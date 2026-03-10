Nahost-Konflikt: Scharfe Kritik aus Teheran an Von der Leyen
Iran - Inmitten heftiger israelischer Angriffe auf den Iran hat US-Präsident Donald Trump überraschend ein baldiges Ende des Krieges ins Spiel gebracht.
"Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationssysteme, sie haben keine Luftwaffe", zitierte ihn der US-Sender CBS News nach einem Telefoninterview.
Der Krieg verlaufe "weit vor dem Zeitplan." Das Hauptrisiko sei vorbei. Der US-Präsident legte sich aber nicht auf einen konkreten Zeitpunkt fest.
Die iranischen Revolutionsgarden reagierten scharf auf Trumps Äußerungen. "Wir sind diejenigen, die über das Ende des Krieges entscheiden", hieß es in einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Mitteilung. "Die Bedingungen auf dem Schlachtfeld und das Ende des Krieges liegen in den Händen der Islamischen Republik."
Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.
10. März, 18.34 Uhr: Sinkender Ölpreis lässt Aktienkurse steigen
Hoffnung auf ein rasches Ende des Iran-Kriegs samt einer Entspannung am Ölmarkt haben den Dax am Dienstag phasenweise wieder über die 24.000-Punkte-Marke katapultiert.
Letztlich ging der deutsche Leitindex dann mit einem Plus von 2,39 Prozent auf 23.968,63 Punkte aus dem Tag.
Weiterhin bewegte sich der Dax, der tags zuvor auf ein Tief seit Mai 2025 abgesackt war, konträr zum Auf und Ab der Ölpreise. Am Montagmorgen war der Preis für die Rohöl-Sorte Brent zeitweise bis auf knapp 120 US-Dollar (ca. 103 Euro) je Fass geklettert.
10. März, 18.08 Uhr: Fast 760.000 Menschen aus dem Libanon vertrieben
Die libanesische Regierung gab bekannt, dass seit Ausbruch des neuen Krieges zwischen Israel und der Hisbollah fast 760.000 Menschen als Binnenvertriebene registriert wurden.
Laut einer aktualisierten Zahl teilte die Katastrophenschutzbehörde der Regierung mit, dass sich insgesamt 759.300 Personen auf einer Website des Sozialministeriums registriert haben.
Darunter seien 122.600 Personen, die in staatlichen Notunterkünften untergebracht sind.
10. März, 17.58 Uhr: Scharfe Kritik aus Teheran an Von der Leyen
Das iranische Außenministerium hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) vorgeworfen, auf der "falschen Seite der Geschichte" zu stehen.
Von der Leyen hatte zuvor auf X erklärt: "Die Menschen im Iran verdienen Freiheit, Würde und das Recht, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden. Auch wenn wir wissen, dass dies während und nach dem Krieg mit Gefahren und Instabilität verbunden sein wird."
Irans Außenamtssprecher Ismail Baghaei (50) reagierte ebenfalls auf X. Er beschuldigte von der Leyen, "Besatzung, Völkermord und Gräueltaten" gebilligt zu haben und jetzt "Kriegsverbrechen der USA und Israels" im Iran reinzuwaschen.
"Schweigen angesichts von Gesetzlosigkeit und Gräueltaten ist nichts weniger als Mittäterschaft", so der Sprecher.
10. März, 17.41 Uhr: Inflation unter zwei Prozent – aber Sorgen wegen Iran-Kriegs
Im Februar ist die Teuerung in Deutschland wieder unter die Marke von zwei Prozent gesunken.
Doch die Sorge ist groß, dass der Iran-Krieg nicht nur kurzfristig die Öl- und Gaspreise nach oben treibt, sondern auch die Inflation wieder anheizen könnte. Autofahrer spüren das längst an den Tankstellen, wo die Benzin- und Dieselpreise teils über zwei Euro je Liter geklettert sind.
Den vorläufigen Zahlen der Wiesbadener Behörde zufolge lagen die Verbraucherpreise um 1,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Januar hatte die jährliche Teuerungsrate noch 2,1 Prozent betragen.
