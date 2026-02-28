 77.206

Nahost-Konflikt: Noch keine offizielle Bestätigung für Tod von Ali Chamenei

Der Staat Israel habe einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für Israel zu beseitigen. Nun beginnt der Gegenangriff.

Nahost - Nach dem US-israelischen Militärschlag gegen den Iran stellt sich die Frage, ob der iranische Regime-Führer Ali Chamenei (86) überlebt hat, oder nicht?

Der oberste iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei (86). Hat er den Angriff überlebt, oder nicht? (Archivbild)
Der oberste iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei (86). Hat er den Angriff überlebt, oder nicht? (Archivbild)  © Vahid Salemi/AP/dpa

Während es noch keine offizielle Bestätigung für den Tod des Ober-Mullahs gab, haben israelische Medien am Samstagabend unter Berufung auf hochrangige israelische Beamte bereits berichtet, dass die Leiche von Chamenei aus den Trümmern eines Gebäudes geborgen worden sei.

Zuvor hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) erklärt, dass vieles daraufhin deuten würde, dass Chamenei im Zuge der Angriffe getötet worden sei.

Anschließend erklärte auch US-Präsident Donald Trump (79), dass diese Berichte "richtig" seien. Die iranische Nachrichtenagentur "Tasnim" bezeichnete die Todesmeldungen dagegen als "psychologische Kriegsführung". Auch nach den Meldungen über den angeblichen Tod Chameneis feuerte der Iran weiterhin Raketen auf Israel ab.

Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

28. Februar, 22.11 Uhr: Explosionen in Tel Aviv - Gebäude getroffen

Bei einem neuen iranischen Raketenangriff ist es in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv nach Angaben von Einwohnern zu lauten Explosionen gekommen.

Israelische Medien berichteten, ein Gebäude in Tel Aviv sei direkt getroffen worden. Es habe mehrere Verletzte gegeben. Der Sender N12 zeigte Aufnahmen von einem brennenden Dach und einer Straße mit Trümmern. Es habe noch weitere Einschlagsorte gegeben. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, ein etwa 40-jähriger Mann habe schwere Verletzungen erlitten. Er werde von Sanitätern behandelt.

Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, bei dieser Welle "militärische und sicherheitsrelevante Ziele" mit fortschrittlichen Raketen angegriffen zu haben. Zu den Zielen hätten unter anderem der israelische Marinestützpunkt im Hafen von Haifa, der Luftwaffenstützpunkt Ramat David sowie Rüstungsanlagen in Aschdod gehört, hieß es in einer Erklärung, die der staatliche Rundfunk veröffentlichte.

28. Februar, 22.06 Uhr: Noch keine offizielle Bestätigung für Tod von Ali Chamenei

Eine offizielle Bestätigung für Ali Chameneis (86) Tod gibt es bislang nicht.

Die Meldungen über den Tod des Ober-Mullahs bezeichnete die iranische Nachrichtenagentur "Tasnim" als Teil einer "psychologischen Kriegsführung". Zuvor hatten israelische Medien unter Berufung auf israelische Beamte berichtet, dass die Leiche des Regime-Führers bereits aus den Trümmern eines Gebäudes geborgen worden sei.

Auch US-Präsident Donald Trump (79) hatte diese Berichte bereits für "richtig" erklärt.

28. Februar, 21.48 Uhr: Zentrale Vertreter der iranischen Militärführung tot

Bei den israelisch-amerikanischen Angriffen im Iran sind nach Angaben aus Israel führende Vertreter der iranischen Militärführung getötet worden.

Unter den Toten seien unter anderem der Kommandeur der Revolutionsgarden, Mohammed Pakpur, sowie Irans Verteidigungsminister Asis Nasirsadeh, wie die israelischen Streitkräfte mitteilten. Aus dem Iran gab es zunächst keine Bestätigung dafür.

28. Februar, 21.46 Uhr: Iran feuert weiterhin Raketen auf Israel

Aus dem Iran sind offenbar erneut Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden.

