fabriken des Irans.
6. März, 17.46 Uhr: Mindestens ein Toter bei israelischen Angriffen auf südlibanesische Stadt Tyros
Bei israelischen Angriffen in Tyros im Südlibanon ist mindestens ein Mensch getötet worden. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP vor Ort sah, wie Rettungskräfte mindestens eine Leiche bargen.
Die Angriffe ereigneten sich nahe den zum Unesco-Welterbe gehörenden römischen Ruinen der Stadt. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, "feindliche Kampfflugzeuge" hätten "einen Angriff auf das Runinenviertel" von Tyros "nahe des palästinensischen Flüchtlingslagers Bass" ausgeführt.
6. März, 17.43 Uhr: Netanjahu stellt stärkere Angriffe gegen Israels Gegner in Aussicht
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) hat eine weitere Intensivierung der Angriffe seines Landes gegen dessen Gegner in Aussicht gestellt.
Für das militärische Vorgehen brauche es vor allem drei Dinge: "erstens Entschlossenheit, zweitens Initiative und drittens List", sagte Netanjahu. Davon habe Israel "reichlich", und der Feind habe dies bereits festgestellt.
Dieser werde diese Fähigkeiten "noch viel stärker" zu spüren bekommen, sagte der Regierungschef weiter. Israel sei zudem auf dem Weg, alle seine Missionen zu vollenden. Weitere Details zu möglichen nächsten Schritten nannte Netanjahu allerdings nicht.
6. März, 16.51 Uhr: Israel warnt seine Bürger vor der Gefahr iranischer Streubomben
Die israelischen Behörden haben ihre Bürger vor der Gefahr durch iranische Streubomben gewarnt. Die Polizei veröffentlichte am Freitag einen Aufruf, in dem einer ihrer Bombenentschärfungstechniker die Gefahren von Streubomben erläuterte.
Israel sei im aktuellen Krieg einer Vielzahl von Bedrohungen ausgesetzt, "seien es Raketen, Drohnen oder Raketen", sagt der Experte. Eine dieser Bedrohungen sei "etwas weniger bekannt", nämlich die "Gefahr von Streumunition".
6. März, 16.45 Uhr: Spanien bezeichnet Iran-Krieg als "schweren Fehler"
Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez (54) hat erneut auf die scharfen Attacken von US-Präsident Donald Trump (79) reagiert und den Iran-Krieg als "schweren Fehler" bezeichnet.
"Ich glaube, dass es zwischen verbündeten Ländern gut ist zu helfen, wenn man Recht hat, und auch darauf hinzuweisen, wenn man Unrecht hat oder einen Fehler begeht, was hier der Fall ist", sagte Sánchez bei einer Pressekonferenz.
6. März, 16.37 Uhr: Laut Libanon mehr als 200 Tote nach Angriffen Israels
Im Zuge der jüngsten Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah sind im Libanon nach Behördenangaben bereits 217 Menschen getötet worden.
798 Menschen wurden bisher verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Beirut mitteilte.
6. März, 16.35 Uhr: USA wohl hinter Angriff auf Schule im Iran mit über 150 Toten
Die USA sind laut einem Medienbericht wahrscheinlich für den Angriff auf eine Schule im Iran mit womöglich mehr als 150 Toten verantwortlich. Die New York Times berichtete am Freitag, dies habe eine Auswertung von Satellitenbildern, Videos und Veröffentlichungen in Online-Medien ergeben. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk drängte auf eine rasche Untersuchung.
Nach Angaben der New York Times wurde die Mädchenschule in Minab im Süden des Iran getroffen, während die US-Streitkräfte Ende Februar einen benachbarten Marinestützpunkt der iranischen Revolutionsgarden angriffen. Der iranische Präsident Masud Peseschkian hatte die USA und Israel beschuldigt, die Grundschule mit Raketen angegriffen zu haben. Teheran spricht von einem "Kriegsverbrechen".
6. März, 15.49 Uhr: Wadephul warnt vor Fluchtbewegung wegen Iran-Krieg
Außenminister Johann Wadephul (63, CDU) warnt angesichts der regionalen Folgen des Iran-Kriegs vor einer neuen Fluchtbewegung Richtung Europa.
"Die Situation, die durch den Krieg entsteht, ist teilweise dramatisch", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem niederländischen Kollegen Tom Berendsen in Berlin. "Deshalb müssen wir auch darauf achten, dass aus vielen Binnenvertriebenen nicht eine neue Fluchtwelle entsteht", fügte er hinzu.
6. März, 15.45 Uhr: Die Hisbollah schwört - Aufgeben ist keine Option
Inmitten stetiger Angriffe Israels hat die Hisbollah im Libanon erneut ihre Kampfbereitschaft betont.
"Wir werden die Waffen nicht niederlegen und das Schlachtfeld nicht verlassen", hieß es in einer jüngsten Erklärung. "Unser Gelöbnis gilt dem reinen Blut des Märtyrers Imam Ali Chamenei", erklärte die Schiitenorganisation.
6. März, 15.22 Uhr: Kurdische Kämpfer im Irak melden iranische Angriffe auf ihre Stellungen
Am siebten Tag des Iran-Krieges hat der Iran nach kurdischen Angaben erneut Stellungen der iranisch-kurdischen Opposition im Nordirak angegriffen.
"Unsere Stellungen werden vom iranischen Feind angegriffen", sagte ein Vertreter der Demokratischen Partei Iranisch-Kurdistans (PDKI) am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. "Nach einem Angriff heute Morgen wurden unsere Stützpunkte vor 20 Minuten erneut mit sechs Drohnen attackiert", führte er aus. Der Angriff dauere an.
6. März, 15.19 Uhr: Trump schließt Deal aus, fordert bedingungslose Kapitulation
Im Krieg mit dem Iran will US-Präsident Donald Trump (79) nach eigener Darstellung kein Abkommen mit dem Land abschließen.
Stattdessen müsse es auf eine "bedingungslose Kapitulation" hinauslaufen, forderte er auf seiner Plattform Truth Social.
6. März, 15.03 Uhr: Angriff auf Chameneis unterirdischen Bunker
Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge den unterirdischen Militärbunker des getöteten Staatsoberhaupts und Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei angegriffen und zerstört.
Der unterirdische Komplex befinde sich unter iranischen Regierungsgebäuden im Zentrum der Hauptstadt Teheran, teilte das israelische Militär mit. Die Zerstörung des Bunkers sei ein weiterer Schlag für die iranische Führung, erklärte der Armeesprecher Effie Defrin.
6. März, 14.47 Uhr: Merz warnt vor Folgen durch dauerhaften Krieg im Iran
Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) hat vor unkontrollierbaren Folgen durch eine lange Kriegsdauer im Iran gewarnt.
"Eine dauerhafte Fortführung dieses Krieges wäre nicht in unserem Interesse. Gleiches gilt auch für den möglichen Zusammenbruch der iranischen Staatlichkeit oder auf dem iranischen Boden ausgetragener Stellvertreterkonflikte", sagte der CDU-Chef bei seinem Besuch auf der Handwerksmesse in München. Solche Szenarien könnten weitreichende Folgen für Europa haben, unter anderem auch für die Sicherheit, für die Energieversorgung und für die Migration.
6. März, 12.55 Uhr: Iran meldet Angriff auf Öltanker "in US-Besitz" vor Kuwait
Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge einen Öltanker angegriffen.
Das Schiff "in US-Besitz" sei vor der Küste Kuwaits attackiert worden und stehe in Flammen, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier "Chatam Al-Anbija", das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt.
Außerdem seien wieder Ziele in Israel und US-Stellungen in den Golfstaaten mit fortschrittlichen Raketen angegriffen worden, hieß es in einem Bericht des Rundfunks. Dabei sei auch die Rakete vom Typ "Chorramshahr 4" mit einem Zwei-Tonnen-Gefechtskopf zum Einsatz gekommen.
6. März, 12.53 Uhr: Neue israelische Angriffe auf Vorstädte Beiruts
Die südlichen Vorstädte Beiruts sind am Vormittag zum Ziel erneuter israelischer Angriffe geworden. Auch aus dem Libanon flogen wieder Raketen in Richtung Israel.
Bei einem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus in der libanesischen Küstenstadt Sidon kamen nach Angaben von Behörden im Libanon fünf Menschen ums Leben, sieben weitere wurden demnach verletzt. Bei einem der Toten soll es sich nach Angaben von Sicherheitskreisen um ein Hamas-Mitglied gehandelt haben.
6. März, 11.48 Uhr: Lufthansa hat Linienflug nach Riad abgebrochen
Die Lufthansa hat einen geplanten Linienflug aus der saudischen Hauptstadt Riad kurzfristig abgesagt.
Der Kapitän habe in Rücksprache mit der Zentrale entschieden, nach Kairo abzudrehen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in Frankfurt. "Sicherheit geht vor."
Das Flugzeug werde auch nicht nach Riad weiterfliegen, sagte Spohr weiter. Derartige Situationen werde man in den kommenden Wochen noch häufiger sehen. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in der Region.
6. März, 11.01 Uhr: Schätzung - US-Angriff auf Iran kostet jetzt schon Milliarden
Der Militäreinsatz "Gewaltiger Zorn" der USA mit Luftangriffen auf den Iran hat allein in den ersten 100 Stunden nach unterschiedlichen Schätzungen bereits mehrere Milliarden Dollar gekostet.
So geht das Institut Center for Strategic and International Studies (CSIS) mit Sitz in Washington von 3,7 Milliarden Dollar (knapp 3,2 Milliarden Euro) in den ersten vier Tagen aus.
Die Zeitung "Wall Street Journal" schreibt am Freitag von fast 11 Milliarden Dollar in den ersten vier Tagen und beruft sich dabei auf Elaine McCusker, die in der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump im Pentagon für den Verteidigungsetat zuständig war.
Diese Kosten umfassen dem Zeitungsbericht zufolge auch die Stationierung von mehr als zwölf Schiffen und 100 Flugzeugen im Nahen Osten seit Dezember.
6. März, 10.43 Uhr: Internet im Iran weiterhin gesperrt
Die Bevölkerung im Iran ist am siebten Kriegstag weitgehend vom internationalen Internetzugang abgeschnitten.
Die auf Internetsperren spezialisierte Organisation Netblocks sprach am Freitag von nur einem Prozent Konnektivität. Daten des IT-Unternehmens Cloudflare zeigten ebenfalls einen vollständigen Einbruch des Internetverkehrs.
Ein kleiner Teil des Militär- und Machtapparats im Iran nutzt das Internet unterdessen weiter ohne Einschränkungen. Seit Jahren verfügt ein privilegierter Kreis über sogenannte "weiße SIM-Karten", die ermöglichen, ohne Sperren und Restriktionen online zu gehen. Auch iranische Medien publizieren ihre Nachrichten auf Telegram und X, die eigentlich gesperrt sind.
6. März, 10.07 Uhr: Mehr als 1600 Verletzte laut Israel wegen Iran-Krieg
Seit Beginn des Iran-Kriegs sind laut Israels Gesundheitsministerium im Land mehr als 1600 Verletzte in Krankenhäusern behandelt worden.
Berichten zufolge sind darunter neben durch Raketenangriffe Verletzte auch viele Menschen, die sich auf dem Weg in Schutzräume verletzt haben. Zudem werden demnach auch Personen gezählt, die wegen Angstzuständen, ausgelöst durch die Angriffe, behandelt wurden.
In den vergangenen 24 Stunden seien nach Raketenbeschuss 140 Menschen in Kliniken eingeliefert worden, darunter eine schwer verletzte Person, teilte das Gesundheitsministerium weiter mit.
Insgesamt wurden in Israel im Zuge des Kriegs bislang elf Menschen getötet. Im Iran sollen seit Samstag bereits mehr als 1200 Menschen ums Leben gekommen sein, wie iranische Medien unter Berufung auf eine staatliche Stiftung berichteten. Auch in den Golfstaaten gab es bei iranischen Angriffen bereits mehrere Tote.
6. März, 10.07 Uhr: Universitäten im Iran stellen Betrieb ein
Im Iran sind die Universitäten wegen des Kriegs bis auf weiteres geschlossen worden.
Der Betrieb sei vollständig eingestellt worden, berichtete das Onlineportal "Eslahat-News", das der Reformbewegung nahesteht, unter Berufung auf das Wissenschaftsministerium. Weder Unterricht in Präsenz noch Online-Lehre werde stattfinden, hieß es.
6. März, 9.38 Uhr: Neue Raketen auf Israel gefeuert
Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge eine neue Welle an Raketen auf Israel gefeuert.
Das berichteten der staatliche iranische Rundfunk und die Nachrichtenagentur Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst.
6. März, 9.35 Uhr: Iranische Medien melden landesweite Angriffe
Am siebten Tag des Iran-Kriegs melden iranische Medien wieder landesweite Angriffe.
Nahe der Metropole Isfahan im Zentraliran seien drei Kleinstädte bombardiert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Im Osten der Stadt selbst kam es demnach ebenfalls zu Luftangriffen. Mehrere Menschen seien verletzt, Wohnhäuser und Fahrzeuge beschädigt worden.
Auch in der dicht besiedelten Hauptstadt Teheran, in der rund 15 Millionen Menschen leben, meldeten Bewohner am frühen Morgen eine neue Angriffswelle. Augenzeugen zufolge war das Donnern von Kampfflugzeugen in niedriger Flughöhe über den Dächern zu hören.
Rund 150 Kilometer südlich von Teheran seien außerhalb der Pilgerstadt Ghom, dem spirituellen Zentrum Irans, zwei Militärstützpunkte bombardiert worden, berichtete die regierungsnahe Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf das Gouverneursamt. Die Militärkräfte seien nicht zu Schaden gekommen.
6. März, 9.31 Uhr: Iranische Angriffe treffen Hotel und Wohngebäude
Bei mutmaßlich iranischen Angriffen auf Bahrain sind mehrere zivile Gebäude beschädigt worden.
Wie das Innenministerium des Golfstaats mitteilte, wurden zwei Wohnhäuser und ein Hotel in der Hauptstadt Manama zum Ziel "iranischer Aggression". In einem der Gebäude sei ein Wohnungsbrand gelöscht worden. Tote oder Verletzte habe es keine gegeben.
6. März, 8.26 Uhr: Israel - Hisbollah-Stellungen in Vororten Beiruts bombardiert
Bei ihren jüngsten Angriffen auf Ziele in mehreren Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut hat Israels Luftwaffe Armeeangaben zufolge in der Nacht unter anderem eine Kommandozentrale der Hisbollah ins Visier genommen.
Außerdem seien zehn Hochhäuser angegriffen worden, in denen sich militärische Infrastruktur der Miliz befunden habe, teilte Israels Militär am Morgen mit. Ein weiteres Ziel sei ein Drohnenlager gewesen. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.
Israels Armee hatte zuvor am Donnerstagnachmittag die Bewohner der betroffenen Beiruter Vororte aufgefordert, diese zu verlassen. Es war das erste Mal, dass Israels Militär eine Warnung für ein Gebiet dieser Größe in der Gegend ausgab. Die betroffenen Viertel gelten als Hochburg der Hisbollah. Sie sind aber auch dicht besiedelte Wohngebiete.
6. März, 8.09 Uhr: Irans Führungsrat befasst sich mit Chamenei-Nachfolge
Nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts hat sich der provisorische Führungsrat mit dessen Nachfolge befasst.
Bei ihrer vierten Sitzung planten Präsident Massud Peseschkian, Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi sowie der Kleriker Aliresa Arafi die Einberufung einer Versammlung zur Bestimmung eines neuen Religionsführers, wie aus einer Regierungserklärung hervorgeht. Das Führungstrio wurde demnach außerdem über die aktuelle Kriegslage unterrichtet.
Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei war am Samstag bei israelisch-amerikanischen Angriffen getötet worden. Seitdem leitet verfassungsgemäß ein Führungstrio die Regierungsgeschäfte im Iran. Am Donnerstag wurde dem Rat mehr Macht übertragen. Er kann künftig über Krieg und Frieden entscheiden, sowie Militärvertreter und Polizeioffiziere ernennen und absetzen.
6. März, 7.40 Uhr: Iran kündigt Ausweitung der Gegenangriffe an
Irans Streitkräfte haben knapp eine Woche nach Kriegsbeginn eine Ausweitung ihrer Gegenangriffe angekündigt.
In den kommenden Tagen werde der Feind intensiver und umfangreicher angegriffen, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier "Chatam Al-Anbija", das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt.
Die iranische Militärführung berichtete unterdessen über Angriffe mit Kamikazedrohnen auf den Luftwaffenstützpunkt Ramat David und eine Radarstation in Israel, einen US-Stützpunkt in Kuwait sowie im irakischen Erbil.
6. März, 6.42 Uhr: Großteil der iranischen Raketen ist laut Trump zerstört
Die Luftabwehr und die Raketen des Irans sind nach der Darstellung von US-Präsident Donald Trump bereits ganz oder in großen Teilen zerstört.
"Sie haben also keine Luftwaffe mehr, sie haben keine Luftabwehr mehr. Alle ihre Flugzeuge sind weg", sagte Trump in Washington. Zudem seien ihre Raketen zu 60 und ihre Abschussvorrichtungen zu 64 Prozent ausgeschaltet, sagte er. "Sobald sie eine Rakete abschießen, wird die Abschussrampe innerhalb von vier Minuten getroffen."
Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Neben dem Nuklearprogramm und der Marine hatte die US-Regierung das Raketenprogramm des Irans zuvor als wichtigstes Kriegsziel genannt.
6. März, 6.38 Uhr: Beschuss von Luftwaffen-Basis auf Saudi-Arabien abgewehrt
Ein Luftwaffenstützpunkt in Saudi-Arabien ist Ziel eines Raketenangriffs geworden.
Die Luftabwehr habe drei ballistische Raketen, die in Richtung der Prince Sultan-Basis abgefeuert worden seien, abgefangen und zerstört, teilte das saudische Verteidigungsministerium in der Nacht auf X mit.
Irans Streitkräfte attackieren neben Israel auch Stellungen in den Golfstaaten, darunter neben Saudi-Arabien in Bahrain, Katar, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Irak. In diesen Staaten haben die USA Stützpunkte.
6. März, 6.35 Uhr: Israels Luftwaffe bombardiert erneut in Teheran
Israels Luftwaffe greift in der Nacht erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran an.
Man habe eine "großangelegte Angriffswelle gegen die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes in Teheran gestartet", gab die Armee bekannt.Nähere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.
Israels Generalstabschef Ejal Zamir hatte zuvor eine neue Phase der Angriffe gegen den Erzfeind angekündigt. "In dieser Phase werden wir das Regime und seine militärischen Kapazitäten weiter zerschlagen", sagte Zamir laut Militärangaben. Er kündigte demnach nicht näher benannte "weitere Überraschungen" an.
6. März, 6.32 Uhr: Hisbollah-Miliz warnt Bewohner im Norden Israels
Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon hat die Bewohner im Norden Israels zum Verlassen des Gebiets aufgerufen.
Die Angriffe der israelischen Armee im Libanon würden "nicht ohne Reaktion bleiben", drohte die Schiiten-Organisation. Sie rief dazu auf, alle israelischen Siedlungen innerhalb von fünf Kilometern von der Grenze entfernt zu räumen. Es war die erste Warnung der Miliz dieser Art seit Ausbruch der neuen Gewalt.