10. März, 17.18 Uhr: Iran feuert neue Raketensalve auf Israel ab
Der Iran hat eine neue Salve von Raketen auf israelische Städte, darunter Tel Aviv, und auf US-Ziele in der Region abgefeuert, teilten die Revolutionsgarden mit.
Die Kämpfe zwischen den beiden Feinden dauern unvermindert an.
Bei der jüngsten Salve wurden "strategische" Raketen eingesetzt, darunter einige der schlagkräftigsten Raketen aus dem iranischen Arsenal.
10. März, 16.52 Uhr: Iran droht bei "Feindhilfe" mit härtesten Strafen
Die iranische Justiz warnt die Bevölkerung eindringlich davor, mit Israel oder den USA zu kooperieren.
Justizsprecher Asghar Dschahngiri erklärte auf dem offiziellen Justizportal, nach geltendem Recht könnten auf jede Handlung, die als Unterstützung des Feindes eingestuft werden, schwerste Strafen verhängt werden – bis hin zur Todesstrafe oder Beschlagnahme von Eigentum.
Zudem warnte der Sprecher ausdrücklich Medien davor, sicherheitsrelevante Vorgaben zu missachten und an sensiblen Orten zu filmen.
Laut Kultusministerium dürfen Bilder und Informationen über angegriffene Ziele im Inland nur mit Genehmigung des Generalstabs veröffentlicht werden.
10. März, 16.44 Uhr: Iran schwört Vergeltung - "Auge um Auge"
Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf (64) warnte am Dienstag, dass jeder Angriff auf die Infrastruktur der Islamischen Republik eine Vergeltungsaktion nach sich ziehen würde.
"Der Feind sollte wissen, dass alles, was er tut, zweifellos eine verhältnismäßige und sofortige Antwort nach sich ziehen wird", schrieb Ghalibaf auf X.
"Wir wenden heute das Prinzip 'Auge um Auge' an, ohne Kompromisse, ohne Ausnahme", sagte er.
10. März, 16.37 Uhr: Wadephul muss vom Flugzeug in den Bunker
Kurz vor dem Abflug von Außenminister Johann Wadephul (CDU, 63) nach einem überraschenden Kurzbesuch in Israel ist es in dem Land erneut zu Raketenalarm gekommen.
Während das Militär-Transportflugzeug der Bundeswehr vom Typ A400M am internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv stand, gab es eine Vorwarnung vor einem neuen Raketenangriff aus dem Iran.
Auch Einwohner des Großraums Tel Aviv berichteten, sie hätten entsprechende Warnungen erhalten.
10. März, 16.19 Uhr: Monopolkommission kritisiert Mangel an Wettbewerb bei Sprit
Angesichts der steigenden Spritpreise kritisiert die Monopolkommission die Strukturen im deutschen Kraftstoffgroßhandel.
"Wenige integrierte Konzerne kontrollieren Raffinerien, Großhandel und Tankstellen zugleich. Das dämpft den Wettbewerbsdruck", sagte der Vorsitzende des unabhängigen Beratungsgremiums der Bundesregierung, Tomaso Duso (53).
Er fordert daher strukturelle Reformen: "mehr Transparenz im Großhandel und ein stärkerer Wettbewerb durch unabhängige Anbieter".
Es sei richtig, dass das Bundeskartellamt die Entwicklung beobachte.
10. März, 16.05 Uhr: Iran verhaftet 30 Personen wegen Spionageverdachts
Wie das iranische Ministerium mitteilte, seien 30 Personen wegen Spionageverdachts verhaftet worden.
Darunter fielen auch einige Ausländer.
10. März, 16.03 Uhr: IEA-Sondersitzung zu Ölnotreserven einberufen
Die Internationale Energieagentur (IEA) hält wegen der angespannten Lage an den Ölmärkten noch am Dienstag eine Sondersitzung ab.
Es gehe darum, die aktuelle Versorgungssicherheit und die Marktbedingungen zu beurteilen, was Einfluss auf eine folgende Entscheidung über die mögliche Freigabe von nationalen Ölreserven habe, hieß es von der IEA.