In mehreren Teilen des Landes sei daraufhin Alarm ausgelöst worden, teilten die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) gegen 21.45 Uhr mit.

28. Februar, 21.30 Uhr: Auch Trump bestätigt Tod von Chamenei

In einem Interview mit dem US-Sender "NBC" hat US-Präsident Donald Trump (79) den Tod des iranischen Regime-Führers Ali Chamenei (86) bestätigt.

"Wir sind der Meinung, dass dies eine richtige Geschichte ist", erklärte Trump und ergänzte, dass "die meisten" Führungskräfte des Regimes nun "weg" seien.

28. Februar, 21.25 Uhr: Iraner feiern Tod von Ali Chamenei

In den sozialen Medien kursieren bereits Aufnahmen, die zeigen sollen, wie die iranische Bevölkerung den angeblichen Tod des Regime-Führers Ali Chamenei (86) bejubelt.

In den Videoclips sind laute Jubelschreie in den Straßen der Hauptstadt Teheran zu hören.

28. Februar, 21.14 Uhr: US-Präsident Donald Trump äußert sich zu Angriff auf Iran

In einem Interview mit der Nachrichten-Plattform "Axios" erklärte US-Präsident Donald Trump (79), dass er nach dem Angriff auf den Iran nun mehrere Optionen habe.

Einerseits könne er die Angriffe über einen längeren Zeitraum fortsetzen und das Land übernehmen, oder den Konflikt binnen "zwei oder drei" Tagen beenden. Sollen die Iraner dann mit dem Wiederaufbau ihres Atomprogramms beginnen, würde er in "ein paar Jahren" wiederkommen.

Trump sagte außerdem, dass der Iran "mehrere Jahre" benötigen würde, um sich von dem Militärschlag zu erholen.

US-Präsident Donald Trump (79).
US-Präsident Donald Trump (79).  © Kyle Mazza, Kyle Mazza/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa

28. Februar, 21.03 Uhr: Israels Verteidigungsminister spricht von "brillantem Eröffnungsschlag"

Israels Verteidigungsminister Israel Katz (70) hat in einer Rede am Abend den israelischen Streitkräften bezüglich des Angriffs auf den Iran zu einem "brillanten und wirkungsvollen Eröffnungsschlag" gratuliert.

Laut Katz sei durch den Angriff eine Gefahr für die gesamte Welt abgewandt worden: "Der Staat Israel hat nicht abgewartet, bis die Bedrohung konkret wurde. Wir haben gehandelt, um zu verhindern, dass ein extremistisches und mörderisches Regime Fähigkeiten erlangt, die Israel und die ganze Welt zu gefährden."

Israels Verteidigungsminister Israel Katz (70). (Archivbild)
Israels Verteidigungsminister Israel Katz (70). (Archivbild)  © Ariel Hermoni/Israeli Ministry of Defense/dpa

28. Februar, 20.56 Uhr: Iran droht mit "unvergesslicher Lektion"

Der Iran hat nach den israelisch-amerikanischen Angriffen mit einer harten Reaktion gedroht.

"Die tapferen Soldaten und das große Volk Irans werden den höllischen, unterdrückerischen internationalen Akteuren eine unvergessliche Lektion erteilen", schrieb der Generalsekretär des Sicherheitsrats, Ali Laridschani, auf X. Man werde die "verbrecherischen Zionisten" und die "charakterlosen Amerikaner" zur Reue bringen.

28. Februar, 20.54 Uhr: Leiche von Ober-Mullah Chamenei wohl geborgen

Nachdem israelische Beamte über den Tod des iranischen Regime-Führer Ali Chamenei (86) informiert wurden (siehe Eintrag unten), wurde nun offenbar dessen Leiche geborgen.

Ein Beweisfoto für den Tod Chameneis sei Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) bereits vorgelegt worden, berichtete "The Jerusalem Post". Die Leiche habe dabei unter den Trümmern eines Gebäudes gelegen, das im Zuge eines israelischen Luftschlags zerstört worden sei.