Israels Armee hatte zuvor ihrerseits die Bewohner mehrerer dicht besiedelter Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut aufgefordert, diese zu verlassen. Die betroffenen Viertel gelten als Hochburg der Hisbollah. Am Abend begann Israels Armee dort mit Angriffen. Einwohner berichteten von Explosionen.
6. März, 6.25 Uhr: Weiter nahezu kein Nahost-Flugverkehr am Flughafen BER
Wegen des Iran-Kriegs gibt es am Flughafen BER auch am Freitag nahezu keine Nahost-Flüge.
Die Airlines haben 15 von 16 Starts und Landungen gestrichen, wie eine BER-Sprecherin auf Anfrage der dpa mitteilte. Betroffen sind die Destinationen Dubai, Doha, Beirut, Riad und Tel Aviv. Ein Abflug am Freitagabend nach Dschidda ist bislang noch vorgesehen. In die saudi‑arabische Hafenstadt gab es bereits in der ganzen Woche Verbindungen.
Auch für dieses Wochenende gebe es für Reisende mit Ziel Nahost keine Entwarnung, so die Sprecherin. Bis jetzt hätten die Fluggesellschaften etwa die Hälfte der für Samstag und Sonntag geplanten Flüge in die Region gestrichen. "Für alle aktuell noch geplanten Verbindungen gilt: Die Airlines beobachten die Lage fortlaufend. Streichungen sind jederzeit möglich."
6. März, 6.22 Uhr: Könnten die USA oder Israel Bodentruppen in den Iran schicken?
Bodentruppen seien "derzeit nicht Teil des Plans", sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt.
Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth schließen den Einsatz von Bodentruppen aber auch nicht aus, obwohl die amerikanische Öffentlichkeit auf das Thema besonders sensibel reagiert nach den langen und verlustreichen Kriegen im Irak und in Afghanistan.
Als äußerst unwahrscheinlich gilt, dass Israels Armee in großem Umfang Bodentruppen in das Gebiet des rund 2.000 Kilometer entfernten Erzfeinds Iran schicken würde. Ein solcher Einsatz wäre für das kleine Land Israel mit zu vielen Risiken verbunden.
6. März, 6.19 Uhr: Wie könnte der Iran auf solch eine Invasion im Westen reagieren?
Irans Streitkräfte bereiten sich seit Jahrzehnten auf genau ein solches Szenario vor. Die militärische Doktrin des Landes wurde maßgeblich durch den Iran-Irak-Krieg (1980-1988) geprägt, einen verlustreichen Abnutzungskrieg, der bis heute das strategische Denken in Teheran bestimmt.
Statt auf klassische Gefechte an der Front setzt Iran auch auf eine asymmetrische Verteidigung: Guerillataktiken, dezentrale Kommandostrukturen und die Mobilisierung paramilitärischer Kräfte sollen einen Angreifer in einen langwierigen und verlustreichen Krieg zwingen.
6. März, 6.16 Uhr: Wie könnte eine kurdische Offensive im Iran ablaufen?
An der rund 1500 Kilometer langen Grenze zum Iran sind schon jetzt Tausende kurdische Kämpfer stationiert. Diese könnten mit Hilfe von US- und israelischen Luftangriffen in den Iran vordringen.
Trump habe den Kurdenführern "umfangreichen Schutz der USA aus der Luft" zugesagt, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf eingeweihte Personen. Israels Luftwaffe bombardierte bereits Militär-, Grenz- und Polizeiposten im westlichen Iran, was bei einem Vormarsch den Weg ebnen könnte.
Das Problem sei aber, dass die kurdisch-iranischen Gruppen "militärisch nicht stark genug sind und zum Kanonenfutter werden könnten", sagt ein US-Regierungsvertreter gegenüber der Website "Axios". Selbst bei parallelen Luftangriffen Israels und der USA und mit deren Geheimdienstinformationen ist völlig offen, wie schnell und wie weit kurdisch Kämpfer im Gebirge des westlichen Irans vordringen könnten.
6. März, 6.12 Uhr: Wie ist das Verhältnis der Kurden mit den USA?
Das Verhältnis mit Washington war und ist außerdem von vielen Spannungen geprägt.
Nach der Zusammenarbeit mit den USA vor und beim Sturz Saddam Husseins im Irak und beim Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak und in Syrien fühlten sich viele Kurden verraten, weil Washington ihnen nach Ende der Missionen die Unterstützung entzog.
"Lasst die Kurden in Ruhe. Wir sind keine Waffen zur Miete", teilte etwa Schanas Ibrahim Ahmed mit, Kurdin und Ehefrau von Iraks Präsident Abdel Latif Raschid. Manche Kurden sehen aber auch viele Vorteile darin, von den USA Waffen und politisches Kapital zu erhalten.
6. März, 6.09 Uhr: Würden die Kurden für solche Pläne bereitstehen?
Für die iranischen Kurden im Irak birgt ein bewaffneter Marsch über die Grenze enorme Risiken.
"Sie werden hingerichtet, falls (der Plan) scheitert", sagt der kurdische Analyst Mutlu Civiroglu der "Jerusalem Post". Um wie viele iranische Kurden es dabei überhaupt gehen könnte, blieb zunächst unklar.
Zudem distanzieren sich die irakischen Kurden von den Plänen. Sie haben sich ihre autonome Region nach härtester Unterdrückung - während der Diktatur des einstigen Machthabers Saddam Hussein wurden im Irak Zehntausende Kurden systematisch getötet - mühsam aufgebaut.
6. März, 6 Uhr: Wer könnte Kämpfer schicken für eine Bodenoffensive im Iran?
Der Fokus richtet sich seit einigen Tagen auf die Kurden - eine ethnische Gruppe mit schätzungsweise 30 Millionen Mitgliedern, die vor allem im Irak, im Iran sowie in Syrien und der Türkei leben.
Viele iranische Kurden leben wegen der systematischen Verfolgung in ihrer Heimat im benachbarten Irak, wo die Gruppe in einer autonomen Region um Erbil mehr Rechte genießt. Einige sehen jetzt die Chance, Irans Regierung zu stürzen und in einer möglichen neuen Regierung auch dort mehr Schutz und Freiheiten zu erlangen.
US-Präsident Donald Trump telefonierte in vergangenen Tagen bereits mit mehreren Kurdenführern. Einigen Berichten zufolge soll der US-Geheimdienst CIA schon vor Monaten damit begonnen haben, kurdische Gruppen in der Region mit Waffen auszustatten. Offiziell weist das Weiße Haus diese Berichte als falsch zurück.
5. März, 22.26 Uhr: Iran will Raketen mit Streumunition auf Israel abgefeuert haben
Irans Luftstreitkräfte haben in zwei neuen Wellen Raketen auf Israel gefeuert.
Dabei seien auch Gefechtsköpfe mit Streumunition zum Einsatz gekommen, berichtete der staatliche iranische Rundfunk.
5. März, 22.20 Uhr: Mehr Macht im Krieg für Irans Führungstrio
Nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts ist dem für die Übergangszeit ernannten Führungstrio mehr Macht gewährt worden.
Dem provisorischen Führungsrat seien unter anderem die Befugnisse zur Erklärung von Frieden und Krieg übertragen worden, berichtete das iranische Onlineportal Didban.
5. März, 22.14 Uhr: Französischer Rückholflug kehrt wegen Raketenbeschuss um
Ein zur Rückholung gestrandeter Franzosen Richtung Dubai gestarteter Air France-Flug hat wegen Raketenbeschuss in der Region umkehren müssen.
"Diese Situation zeugt von der Instabilität in der Region und der Komplexität der Rückholaktionen", sagte Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot. Die Regierung hatte das Flugzeug gechartert, um französische Staatsbürger zurück nach Paris zu fliegen.
5. März, 21.57 Uhr: Italien schließt Botschaft in Teheran
Italien hat wegen des Iran-Kriegs seine Botschaft in der Hauptstadt Teheran vorübergehend geschlossen.
Außenminister Antonio Tajani (72) begründete dies am Abend in Rom mit Sicherheitsgründen. Das Personal sei bereits ins Nachbarland Aserbaidschan in die dortige Hauptstadt Baku verlegt worden. Eine Gruppe von etwa 50 Diplomaten und anderen Italienern, habe den Iran bereits verlassen.
5. März, 21.47 Uhr: First Lady im Irak: "Lasst die Kurden in Ruhe"
Die kurdische Ehefrau des irakischen Präsidenten Abdel Latif Raschid, Schanas Ibrahim Ahmed, hat sich mit klaren Worten gegen eine mögliche Offensive kurdischer Kämpfer im Iran ausgesprochen.
"Lasst die Kurden in Ruhe. Wir sind keine Waffen zur Miete", teilte Schanas heute mit. "Zu häufig denkt man nur dann an die Kurden, wenn ihre Stärke oder ihre Opfer gebraucht werden." Die Kurden seien aber keine "Schachfiguren der globalen Supermächte".
5. März, 21.26 Uhr: Nato erhöht wegen Iran Einsatzbereitschaft der Raketenabwehr
Die Nato erhöht wegen des iranischen Raketenbeschusses auf die Türkei die Alarm- und Einsatzbereitschaft ihrer ballistischen Abwehrsysteme.
Das teilte ein Sprecher des militärischen Hauptquartiers im belgischen Mons mit.
5. März, 20.53 Uhr: Israel sieht erhöhte Anschlagsgefahr für seine Bürger im Ausland
Israel warnt seine Bürger angesichts der angespannten Sicherheitslage in der Region vor Anschlägen im Ausland.
Seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe im Iran habe sich die Gefahr erhöht, die von Einzeltätern sowie von iranischen Behörden ausgehe, mahnte der Nationale Sicherheitsrat. In den vergangenen Tagen seien geplante Terrorangriffe auf Israelis vereitelt worden. Details dazu wurden zunächst nicht genannt. Tausende Israelis sind derzeit im Ausland gestrandet.
5. März, 20.31 Uhr: Israel kündigt "nächste Phase" im Krieg an
Israel hat eine neue Etappe im Krieg gegen den Iran angekündigt.
"Wir gehen nun zur nächsten Phase der Operation über", sagte der israelische Armeechef Ejal Samir am Donnerstag in einer Fernsehansprache. Israel setze "die Zerschlagung des Regimes und seiner militärischen Kapazitäten fort" und bereite "weitere Überraschungen" vor.
5. März, 20.09 Uhr: Macron will Libanon vor Eskalation im Iran-Krieg schützen
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) will verhindern, dass der Libanon noch weiter in den Iran-Krieg hereingezogen wird.
Er habe mit den Verantwortlichen im Libanon auf höchster Ebene Gespräche geführt, um einen Plan zur Beendigung der Angriffe auszuarbeiten, die die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel derzeit auf beiden Seiten der Grenze ausführten, teilte Macron auf der Plattform X mit.
5. März, 19.39 Uhr: Iran strebt weder Waffenruhe noch Verhandlungen mit USA an
Der Iran strebt nach Angaben von Außenminister Abbas Araghtschi (63) derzeit weder eine Waffenruhe noch Verhandlungen mit den USA an. "Wir fordern keine Waffenruhe", sagte Araghtschi am Donnerstag dem US-Sender NBC News. "Wir sehen keinen Grund, warum wir mit den USA verhandeln sollten."
"Wir haben zweimal mit ihnen verhandelt, und jedes Mal haben sie uns mitten in den Verhandlungen angegriffen", sagte Araghtschi weiter. Die USA hatten im Juni an der Seite Israels in den Zwölf-Tage-Krieg zwischen beiden Staaten eingegriffen und iranische Atomanlagen bombardiert.
5. März, 19.33 Uhr: Irans Streitkräfte melden Angriff auf US-Flugzeugträger
Irans Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen US-Flugzeugträger attackiert. Der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" sei von Kampfdrohnen der Marine der Revolutionsgarden getroffen worden, berichtete der staatliche iranische Rundfunk.
Nachdem sich das Schiff nur wenige Hundert Kilometer der iranischen Küste genähert habe, sei es attackiert worden, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier "Chatam Al-Anbija", das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt. Dafür gab es von US-Seite zunächst keine Bestätigung.
5. März, 19.19 Uhr: Israels UN-Botschafter: Zu früh für Diplomatie
Israel ist derzeit nicht bereit für Verhandlungen über ein Ende des Konflikts mit dem Iran. Für Diplomatie sei es noch zu früh, sagte der israelische UN-Botschafter Danny Danon (54) in New York.
"Wir müssen den Job zu Ende bringen. Wir müssen die Terrormaschine zerschlagen." Das werde "Tage oder Wochen" dauern, aber nicht Monate, so der Diplomat. Wenn die Führung im Iran "weitermacht", sei es nur eine Frage der Zeit, bis man wieder an den gleichen Punkt käme.
5. März, 19.04 Uhr: Trump will bei künftiger Führung des Irans mitbestimmen
US-Präsident Donald Trump (79) will laut einem Medienbericht bei der künftigen Führung des Irans mitbestimmen. "Ich muss in die Ernennung involviert sein, wie bei Delcy (Rodriguez) in Venezuela", zitierte ihn das Nachrichtenportal Axios nach einem Telefongespräch mit ihm.
Zugleich machte er klar, dass er Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei, als neues Staatsoberhaupt ablehne: "Chameneis Sohn ist für mich inakzeptabel. Wir wollen jemanden, der Harmonie und Frieden in den Iran bringt". Modschtaba Chamenei sei ein "Leichtgewicht".
5. März, 18.17 Uhr: Ölraffinerie in Bahrain nach Angriffen in Brand geraten - Explosionen in Abu Dhabi
In Bahrain ist Regierungsangaben zufolge ein Industriegebiet mit einer Ölraffinerie im Süden des Landes angegriffen worden und in Brand geraten. "Eine Anlage in der Region Maameer wurde angegriffen", erklärte das Innenministerium am Donnerstag im Onlinedienst X. Der daraufhin ausgebrochene Brand sei "unter Kontrolle gebracht" worden, hieß es weiter. Es seien nur begrenzte Sachschäden gemeldet worden. Tote habe es nicht gegeben, teilte das Ministerium mit.
In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, waren am Donnerstag mehrere Explosionen zu hören, wie Augenzeugen vor Ort mitteilten. Die nationale Krisenbehörde erklärte auf X, die Luftabwehr habe auf eine "Bedrohung durch Raketen" reagiert.
5. März, 18.15 Uhr: Iranische Medien melden Explosionen in Teheran
Die iranische Hauptstadt Teheran wird den sechsten Tag in Folge von Raketenangriffen erschüttert. Die regierungsnahe iranische Nachrichtenagentur Isna meldete mehrere Explosionen im Osten der Millionenmetropole. Auch das Onlineportal Etemad meldete Raketeneinschläge.
Die israelischen Streitkräfte kündigten unterdessen einen Angriff in einem Industriegebiet etwa 20 Kilometer südöstlich der Hauptstadt an. In einem persischsprachigen Post riefen sie die Bürger auf X dazu auf, das Gebiet zu verlassen.
5. März, 17.21 Uhr: Aserbaidschan droht Iran nach Drohneneinschlag mit Vergeltung
Nach dem Einschlag zweier im Iran gestarteter Drohnen in Aserbaidschan hat die Führung in Baku mit Vergeltung gedroht.
Aserbaidschans Staatschef Ilham Alijew warf Teheran am Donnerstag einen "terroristischen" Drohnenangriff auf einen Flughafen und in der Nähe einer Schule vor. Die mit Aserbaidschan verbündete Türkei verurteilte den Angriff auf Aserbaidschan "aufs Schärfste". Teheran bestritt die Attacke und beschuldigte seinerseits Israel.
5. März, 17.19 Uhr: Laut Rotem Halbmond 4000 zivile Gebäude im Iran zerstört
Bei den amerikanischen und israelischen Bombardierungen im Iran sind nach Angaben des Roten Halbmonds mehr als 4000 zivile Gebäude zerstört worden. Betroffen seien 3646 Wohngebäude sowie 528 Geschäftseinheiten, berichtete die iranische Halbmondgesellschaft auf Telegram.
Auch 14 Einrichtungen des Gesundheitswesens seien betroffen, darunter Krankenhäuser sowie Rehabilitationszentren, so die humanitäre Organisation weiter. Drei Kliniken mussten den Angaben zufolge ihren Betrieb infolge der Angriffe einstellen.
5. März, 16.57 Uhr: Israel ruft Bewohner fast aller Beiruter Vororte zu Flucht auf
Die israelische Armee hat einen Großteil der Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut als mögliche Angriffsziele ausgegeben.
Die Armee richtete auf ihrem arabischsprachigen Kanal auf der Plattform X eine dringende Warnung an die Bewohner. Sie sollten sofort ihre Häuser verlassen. In der Regel folgen auf derartige Aufrufe Angriffe Israels.
5. März, 16.40 Uhr: Briten verlegen weitere Kampfflugzeuge nach Katar
Großbritannien verlegt vier weitere Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter nach Katar. Das kündigte Premierminister Keir Starmer (63) bei einer Pressekonferenz in London an.
Man reagiere damit auf entsprechende Bitten von Verbündeten in der Region, sagte der Labour-Politiker. Zudem bestätigte er, dass die USA inzwischen von britischen Stützpunkten aus "defensive" Luftschläge gegen iranische Raketen ausführten, bevor diese abgefeuert würden.
5. März, 16.34 Uhr: Diplomaten westlicher Länder in Riad sollen sich in Sicherheit bringen
Angesichts der anhaltenden iranischen Angriffe in der Golfregion haben die Botschaften zahlreicher Länder weitere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.
Diplomaten westlicher Staaten in der saudiarabischen Hauptstadt Riad wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Diplomatenkreisen erfuhr. Demnach wurden die Diplomaten von ihren jeweiligen Botschaften aufgefordert, einen sicheren Ort aufzusuchen. Augenzeugen sagten AFP, das Diplomatenviertel in Riad sei von Sicherheitskräften abgeriegelt worden.
5. März, 16.08 Uhr: Nato bestätigt absichtlichen Beschuss der Türkei
Die Nato hat ihre Einschätzung bekräftigt, dass eine in Richtung Türkei fliegende iranische Rakete bewusst auf das Nato-Mitglied abgefeuert wurde.
Auf die Frage, ob die ballistische Rakete absichtlich Ziele in der Türkei ins Visier genommen habe, antwortete der Sprecher des obersten Nato-Kommandos in Europa, Martin O'Donnell, am Donnerstag mit "Ja". Weitere Angaben wollte er aus Sicherheitsgründen nicht machen.
5. März, 15.38 Uhr: Iran-Krieg legt zentrales WHO-Lager in Dubai lahm
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen des Iran-Kriegs den Zugang zu einem ihrer größten Logistikzentren und Materiallager für weltweite Noteinsätze verloren.
Die Einrichtung liegt in Dubai. Dort seien alle Aktivitäten aufgrund der Sicherheitslage vorerst eingestellt worden, sagte die WHO-Direktorin für die Region, Hanan Balkhy bei einer Pressekonferenz. Material im Wert von 18 Millionen Dollar (15,5 Euro) sei dort nun blockiert, und Nachschub im Wert von acht Millionen Dollar, der per Schiff angeliefert werden sollte, könne das Zentrum nicht erreichen.
5. März, 15.34 Uhr: EU und Golfstaaten vereinbaren gemeinsame Iran-Diplomatie
Die EU und mehrere einflussreiche Golfstaaten wollen gemeinsame diplomatische Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs unternehmen. Ziel sei es, eine dauerhafte Lösung herbeizuführen, heißt es in einer Erklärung der Außenminister beider Seiten. Diese solle letztlich dem iranischen Volk die Entscheidungsgewalt über seine Zukunft verschaffen und gleichzeitig den Bau einer iranischen Atombombe verhindern.