Die 32 Mitgliedsländer verfügen über 1,2 Milliarden Barrel (je 159 Liter) Notreserven Öl. Hinzu kommen laut der in Paris ansässigen Organisation 600 Millionen Barrel Industrievorräte.
10. März, 15.54 Uhr: Iran meldet schwere Luftangriffe
Der Iran meldet schwere Luftangriffe auf mehrere Ziele im Land.
Nach Angaben des Roten Halbmondes wurden allein im Osten der Hauptstadt Teheran 40 Menschen getötet. Staatsmedien berichteten über Angriffe auf Wohngebiete im Norden, Westen und Osten Teherans sowie im Vorort Merschahr.
Weitere Ziele waren demnach das Hafenareal Haghani in Bandar Abbas im Süden sowie eine Polizeiwache in Isfahan in Zentraliran gewesen. Getroffen worden sein soll auch der zum Weltkulturerbe gehörende Tschehel-Sotun-Palast in Isfahan.
10. März, 15.42 Uhr: "Heftigste Angriffe" – Kein Zeichen für Frieden im Iran
Während US-Präsident Donald Trump (79) ein baldiges Ende des Kriegs im Iran in Aussicht stellt, gehen die Angriffe in der Region in unverminderter Härte weiter.
Die Vereinigten Staaten gäben nicht nach, "bis der Feind vollständig und endgültig besiegt" sei, machte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) in Washington klar.
"Zum Beispiel wird heute wieder einmal unser heftigster Tag von Angriffen im Iran sein." Auch Israel macht keine Anstalten, seine Attacken einzudämmen.
10. März, 15.14 Uhr: Wadephul auf Krisenreise überraschend in Israel
Eineinhalb Wochen nach Beginn des Iran-Krieges ist Außenminister Johann Wadephul (CDU, 63) zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel gereist.
In Jerusalem kam der CDU-Politiker zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen Gideon Saar (59) zusammen. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen bis zu dem Treffen geheim gehalten worden.
Wadephul ist der erste europäische Außenminister, der das Land seit Kriegsbeginn am 28. Februar besucht. Israel und die USA hatten den Iran am 28. Februar angegriffen.
10. März, 14.50 Uhr: Israel greift nach Warnung südliche Vororte von Beirut an
Staatliche Medien berichteten, dass am Dienstag ein Angriff auf die südlichen Vororte von Beirut stattfand, nachdem das israelische Militär seine Warnung an die Bevölkerung, das Gebiet zu verlassen, erneuert hatte.
"Israelische Kampfflugzeuge haben vor kurzem einen Angriff auf die südlichen Vororte geflogen, den ersten nach der Warnung durch den Feind", berichtete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur.
10. März, 14.33 Uhr: Bald Ausreise aller Gäste aus Golfregion
Wegen des Iran-Kriegs sitzen deutsche Urlauber weiterhin in der Golfregion fest – sie könnten die Region nach Einschätzung der Reisebranche aber bald verlassen.
Man gehe davon aus, dass voraussichtlich bis morgen alle Gäste ausreisen können, teilte der Deutsche Reiseverband (DRV) mit. Insgesamt gehe es um knapp 2000 Reisende, die noch vor Ort seien.
Die meisten von ihnen hielten sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf.
10. März, 12.46 Uhr: Raketenangriff auf Al-Asrak: Auch deutscher Teil getroffen
Bei den Militärschlägen im Nahen Osten ist der auch von deutschen Soldaten genutzte Einsatzstandort Al-Asrak in Jordanien erneut mit Raketen angegriffen worden. Dabei sei auch der deutsche Teil des Camps getroffen worden, sagte ein Sprecher des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr.
Und: "Aktuell wird untersucht, ob es Trümmer oder eine anfliegende Rakete war." Zuerst hatte der "Spiegel" berichtet.
Die Soldaten vor Ort befänden sich in Schutzbauten oder in dezentraler Unterkunft in Sicherheit und seien wohlauf, sagte der Sprecher. In der ganzen Region befinden sich derzeit noch etwa 500 Männer und Frauen der Bundeswehr, für internationale Einsätze zur Stabilisierung entsandt wurden und sich überwiegend in multinationalen Militärlagern befinden.