Zudem wird als Ziel ausgegeben, die Produktion und Verbreitung ballistischer Raketen, unbemannter Luftfahrzeuge und anderer sicherheitsbedrohender Technologien zu beenden und den Iran an weiteren destabilisierenden Aktivitäten in der Region und in Europa zu hindern.
Die Erklärung wurde im Anschluss an eine Videokonferenz von Außenministern der EU-Staaten und Kollegen aus Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrats veröffentlicht. Zu letzterem gehören die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Saudi-Arabien, Oman, Katar und Kuwait. Für die EU nahm zudem unter anderen die Außenbeauftragte Kaja Kallas an den Gesprächen teil.
5. März, 15.21 Uhr: Iranische Armee meldet Drohnenangriffe auf US-Stützpunkt im Irak
Die iranischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge eine US-Militäreinrichtung im Irak mit Drohnen angegriffen.
"Das Hauptquartier der amerikanischen Aggressoren" in der Stadt Erbil im Nordirak sei "von Kampfdrohnen attackiert" worden, erklärte die iranische Armee am Donnerstag im Staatsfernsehen.
5. März, 14.39 Uhr: Aserbaidschan mobilisiert Armee nach Drohnenangriff
Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev (64) hat wegen des mutmaßlich iranischen Drohnenangriffs auf die Exklave Nachitschewan die Streitkräfte des Südkaukasus-Staates in Einsatzbereitschaft versetzt.
Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Azertag von einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates in Baku. Die Armee solle zu jeder Art Einsatz bereit sein, sagte Aliyev demnach. Vorher waren Drohnen am Flughafen und in Nähe einer Schule in Nachitschewan eingeschlagen. Der Iran bestreitet eine Verantwortung für den Angriff.
5. März, 13.09 Uhr: Mindestens acht Tote bei neuen israelischen Luftangriffen im Südlibanon
Bei neuen israelischen Angriffen auf Hisbollah-Ziele im Libanon sind nach libanesischen Angaben mindestens acht Menschen getötet worden.
Die staatliche Nachrichtenagentur NNA meldete am Donnerstag allein sechs Tote in zwei Dörfern im Südlibanon, darunter zwei Kinder. Die mit dem Iran verbündete Hisbollah hatte zuvor nach eigenen Angaben Raketen auf die israelische Region Galiläa abgefeuert. Israel erneuerte daraufhin seinen Evakuierungsaufruf für Zivilisten im Südlibanon.
Bei den Toten in einem Dorf in der Region Nabatijeh handelt es sich laut NNA um den Bürgermeister und seine Frau. In einem Nachbardorf wurden demnach bei einem weiteren Luftangriff zwei Kinder und ihre Eltern getötet. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete zudem zwei Tote bei einem Angriff auf ein Fahrzeug nahe der Stadt Sahle im Osten des Landes.
5. März, 13.06 Uhr: Neue Angriffe erschüttern Golfregion - Sechs Verletzte in Abu Dhabi
Die Golfregion ist am sechsten Tag des Iran-Krieges von neuen Angriffen erschüttert worden.
In der emiratischen Hauptstadt Abu Dhabi wurden sechs Menschen durch herabfallende Trümmerteile einer abgefangenen Drohne in einem Industriegebiet verletzt, wie das emiratische Pressebüro am Donnerstag mitteilte. Bei dem Vorfall in dem Industriegebiet wurden demnach sechs ausländische Arbeiter aus Pakistan und Nepal "leicht bis mittelschwer" verletzt.
In Dubai und in der katarischen Hauptstadt Doha ertönten Explosionen. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP vor Ort in Doha bezeichneten die Detonationen als einige der heftigsten seit dem Beginn der iranischen Angriffe auf den Golfstaat am Samstag. Es war eine schwarze Rauchsäule zu sehen. Das katarische Verteidigungsministerium erklärte, das Militär arbeite daran, den Raketenangriff abzuwehren. Zuvor hatten die Behörden angekündigt, Menschen zu evakuieren, die in der Nähe der US-Botschaft wohnen.
5. März, 12.39 Uhr: Spanien kündigt nach Drohneneinschlag Entsendung einer Fregatte nach Zypern an
Nach einem Drohneneinschlag auf einer britischen Militärbasis auf Zypern hat Spanien die Entsendung eines Kriegsschiffs in das Gebiet angekündigt.
Spanien werde die Fregatte "Cristóbal Colón" entsenden, um "Schutz und Luftverteidigung" für Zypern zur Verfügung zu stellen und "jegliche Evakuierung von Zivilisten" zu unterstützen, erklärte das Verteidigungsministerium in Madrid am Donnerstag. Demnach befindet sich das Schiff derzeit noch in der Ostsee und soll am 10. März zunächst die griechische Insel Kreta erreichen.
5. März, 12.37 Uhr: Neue Angriffe erschüttern Katars Hauptstadt Doha
Die katarische Hauptstadt Doha ist am Donnerstag von Explosionen erschüttert worden.
Journalisten der Nachrichtenagentur AFP vor Ort bezeichneten die Detonationen als einige der heftigsten seit dem Beginn der iranischen Angriffe auf den Golfstaat am Samstag. Es war eine schwarze Rauchsäule zu sehen. Das katarische Verteidigungsministerium erklärte, das Militär arbeite daran, den Raketenangriff abzuwehren.
Die jüngsten Angriffe erfolgten nur wenige Stunden, nachdem Emir Scheich Tamim bin Hamad Al Thani den iranischen Außenminister Abbas Araghtschi in einem Telefonat scharf kritisiert hatte.
5. März, 12.35 Uhr: Sicherheitsbedenken im Iran vor Beisetzung von Chamenei
Vor der Beisetzung des getöteten Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei soll es in der iranischen Führung erhebliche Sicherheitsbedenken geben.
Laut Medienberichten müsste bei den Trauerzeremonien die gesamte politische und militärische Elite erscheinen – darunter auch Modschtaba Chamenei, der als möglicher Nachfolger seines Vaters gilt.
Ein iranischer Journalist beschreibt das Risiko eines Luftangriffs drastisch: "Einerseits ist die Beisetzung mit der Teilnahme aller Verantwortlichen sowie der Medien und Millionen von Revolutionsanhängern ein Muss, andererseits wären die binnen Sekunden dann auch alle tot."
Wegen der Sicherheitslage gibt es bislang keinen genauen Zeitplan für die Zeremonien. Chamenei, der bei einem israelischen Luftangriff getötet worden war, soll im Imam-Resa-Mausoleum in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt werden. Der Schrein im Nordosten des Landes ist für Schiiten eine heilige Stätte. Zuvor soll es in der Hauptstadt Teheran eine große Trauerzeremonie geben.
5. März, 12.34 Uhr: Weiteres iranisches Kriegsschiff nahe Sri Lanka
Nach dem tödlichen Angriff auf eine iranische Fregatte im Indischen Ozean befindet sich nach Angaben der Regierung Sri Lankas ein weiteres Schiff der iranischen Marine nahe der Insel.
Das Kriegsschiff liege noch in der sogenannten Exklusiven Wirtschaftszone (EEZ) Sri Lankas, also außerhalb der territorialen Gewässer, sagte Kabinettsprecher Nalinda Jayatissa im Parlament. Die Regierung prüfe, wie sie auf die Situation reagieren solle, und bemühe sich um eine Lösung, um die regionale Sicherheit zu wahren. An Bord sollen rund 100 Menschen sein.
Nach einem Angriff auf die iranische Fregatte "IRIS Dena" waren laut Regierung mindestens 80 Besatzungsmitglieder tot geborgen worden. Mehrere galten als vermisst. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde das Schiff von einem US‑U‑Boot mit einem Torpedo versenkt. Beide Schiffe sollen auf dem Rückweg in den Iran gewesen sein, nachdem sie an einer Flottenschau in Indien teilgenommen hatten.
5. März, 11.49 Uhr: Frankreich erlaubt US-Flugzeugen in Golfregion Nutzung seiner Militärstützpunkte
Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs erlaubt Frankreich den USA vorerst die Nutzung seiner Militärstützpunkte in der vom Krieg betroffenen Region.
"Im Rahmen unserer Beziehungen zu den USA wurde die Präsenz von deren Flugzeugen auf unseren Stützpunkten vorübergehend genehmigt", sagte eine Sprecherin des Generalstabs am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. "Diese Flugzeuge tragen zum Schutz unserer Partner in der Golfregion bei", fügte sie hinzu.
Der größte französische Militärstützpunkt befindet sich in Abu Dhabi. Dort hatte eine iranische Drohne am vergangenen Wochenende Sachschaden angerichtet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte den Stüzpunkt im vergangenen Dezember besucht.
5. März, 10.52 Uhr: Kurdenregion im Irak will keine militärische Eskalation
Angesichts von Spekulationen über eine Beteiligung kurdischer Milizen aus dem Irak am Krieg im Iran hat der Präsident der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak, Nechirvan Barsani, seinen Willen zum Frieden unterstrichen.
"Die Kurdistan-Region wird stets ein Grundpfeiler des Friedens bleiben und sich nicht auf Konflikte oder militärische Eskalationen einlassen, die das Leben und die Sicherheit unserer Bevölkerung gefährden", hieß es in einer Erklärung Barsanis.
US-Präsident Donald Trump soll laut US-Medienberichten erwägen, die irakischen Kurden und oppositionelle Gruppen im Iran bei einem Kampf gegen die iranische Führung zu unterstützen. Die irakischen Kurden haben zahlreiche Kämpfer an der rund 1500 Kilometer langen Grenze zum Iran stationiert und teilweise auch Verbindungen zur kurdischen Minderheit im Iran.
5. März, 10.49 Uhr: Drohnen aus Iran treffen Flughafen
Aserbaidschan hat nach einem Drohnenvorfall in seiner autonomen Exklave Nachitschewan den iranischen Botschafter ins Außenministerium einbestellt.
Eine Drohne sei in die Abfertigungshalle des Flughafens eingeschlagen, eine weitere in der Nähe eines Schulgebäudes abgestützt, teilte das Außenministerium in Baku mit. Es verurteilte die Angriffe, die demnach vom Iran aus gestartet wurden. Zwei Menschen seien verletzt worden, das Flughafengebäude sei beschädigt.
Die Exklave Nachitschewan ist vom Kernland Aserbaidschans im Südkaukasus abgeschnitten - das Gebiet ist von Armenien, dem Iran und der Türkei umgeben. Solche Angriffe dürften sich nicht wiederholen, heißt es in der Mitteilung. Baku behalte sich das Recht vor, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
5. März, 10.25 Uhr: Mehr als 100 zivile Ziele im Iran laut Roter Halbmond beschädigt
Seit Beginn der israelischen und amerikanischen Angriffe auf den Iran sind nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond 105 zivile Einrichtungen im Land schwer beschädigt worden.
Laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna wurden auch Wohngebiete in mehreren Städten sowie Teile Teherans getroffen. Es seien bislang 1332 Angriffe an 636 Orten registriert worden. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.
5. März, 10.03 Uhr: Italien will Golfstaaten Ausrüstung zur Flugabwehr liefern
Angesichts iranischer Angriffe auf mehrere Golfstaaten will Italien Ausrüstung zur Flugabwehr in die Region liefern.
"Wir sprechen ausdrücklich von Verteidigung, von Luftverteidigung", sagte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Radio. Die Regierungschefin fügte hinzu: "Nicht nur, weil es befreundete Nationen sind, sondern auch, weil sich in dieser Region Zehntausende Italiener befinden und etwa zweitausend Soldaten, die wir schützen müssen."
Außenminister Antonio Tajani und Verteidigungsminister Guido Crosetto sollen am Vormittag im italienischen Parlament berichten. Crosetto hatte erst kürzlich erklärt, Rom habe Hilfeersuchen aus mehreren Golfstaaten erhalten. Man prüfe nun ein schnelles und mit EU-Partnern koordiniertes Vorgehen.
5. März, 9.48 Uhr: Israelische Armee - Neue Raketen aus dem Iran auf Israel gestartet
Der Iran hat israelischen Angaben zufolge erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Die Abwehrsysteme seien im Einsatz, "um die Bedrohung abzufangen", erklärte die israelische Armee am Donnerstag, dem sechsten Tag des Iran-Krieges.
Die USA und Israel hatten am Samstag massive Luftangriffe auf den Iran begonnen. Dabei wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet.
5. März, 9.47 Uhr: Israels Regierung ordnet schnellere Rüstungsproduktion an
Israels Verteidigungsministerium hat die großen Rüstungsunternehmen des Landes angewiesen, die Produktion offensiver und defensiver Waffensysteme zu beschleunigen.
Dies bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums. Hintergrund ist der Krieg Israels und der USA gegen den Iran. Israel bereitet sich den Angaben zufolge auf anhaltende Kampfhandlungen und eine mögliche Ausweitung auf weitere Fronten vor.
5. März, 9.20 Uhr: Qatar Airways kündigt Hilfsflüge für gestrandete Passagiere an
Die katarische Fluggesellschaft Qatar Airways hat angekündigt, eine begrenzte Zahl von Hilfsflügen für wegen des Iran-Kriegs gestrandete Passagiere anzubieten.
Geplant seien unter anderem Verbindungen aus der saudischen Hauptstadt Riad nach Frankfurt am Main oder aus der omanischen Hauptstadt Maskat nach Berlin, wie aus der Mitteilung auf X hervorging.
Passagiere seien weiter aufgerufen, nicht zum Flughafen zu kommen, sofern sie keine offizielle Benachrichtigung von Qatar Airways zu ihrem Flug erhalten hätten. Der reguläre Flugplan ist derzeit ausgesetzt, weil der Luftraum über Katar wegen des Iran-Kriegs geschlossen ist. Die Airline kündigte weitere Informationen für Freitag an.
5. März, 9.05 Uhr: Revolutionsgarden greifen US-Tanker im Persischen Golf an
Ein US-Öltanker im Persischen Golf ist nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden von einer Rakete getroffen worden.
Die Revolutionsgarden erneuerten ihre Drohung, im Kriegsfall die Straße von Hormus zu kontrollieren. Schiffe der USA, Israels, europäischer Staaten und ihrer Verbündeten hätten keine Erlaubnis für eine Durchfahrt und würden angegriffen.
Im weltweiten Energiehandel spielt die Straße von Hormus eine wichtige Rolle. Durch dieses Nadelöhr vor der Küste des Irans fährt rund ein Fünftel der globalen Öltransporte. Jede Störung dort kann die Energiepreise steigen lassen.
5. März, 8.49 Uhr: Irans Außenminister Araghtschi - USA werden Versenkung von Kriegsschiff "bitter bereuen"
Einen Tag nach der Versenkung eines iranischen Kriegsschiffs im Indischen Ozean mit dutzenden Toten durch die US-Marine hat Irans Außenminister Abbas Araghtschi den USA mit Konsequenzen gedroht.
Die iranische Fregatte "Iris Dena" sei "ohne Vorwarnung in internationalen Gewässern angegriffen" worden, erklärte Araghtschi am Donnerstag im Onlinedienst X. "Die USA werden diesen Präzedenzfall bitter bereuen."
Die USA hätten "2000 Meilen vor der iranischen Küste eine Gräueltat auf See begangen", fügte Araghtschi hinzu. Demnach sei die Fregatte "Gast der indischen Marine" gewesen.
5. März, 8.47 Uhr: Auch Neuseeland will Militärflugzeuge für Evakuierungen senden
Neuseeland will Militärflugzeuge in den Nahen Osten entsenden, um wegen des Iran-Kriegs gestrandete Staatsbürger in sichere Drittländer zu bringen.
Die Streitkräfte würden auf Bitten der Regierung in den kommenden Tagen zwei Transportflugzeuge vom Typ Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules für die Evakuierungen in die Krisenregion verlegen, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums. "Aus Sicherheitsgründen geben wir den genauen Zielort nicht bekannt", sagte Verteidigungsministerin Judith Collins.
5. März, 8.13 Uhr: Australien entsendet zwei Militärflugzeuge in den Nahen Osten
Australien hat angesichts des US-israelischen Krieges gegen den Iran zwei Militärflugzeuge in den Nahen Osten entsandt.
Im Rahmen der Notfallplanung zur Evakuierung australischer Staatsbürger in der Region seien ein Schwertransportflugzeug und eine Treibstofftransportmaschine entsandt worden, erklärten Regierungsbeamte am Donnerstag. Australierinnen und Australier sollten sich jedoch vorrangig um kommerzielle Flüge für eine Heimreise bemühen.
Der australische Premierminister Anthony Albanese bestätigte im Parlament, dass "militärische Mittel" in die Region entsandt worden seien. "Ich danke den Australiern, die sich in eine gefährliche Situation begeben, um ihren Landsleuten zu helfen", fügte Albanese hinzu.
5. März, 7.58 Uhr: Erster deutscher Evakuierungsflug in Frankfurt gelandet
Am Frankfurter Flughafen ist am Morgen der erste Evakuierungsflug der Bundesregierung aus der Krisenregion Naher Osten gelandet.
Die Lufthansa-Maschine war in der Nacht in Omans Hauptstadt Maskat gestartet.
5. März, 6.55 Uhr: Israelisches Militär - Angriffe auf Ziele in ganz Teheran
Das israelische Militär teilte mit, dass es am Donnerstag eine Welle von Angriffen auf die iranische Hauptstadt Teheran gestartet hat.
"Die IDF (Armee) hat soeben eine großangelegte Welle von Angriffen auf Infrastruktur des iranischen Terrorregimes in ganz Teheran begonnen", hieß es in einer militärischen Erklärung.
5. März, 6.45 Uhr: Libanesische Staatsmedien - Israelischer Angriff tötet Hamas-Funktionär
Die libanesischen Staatsmedien berichteten, dass bei einem israelischen Angriff am Donnerstag ein Hamas-Funktionär getötet wurde.
Es handelt sich um die erste gemeldete gezielte Tötung eines Mitglieds der palästinensischen militantischen Gruppe, seit US-israelische Angriffe auf den Iran einen regionalen Krieg ausgelöst haben.
Wassim Atallah al-Ali und seine Ehefrau wurden getötet, als eine „feindliche Drohne“ ihr Haus in Beddawi angriff, einem palästinensischen Flüchtlingslager nahe Tripoli. Der Angriff ereignete sich laut der staatlichen Nachrichtenagentur National News Agency (NNA) in den frühen Morgenstunden. Der Mann wurde dabei als ranghoher Hamas-Funktionär beschrieben.
5. März, 6.28 Uhr: Israelische Luftwaffe greift Hisbollah-Stellungen in Beirut an
Die israelische Luftwaffe hat erneut Stellungen der proiranischen Hisbollah in Beirut angegriffen. Ziel sei die Infrastruktur der Terrororganisation, erklärte die Armee.
Zuvor hatte das Militär bereits ein Gebäude in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt als Stützpunkt der schiitischen Miliz identifiziert und einen Angriff angekündigt. Ein Armeesprecher rief die Anwohner dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen.
In der Nacht auf Donnerstag zerstörten die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben mehrere Raketenabschussrampen und eine Drohnenfabrik der Hisbollah im Süden des Landes nahe der Grenze zu Israel. Die Angaben des Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
5. März, 6.23 Uhr: Nachbarschaft der US-Botschaft in Katar evakuiert
Die Umgebung der US-Botschaft in Katar wurde evakuiert. Die Bewohner der umliegenden Gebäude seien vorübergehend und vorsorglich in Sicherheit gebracht worden, teilte das Innenministerium des Golfstaats mit.
Ihnen seien anderweitige Unterkünfte gestellt worden. Seit Beginn des Iran-Kriegs am Samstag feuern die iranischen Streitkräfte immer wieder Raketen und Drohnen auf Katar ab.
5. März, 6.20 Uhr: Explosion an Tanker im Persischen Golf gemeldet
Vor der Küste von Kuwait im Persischen Golf kam es zu einer Explosion an einem Tanker.
Der Kapitän des rund 55 Kilometer südöstlich von Mubarak al-Kabir vor Anker liegenden Schiffs habe eine große Explosion an der Backbordseite bemerkt, bevor ein kleines Boot davongefahren sei, berichtete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO). Öl aus dem Ladetank laufe ins Meer aus. Ein Brand sei zunächst nicht gemeldet worden, der Besatzung gehe es gut.
Zuletzt wurden im Persischen Golf, der Straße von Hormus und dem Golf von Oman immer wieder Schiffe von Geschossen getroffen. Die Eskalation hat dazu geführt, dass durch die strategisch bedeutende Meerenge von Hormus aktuell kaum mehr Öltanker und Schiffe mit Flüssiggas fahren, weshalb die Weltmarktpreise bereits gestiegen sind.
5. März, 6.16 Uhr: Macron warnt Netanjahu vor Bodenoffensive im Libanon
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron rief den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dazu auf, von einer Bodenoffensive im Nachbarland Libanon abzusehen.
Es sei wichtig, dass die territoriale Integrität des Libanon gewahrt werde und die proiranische Hisbollah-Miliz ihre Angriffe auf Israel einstelle, teilte Macron nach Gesprächen mit Netanjahu und dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun auf der Plattform X mit. Die Parteien sollten zum Waffenruheabkommen zurückkehren.
Israels Armee lobte unterdessen ihr Vorgehen gegen Irans Stellungen mit ballistischen Raketen als erfolgreich.
5. März, 6.13 Uhr: Irans Militär greift kurdische Gruppen im Irak an
Die iranischen Streitkräfte griffen nach eigenen Angaben erneut kurdische Gruppen im benachbarten Irak an.
Es seien drei Raketen auf das Hauptquartier oppositioneller Verbände abgefeuert worden, meldete die staatlichen Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf die Militärführung in Teheran.
Der regierungstreue Sender Press TV veröffentlichte Videos, auf denen Einschläge in den Stellungen "anti-iranischer Separatisten" zu sehen sein sollen. US-Medien berichteten zuletzt, Präsident Donald Trump erwäge, kurdische Gruppen für einen Aufstand gegen Irans Regierung zu bewaffnen. Das Weiße Haus wies diese Darstellung zurück.
5. März, 6.10 Uhr: IOM-Chefin warnt vor Migrationskrise durch Iran-Krieg
Die Chefin der UN-Organisation für Migration (IOM) warnte Europa unterdessen vor einer Migrationskrise, die sich binnen Tagen entwickeln könnte.
"Schauen Sie sich das Beispiel der Ukraine an, wo innerhalb weniger Tage Millionen Menschen die Grenze überquert haben", sagte IOM-Chefin Amy Pope im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.
Bei Konflikten nicht weit entfernt von Europa sei es entscheidend, die Migrationsbewegungen der Menschen genau zu beobachten. "Wir sehen Menschen, die innerhalb des Landes vertrieben werden. Wir beobachten, ob und wann diese Vertreibung auf andere Länder übergreifen wird", sagte die US-Amerikanerin.
"Was wir in der Vergangenheit bei Angriffen im Iran beobachtet haben, ist, dass sie zunächst die großen Städte verlassen und zu Familienangehörigen gehen." Entscheidend sei, ob der Konflikt andauere, sich ausweite und dabei auch zivile Infrastruktur getroffen werde. Das könnte dann zu mehr Fluchtbewegungen führen, sagte sie.
5. März, 6 Uhr: Experte warnt, Teheran will Kriegskosten für Washington erhöhen
"Iran versucht, den Konflikt zu regionalisieren", sagt der Leiter des Iran-Programms der International Crisis Group, Ali Vaez.
"Die Angriffe auf die Golfstaaten und US-Stützpunkte zeigen, dass Teheran davon ausgeht, dass die beste Option ist, die Kosten für Washington uns seine Verbündeten so schnell wie möglich zu erhöhen."
Das Abfeuern einer ballistischen Rakete auf die Türkei am Mittwoch stellte eine neue Eskalationsstufe dar. Das iranische Geschoss hätte den wichtigen Nato-Luftwaffenstützpunkt Incirlik treffen sollen, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf US-Militärkreise. Die Rakete war von einem Nato-Abwehrsystem abgefangen worden.
4. März, 22.21 Uhr: Israel zerstört im Iran 300 Raketenwerfer
Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge seit Beginn der Angriffe im Iran rund 300 Raketenwerfer dort zerstört. "Wir glauben, dass unsere Einsätze gegen diese Raketenwerfer und gegen die Raketenbestände wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Anzahl der täglich abgefeuerten Raketen zurückgeht", sagte der israelische Militärsprecher Nadav Schoschani am Abend.
Im Laufe des Tages hatte es in Israel zwar wieder mehrfach Raketenalarm gegeben. Laut Schoschani schießt der Iran inzwischen aber mitunter nur noch einzelne Raketen Richtung Israel und nicht mehr mehrere auf einmal.
4. März, 21.46 Uhr: Kein Einsatz von US-Bodentruppen im Iran geplant
Ein Einsatz von US-Bodentruppen im Iran ist nach Angaben des Weißen Hauses derzeit nicht geplant. "Sie sind derzeit nicht Teil des Plans für diese Operation", sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt auf Nachfrage bei einer Pressekonferenz.
Zugleich wollte sie eine solche Option grundsätzlich nicht ausschließen. Man werde dem Präsidenten als Oberbefehlshaber "keine militärischen Optionen vom Tisch nehmen".
4. März, 21.28 Uhr: Hisbollah-Chef: "Wir werden uns nicht ergeben"
Hisbollah-Chef Naim Kassim hat in einer ersten Ansprache seit der jüngsten Eskalation zwischen Israel und der Schiitenmiliz die Kampfbereitschaft seiner Organisation betont. "Wir werden uns dem Feind nicht ergeben", sagte er in der im Fernsehen übertragenen Rede.
"Unsere Entscheidung ist Konfrontation und Widerstand bis an die äußersten Grenzen", sagte Kassim. Israel sei seiner Ansicht nach eine "existentielle Bedrohung" für die Hisbollah, den Libanon und die gesamte Region.
4. März, 20.48 Uhr: US-Botschaft fordert eigene Staatsbürger zum Verlassen des Irak auf
Die US-Botschaft in Bagdad hat die eigenen Staatsbürger aufgefordert, den Irak so schnell wie möglich zu verlassen.
"US-Bürger im Irak werden nachdrücklich aufgefordert, das Land zu verlassen, sobald sie dazu sicher in der Lage sind", erklärte die Botschaft am Mittwoch im Onlinedienst X. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Ausreise gefahrlos möglich sei, sollten sie sich an einem sicheren Ort aufhalten.
4. März, 19.23 Uhr: China will Sondergesandten nach Nahost schicken
China will zur Vermittlung im Iran-Krieges einen Nahost-Sondergesandten in die Region schicken. Der chinesische Außenminister Wang Yi gab den Schritt laut einer offiziellen Erklärung Pekings am Mittwoch bei einem Gespräch mit seinem saudiarabischen Kollegen Prinz Faisal bin Farhan bekannt. Ein Name wurde in der Mitteilung nicht genannt. Auch zu den Ländern, in denen der Gesandte tätig werden soll, wurden zunächst keine Angaben gemacht.
Peking sei "stets eine Kraft für Frieden gewesen und bereit, weiterhin eine konstruktive Rolle zu spielen", sagte Wang den Angaben zufolge. China fordere "alle Parteien nachdrücklich auf, so schnell wie möglich zu Dialog und Verhandlungen zurückzukehren und eine weitere Eskalation der Spannungen zu verhindern".
4. März, 19.19 Uhr: Mehr als 70 Tote durch israelische Angriffe im Libanon
Bei den jüngsten israelischen Angriffen auf Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon sind nach libanesischen Behördenangaben 72 Menschen getötet worden.
437 Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit.
4. März, 19.03 Uhr: Angriff auf bedeutenden Militärkomplex in Teheran
Israels Luftwaffe hat laut Militärangaben in der iranischen Hauptstadt Teheran einen wichtigen militärischen Komplex bombardiert.
Dort seien die Hauptquartiere aller Sicherheitsorganisationen des Irans untergebracht, teilte die israelische Armee mit. Konkret handle es sich um die Hauptquartiere unter anderem der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), des Geheimdienstes sowie der Basidsch-Milizen.
4. März, 18.59 Uhr: Bisher mehr als 20 iranische Schiffe von den USA angegriffen
Die US-Streitkräfte haben im Krieg mit dem Iran nach eigenen Angaben bisher mehr als 20 Schiffe angegriffen oder versenkt.
In der vergangenen Nacht sei auch ein Kriegsschiff der Soleimani-Klasse hinzugekommen, teilte das zuständige US-Regionalkommando im Nahen Osten (Centcom) auf X mit. Dabei handelt es sich um ein relativ modernes Kampfschiff der iranischen Revolutionsgarden. Der Katamaran ist nach dem von den USA getöteten General Ghassem Soleimani benannt.
4. März, 18.44 Uhr: Anschlagspläne auf Trump? USA melden Tötung von Verantwortlichem im Iran
Die USA haben nach eigenen Angaben einen iranischen Anführer getötet, der für einen Anschlagsversuch auf Präsident Donald Trump (79) verantwortlich sein soll.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) sagte dazu am Mittwoch im Pentagon: "Der Iran hat versucht, Präsident Trump zu töten, aber Präsident Trump hat zuletzt gelacht." Um wen es sich bei dem Getöteten handelt, erklärte er nicht.
4. März, 18.39 Uhr: Iran droht mit Angriffen auf israelische Botschaften weltweit
Irans Armeesprecher Abolfasl Schekartschi hat mit Angriffen auf israelische Botschaften weltweit gedroht, falls Israel die iranische Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut attackieren sollte.
Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna sagte der General, in diesem Fall würden die israelischen Botschaften auf der ganzen Welt als "legitime Ziele" gelten. Der Iran verfüge über "sehr große Fähigkeiten". Bisher halte sich sein Land aus internationalen Rücksichten und Erwägungen zurück.
4. März, 18.37 Uhr: Israel erneut von iranischer Angriffswelle betroffen - Explosionen in Jerusalem
Infolge einer neuen iranischen Angriffswelle auf Israel am fünften Tag des Iran-Krieges sind in Jerusalem Explosionen zu hören gewesen. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten am Mittwoch von Explosionen an mehreren Orten der Stadt, nachdem die israelische Armee eine erneute Raketenwelle des Iran gemeldet hatte. Im Großraum Tel Aviv, in Haifa und nördlichen Regionen Israels heulten die Luftalarm-Sirenen.
In der Nähe von Tel Aviv wurden zwei Menschen durch Trümmerteile von Raketen leicht verletzt, wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte. In Jerusalem wurden Polizeiangaben zufolge an fünf verschiedenen Orten Sachschäden durch Trümmerteile von abgefangenen Geschossen gemeldet.
4. März, 18.32 Uhr: Israelische Armee offenbar in mehrere Dörfer im Südlibanon vorgedrungen
Bei ihrem Einsatz gegen die pro-iranische Hisbollah ist die israelische Armee UN-Kreisen zufolge in mehrere Dörfer im Südlibanon vorgedrungen.
Israelische Streitkräfte seien am Mittwoch "in mehreren Dörfern präsent, darunter Kfar Kila, Hula, Kfar Shuba, Jaroun und Chiam", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Kreisen der UN-Mission Unifil. Chiam liegt etwa sechs Kilometer von der israelischen Grenze entfernt.
4. März, 18.30 Uhr: Öltankerverkehr durch Straße von Hormus um 90 Prozent eingebrochen?
Der Öltankerverkehr durch die Straße von Hormus ist nach dem Beginn des Iran-Kriegs Berechnungen zufolge eingebrochen - aber nicht komplett eingestellt.
"Die Analyse der Schiffsaktivitäten zeigt, dass die Tankerpassagen derzeit um etwa 90 Prozent geringer sind als letzte Woche", erklärte das Handelsanalyseunternehmen Kpler am Mittwoch im Onlinedienst X. Im Gegensatz zu einigen anderen Schiffssegmenten "befahren einige Tanker weiterhin die Meerenge in Ost-West-Richtung", teils mit ausgeschaltetem Funksystem, erklärte Kpler-Analyst Matt Wright.
4. März, 18.27 Uhr: Trump-Gefolgsmann warnt Kongress vor Beschluss für Ende des Iran-Kriegs
In den USA hat ein Gefolgsmann von US-Präsident Donald Trump (79) den Kongress vor einem Beschluss für ein Ende des Iran-Kriegs gewarnt. Der Mehrheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Mike Johnson (54), sprach am Mittwoch in Washington von "einer äußerst gefährlichen Idee". Sie würde die Feinde der USA stärken und die US-Streitkräfte und Trump als Oberbefehlshaber schwächen, argumentierte Johnson.
Im Senat stand am Mittwoch eine sogenannte Kriegsbefugnisresolution (War Powers Resolution) zur Abstimmung, das Votum im Repräsentantenhaus ist für Donnerstag geplant. Sollte die Resolution in beiden Kammern eine Mehrheit erhalten, müsste Trump den Militäreinsatz im Iran nach 60 Tagen beenden.
4. März, 17.36 Uhr: Iran dementiert geheime Kontaktaufnahme zur CIA
Das iranische Geheimdienstministerium hat laut der Nachrichtenagentur Tasnim einen Bericht über mögliche geheime Kontakte zur Beendigung des Krieges dementiert.
Anlass ist ein Bericht der New York Times, wonach Mitarbeiter des Ministeriums einen Tag nach Kriegsbeginn indirekt über den Geheimdienst eines Drittstaates an den US-Geheimdienst CIA herangetreten seien, um mögliche Bedingungen für ein Ende des Konflikts auszuloten. Eine "informierte Quelle" bezeichnete dies laut Tasnim als falsch und Teil einer psychologischen Kriegsführung.
4. März, 17.28 Uhr: Iranisches Kriegsschiff vor Sri Lanka: 80 Crewmitglieder tot geborgen
Beim Beschuss eines iranischen Kriegsschiffes im Indischen Ozean sind nach Angaben Sri Lankas mindestens 80 Besatzungsmitglieder getötet worden. Die Leichen seien nach dem Untergang des Schiffes geborgen worden, sagte der stellvertretende Außenminister Arun Hemachandra dem einheimischen Sender Ada Derana. Dutzende Crewmitglieder wurden zudem zunächst noch vermisst.
Die sri-lankische Regierung hatte zuvor von mindestens 180 Personen an Bord des iranischen Schiffes "IRIS Dena" gesprochen. Von ihnen seien 32 bei einem gemeinsamen Bergungseinsatz der sri-lankischen Marine und der Luftwaffe vor der Südwestküste des Landes gerettet worden. Das Schiff war demnach in internationalen Gewässern unterwegs.
4. März, 17.23 Uhr: Deutsche Beteiligung am Iran-Krieg? Das sagt Pistorius jetzt!
Verteidigungsminister Boris Pistorius (65, SPD) hat einen Einsatz der Bundeswehr im Iran-Krieg strikt abgelehnt.
"Deutschland ist nicht Kriegspartei. Die deutsche Bundeswehr wird sich an diesem Krieg nicht beteiligen", sagte der SPD-Politiker in einer Aktuellen Stunde des Bundestags. Oberste Priorität für die Bundesregierung habe nun der Schutz der deutschen Bürger sowie Soldatinnen und Soldaten in der Region, in der die Lage hochdynamisch und gefährlich sei.
4. März, 17.17 Uhr: Sieben Kinder bei israelischen Angriffen im Libanon getötet
Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef innerhalb der vergangenen 24 Stunden sieben Kinder getötet worden.
Das meldete Unicef unter Berufung auf das libanesische Gesundheitsministerium. 38 weitere Kinder seien verletzt worden.
4. März, 17.16 Uhr: Wadephul kündigt zwei weitere Nahost-Evakuierungsflüge an
Die Bundesregierung kündigt zwei weitere Evakuierungsflüge für wegen des Krieges in Nahost gestrandete Deutsche an.
An diesem Donnerstag und Freitag werde jeweils ein weiterer Charterflug in Omans Hauptstadt Maskat nach Frankfurt, sagte Außenminister Johann Wadephul (63, CDU) am Rande eines Besuches in der polnischen Hauptstadt Warschau.
4. März, 16.17 Uhr: US-Generalstabschef: Ändern Taktik im Iran
Nach seiner ersten Offensive gegen die Führung in Teheran will das US-Militär seine Taktik im Iran ändern. US-Generalstabschef Dan Caine erklärte auf einer Pressekonferenz in Washington, die Streitkräfte hätten die Lufthoheit über die südliche Flanke der iranischen Küste erlangt. Nun sollten US-Streitkräfte immer tiefer in iranisches Territorium eindringen.
Das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) wolle am vierten Tag seit Beginn der gemeinsamen US-israelischen Offensive von großen, gezielten Angriffen mit Fernkampfwaffen zu Präzisionsschlägen wechseln, sagte Caine weiter. Dabei sollen auch sogenannte Hellfire-Raketen zum Einsatz kommen und das Tempo erhöht werden.
4. März, 15.34 Uhr: Kurdische Gruppen im Irak unter Beschuss
Im Zuge des Kriegs mit dem Iran geraten iranisch-kurdische Gruppen im benachbarten Irak zunehmend ins Visier Teherans. Die irakische Partei der Freiheit Kurdistans (PAK), eine Partei iranischer Kurden, meldete einen Angriff mit Raketen und Drohnen, bei dem es Tote und Verletzte gegeben habe.
Schon vor einigen Tagen hatte ein PAK-Sprecher dem Nachrichtensender Alhurra von iranischen Drohnenangriffen auf Büros von Kurdenparteien im Irak berichtet. Irans Revolutionsgarden (IRGC) stufen viele dieser Gruppen im Irak als "Terrorgruppen" ein. Auch die kurdische Minderheit im Iran wird Menschenrechtlern zufolge systematisch unterdrückt und verfolgt. Die IRGC haben in den vergangenen Jahren immer wieder kurdische Ziele im Irak angegriffen.
4. März, 15.07 Uhr: Israels Luftwaffe greift Flughafen in Teheran an
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den Flughafen Mehrabad in der iranischen Hauptstadt Teheran angegriffen.
Es seien dort "Verteidigungs- und Aufklärungssysteme" der iranischen Führung außer Gefecht gesetzt worden, hieß es in einer Mitteilung. Diese hätten eine Bedrohung für Flugzeuge der israelischen Luftwaffe dargestellt. Israels Militär setze seine Bemühungen fort, die gesamte Infrastruktur des iranischen Machtapparats zu schwächen.
4. März, 15.02 Uhr: Containerschiff in Straße von Hormus von Geschoss getroffen
In der Straße von Hormus ist ein Containerschiff von einem Geschoss getroffen worden. Das teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt mit.
Der Frachter sei Richtung Osten durch die Meeresenge gefahren, als ein unbekanntes Geschoss knapp über der Wasserlinie eingeschlagen sei, schrieb die Behörde unter Berufung auf den Sicherheitsbeauftragten des Betreibers. Der Treffer habe ein Feuer im Maschinenraum ausgelöst.