10. März, 12.44 Uhr: Israels Armee meldet neue Angriffe auf Ziele in Teheran
Israels Armee greift nach eigenen Angaben erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran an.
Das israelische Militär teilte mit, eine weitere Angriffswelle auf Ziele der iranischen Staatsführung gestartet zu haben. Weitere Details zu den Attacken wurden zunächst nicht genannt. Seit mehr als einer Woche überziehen sich die Israel und Iran mit gegenseitigen Angriffen.
10. März, 8.49 Uhr: Irans Regierung fordert Garantien für Waffenstillstand
Irans Außenministerium hat für den Fall eines Waffenstillstands mit den USA und Israel Sicherheitsgarantien gefordert.
"Wenn ein Waffenstillstand zustande kommen oder der Krieg beendet werden soll, muss es eine Garantie geben, dass aggressive Handlungen gegen Iran nicht erneut wiederholt werden", zitierte die Zeitung "Shargh" Irans Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi. Andernfalls sei ein Waffenstillstand bedeutungslos.
"Die Islamische Republik Iran war nicht der Initiator des Krieges und der Aggression", sagte Gharibabadi dem Bericht zufolge. Irans Raketenangriffe erfolgten daher gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen nur als "legitime Selbstverteidigung", betonte der Minister.
10. März, 6.23 Uhr: Massenkundgebungen für neuen Führer Chamenei im Iran
Im Iran haben laut staatlichen Medienberichten Hunderttausende Menschen an organisierten Solidaritätskundgebungen für den neuen Revolutionsführer Modschtaba Chamenei teilgenommen.
In Teheran bekundeten Menschen demnach trotz der Gefahr von Raketenangriffe der USA und Israels dem obersten Führer ihre Treue. Aufnahmen des staatlichen Fernsehens zeigten Autokorsos sowie Menschen mit iranischen Fahnen.
Laut Staatsmedien erklärten die Demonstrierenden, gemeinsam mit dem neuen Führer den Konflikt bis zum "endgültigen Sieg" fortsetzen zu wollen.
10. März, 6.20 Uhr: Syrien meldet Beschuss durch Hisbollah
Die syrischen Streitkräfte meldeten einen Artillerieangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz auf einen Militärstützpunkt nahe der Grenze.
Die Geschosse seien unweit der Ortschaft Serghaya nordwestlich der Hauptstadt Damaskus niedergegangen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf die Militärführung. Die gestürzte Regierung von Syriens Langzeitmachthaber Baschar al-Assad war ein enger Verbündeter der proiranischen Hisbollah.
Die neue Führung von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa bemüht sich, den Einfluss des Irans - einem weiteren wichtigen Verbündeten Assads - im Land zu unterbinden.
10. März, 6.18 Uhr: Frau bei iranischem Angriff in Bahrain getötet
Bei einem iranischen Angriff auf Bahrain kam nach Angaben aus dem Golfstaat eine 29-jährige Frau ums Leben.
Acht weitere Menschen seien bei der Attacke auf ein Wohnhaus in der Hauptstadt Manama verletzt worden, teilte das Innenministerium mit. Irans Präsident Massud Peseschkian hatte zuletzt ein Ende der Luftangriffe auf die regionalen Nachbarländer in Aussicht gestellt, wenn von diesen keine Attacken auf den Iran ausgingen.
Dennoch meldeten mehrere Golfstaaten weiterhin Angriffe mit Raketen und Drohnen aus dem Iran.
10. März, 6.14 Uhr: Trump warnt Iran vor Schließung der Straße von Hormus
Trump warnte den Iran davor, die weltweite Ölversorgung zu stören. Die für die Schifffahrt und die Energieversorgung wichtige Straße von Hormus zwischen dem Iran und der Arabischen Halbinsel müsse offen bleiben, sagte der US-Präsident.
Er denke darüber nach, sie zu "übernehmen". Was er damit meinte, blieb offen. Zuvor hatte er bereits angekündigt, die US-Marine könne durchfahrende Schiffe zur Not eskortieren.
Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Attacken auf den Iran und Teherans Gegenangriffen passieren kaum noch Schiffe die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman.
10. März, 6.11 Uhr: Israels Luftwaffe fliegt schwere Angriffe auf den Iran
Das israelische Militär teilte unterdessen mit, in zwei großen Angriffswellen militärische Ziele im Iran ins Visier genommen zu haben.
In der Hauptstadt Teheran sei eine Kommandozentrale der Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden und in Isfahan eine Stätte zur Herstellung und Lagerung von Waffen getroffen worden, hieß es in einer Armeemitteilung.
Israel und die USA begründen den Krieg mit der Bedrohung durch Irans Raketen- und Atomprogramm. Irans Streitkräfte haben als Reaktion auf die Luftangriffe Ziele in mehreren Ländern der Region attackiert.
10. März, 6.07 Uhr: Börsen nach Trump-Aussage zum Iran-Krieg im Plus
Die Börsen hingegen goutierten Trumps Aussagen. Japans Leitindex Nikkei 225 legte zum Start um etwa drei Prozent zu. Südkoreas Leitindex Kospi ging mit einem 5,5-Prozent-Plus in den Handelstag.
In China zeigten der Hongkonger Index Hang Seng mit 1,3 Prozent und der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien in Festlandchina abbildet, zum Start mit 0,8 Prozent leicht nach oben.
Auch auf dem Energiemarkt sorgte die Aussicht auf ein baldiges Kriegsende für Entspannung: Der Preis für Rohöl der Sorte Brent fiel auf 89,20 US-Dollar pro Fass (159 Liter) - gut 30 Dollar weniger als noch in der Nacht zum Montag.
9. März, 22.26 Uhr: Iran spricht nach Raketenabwehr mit Erdogan
Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian (71) telefonierte am Montag mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan (71), nachdem eine iranische Rakete im türkischen Luftraum abgefangen worden war.
"Die Islamische Republik Iran hat stets ihre Bereitschaft erklärt, die Spannungen in der Region abzubauen, vorausgesetzt, dass der Luftraum, das Land und die Gewässer unserer Nachbarn nicht für Angriffe auf das iranische Volk genutzt werden", erklärte Pezeshkian in einer Stellungnahme zu dem Telefonat.
Es war die zweite Rakete, die innerhalb von fünf Tagen aus dem Iran abgefeuert und im türkischen Luftraum abgeschossen wurde.
9. März, 22.17 Uhr: Trump sagt, Iran-Krieg sei bloß "kurzfristiger Ausflug"
US-Präsident Donald Trump (79) sagte, dass der Krieg gegen den Iran eine "kurzfristige Angelegenheit" sei, betonte jedoch gleichzeitig, dass die Offensive so lange fortgesetzt werde, "bis der Feind vollständig und endgültig besiegt ist".
"Wir haben einen kleinen Ausflug unternommen, weil wir das Gefühl hatten, dass wir das tun mussten, um einige Leute loszuwerden. Und ich denke, Sie werden sehen, dass es ein kurzfristiger Ausflug sein wird", sagte Trump vor einer Versammlung.
9. März, 22.04 Uhr: Iran-Äußerung Trumps lässt Ölpreis abrutschen
Die Ölpreise sind nach ihrem rasanten Anstieg am Montagabend deutlich gesunken.
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump (79) mit Interview-Äußerungen Hoffnung auf ein baldiges Ende des Kriegs mit dem Iran geweckt.
Der Preis für Rohöl der Sorte Brent fiel daraufhin auf 89,20 US-Dollar. Zum Vergleich: In der Nacht zu Montag hatte die Furcht vor Ölknappheit den Preis noch bis auf mehr als 120 Dollar nach oben getrieben.
9. März, 21.55 Uhr: Deutschland zieht Personal der Botschaft im Irak ab
Die Bundesregierung hat wegen des Iran-Kriegs auch das Personal der deutschen Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad abgezogen und vorübergehend außer Landes gebracht.
Außenminister Johann Wadephul (CDU, 63) sagte in der zyprischen Hauptstadt Nikosia nach einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Marco Rubio (54), er habe diesem auch für die US-Unterstützung bei der Ausreise des deutschen Botschaftspersonals aus Bagdad gedankt.