4. März, 14.55 Uhr: LNG-Lieferstopp: Katar erklärt "höhere Gewalt"
Das wichtige Förderland Katar zieht Konsequenzen aus dem Iran-Krieg - mit Folgen für die weltweiten Energiemärkte.
Das katarische Öl- und Gasunternehmen Qatar Energy rief für seine ausgesetzten Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) und damit verbundenen Produkten den Zustand der "höheren Gewalt" (Force Majeure) aus. Die Erklärung entbindet einen Vertragspartner rechtlich von seinen Lieferpflichten.
4. März, 14.50 Uhr: Raketenangriff auf Türkei - Nato schaltet sich ein
Die Nato geht davon aus, dass der Iran absichtlich eine Rakete auf das Bündnismitglied Türkei abgefeuert hat. "Wir verurteilen, dass der Iran die Türkei ins Visier nimmt", teilte Nato-Sprecherin Allison Hart mit.
Sie betonte, die Nato stehe fest an der Seite aller Bündnispartner und verwies auf die Unterstützung im Bereich der Luftverteidigung und Raketenabwehr.
Ein Nato-Abwehrsystem hatte am Nachmittag eine aus dem Iran abgefeuerte Rakete in der türkischen Grenzregion abgefangen. Das ballistische Geschoss war nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Ankara in Richtung des türkischen Luftraums unterwegs und durchquerte den Luftraum des Irak. Ein Teil der Abwehrrakete fiel demnach in der Grenzprovinz Hatay auf eine freie Fläche, es gab keine Verletzten.
4. März, 14.43 Uhr: US-Militär versenkt laut Hegseth iranisches Kriegsschiff
Das US-Militär hat nach Angaben von Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) ein iranisches Kriegsschiff mit einem Torpedo versenkt.
Ein amerikanisches U-Boot habe in internationalen Gewässern auf das Schiff geschossen, sagte er bei einer Pressekonferenz. Hegseth zufolge war es der erste Angriff dieser Art seit dem Zweiten Weltkrieg. Unklar war zunächst, um welches Schiff es sich genau handelte.
4. März, 14.05 Uhr: Paralleler Angriff auf Tel Aviv aus Iran und Libanon
Der Großraum Tel Aviv ist parallel mit Raketen aus dem Iran und aus dem Libanon angegriffen worden. Dies bestätigte ein israelischer Armeesprecher.
Es seien eine Rakete aus dem Iran und mehrere von der libanesischen Hisbollah-Miliz abgefeuert worden. Das Militär sei dabei, diese abzufangen. Ein Einwohner der Stadt Tel Aviv berichtete von massiven Explosionsgeräuschen. Die Polizei teilte mit, es seien in mehreren Gebieten in Tel Aviv Raketentrümmer niedergegangen.
Der staatliche iranische Rundfunk berichtete von einer neuen Welle von Raketen aus dem Iran in Richtung der "besetzten Gebiete" (Israel).
4. März, 13 Uhr: Laut Stiftung mehr als 1000 Todesopfer im Iran
Im Iran sind bei den israelisch-amerikanischen Angriffen mindestens 1045 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien sowohl Zivilisten als auch Militärangehörige, berichteten iranische Medien übereinstimmend unter Berufung auf die staatliche Stiftung für Märtyrer und Veteranen.
Bei der Organisation handelt es sich um eine staatlich finanzierte Stiftung, die seit ihrer Gründung Familien von im Krieg getöteten Menschen sowie Kriegsversehrten finanzielle und institutionelle Unterstützung gewährt. Sie veröffentlicht in Kriegszeiten auch Daten über Opfer.
4. März, 12.47 Uhr: Iranisches Kriegsschiff - 101 Crewmitglieder vor Sri Lanka vermisst
Mindestens 101 Besatzungsmitglieder eines gesunkenen iranischen Kriegsschiffs werden nach Medienberichten im Indischen Ozean vor der Küste Sri Lankas vermisst.
Auf der Fregatte "IRIS Dena" seien zudem 78 Menschen verletzt worden, berichtete die sri-lankischen Zeitung "Daily Mirror" unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.
Verletzte Besatzungsmitglieder seien inzwischen von der sri-lankischen Marine und Luftwaffe gerettet worden. Auf dem Schiff habe sich eine Explosion ereignet, bevor es gesunken sei. Die sri-lankischen Behörden hätten jedoch zunächst nichts über die Ursache der Explosion gesagt.
4. März, 12.34 Uhr: Irak - Drohnenangriff auf US-Militärstützpunkt in Bagdad
Der Krieg mit dem Iran wirkt sich weiterhin auf den benachbarten Irak aus.
Am US-Militärstützpunkt in Nähe des Flughafens der Hauptstadt Bagdad schlug heute eine Drohne ein, wie örtliche Medien unter Berufung auf Sicherheitskreise berichteten. Schäden habe es nicht gegeben. Eine mit Teheran verbündete Miliz beanspruchte heute auch einen Drohnenangriff auf eine US-Basis in Erbil in der Kurdenregion für sich. Zudem habe sie in Erbil ein Hotel angegriffen, in dem US-Soldaten untergebracht seien.
Der Irak teilt sich eine 1500 Kilometer lange Grenze mit dem Iran. Teheran hat großen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Einfluss auf das Nachbarland unter anderem durch die mächtigen, Iran-treuen Milizen dort. Teile der schiitischen Gemeinde im Irak fürchten, dass bei einer Schwächung des Irans auch ihr eigener politischen Einfluss im Irak schwinden könnte. Einige Beobachter fürchten neue Unruhen im Irak durch die Entwicklungen im Nachbarland.
4. März, 11.50 Uhr: Saudi-Arabien fängt Marschflugkörper ab
Der Iran hat seine Angriffe in den Golfstaaten am fünften Tag des Nahostkriegs fortgesetzt. Saudi-Arabien fing zwei mutmaßlich iranische Marschflugkörper sowie zehn Drohnen ab. Das teilte das saudische Verteidigungsministerium mit.
Die Marschflugkörper wurden in der Region al-Chardsch südöstlich der Hauptstadt Riad abgeschossen, wo sich ein wichtiger US-Luftwaffenstützpunkt befindet. Die Basis wurde in den vergangenen Tagen bereits mehrfach mit Drohnen angegriffen.
Zudem kam es erneut zu einem Angriff bei der Ölraffinerie Ras Tanura des staatlichen Ölkonzerns Aramco. Schäden habe es nicht gegeben, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Aramco-Anlagen sind sehr sensible Ziele. Angriffe hier können sich direkt auf Preise an den Energiemärkten auswirken.
Die Regierung des Nachbarlands Katar teilte mit, Iran habe den wichtigen US-Militärstützpunkt al-Udaid mit ballistischen Raketen angegriffen. Eine Rakete sei an der Basis eingeschlagen, es habe aber keine Opfer gegeben, hieß es aus dem katarischen Verteidigungsministerium. Eine zweite Rakete sei abgefangen worden.
4. März, 11.02 Uhr: Israel startet Angriffswelle im Iran - Raketen auf Tel Aviv
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle im Iran gestartet. Es handele sich um Angriffe auf Ziele der iranischen Führung in Teheran, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Nach israelischen Angaben war es die bisher zehnte Angriffswelle seit Kriegsbeginn am Samstag.
Die israelische Armee teilte zudem mit, ein israelischer Kampfjet des Typs F-35 (Adir) habe ein iranisches Trainingsflugzeug des Typs Jak-130 im Himmel über Teheran abgeschossen. Dies sei der erste Vorfall dieser Art.
Auch in Israel dauerten derweil iranische Raketenangriffe an. In der Nacht und am Morgen heulten im Großraum Tel Aviv erneut die Warnsirenen. Vor wenigen Stunden sei eine 17. Welle mit mehr als 40 Raketen auf israelisch-amerikanische Ziele gefeuert worden, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk veröffentlichten Erklärung der Revolutionsgarden.
4. März, 7.46 Uhr: China appelliert an USA und kritisiert Vorgehen im Iran
Wenige Wochen vor einem möglichen China-Besuch von US-Präsident Donald Trump hat Peking an stabile Beziehungen zu Washington appelliert.
"China ist bereit, mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, um die Kommunikation auf allen Ebenen und über alle Kanäle zu stärken und einen größeren Raum für Zusammenarbeit beider Seiten zu schaffen", sagte der Sprecher des Nationalen Volkskongresses, Lou Qinjian, in Peking einen Tag vor Eröffnung der jährlichen Tagung des nicht frei gewählten Parlaments.
Zugleich sagte Lou, China habe seine Grundsätze und werde seine Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen verteidigen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump stünden in regelmäßigem Kontakt. Die "Diplomatie der Staatsoberhäupter" spiele eine unerlässliche Rolle für die Beziehungen zwischen den USA und China.
4. März, 7 Uhr: Libanon meldet mindestens elf Tote bei israelischen Angriffen
Im Zuge des Iran-Krieges hat Israel weitere Ziele der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen.
Bei den Angriffen wurden in der Nacht zum Mittwoch nach libanesischen Angaben mindestens elf Menschen getötet, die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete vier weitere Tote bei einem Angriff im Ostlibanon. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten derweil, sie hätten die "vollständige Kontrolle" über die Straße von Hormus. Die US-Armee gab bekannt, bislang fast 2000 Ziele im Iran getroffen zu haben.
Dem libanesischen Gesundheitsministerium zufolge griff die israelische Armee die zwei Dörfer Aramoun und Saadijat südlich der libanesischen Hauptstadt Beirut an und tötete dabei sechs Menschen. Acht weitere Menschen seien verletzt worden. NNA meldete zudem einen israelischen Angriff auf ein vierstöckiges Gebäude in einem Wohnviertel in der Stadt Baalbek im Osten des Landes.
Dabei seien fünf Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerten an. Drei Menschen würden noch vermisst.
4. März, 6.47 Uhr: Herabfallende Trümmer in Kuwait töten elfjähriges Mädchen
In Kuwait ist ein elf Jahre altes Mädchen von herabfallenden Trümmern tödlich verletzt worden. Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos: Sie wurde wenig später in einem Krankenhaus in Kuwait-Stadt für tot erklärt, wie das Gesundheitsministerium auf der Plattform X mitteilte.
Die Behörde machte keine genauen Angaben zur Art der Trümmer, die das Mädchen getroffen hatten. Zuletzt kam es aber aufgrund des Abschusses iranischer Drohnen und Raketen durch die Luftabwehr zu mehreren Zwischenfällen mit herabfallenden Trümmern.
4. März, 5 Uhr: Israel greift weitere Militäranlagen im Iran an
Die israelischen Streitkräfte haben erneut Militäranlagen im Iran unter Beschuss genommen.
Die "breit angelegte Angriffswelle" habe unter anderem Abschussrampen und Luftabwehrsystemen gegolten, teilte das israelische Militär mit. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete von Explosionen in der Hauptstadt Teheran.
Der Iran feuerte seinerseits Raketen auf Israel ab, wie die israelischen Streitkräfte mitteilten. Sie wurden erfolgreich abgefangen, wie die Zeitung "Times of Israel" berichtete. Verletzt wurde demnach niemand.
4. März, 3 Uhr: Dubai-Rückkehrer - "Wussten nicht, ob wir wieder rauskommen"
Tränen, lange Umarmungen und erleichterte Gesichter: Nach der sicheren Ankunft am Münchner Flughafen mit der Maschine aus Dubai konnten etliche Reisende aufatmen. "Wir wussten nicht, ob wir wieder rauskommen", erzählte eine junge Frau am Abend unter Tränen.
Sie saß auf einem Kreuzfahrtschiff fest, als die iranischen Angriffe auf die Golfstaaten begannen, mit denen die amerikanisch-israelischen Attacken auf den Iran beantwortet wurden.
Eine Sondermaschine der Fluggesellschaft Emirates aus Dubai mit deutschen Urlaubern an Bord war am späten Abend in München gelandet. Der Flug "EK 8051" kam nach Angaben des Münchner Flughafens gegen 21.20 Uhr an.
An Bord waren nach Angaben eines Sprechers des Reisekonzerns Tui unter anderem rund 200 Tui-Gäste.
4. März, 1 Uhr: Angebliche Spione der Revolutionsgarden in Katar gefasst
In Katar haben die Sicherheitsbehörden zehn angebliche Spione der iranischen Revolutionsgarde festgenommen.
Sieben von ihnen hätten den Auftrag gehabt, Informationen über die militärische Infrastruktur des Golfstaats zu sammeln, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur QNA. Drei weitere sollten demnach Sabotageakte verüben und waren im Umgang mit Drohnen geschult. Sie hätten ihre Verbindung zu den Revolutionsgarden eingeräumt - der Elitestreitmacht des Irans.
3. März, 22.48 Uhr: Viele offene Fragen zur Zukunft des Irans nach Krieg
Bundeskanzler Friedrich Merz vermisst nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump Antworten darauf, wie es nach dem Krieg im Iran weitergehen soll.
Viele Fragen seien nach einem "sehr offenen" Gespräch im Weißen Haus offen geblieben, sagte der CDU-Politiker im ZDF-"heute-journal": "Was ist eigentlich eure Strategie für den Tag danach? Gibt es eine Vorstellung davon, wie dieses Land danach regiert wird?" Merz habe eine "relativ große Unsicherheit" bemerkt.
3. März, 22.12 Uhr: Urlauber in Deutschland angekommen
Eine Sondermaschine der Fluggesellschaft Emirates mit deutschen Urlaubern an Bord ist von Dubai aus in Richtung München gelandet.
Der Flug "EK 8051" ist gegen 21.34 Uhr in München mit den betroffenen Passagieren unversehrt eingetroffen, wie auf der Website der Fluggesellschaft Emirates nachzulesen ist.
3. März, 21.54 Uhr: Trump verspricht Schutz für Schiffe in der Straße von Hormus
US-Präsident Donald Trump will den vom Iran bedrohten Schiffsverkehr in der Straße von Hormus absichern - auch mit der eigenen Marine.
"Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.
Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen.
3. März, 21.39 Uhr: Alle Verletzten nach Konsulat-Drohnenangriff in Dubai wohlauf
US-Außenminister Marco Rubio bestätigte einen Drohnenangriff in der Nähe des US-Konsulats in Dubai und erklärte, alle Mitarbeiter seien in Sicherheit.
"Eine Drohne ist leider auf einen Parkplatz neben dem Kanzleigebäude gefallen und hat dort einen Brand ausgelöst. Alle Mitarbeiter sind wohlauf", sagte Rubio Reportern in Washington.
3. März, 21.22 Uhr: "Vorfall mit Drohne" - Brand an US-Konsulat in Dubai
In der emiratischen Metropole Dubai ist nach einem mutmaßlich iranischen Drohnenangriff am US-Konsulat ein Feuer ausgebrochen.
Es habe dort einen "Vorfall mit einer Drohne" gegeben, teilte das Medienbüro der Stadt mit. Die Rettungskräfte hätten sofort reagiert, Verletzte habe es nicht gegeben.
Die US-Botschaft im Land hatte zuvor bereits dazu aufgerufen, wegen der Gefährdung keineswegs zur Botschaft oder dem Konsulat zu kommen.
3. März, 21.17 Uhr: Luftangriff trifft die irakisch-kurdische Stadt Sulaimaniyya
Ein Luftangriff traf Sulaimaniyya im irakischen Kurdistan, die zweitgrößte Stadt der autonomen nördlichen Region, wie ein AFP-Korrespondent berichtete.
Der Angriff – entweder durch eine Drohne oder eine Rakete – erfolgte in der Nähe eines Gebäudes, das zuvor als Büro der Vereinten Nationen in der Stadt gedient hatte.
3. März, 21.07 Uhr: US-Militär setzt B-52-Langstreckenbomber im Iran ein
Bei den Einsätzen im Iran setzt das US-Militär nach eigenen Angaben Langstreckenbomber des Typs B-52 ein.
Diese seien zwischen den ersten 48 und 72 Stunden nach Beginn der Operation "Gewaltiger Zorn" am Samstag gestartet, teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) mit.
B-52-Bomber sind in der Lage, sogenannte Bunkerbrecher-Bomben zu transportieren.
Nach 72 Stunden zählte Centcom mehr als 1.700 Ziele, die die US-Streitkräfte im Iran angegriffen haben.
3. März, 20.57 Uhr: Oman fordert sofortige Waffenruhe im Iran-Krieg
Der Oman fordert eine sofortige Waffenruhe im Iran-Krieg und eine "Rückkehr zu verantwortlicher regionaler Diplomatie".
Nach Unterstützung aus "allen vier Ecken der Erde" zu einer Beendigung des Kriegs zwischen dem Iran einerseits und Israel sowie den USA andererseits schließe sich auch der Oman diesen Bemühungen an, teilte Außenminister Badr al-Busaidi mit. "Uns stehen Auswege zur Verfügung. Lasst sie uns nutzen."
3. März, 20.47 Uhr: Israelische Armee greift "versteckte unterirdische" Atomanlage im Iran an
Das israelische Militär gab bekannt, eine unterirdische Atomanlage im Iran angegriffen zu haben, in der Wissenschaftler nach eigenen Angaben "heimlich" an einer Schlüsselkomponente für eine Atomwaffe arbeiteten.
"Der israelische Militärgeheimdienst verfolgte weiterhin die Aktivitäten der Wissenschaftler und lokalisierte ihren neuen Standort an dieser Stelle so, dass ein präziser Angriff auf den geheimen unterirdischen Komplex möglich war", teilte das Militär mit.
3. März, 20.26 Uhr: Frankreich schickt Luftabwehrsysteme und Fregatte nach Zypern
Präsident Emmanuel Macron sagte am Dienstag, Frankreich werde nach einem Drohnenangriff auf einen britischen Stützpunkt auf Zypern zusätzliche Luftverteidigungskräfte und eine französische Fregatte dorthin entsenden.
"Ich habe beschlossen, zusätzliche Luftverteidigungskräfte und die französische Fregatte Languedoc zu entsenden, die heute Abend vor der Küste Zyperns eintreffen wird“, sagte er in einer Fernsehansprache.
3. März, 20.11 Uhr: Selenskyj bietet Golfstaaten Hilfe bei Drohnenabwehr an
Die Ukraine hat ihre Erfahrung bei der Abwehr von Kampfdrohnen iranischer Bauart den von Teheran angegriffenen Staaten des Persischen Golfs angeboten.
"Die ukrainische Expertise beim Schutz vor Schahed-Drohnen ist derzeit die größte in der Welt und eben die Schahed-Drohnen sind die größte Herausforderung dort", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft.
Es sei klar, warum Kiew derart viele Anfragen erhalte, ohne konkret zu werden.
3. März, 19.28 Uhr: Mehrere Geschosse aus dem Libanon auf Israel abgefeuert
Am Abend wurden mehrere Geschosse aus dem Libanon auf Israel abgefeuert, die meisten davon wurden jedoch abgefangen, teilte das Militär mit.
"Mehrere Geschosse, die aus dem Libanon auf israelisches Gebiet eingedrungen sind, wurden identifiziert. Die meisten Geschosse wurden abgefangen, ein weiteres Geschoss stürzte in ein unbebautes Gebiet", hieß es in einer Militärmitteilung.
3. März, 19.21 Uhr: Israel wird die Hisbollah so lange angreifen, bis die Gruppe entwaffnet ist
Der israelische Generalstabschef erklärte, seine Streitkräfte würden die Hisbollah so lange angreifen, bis die vom Iran unterstützte libanesische Gruppe entwaffnet sei.
"Wir sind entschlossen, die von der Hisbollah ausgehende Bedrohung zu beseitigen und werden nicht aufhören, bis diese Organisation entwaffnet ist", wurde Generalleutnant Eyal Zamir in einer Militärerklärung zitiert.
3. März, 19.12 Uhr: Explosionen im irakischen Kurdistan
Am Dienstagabend waren in Erbil, der Hauptstadt der nordirakischen Region Kurdistan, in der sich US-Stützpunkte befinden, laute Knalle zu hören, berichteten Journalisten der AFP.
Die Explosionen waren hauptsächlich in der Nähe des Flughafens von Erbil zu hören, wo Truppen der von den USA geführten Koalition stationiert sind.
Seit Beginn der US-israelischen Kampagne gegen den Iran wurden wiederholt Drohnen über Erbil abgefangen, wo sich auch ein großer US-Konsulatskomplex befindet.
3. März, 18.57 Uhr: Israel kündigt Angriffe auf Hisbollah-Einrichtungen an
Das israelische Militär kündigte an, dass es in Kürze Gebäude in der südlibanesischen Stadt Tyros, Heimat eines UNESCO-Weltkulturerbes, angreifen werde.
Israel erklärte, dass sie die Infrastruktur der Hisbollah ins Visier nehme, und die Bewohner aufforderte, die Stadt zu verlassen.
"Zu Ihrer Sicherheit müssen Sie sofort evakuieren und einen Mindestabstand von 300 Metern einhalten“, schrieb der arabischsprachige Sprecher des Militärs, Avichay Adraee, auf X.
3. März, 18.46 Uhr: Merz appelliert an Spanien
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Spanien zu mehr Verteidigungsausgaben aufgefordert.
Merz sagte, man versuche, Spanien davon zu überzeugen, die in der Nato vereinbarten Vorgaben für Verteidigungsausgaben einzuhalten. Spanien sei das einzige Land, das dies nicht akzeptieren wolle.
"Wir versuchen, sie davon zu überzeugen, dass dies Teil unserer gemeinsamen Sicherheit ist und dass wir uns alle an diese Zahlen halten müssen", sagte Merz.
Es gehe um 3,5 Prozent für das Militär und weitere 1,5 Prozent für die militärische Infrastruktur. Spanien müsse sich daran halten.
3. März, 18.30 Uhr: Merz betont, der Iran-Krieg schade der Wirtschaft
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte positiv über den Krieg der USA und Israels gegen den Iran, hoffte aber auf ein baldiges Ende, da dieser der Weltwirtschaft schade.
"Das schadet natürlich unseren Volkswirtschaften. Das gilt für die Ölpreise und auch für die Benzinpreise. Deshalb hoffen wir alle, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird", sagte Merz Reportern bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus.
3. März, 18.22 Uhr: Trump kündigt an, gesamten Handel mit Spanien wegen NATO und Iran abzubrechen
US-Präsident Donald Trump drohte mit einem Abbruch des Handels mit Spanien, dessen linke Regierung sich weigerte, US-Flugzeugen die Nutzung ihrer Stützpunkte für Angriffe auf den Iran zu gestatten und sich gegen eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben im Rahmen der NATO aussprach.
"Spanien war schrecklich", sagte Trump Reportern bei seinem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz.
"Wir werden den gesamten Handel mit Spanien abbrechen. Wir wollen nichts mehr mit Spanien zu tun haben."
3. März, 18.14 Uhr: Merz betont bei Trump Einigkeit in Iran-Politik
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump Übereinstimmung in der Iran-Politik betont.
"Wir sind uns einig, dass dieses schreckliche Regime in Teheran gestürzt werden muss", sagte Merz in seinem kurzen Eingangsstatement bei seinem zweiten Besuch bei US-Präsident Donald Trump in Washington.
Er freue sich sehr "über die Gelegenheit, in diesen schwierigen Zeiten mit Ihnen zu sprechen". Man werde aber auch "über die Zeit danach sprechen, darüber, was dann geschieht, wenn sie gestürzt sind", ergänzte Merz.
3. März, 18.04 Uhr: EU und Golfstaaten führen am Donnerstag Gespräche über den Nahostkrieg
Die Außenminister der EU und der Golfstaaten werden am Donnerstag per Videokonferenz Gespräche über den Krieg im Nahen Osten führen, teilten Beamte der AFP am Dienstag mit.
Das virtuelle Treffen, das von der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas einberufen wurde, findet vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Gewalt in der Region statt, nachdem die Vereinigten Staaten und Israel den Iran angegriffen hatten.
3. März, 17.58 Uhr: Britische Premierminister kündigt Entsendung von Kriegsschiff und Hubschraubern nach Zypern an
Der britische Premierminister Keir Starmer sagte, Großbritannien entsende "Hubschrauber mit Drohnenabwehrfähigkeiten" und das Kriegsschiff HMS Dragon nach Zypern, während Großbritannien seine „defensiven Operationen“ in der Region fortsetzt.
"Das Vereinigte Königreich setzt sich uneingeschränkt für die Sicherheit Zyperns und des dort stationierten britischen Militärpersonals ein", sagte er auf X.
3. März, 17.45 Uhr: Netanjahu droht Hisbollah mit Intensivierung der Angriffe
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat der libanesischen Hisbollah-Miliz mit einer weiteren Verschärfung der Angriffe gedroht.
"Die Hisbollah hat einen sehr schweren Fehler begangen, als sie uns angegriffen hat", sagte Netanjahu bei einem Besuch eines Luftwaffenstützpunktes.
Die Hisbollah hatte in der Nacht zum Montag als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei Raketen in Richtung Israel abgefeuert.
Daraufhin begann das israelische Militär zahlreiche Ziele im Libanon anzugreifen, vor allem im Süden des Landes und in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut.
3. März, 17.34 Uhr: US-Botschaft im Libanon bleibt bis auf Weiteres geschlossen
Die US-Botschaft in Beirut teilte mit, dass sie bis auf Weiteres geschlossen bleibt, da Israel seine Angriffe auf den Libanon als Vergeltung für die Raketenangriffe der Hisbollah fortsetzt.
"Aufgrund der anhaltenden regionalen Spannungen bleibt die US-Botschaft in Beirut bis auf Weiteres geschlossen", erklärte die Botschaft am Dienstag auf X, einen Tag nachdem sie ihre Aufforderung an die Bürger erneuert hatte, den Libanon unverzüglich zu verlassen.
3. März, 17.29 Uhr: EU-Kommission hilft Mitgliedstaaten bei Evakuierungen aus Nahost
Die Europäische Union hat damit begonnen, mehreren Mitgliedstaaten bei der Evakuierung ihrer Bürger aus dem Nahen Osten zu helfen.
Italien, die Slowakei und Österreich hätten den Katastrophenschutzmechanismus der EU aktiviert, teilte die EU-Kommissarin für Krisenmanagement, Hadja Lahbib, der Nachrichtenagentur AFP mit.
Die EU kann so einen Teil der Rückholungsmaßnahmen finanzieren.
3. März, 17.18 Uhr: Merz am Weißen Haus eingetroffen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist am Dienstag zu seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Weißen Haus eingetroffen.
Merz ist der erste europäische Regierungsvertreter, der seit Beginn des Iran-Kriegs am Samstag mit Trump zusammenkommt. Weitere Themen sind Trumps Zollpolitik und die künftige Unterstützung der Ukraine.
3. März, 17.15 Uhr: Iran kündigt an, alle Wirtschaftszentren des Nahen Ostens anzugreifen
Ein General der Islamischen Revolutionsgarde warnte, dass anhaltende Angriffe der USA und Israels Vergeltungsmaßnahmen des Iran gegen "alle Wirtschaftszentren" im Nahen Osten nach sich ziehen würden.
"Wir sagen dem Feind: Wenn er beschließt, unsere wichtigsten Zentren anzugreifen, werden wir alle Wirtschaftszentren in der Region angreifen", sagte Ebrahim Jabbari.
"Wir haben die Straße von Hormus geschlossen. Derzeit liegt der Ölpreis über 80 Dollar und wird bald 200 Dollar erreichen", wurde er von der iranischen Nachrichtenagentur ISNA zitiert.
3. März, 17.07 Uhr: Israel greift Hauptquartier islamistischer Gruppe im Südlibanon an
Israel hat in der südlibanesischen Stadt Sidon ein Hauptquartier der islamistischen Gruppe Jamaa Islamiya, einem Verbündeten von Hamas und Hisbollah, angegriffen, wie staatliche Medien berichteten.
"Der israelische Feind hat vor Kurzem einen Luftangriff auf das Hauptquartier der Jamaa Islamiya in der Küstenstadt durchgeführt", berichteten staatliche Medien.
3. März, 16.58 Uhr: Iran wird nach Khameneis Tod nicht "automatisch" untergehen
Der Tod des iranischen Obersten Führers Ali Khamenei sei "historisch bedeutsam", werde aber nicht "automatisch" zum Zusammenbruch des iranischen Systems führen, sagte die Witwe des letzten Schahs des Landes in einem Interview mit der AFP.
"Der Tod eines Mannes – wie zentral er auch für die Machtstrukturen sein mag – bedeutet nicht automatisch das Ende eines Systems", sagte Farah Pahlavi.
3. März, 16.49 Uhr: Sonderflug aus Nahost in München erwartet
Eine Sondermaschine der Fluggesellschaft Emirates mit deutschen Urlaubern an Bord ist von Dubai aus in Richtung München unterwegs.
Der Flug "EK 8051" ist inzwischen nach Angaben auf der Seite des Flughafens München gestartet und wird dort gegen 20.50 Uhr erwartet.
An Bord sind nach Angaben eines Sprechers des Reisekonzerns Tui unter anderem rund 200 Tui-Gäste. Wie genau die Plätze durch die Airline vergeben wurden, war zunächst nicht bekannt.
3. März, 16.36 Uhr: Zehntausende im Libanon wegen israelischer Angriffe vertrieben
Im Libanon sind wegen der andauernden israelischen Luftangriffe nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) bisher rund 30.000 Menschen in staatlich ausgewiesenen Notunterkünften registriert worden.
Viele weitere Vertriebene hätten die Nacht in ihren Autos, am Straßenrand und in Staus verbracht, teilte ein Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR bei einer Pressekonferenz in Genf mit.
3. März, 16.27 Uhr: Teherans Flughafen Mehrabad Ziel von Angriffen
Einer der beiden iranischen Flughäfen, Mehrabad, der hauptsächlich Inlandsflüge abwickelt, wurde am Dienstag Ziel von Angriffen.
Währenddessen setzten die Vereinigten Staaten und Israel ihre Bombardierungen auf die Islamische Republik weiter fort.
3. März, 16.20 Uhr: Israel meldet Angriffe auf Produktionsstätten für ballistische Raketen im Iran
Das israelische Militär gab bekannt, dass seine Luftwaffe Industrieanlagen "im gesamten Iran" angegriffen habe, die zur Herstellung von Waffen, darunter ballistischen Raketen, genutzt würden.
"Bei den im gesamten Iran durchgeführten Angriffen hat die israelische Armee (IDF) Industrieanlagen ins Visier genommen, die vom iranischen Regime zur Herstellung von Waffen, insbesondere ballistischen Raketen, genutzt werden", hieß es in einer Erklärung des Militärs.
3. März, 16.12 Uhr: Nato-Chef befürwortet Angriffe auf Iran erneut
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die Angriffe Israels und der Vereinigten Staaten auf Iran erneut verteidigt.
"Der Iran steht kurz davor, sich nukleare Fähigkeiten und ballistische Raketen zu beschaffen", sagte Rutte bei einem Besuch in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje.
Das sei nicht nur eine "existenzielle Bedrohung" für Israel, sondern stelle auch eine große Gefahr für Europa dar.
3. März, 15.59 Uhr: Israel weitet Offensive gegen Hisbollah im Libanon aus
Am vierten Tag des Iran-Kriegs hat Israel seine Militäroffensive im Libanon gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz ausgeweitet.
Nach AFP-Informationen rückten israelische Soldaten am Dienstag in Grenzregionen im Südlibanon vor, Verteidigungsminister Israel Katz kündigte die Einrichtung einer Pufferzone zum Schutz von Gemeinden im israelischen Grenzgebiet an.
Die israelische Luftwaffe flog unterdessen weitere Angriffe auf Hisbollah-Hochburgen, nach Armeeangaben wurden seit Montag bereits mehr als 160 Ziele beschossen. Die Hisbollah meldete ihrerseits weitere Angriffe auf Ziele in Israel.
3. März, 15.50 Uhr: Israel berichtet von mehreren Verletzten nach Raketenangriff
Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, dass dieser zwölf Verletzte nach dem jüngsten Raketenangriff aus dem Iran behandle.
"Mediziner und Rettungssanitäter leisten medizinische Versorgung und evakuieren zwölf Verletzte in Krankenhäuser, darunter eine etwa 40-jährige Frau mit mittelschweren Verletzungen durch eine Explosion sowie elf Personen mit leichten Verletzungen durch Schnittwunden durch Glassplitter und Explosionsverletzungen", hieß es in einer Erklärung der MDA.
3. März, 15.35 Uhr: "US-amerikanische und israelische Kämpfer" greifen Zentrum von Teheran an
Die Nachrichtenagentur Tasnim, dass "US-amerikanische und israelische Kämpfer" das Zentrum von Teheran angegriffen hätten.
Tasnim strahlte ein Video aus, das im Zentrum von Teheran – wo sich zahlreiche Regierungsgebäude befinden – aufgenommen wurde und Rauch zeigte, der in den Himmel aufstieg.
"In der Nähe des Enghelab-Platzes wurden erhebliche Schäden an Häusern festgestellt", berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim.
3. März, 15.29 Uhr: Wadephul kündigt ersten Nahost-Rückholflug für Mittwoch an
Die Bundesregierung will ihre Rückholaktion für Kinder, Kranke und Schwangere unter den in Nahost gestrandeten Deutschen an diesem Mittwoch starten.
Ein erster Flug sei nach Maskat geplant, der Hauptstadt des Oman, kündigte Außenminister Johann Wadephul (CDU) im Sender Welt TV an.
3. März, 15.17 Uhr: Gebäude des iranischen Expertenrats bei Angriff getroffen
Bei neuen US-israelischen Luftangriffen ist nach Angaben iranischer Medien das Gebäude des Expertenrats getroffen worden, der einen Nachfolger des getöteten obersten Führers Ayatollah Ali Chamenei wählen soll.
Die "amerikanisch-zionistischen Verbrecher" hätten das Expertenrats-Gebäude in der südlich von Teheran gelegenen Stadt Ghom angegriffen, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim.
3. März, 15.03 Uhr: Israelische Armee hat mit großangelegten Angriffen in Teheran begonnen
Die israelische Luftwaffe hat am Dienstag eine neue Angriffswelle in Teheran gestartet, wie das Militär mitteilte. Dies markiert den vierten Tag ihrer Kampagne gegen die Islamische Republik.
"Das Militär hat eine neunte Angriffswelle in Teheran gestartet. Die Luftwaffe hat nun eine großangelegte Angriffswelle gegen die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes in Teheran begonnen", hieß es in einer Erklärung des Militärs.
3. März, 15.00 Uhr: Chinas Außenminister lehnt Angriffe auf den Iran ab
Chinas Außenminister Wang Yi teilte seinem israelischen Amtskollegen am Dienstag in einem Telefonat mit, dass Peking Militärschläge gegen den Iran ablehne, wie staatliche Medien berichteten.
"China lehnt jegliche Militärschläge Israels und der Vereinigten Staaten gegen den Iran ab", sagte Wang laut der Nachrichtenagentur Xinhua gegenüber Gideon Saar.
"Gewalt kann Probleme nicht wirklich lösen – stattdessen bringt sie nur neue Probleme und schwerwiegende Nachwirkungen mit sich."
3. März, 14.49 Uhr: Israelische Rettungskräfte berichten von sieben Verletzten nach neuem iranischen Raketenbeschuss
Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, dass er sieben Verletzte nach dem jüngsten Raketenangriff aus dem Iran behandle.
"An drei Orten in Zentralisrael leisten Sanitäter und Rettungssanitäter der MDA medizinische Versorgung für sieben Verletzte, darunter: eine Frau um die 40 Jahre mit mittelschweren Verletzungen durch eine Explosion sowie sechs weitere Verletzte mit leichten Verletzungen durch Glassplitter und Explosionsverletzungen", hieß es in einer Erklärung der MDA.
Die israelische Polizei teilte mit, dass Beamte an mehreren Orten in den zentralen Bezirken und in Tel Aviv im Einsatz seien.
3. März, 14.38 Uhr: Katar macht deutlich, dass "rote Linien" überschritten wurde
Die katarische Regierung sieht wegen der andauernden iranischen Angriffe auf Ziele in der Golfregion "rote Linien" überschritten.
Es bestehe kein Kontakt zum Iran, sagte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Madschid al-Ansari, in der Hauptstadt Doha. Katar sei darauf fokussiert, sein Territorium und seine Bürger zu schützen.
3. März, 14.30 Uhr: Trump sagt, es sei "zu spät" für Iran, Gespräche aufzunehmen
US-Präsident Donald Trump sagte am Dienstag, es sei zu spät für Gespräche mit dem Iran, auch wenn Teheran diese wünsche.
"Ihre Luftverteidigung, Luftwaffe, Marine und Führung sind ausgeschaltet. Sie wollen reden. Ich sagte: ‚Zu spät!", schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social, zwei Tage nachdem er inmitten der gemeinsamen israelisch-amerikanischen Bombardierung des Irans seine Zustimmung zu Gesprächen erklärt hatte.
3. März, 14.20 Uhr: US-Botschaft warnt vor unmittelbar bevorstehendem Angriff im Osten Saudi-Arabiens
Die US-Botschaft in Riad warnte am Dienstag vor einem unmittelbar bevorstehenden Anschlag in der ostsaudischen Stadt Dhahran, wo sich ein Großteil der Energieanlagen des Königreichs entlang der Golfküste befindet.
"Über Dhahran besteht die Gefahr unmittelbar bevorstehender Raketen- und Drohnenangriffe", schrieb die Botschaft auf ihrem offiziellen X-Account.
3. März, 14.10 Uhr: Israel ruft Länder zum Abbruch der Beziehungen mit dem Iran auf
Außenminister Gideon Saar forderte bei einem virtuellen Treffen mit rund 60 in Israel stationierten Gesandten andere Staaten dazu auf, ihre Beziehungen zum Iran abzubrechen, während Israel seine Militärkampagne gegen die Islamische Republik fortsetzt.
"Der Außenminister sagte den Botschaftern, dass die Länder weltweit nach den Angriffen des iranischen Regimes auf alle seine Nachbarn und nach dem Massaker an der eigenen Bevölkerung ihre Beziehungen zu ihm abbrechen müssen", hieß es in einer Erklärung aus Saars Büro. Es wurde jedoch nicht präzisiert, ob die Herkunftsländer der 60 Gesandten überhaupt Beziehungen zum Iran führen.
3. März, 14 Uhr: Hisbollah meldet Angriff auf israelische Militäranlage
Die Hisbollah erklärte, sie habe bei ihrem vierten Angriff an diesem Tag eine militärische Einrichtung in Israel ins Visier genommen, während Israel seine Angriffe auf den Libanon fortsetzte - darunter auch auf die Hauptstadt Beirut.