9. März, 21.50 Uhr: Wieder Ziele der iranischen Regierung angegriffen
Israels Luftwaffe hat Armeeangaben zufolge erneut militärische Ziele der iranischen Regierung angegriffen.
In der Hauptstadt Teheran sei eine Kommandozentrale der Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden und in Isfahan eine Stätte zur Herstellung und Lagerung von Waffen getroffen worden, hieß es in einer Armeemitteilung.
Zudem hätten israelische Kampfjets in der Gegend der Stadt Schiras weitere Stellungen ins Visier genommen. Die Angriffe seien inzwischen abgeschlossen.
9. März, 21.46 Uhr: Fünf iranische Fußballerinnen erhalten in Australien Asyl
Fünf Mitglieder der iranischen Frauenfußball-Nationalmannschaft haben in Australien Asyl erhalten.
Wie der australische Innenminister Tony Burke mitteilte, sei die Bearbeitung ihrer humanitären Visa abgeschlossen worden.
Zuvor hatte sich bereits US-Präsident Donald Trump für die fünf Spielerinnen, die mit dem iranischen Team beim Asien Cup in Australien im Einsatz waren, eingesetzt und eine bevorstehende Lösung angekündigt.
"Ich habe gerade mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese (63) über die iranische Frauenfußballnationalmannschaft gesprochen. Er kümmert sich darum!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
9. März, 21.25 Uhr: Massenkundgebungen für neuen Führer Chamenei
Im Iran haben laut staatlichen Medienberichten Hunderttausende Menschen an organisierten Solidaritätskundgebungen für den neuen Revolutionsführer Modschtaba Chamenei (56) teilgenommen.
In Teheran bekundeten Menschen demnach trotz der Gefahr von Raketenangriffe der USA und Israels dem obersten Führer ihre Treue.
Der 56 Jahre alte Modschtaba Chamenei war in der Nacht zum Montag – neun Tage nach dem Tod seines Vaters bei einem israelischen Luftangriff – zum neuen Religionsführer und Staatsoberhaupt ernannt worden.
9. März, 21.05 Uhr: Trump sagt, Iran-Krieg sei "so gut wie" beendet
Der US-Präsident Donald Trump (79) sagte in einem Interview mit CBS, der Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran sei "so gut wie" beendet, ohne jedoch Einzelheiten zu einer möglichen Lösung nennen.
"Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationssysteme, keine Luftwaffe", erklärte Trump telefonisch gegenüber CBS News.
Trump sagte dem US-Fernsehsender, die Vereinigten Staaten seien seinem ursprünglich genannten Kriegszeitraum von vier oder fünf Wochen "sehr weit" voraus.
9. März, 20.13 Uhr: Schifffahrtsriese MSC stoppt Exporte in den Golfraum
Die globale Reederei MSC gab am Montag bekannt, dass sie aufgrund des Krieges im Nahen Osten bestimmte Exportlieferungen aus dem Golfraum einstellt.
"Angesichts der anhaltenden und außergewöhnlichen Sicherheitslage im Nahen Osten ist es notwendig, für bestimmte Exportlieferungen aus den Golfhäfen, unabhängig davon, ob sie sich an Land befinden oder bereits an Bord sind, ein Ende der Reise zu erklären", teilte der Schifffahrtsriese mit.
9. März, 19.25 Uhr: Niederlande schicken Fregatte zum Schutz gegen Angriffe des Irans
Die Niederlande beteiligen sich mit einer Luftverteidigungsfregatte im östlichen Mittelmeer am Schutz der Region vor iranischen Angriffen.
Das teilte das Verteidigungs- und das Außenministerium dem Parlament in Den Haag mit. Die "Zr. Ms. Evertsen" werde zum Schutz von EU-Land Zypern und dem Nato-Partner Türkei eingesetzt.
Frankreich hatte die Niederlande um Unterstützung gebeten, auch um die Sicherheit französischer Marineschiffe in der Region zu gewährleisten.