In einer Mitteilung teilte die Gruppe mit, sie habe das Gelände "Maayan Baruch" im Norden Israels mit Raketen angegriffen "als Reaktion auf die kriminelle israelische Aggression, die Dutzende libanesische Städte und Ortschaften getroffen hat, darunter die südlichen Vororte Beiruts".
Die jüngste Runde der Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel begann am frühen Montag, als die Hisbollah Raketen in Richtung Israel abfeuerte - als Vergeltung für die Tötung des iranischen obersten Führers Ali Khamenei bei US-israelischen Angriffen am Samstag.
3. März, 13.56 Uhr: USA ziehen Botschaftspersonal aus sechs Staaten im Nahen Osten ab
Angesichts des Iran-Kriegs ziehen die USA den Großteil ihres Botschaftspersonals aus sechs Staaten im Nahen Osten ab. Betroffen seien "nicht für Notfälle zuständige Mitarbeiter der US-Regierung" in Bahrain, dem Irak, Jordanien, Katar, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten, erklärte das US-Außenministerium am Dienstag. Die Ausreise der Betroffenen sei per Änderung der Sicherheitshinweise beschlossen worden.
Die Aufforderung für den Irak begründete das Außenministerium mit "Sicherheitsbedenken", zu den anderen fünf Staaten hieß es, es bestehe eine "anhaltende Bedrohung durch Drohnen- und Raketenangriffe aus dem Iran".
Am Dienstag war die US-Botschaft in Saudi-Arabien mit Drohnen attackiert worden. Die US-Botschaft des Golfstaates Kuwait wurde derweil "bis auf Weiteres" geschlossen, nachdem sie am Montag bei einem Drohnenangriff direkt getroffen worden war.
3. März, 13.54 Uhr: Iran stoppt wegen Kriegs mit Israel und den USA Lebensmittelexporte
Der Iran hat angesichts des Kriegs mit Israel und den USA sämtliche Lebensmittelexporte gestoppt. Die Ausfuhr "aller Lebensmittel und Agrarprodukte" werde "bis auf Weiteres verboten", meldete die Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag unter Berufung auf eine Regierungserklärung.
Die Regierung habe die Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern zur Priorität erklärt, hieß es weiter. Der Iran hatte am Samstag einen staatlichen Notfallplan aktiviert, nachdem die USA und Israel am Samstag massive Luftangriffe auf den Iran begonnen hatten.
3. März, 13.52 Uhr: Wohl heute Abend wieder Flüge von Berlin nach Nahost
Heute Abend heben nach aktuellem Stand wieder erste Maschinen vom Flughafen Berlin-Brandenburg Richtung Naher Osten ab.
"Heute Abend stehen zwei Flüge noch im Flugplan als planmäßig drin", sagte ein BER-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dabei handelt es sich um je einen Flieger nach Dschidda in Saudi-Arabien (21.05 Uhr) und Doha in Katar (21.40 Uhr). "Aktuell sieht es noch so aus, dass sie stattfinden können. Die Airlines planen hier aber sehr kurzfristig und die Sicherheitslage ist sehr volatil", sagte der Flughafensprecher.
3. März, 13.44 Uhr: Erstes Flugzeug in Frankfurt gelandet
Ein erstes Flugzeug der emiratischen Airline Emirates aus Dubai ist nach den zahlreichen Flugausfällen wegen des Iran-Krieges in Frankfurt am Main gelandet. Der Linienflug landete um kurz nach 13.30 Uhr.
Auch auf einer Anzeigetafel im Ankunftsbereich des Flughafens wurde die Landung angezeigt. Die Airline äußerte sich zunächst nicht dazu, wie viele Passagiere an Bord waren.
Wegen der Eskalation des Nahost-Konflikts seit dem Wochenende sitzen derzeit noch Zehntausende Menschen fest, die im Nahen Osten Urlaub machen oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten. Viele Staaten haben ihren Luftraum geschlossen, Kreuzfahrtschiffe liegen in Häfen fest.
3. März, 13.35 Uhr: Israelische Armee meldet Angriff auf hochrangigen iranischen Kommandeur in Teheran
Die israelischen Streitkräfte teilten mit, dass sie am Dienstag einen hochrangigen iranischen Kommandeur in Teheran getroffen hätten, am vierten Tag des Krieges, der mit US- und israelischen Angriffen begonnen hatte.
"Vor Kurzem hat die (israelische Armee) einen ranghohen Kommandeur des iranischen Terrorregimes in Teheran angegriffen", hieß es in einer Erklärung des Militärs. Weitere Details wurden nicht genannt.
3. März, 13.25 Uhr: "Ära der Geduld" ist laut Hisbollah vorbei
Die Hisbollah im Libanon hat Israel mit einem erneuten offenen Krieg gedroht. Die "Ära der Geduld ist vorbei", sagte der hochrangige Hisbollah-Funktionär Mahmud Komati in einer Mitteilung der Organisation.
Lange Zeit habe sich die Hisbollah zurückgehalten. Doch der Staat sei nicht in der Lage, das Land vor den anhaltenden israelischen Angriffen zu schützen.
"Wir können die Tötung unserer Bürger und die Zerstörung unserer Häuser nicht länger dulden", sagte Komati. Wenn Israel eine Konfrontation suche, "dann soll es ein offener Krieg sein".
Die Hisbollah hatte in der Nacht zum Montag als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei Raketen in Richtung Israel abgefeuert.
3. März, 13.20 Uhr: Bundesregierung bestellt iranischen Botschafter ein
Das Auswärtige Amt hat angesichts der iranischen Angriffe auf Israel und andere Staaten der Region den iranischen Botschafter einbestellt.
"Wir haben das iranische Regime unmissverständlich dazu aufgefordert, seine rücksichtslosen Angriffe auf Staaten der Region unverzüglich einzustellen", teilte das deutsche Außenministerium in Berlin auf X mit.
"Wir verurteilen die willkürlichen und unverhältnismäßigen Raketen- und Drohnenangriffe des iranischen Regimes, auch auf zivile Ziele", kritisierte das Auswärtige Amt weiter. "Die Angriffe bedrohen unsere Verbündeten, unser Militärpersonal und unsere Staatsangehörigen in der Region." Die förmliche Einbestellung eines Botschafters gilt als scharfes diplomatisches Mittel, mit dem die Regierung des Gastlandes eine deutliche Verstimmung signalisiert.
3. März, 13.18 Uhr: Putin spricht mit Orban über Iran-Krieg
Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben aus dem Kreml in einem Telefonat mit Ungarns Regierungschef Viktor Orban über den Krieg im Nahen Osten gesprochen.
"Erörtert wurde die drastisch zugespitzte Lage um den Iran und die gesamte Nahost-Region, darunter auch die möglichen Folgen für den Zustand des globalen Energiemarkts", heißt es in einer Mitteilung des Kreml-Pressedienstes.
Putin hat demnach die Position Ungarns als ausgewogen und unabhängig gelobt. Der Kremlchef betonte, dass Budapest sich prinzipiell für eine diplomatische Lösung des Konflikts einsetze. Orban gilt innerhalb der EU als der Staatschef mit den besten Beziehungen zum Kreml, wo er zuletzt im November 2025 zu Gast war - trotz westlicher Sanktionen gegen Moskau wegen des Ukraine-Kriegs.
3, März, 13.15 Uhr: Menschenrechtler besorgt um Gefangene im Iran
Angesichts der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran zeigen sich Menschenrechtler zunehmend besorgt über das Schicksal der Häftlinge im Land.
Die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) mit Sitz in Oslo warnte vor schlechten Haftbedingungen, staatlichen Repressionen und Gefahren durch den Krieg.
In den ersten beiden Monaten des Jahres seien mindestens 141 Menschen im Iran hingerichtet worden, berichtete die Organisation. Die Gefahr sei groß, dass weitere Todesstrafen vollstreckt würden, insbesondere mit Blick auf die Repressionen gegen die jüngsten Massenproteste. Besonders schlecht sei die Lage im berüchtigten Ewin-Gefängnis in der Hauptstadt Teheran. Einige Familien hätten keinen Kontakt zu ihren Angehörigen, berichtete IHRNGO.
Ihr Direktor, Mahmood Amiry-Moghaddam, bezeichnete die Gefangenen und insbesondere Menschen, die im Zuge der Massenproteste inhaftiert wurden, als die "verletzlichsten und schutzlosesten Opfern dieser Situation". Sie seien nicht nur der Gefahr von Bombardierungen ausgesetzt, sondern sähen sich zugleich der Gefahr überstürzter Hinrichtungen im Schatten des Krieges gegenüber.
3. März, 13.12 Uhr: Iran verbietet Export von Lebensmitteln
Angesichts des Kriegs hat der Iran sämtliche Lebensmittelexporte verboten.
Einem Regierungsbeschluss zufolge sei auch die Ausfuhr von Agrarprodukten bis auf weiteres untersagt worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Die Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern sei zur Priorität erklärt worden.
3. März, 13.08 Uhr: Israel greift erneut südliche Vororte von Beirut an
Israel hat am Dienstag erneut Luftangriffe auf als Hisbollah-Hochburgen geltende Vororte im Süden von Beirut geflogen.
Wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur Ani berichtete, erfolgten die Attacken ohne vorherige Evakuierungsaufforderung und verursachten "erhebliche Schäden an Gebäuden". Die israelische Armee erklärte, sie habe "mehrere Terrorziele der Hisbollah" ins Visier genommen.
3. März, 13 Uhr: Sonderflug aus Nahost in München erwartet
Eine Sondermaschine der Fluggesellschaft Emirates aus Dubai soll heute Abend am Münchner Flughafen ankommen.
Der Flug "EK 8051" soll gegen 19.30 Uhr in München landen, wie ein Flughafensprecher auf Anfrage mitteilte. An Bord sind nach Angaben eines Sprechers des Reisekonzerns Tui voraussichtlich rund 200 Tui-Gäste. Unter anderem rund 5000 Gäste des Reiseveranstalters, die auf zwei Kreuzfahrtschiffen unterwegs waren, sitzen derzeit in der Golfregion fest.
3. März, 12.55 Uhr: Iranische Revolutionsgarden drohen USA und Israel mit Vergeltung - "Tor zur Hölle"
Am vierten Tag des US-israelischen Krieges gegen den Iran haben die iranischen Revolutionsgarden massive Vergeltungsschlägen angekündigt.
"Der Feind muss mit anhaltenden Vergeltungsschlägen rechnen; das Tor zur Hölle wird sich für die USA und Israel weiter und weiter öffnen", sagte Gardensprecher Ali Mohammad Naini am Dienstag im staatlichen Fernsehen.
Die iranischen Streitkräfte gaben derweil neue Drohnenangriffe auf Israel und einen US-Militärstützpunkt in Katar bekannt. Die Armee habe "Militärgebiete des zionistischen Regimes" sowie die "Stützpunkte der US-Streitkräfte in Al-Udeid" mit "zerstörerischen Kampfdrohnen" angegriffen, berichtete die Tageszeitung "Schargh" unter Berufung auf die Armee. In Katar befindet sich mit Al-Udeid der größte US-Militärstützpunkt in der Region.
3. März, 12.54 Uhr: Angriffe auf Flughafen von Katars Hauptstadt Doha abgewehrt
In Katar sind am vierten Tag des Iran-Krieges Angriffe auf den internationalen Flughafen von Doha abgewehrt worden.
Ein Sprecher des katarischen Außenministeriums sprach am Dienstag vor Journalisten von "mehreren Angriffsversuchen" auf den Flughafen Hamad International. Alle seien vereitelt worden.
Der Sprecher fügte an, dass Katar seit Beginn der Angriffe auf sein Land nicht mehr im Kontakt mit dem Iran stehe. Das Golfemirat hatte sich am Wochenende einer Erklärung mehrerer Golfstaaten angeschlossen, in denen sie die Angriffe des Iran als "verräterisch" bezeichnet und sich eine Antwort auf die "Aggression" vorbehalten hatten.
3. März, 12.51 Uhr: Mehrere Explosionen über Jerusalem - Offenbar abgefangene Raketen aus dem Iran
Die Einwohner von Jerusalem sind am Dienstag von mehreren Explosionen aufgeschreckt worden. Wie Journalisten berichteten, war eine regelrechte Serie von Explosionen zu hören. Offenbar handelte es sich um einen iranischen Raketenangriff, der von Israels Luftabwehr abgefangen wurde.
Die israelische Armee erklärte, es seien "Raketen vom Iran aus Richtung des Territoriums des Staates Israel abgefeuert" worden. "Unsere Verteidigungssysteme sind dabei, die Bedrohung zu bekämpfen."
3. März, 12.48 Uhr: Wichtiger Übergang nach Gaza laut Israel wieder für Hilfslieferungen offen
Israel hat einen wichtigen Grenzübergang in den Gazastreifen nach einer Sperrung wegen der gemeinsam mit den USA ausgeführten Angriffe auf den Iran wieder für die Einfuhr von Hilfsgütern geöffnet.
Das bestätigte ein Sprecher der zuständigen israelischen Cogat-Behörde auf Anfrage. Cogat hatte die Wiedereröffnung des Übergangs Kerem Schalom bereits am späten Montagabend angekündigt.
Israel hatte am Samstag über die Schließung der Übergänge informiert und dies mit Blick auf den Krieg mit dem Iran als "notwendige Sicherheitsmaßnahme" bezeichnet. Laut einem Sprecher der Armee handelte es sich um eine vorübergehende Maßnahme in den ersten Kriegstagen, da zunächst nicht klar gewesen sei, ob und wie die mit dem Iran verbündeten Terrororganisationen im Gazastreifen in den Krieg eingreifen würden.
Es sei nun ein "an die aktuelle Sicherheitslage angepasster Mechanismus" entwickelt worden, um einen sicheren Betrieb des Übergangs zu ermöglichen, teilte die Cogat-Behörde mit. Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Auch wie viele Hilfsgüter im Tagesverlauf in den Gazastreifen kommen sollen, blieb unklar.
3. März, 11.48 Uhr: Israelische Armee kündigt Schaffung einer "Pufferzone" im Libanon an
Die israelische Armee hat am Dienstag die Schaffung einer "Pufferzone" im Libanon angekündigt.
Zuvor hatte die Armee bereits ihre Truppen entlang der Grenze zum Nachbarland verstärkt. Der US-israelische Krieg gegen den Iran hat auch den Konflikt zwischen Israel und der pro-iranischen Miliz Hisbollah im Libanon wieder eskalieren lassen.
3. März, 11.46 Uhr: Dax wegen Iran-Krieg wieder im Minus
Die andauernden Kampfhandlungen im Nahen Osten haben die weltweiten Börsen auch am Dienstag belastet. Auf Kursverluste an den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten folgten neuerliche Einbußen an Europas Märkten im frühen Handel.
Und auch für die Wall Street und die Nasdaq-Börse werden bereits wieder fallende Kurse prognostiziert. Steigende Öl- und Erdgaspreise nähren dabei Konjunktur- und Inflationsängste. Vieles hängt nun von der Dauer des Krieges ab.
Der Dax fiel um 1,8 Prozent und lag mit 24.204 Punkten auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte Dezember 2025. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab um 1,2 Prozent auf 30.493 Zähler nach, vermied aber ein Abrutschen unter die Marke von 30.000 Punkten. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,6 Prozent.
3. März, 11.05 Uhr: Präsidialamt und Gebäude von Sicherheitsrat in Teheran laut der israelischen Armee getroffen
Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge bei Luftangriffen im Rahmen des US-israelischen Krieges gegen den Iran das Präsidialamt sowie das Gebäude des Nationalen Sicherheitsrats in Teheran getroffen.
In der Nacht zum Dienstag habe die israelische Luftwaffe "Einrichtungen des Führungskomplexes des iranischen Terrorregimes angegriffen und zerstört" und dabei das "Präsidialamt sowie das Gebäude des Nationalen Sicherheitsrats" bombardiert, erklärte die Armee.
Bei dem Angriff auf das Präsidialamt sowie das Gebäude unter Leitung von Sicherheitsratschef Ali Laridschani sei "zahlreiche Munition" abgefeuert worden, fügte die israelische Armee hinzu.
3. März, 10.59 Uhr: Neue Schäden laut der Internationale Atomenergie-Organisation an Gebäuden iranischer Atomanlage
Inmitten der Angriffe Israels und der USA gegen den Iran hat die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) neue Schäden an Eingangsgebäuden der unterirdischen Urananreicherungsanlage in Natans bestätigt.
Die Organisation geht nicht davon aus, dass Radioaktivität freigesetzt und die Anlage weiter beschädigt worden ist, wie sie mitteilte.
Israel und die Vereinigten Staaten hatten bereits im vergangenen Sommer Einrichtungen des iranischen Atomprogramms bombardiert und schwer beschädigt - darunter auch Natans, wo die Anlage zur Anreicherung von Uran steht. Die Technologie kann zur Herstellung von Reaktor-Brennstoff oder auch Atomwaffen genutzt werden - Teheran bestreitet aber, solche Waffen zu entwickeln.
3. März, 10.36 Uhr: Teheran warnt europäische Staaten vor Kriegseintritt
Der Iran warnte am Dienstag europäische Länder davor, sich seinem Konflikt mit Israel und den USA anzuschließen, nachdem Deutschland, Großbritannien und Frankreich erklärt hatten, sie könnten "defensive Maßnahmen" ergreifen, um Irans Raketenabschussfähigkeiten zu zerstören.
"Es wäre ein Akt des Krieges. Jeder solche Akt gegen den Iran würde als Komplizenschaft mit den Aggressoren betrachtet werden. Er würde als ein Akt des Krieges gegen den Iran angesehen werden", sagte Außenministeriumssprecher Esmaeil Baghaei bei einer Pressekonferenz, als er auf die Erklärung angesprochen wurde.
3. März, 10.24 Uhr: Roter Halbmond spricht von fast 800 Toten
Im Iran sind bei den israelisch-amerikanischen Angriffen nach Angaben des örtlichen Roten Halbmonds mindestens 787 Menschen ums Leben gekommen.
Die Hilfsorganisation berichtete auf Telegram von Attacken in 153 Städten. Mehr als 3600 Mitarbeiter der Rettungsdienste seien landesweit im Einsatz. An vielen Orten werden demnach Such- und Bergungsarbeiten fortgesetzt.
Die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw sprach am Montag sogar von mehr als 1500 Todesopfern. Rund 1300 der Toten seien Mitglieder der Streitkräfte, etwa 200 Zivilisten. Die Aktivisten stützen sich bei ihrer Arbeit auf ein Netzwerk von Kontakten im Land.
3. März, 10.18 Uhr: Irans Feuerkraft lässt laut Israels Armee nach
Die iranischen Angriffe auf Israel haben sich israelischen Militärangaben zufolge inzwischen abgeschwächt. "Wir beobachten, dass ihre Feuerkraft nachlässt", sagte Militärsprecher Nadav Schoschani.
"Wir konnten ihre Fähigkeit, Raketen auf uns und die Region abzufeuern, begrenzen." Er räumte allerdings ein, dass dies zum Teil auch damit zusammenhängen könnte, dass die iranische Führung womöglich Waffenbestände für den Fall aufspart, dass der Krieg länger dauern sollte.
Doch wesentlich seien die israelisch-amerikanischen Angriffe: "Wir haben Hunderte ballistischer Raketen zerstört und wir beobachten", sagte Schoschani. Der Iran könne nicht mehr im großen Umfang Raketen abfeuern.
3. März, 10.02 Uhr: Stiller Protest - Irans Fußballerinnen schweigen bei Hymne
Vor ihrer Partie beim Asien Cup haben Irans Fußballerinnen beim Abspielen ihrer Nationalhymne geschwiegen.
Weder die Spielerinnen noch der Trainerstab sang mit, wie auf Bildern zu sehen war. Dass die Iranerinnen das Spiel gegen Südkorea mit 0:3 verloren, rückte angesichts der Eskalation im Nahen Osten in den Hintergrund.
Auch einige Fans auf den Tribünen trugen den Protest mit. Auf Bildern war zu sehen, wie viele Anhänger Flaggen aus der Zeit vor der islamischen Revolution 1979 hochhielten. Im Vergleich zur aktuellen Flagge ist in der Mitte kein rotes Emblem zu sehen, sondern ein goldener Löwe und eine Sonne.
3. März, 9.56 Uhr: Drohnenangriffe treffen Rechenzentren von Amazon-Tochter
Drohnenangriffe im Zuge der militärischen Eskalation im Nahen Osten haben zwei Rechenzentren der Amazon-Tochter AWS (Amazon Web Services) in den Vereinigten Arabischen Emiraten direkt getroffen und beschädigt.
Zudem wurde nach Unternehmensangaben in Bahrain eine Einrichtung durch einen Einschlag in unmittelbarer Nähe beeinträchtigt.
Die Angriffe haben strukturelle Schäden und Unterbrechungen der Stromversorgung verursacht, wie AWS weiter mitteilte. Teils seien Löscharbeiten nötig gewesen, wodurch zusätzliche Wasserschäden entstanden sind. Man arbeite mit lokalen Behörden zusammen und priorisiere die Sicherheit der Mitarbeitenden.
3. März, 9.52 Uhr: Drohnenangriff vor Omans Küste gemeldet
Im Handelshafen von Dukm im Oman ist es erneut zu einem Drohnenangriff gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Oman News Agency unter Berufung auf Sicherheitsquellen berichtete, wurden Treibstofftanks von mehreren Drohnen attackiert.
Verletzt wurde demnach niemand, die Schäden seien begrenzt. Zunächst war unklar, wer für den Angriff verantwortlich war.
Bereits am Sonntag war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Nach Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran am Samstag hat Teheran mehrfach US-Militärstützpunkte in der Region attackiert. Im Oman selbst sind keine US-Stützpunkte. Häfen wie der in Dukm können aber vom US-Militär genutzt werden. Oman ist im Atomstreit zwischen den USA und Iran als Vermittler aufgetreten.
3. März, 9.32 Uhr: Erstes Flugzeug von Dubai unterwegs nach Frankfurt
Ein erstes Flugzeug der emiratischen Airline Emirates ist nach den zahlreichen Flugausfällen wegen des Iran-Krieges nun von Dubai nach Frankfurt am Main unterwegs.
Eine Sprecherin der Fraport, der Betreibergesellschaft des bundesweit größten Flughafens, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen: "Die Emirates ist in der Luft und kommt hier an." Laut der Fraport-Ankunftsseite im Internet wurde die Maschine am frühen Nachmittag in Frankfurt erwartet.
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bieten nach den Stornierungen in den ersten Tagen des Iran-Krieges nun Sonderflüge für gestrandete Passagiere an. Die Fluggesellschaft Emirates erklärte, zunächst Passagiere mit bereits bestehenden Buchungen bevorzugt zu berücksichtigen. Kundinnen und Kunden, die auf einen der eingeschränkt angebotenen Flüge umgebucht worden seien, würden direkt von ihr informiert.
3. März, 9.02 Uhr: Iran-Krieg lässt Ölpreise weiter steigen
Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel weiter zugelegt. Nach einem kräftigen Anstieg am ersten Handelstag nach dem Beginn des Iran-Kriegs legten die Preise zunächst bis zu rund drei Prozent zu, blieben aber unter dem Höchststand aus den ersten Handelsstunden am Montag.
Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich am Dienstag gegen 8 Uhr um drei Prozent oder 2,35 Dollar auf 80,09 Dollar. Steigende Rohölpreise verteuern üblicherweise auch Sprit und Heizöl für Verbraucher in Deutschland.
Am Montag war der Brent-Preis im frühen Handel bis auf 82,37 Dollar geklettert. Im Tagesverlauf bröckelte der Kurs wieder etwas ab - am Tagesende stand aber dennoch ein Plus von mehr als 5 Dollar oder rund sieben Prozent auf 77,74 Dollar auf dem Kurszettel. Beim Öl der US-Sorte WTI sah die Bewegung ähnlich aus. Hier legte der Preis am Dienstag im frühen Handel etwas mehr als zwei Prozent auf knapp 73 Dollar zu.
3. März, 8.49 Uhr: US-Botschaften in Golfstaaten bleiben nach Angriffen geschlossen
Nach weiteren Eskalationen im Iran-Krieg bleibt die US-Botschaft in Kuwait vorerst geschlossen. Alle regulären und auch die dringenden Konsulartermine seien abgesagt worden, teilte die Botschaft auf X mit.
Auch die US-Botschaft in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad bleibt heute geschlossen. Auch hier seien alle Termine abgesagt worden. Menschen in Saudi-Arabien wurden aufgerufen, die Umgebung des Botschaftsgebäudes vorerst zu meiden.
Die Botschaft in Riad war in der Nacht von iranischen Drohnen angegriffen worden. Nach saudischen Angaben sei es zu einem Brand gekommen. Auch an der Botschaft in Kuwait soll es zu einem Brand gekommen sein. Angesichts des Krieges hatte das US-Außenministerium Amerikaner in mehr als einem Dutzend Ländern in der Region bereits dazu aufgerufen, diese sofort zu verlassen.
3. März, 8.25 Uhr: Israels Armee dringt in Süd-Libanon ein
Das israelische Militär erklärte, es habe Soldaten an mehreren Orten im Südlibanon stationiert. In einer Mitteilung bezeichnete es dies als Maßnahme der "Vorwärtsverteidigung" entlang der Grenze.
"Wir haben zusätzliche Soldaten an weiteren Punkten im Grenzgebiet positioniert, um unsere Zivilisten zu schützen und zu verhindern, dass die Hisbollah sie angreift", sagte Militärsprecher Oberstleutnant Nadav Shoshani in einem separaten Briefing vor Journalisten.
"Dies ist keine Bodenoffensive. Es handelt sich um eine taktische Maßnahme, um die Sicherheit unserer Bevölkerung zu gewährleisten", fügte er hinzu.
3. März, 8.19 Uhr: Hisbollah-Miliz meldet Angriffe auf drei israelische Militärstützpunkte
Nach israelischen Luftangriffen auf die libanesische Hauptstadt Beirut hat die pro-iranische Hisbollah-Miliz eigenen Angaben zufolge drei Militärstützpunkte in Israel angegriffen.
"Als Reaktion auf die kriminelle israelische Aggression gegen Dutzende libanesischer Städte und Ortschaften" seien die Luftwaffenstützpunkte Ramat David und Meron im Norden Israels mit Drohnen angegriffen worden, erklärte die Hisbollah am Dienstag. Zudem sei die Militärbasis Nafah auf den von Israel besetzten Golan-Höhen mit Raketen beschossen worden.
Die israelische Armee hatte zuvor zeitgleiche Luftangriffe auf militärische Ziele in Beirut und die iranischen Hauptstadt Teheran gemeldet. Videoaufnahmen zeigten eine große Rauchwolke, die über Beirut aufstieg.
3. März, 7.56 Uhr: Tui plant Rückholung von Urlaubern aus dem Nahen Osten
Der Reisekonzern Tui rechnet mit der Rückholung seiner im Nahen Osten festsitzenden Kunden binnen einiger Tage. Geplant sei, die Urlauber mit Partner-Airlines wie Emirates, Qatar Airways und Etihad nach Deutschland zurückzubringen, sagte Vorstandschef Sebastian Ebel. Eine konkrete Zahl nannte er nicht.
"Wir gehen aktuell davon aus, dass wir die ersten Flüge mit diesen Unternehmen und unseren Gästen heute durchführen können", sagte Ebel. Erste Flüge sollten nach München gehen. Zudem stünden eigene Flugzeuge von Tui Fly bereit. Diese seien "standby, sobald wir die Erlaubnis bekommen, dorthin zu fliegen und Kunden auch möglichst zügig abzuholen".
"Wir sind mit fast 100 Prozent der Gäste über die App in Kontakt", sagte Ebel. Wie schnell die Rückholung abgeschlossen werden könne, hänge von der Sicherheitslage ab. "Das ist heute seriös nicht genau vorherzusagen." Er gehe jedoch davon aus, dass es "etwas ist, was einige Tage dauern wird".
3. März, 7.33 Uhr: Schwere Bombardierung erschüttern Teheran und Vororte
Die iranische Hauptstadt Teheran ist erneut von schweren Bombardierungen erschüttert worden.
Auch am Rand der östlichen Pendlerstadt Pardis schlugen rund ein Dutzend Raketen ein, wie iranische Medien berichteten. In den Hochhäusern der Neubaugebiete zitterten die Fenster, wie Bewohner der Deutschen Presse-Agentur berichteten.
Auf Videos in sozialen Medien waren graue Rauchschwaden über den Hügeln am Rand des Albors-Gebirges zu sehen.
3. März, 6.26 Uhr: Weitere militärische Infrastruktur im Iran laut USA zerstört
Die US-Streitkräfte haben bei anhaltenden Angriffen im Iran eigenen Angaben nach weitere militärische Infrastruktur ins Visier genommen.
Zerstört worden seien Kommando- und Kontrollzentren der iranischen Revolutionsgarden, iranische Luftabwehrkapazitäten, Raketen- und Drohnenabschussbasen sowie Militärflugplätze, wie das für die Region zuständige US-Kommando im Nahen Osten (Centcom) auf X mitteilte. "Wir werden weiterhin entschlossen gegen unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime vorgehen", hieß es.
3. März, 6.11 Uhr: Auch USA und Iran kündigen Ausweitung der Angriffe an
Die USA wollen ihre eigenen Attacken im Iran nach den Worten von US-Präsident Trump deutlich verstärken. "Wir haben noch nicht einmal angefangen, hart zuzuschlagen", sagte er dem Sender CNN. "Die große Welle kommt bald." Er gehe von etwa vier bis fünf Wochen Krieg aus.
Notfalls könne es aber auch länger dauern. Der Iran wäre nach seinen Worten schon bald in der Lage gewesen, mit seinen Raketen auch US-Territorium zu treffen.
Auch der Iran kündigte eine Ausweitung der Angriffe an. Die Revolutionsgarden, die Elitestreitmacht der Islamischen Republik, feuerten nach eigenen Angaben seit Beginn des Kriegs Hunderte ballistische Raketen und mehr als 700 Drohnen auf Ziele in Israel sowie auf US-Militärstützpunkte in der Golfregion ab.
Die US-Botschaft in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad wurde nach vorläufigen saudischen Angaben von zwei Drohnen angegriffen. Es sei ein "begrenztes Feuer" ausgebrochen, aber nur geringer Sachschaden entstanden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Acht weitere Drohnen seien nahe Riad und Al-Chardsch, rund 80 Kilometer südlich, abgefangen und zerstört worden. Das US-Außenministerium ruft wegen der Eskalation die eigenen Landsleute in mehr als einem Dutzend Ländern im Nahen Osten auf, diese sofort zu verlassen.
3. März, 6.10 Uhr: Israel greift im Iran und im Libanon weiter an
Die israelische Armee hatte zuvor nach eigenen Angaben bei einer weiteren Angriffswelle die staatliche iranische Rundfunkanstalt IRIB in der Hauptstadt Teheran bombardiert.
Der Chef des Senders bestätigte den Angriff zwar, betonte aber zugleich, der Sendebetrieb gehe weiter. Über mögliche Opfer wurde zunächst nichts mitgeteilt. Die iranischen Behörden haben das Internet nach Beginn der israelisch-amerikanischen Luftangriffe am Samstag gesperrt.
Die israelische Armee griff zudem in der Nacht erneut im Libanon an. Ziel seien Kommandozentralen und Waffenlager der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz in der Hauptstadt Beirut, teilte die Armee mit. Als Reaktion auf die Tötung des obersten Führers des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, hatte die Hisbollah in der vorherigen Nacht Raketen auf Israel abgefeuert. Das israelische Militär greift seitdem Ziele in dem nördlichen Nachbarland an, darunter in Beirut.
3. März, 6.09 Uhr: Vance sagt, Machtwechsel im Iran ist nebensächlich
US-Vizepräsident JD Vance sagte dem Sender Fox News, in einer "perfekten Welt" würden die USA es begrüßen, wenn jemand im Iran an die Macht käme, der bereit sei, mit den USA zu kooperieren.
Das vorrangige Ziel von US-Präsident Donald Trump sei aber, dass der Iran niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelange. Dafür sei es letztlich nebensächlich, was mit der Führung in Teheran passiere, sagte er.
Israel hatte den Iran bereits im Juni vergangenen Jahres angegriffen. Das US-Militär hatte sich knapp eine Woche später dem Verbündeten angeschlossen und die iranischen Atomanlagen bombardiert.
"Man könnte meinen, sie hätten ihre Lektion gelernt, aber das haben sie nicht, denn sie sind unverbesserlich. Sie sind völlig fanatisch, was ihr Ziel angeht, Amerika zu zerstören", behauptete der israelische Ministerpräsident Netanjahu beim US-Fernsehsender Fox News.
3. März, 6 Uhr: Angriff auf den Iran war laut Netanjahu unumgänglich
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte dem US-Fernsehsender Fox News: "Der Grund, warum wir jetzt handeln mussten", sei, dass der Iran nach den Bombardierungen seiner Atomanlagen und seiner Raketenarsenale im vergangenen Jahr mit dem Bau "neuer Anlagen, unterirdischer Bunker" begonnen habe.
Das Raketen- und "Atombombenprogramm" wäre sonst "innerhalb von Monaten" unangreifbar gewesen, behauptete Netanjahu. Wenn man jetzt nicht gehandelt hätte, "hätte man in Zukunft nichts mehr tun können."
Die US-Regierung habe wegen Israels Entschlossenheit zum Angriff eine schwierige Entscheidung treffen müssen, sagte Johnson nach einem Iran-Briefing. Er sei überzeugt, dass die US-Regierung das Richtige getan habe. "Das Ziel war nicht ein Regimewechsel", sagte Johnson. Vielmehr stünden die Zerstörung des iranischen Raketenprogramms sowie der iranischen Marine im Fokus.
2. März, 22.27 Uhr: Zwei weitere US-Einsatzkräfte im Krieg mit dem Iran getötet
Beim US-Militäreinsatz gegen den Iran ist die Zahl getöteter US-Einsatzkräfte von vier auf sechs gestiegen. Die Streitkräfte hätten die Überreste zwei vermisster Soldaten aus einer Einrichtung geborgen, die während der ersten Angriffe des Iran in der Region getroffen worden sei, teilte das für die Region zuständige US-Kommando (Centcom) auf X mit.
Wie das US-Kommando weiter mitteilte, dauern die Kämpfe in der Region an. Die Identität der Gefallenen werde nach der Benachrichtigung der Angehörigen noch 24 Stunden lang zurückgehalten.
2. März, 22.20 Uhr: EU sagt wegen Krieg weiteres Ministertreffen in Zypern ab
Die EU verschiebt wegen des Iran-Kriegs ein weiteres in Zypern geplantes Ministertreffen. Wie die derzeitige zyprische EU-Ratspräsidentschaft am Abend mitteilte, werden die Kulturminister nicht wie ursprünglich vorgesehen an diesem Donnerstag und Freitag in dem Inselstaat im östlichen Mittelmeer zusammenkommen. Zuvor war bereits ein für diesen Montag und Dienstag terminiertes Europaministertreffen abgesagt worden.
Hintergrund der Entscheidung sind die Sicherheitslage und mögliche Beeinträchtigungen des Luftverkehrs in der Region durch den Iran-Krieg.
2. März, 22.17 Uhr: Golestan-Palast in Teheran offenbar durch US-israelische Angriffe teilweise beschädigt
Der zum Unesco-Weltkulturerbe gehörende Golestan-Palast in Teheran ist iranischen Medienberichten zufolge bei US-israelischen Angriffen teilweise beschädigt worden. Fenster, Türen und Spiegel seien von den Druckwellen durch den Angriff am Sonntagabend getroffen worden, meldeten die Nachrichtenagenturen Isna und Mehr am Montag.
Der Palast sei "durch Trümmer und durch die Druckwelle eines Luftangriffs auf den Arag-Platz" in Teheran beschädigt worden, erklärte die Unesco mit Sitz in Paris. Sie äußerte ihre "Besorgnis über den Schutz der Kulturerbestätten angesichts der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten". Weiter erklärte die Organisation, sie habe "allen betroffenen Parteien die geografischen Koordinaten der Stätten auf der Welterbeliste sowie der Stätten von nationaler Bedeutung mitgeteilt, um mögliche Schäden zu vermeiden".
2. März, 22.13 Uhr: Auf britischen Stützpunkt auf Zypern abgefeuerte Drohnen offenbar im Libanon gestartet
Die auf einen britischen Militärstützpunkt auf Zypern abgefeuerten iranischen Drohnen sind nach Angaben aus zyprischen Regierungskreisen im Libanon gestartet worden.
Es sei bestätigt, dass die Drohnen – von denen eine eine Landebahn getroffen hatte – vom Libanon aus gestartet seien, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus zyprischen Regierungskreisen. "Höchstwahrscheinlich" seien sie von der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon gestartet worden.
2. März, 21.38 Uhr: Iran hat laut US-Militär keine Schiffe mehr im Golf von Oman
Die iranische Führung hat nach Angaben des US-Militärs keine Schiffe mehr im Golf von Oman.
Vor zwei Tagen seien es noch elf Schiffe gewesen, teilte das für die Region zuständige US-Kommando im Nahen Osten (Centcom) auf X mit. "Das iranische Regime hat jahrzehntelang die internationale Schifffahrt im Golf von Oman schikaniert und angegriffen. Diese Zeiten sind vorbei." US-Streitkräfte würden die Freiheit der Seeschifffahrt weiterhin verteidigen.
2. März, 21.17 Uhr: Golfstaaten verurteilen iranische Angriffe - Putin will vermitteln
Mehrere Golfstaaten haben die Welle von Vergeltungsangriffen des Iran im Nahen Osten als völkerrechtswidrig verurteilt. Die iranischen Angriffe seien eine "äußerst schwerwiegende" Verletzung des internationalen Rechts, erklärten die sechs Länder des Golf-Kooperationsrats Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Jordanien am Montag beim UN-Menschenrechtsrat in Genf. Die Angriffe Teherans bedrohten die regionale Stabilität.
Die Lage in der Region war nach russischen Angaben auch Thema mehrerer Telefonate des russischen Präsidenten Wladimir Putin (73) mit mehreren Staats- und Regierungschefs der Golfstaaten. Wie der Kreml mitteilte, sprach Putin am Montag mit dem saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman sowie mit den Staatenlenkern der Emirate, Katars und Bahrains.
Im Gespräch mit seinem emiratischen Kollegen Scheich Mohammed bin Sajed al-Nahjan bot Putin demnach unter anderem an, die Bedenken Abu Dhabis hinsichtlich iranischer Vergeltungsschläge an Teheran weiterzuleiten. Zudem wolle er zur Stabilisierung der Lage in der Region beitragen.
Titelfoto: Vahid Salemi/AP/dpa