9. März, 19.03 Uhr: Hisbollah bekennt sich zu Raketenangriff nahe Tel Aviv
Die Hisbollah erklärte vor wenigen Minuten, sie habe den Stützpunkt des israelischen Heimatfrontkommandos in Ramla, in der Nähe von Tel Aviv, mit "modernen Raketen" angegriffen.
In einer Erklärung teilte die Gruppe mit, sie habe den Stützpunkt mit einer "Salve hochentwickelter Raketen" angegriffen, als Reaktion auf "die kriminelle israelische Aggression", die Dutzende libanesischer Städte und Gemeinden sowie die südlichen Vororte von Beirut getroffen habe.
9. März, 18.52 Uhr: Israel zerstört Drohnenhauptquartier der iranischen Revolutionsgarden
Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe haben nach Angaben eines Militärsprechers ein Drohnenhauptquartier der iranischen Revolutionsgarden zerstört.
Zum Standort der Anlage wurden zunächst keine Angaben gemacht. Sie sei im Rahmen einer Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im Iran attackiert worden, hieß es.
Von dort aus seien Drohnen zu Angriffen gegen Israel gestartet, aber auch gelagert worden.
Zudem wurden nach israelischen Angaben drei Raketenwerfer angegriffen, von denen in der Stunde zuvor Raketen auf Israel abgefeuert wurden.
9. März, 18.37 Uhr: Trump prüfe Optionen bezüglich der Ölpreise
Der US-Präsident Donald Trump (79) prüfe "alle glaubwürdigen Optionen" zur Kontrolle der Ölpreise inmitten der gemeinsamen US-israelischen Operation gegen den Iran, teilte das Weiße Haus mit.
Eine Sprecherin des Weißen Hauses betonte, dass der aktuelle Preisanstieg "kurzfristig" sei.
"Präsident Trump und sein gesamtes Energieteam hatten schon lange vor Beginn der Operation Epic Fury einen soliden Plan, um die Energiemärkte stabil zu halten, und sie werden auch weiterhin alle glaubwürdigen Optionen prüfen", erklärte sie gegenüber der AFP.
9. März, 18.16 Uhr: EU-Chefdiplomatin fordert Angriffs-Ende auf Libanon
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (48) fordert von Israel ein Ende der Militäroperationen im Libanon.
Israel habe nach den jüngsten Angriffen der proiranischen Hisbollah-Miliz das Recht auf Selbstverteidigung, erklärte sie in Brüssel. Die Vergeltung führe aber zu Massenvertreibungen und destabilisiere eine ohnehin fragile Lage zusätzlich.
Die harte Reaktion berge die Gefahr, den Libanon und seine Bevölkerung in einen Krieg hineinzuziehen, der nicht der ihre sei - mit schwerwiegenden humanitären Folgen.
9. März, 18.01 Uhr: Israel bezeichnet Irans neuen Obersten Führer als "Tyrannen"
Nach Angaben der AFP bezeichnete Israel Irans neuen Obersten Führer als "Tyrannen".
Dieser würde die "Brutalität des Regimes" fortsetzen.
9. März, 17.43 Uhr: WHO-Chef warnt vor Gesundheitsschäden durch Iran-Krieg
Angesichts der Eskalation im Iran-Krieg hat der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus (61), vor ernsthaften Gefahren für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Region gewarnt.
Beschädigungen an Erdölanlagen im Iran würden das Risiko einer Kontamination von Lebensmitteln, Wasser und Luft bergen, schrieb er auf X. Besonders Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen seien gefährdet.
9. März, 17.27 Uhr: Russland bietet Europa Energie-Lieferung an
Russland würde Öl und Gas an europäische Abnehmer liefern, vorausgesetzt, diese Zusammenarbeit sei "langfristig" und übe keinen politischen Druck auf Moskau aus, sagte Präsident Wladimir Putin (73).
"Wenn europäische Unternehmen und europäische Käufer sich plötzlich dazu entschließen, sich neu auszurichten und uns eine langfristige, nachhaltige Zusammenarbeit ohne politischen Druck zu bieten, dann nur zu. Wir haben uns noch nie geweigert", sagte Putin in einer Fernsehansprache.
"Wir sind bereit, mit den Europäern zusammenzuarbeiten, aber wir brauchen von ihnen Signale, dass sie bereit und willens sind, mit uns zusammenzuarbeiten und diese Nachhaltigkeit und Stabilität zu gewährleisten", fügte er hinzu.
9. März, 17.17 Uhr: Klingbeil sieht Preistreiberei an Tankstellen
Finanzminister Lars Klingbeil (SPD, 48) sieht den aktuellen Anstieg der Spritpreise als ungerechtfertigt an und will ein schnelles Handeln der Bundesregierung.
Wie der SPD-Politiker in Brüssel bei einem EU-Finanzministertreffen sagte, könnten etwa die Transparenzpflichten für Mineralölkonzerne erhöht werden, um den Nachweis von Preistreiberei zu vereinfachen.
Zudem warb er dafür, festzulegen, dass die Spritpreise nur noch einmal am Tag erhöht werden dürften. Dies könne sehr schnell ohne langwierigen Gesetzgebungsprozess umgesetzt werden, erklärte er.
9. März, 17.02 Uhr: Israel meldet Tötung eines Hisbollah-Anführers
Israel gab bekannt, dass sein Militär den Anführer der Nasr-Einheit der Hisbollah bei erneuten Kämpfen getötet habe.
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz (70) wurde über die Eliminierung des Kommandeurs der Nasr-Einheit, Abu Hussein Ragheb, bei einem nächtlichen Angriff unterrichtet, hieß es in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums.
9. März, 16.48 Uhr: Iran-Krieg lässt Ölpreis in die Höhe schnellen
Der Iran-Krieg ließ die Ölpreise am Montag auf über 100 Dollar (ca. 86 Euro) pro Barrel steigen, nachdem Teheran unter dem neuen Präsidenten Khamenei (56) eine neue Salve von Raketen auf Israel und seine Nachbarn am Golf abgefeuert hatte.
Am ersten Tag seiner Machtübernahme nahm der Iran seine Raketen- und Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien, Bahrain, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel wieder auf.
9. März, 16.26 Uhr: Trump "nicht erfreut" über neuen iranischen Führer
US-Präsident Donald Trump (79) erklärte gegenüber der New York Post, er sei "nicht erfreut" über die Ernennung von Ayatollah Mujtaba Khamenei (56) zum Nachfolger seines ermordeten Vaters als iranischen Obersten Führer.
"Ich bin nicht zufrieden mit ihm", erklärte er.
9. März, 16.22 Uhr: Noch keine Einigung in Gesprächen über Ölnotreserven
Mit Blick auf die mögliche Freigabe von Teilen der nationalen Ölreserven wegen des Iran-Kriegs wurde nach französischer Darstellung noch keine Entscheidung getroffen.
"Soweit sind wir noch nicht", sagte Frankreichs Finanzminister Roland Lescure (59) in Brüssel. "Worauf wir uns geeinigt haben, ist, wenn nötig alle notwendigen Mittel zu nutzen, um den Markt zu stabilisieren - die mögliche Freigabe von Reserven eingeschlossen."
9. März, 16.11 Uhr: Merz sieht Verantwortung für Ende des Krieges beim Iran
Der Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, 70) sieht die Verantwortung für ein Ende des Iran-Krieges bei der Führung in Teheran.
"Je schneller das Mullah- Regime aufhört, je schneller ist dieser Krieg beendet", sagte er in Berlin. "Es liegt allein bei diesem Regime und den sogenannten Revolutionsgarden, die Kampfhandlungen einzustellen."
Solange das nicht der Fall sei, gehe er davon aus, dass Israel und Amerika "ihre Verteidigung" gegen den Iran fortsetzten, denn dessen Bedrohung reiche weit über das Land und die Region hinaus.
Der Kanzler betonte nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien: "Der Iran ist das Zentrum des internationalen Terrorismus, und dieses Zentrum muss geschlossen werden. Und die Amerikaner und die Israelis tun das auf ihre Weise."
9. März, 16.05 Uhr: Vereinigten Arabischen Emirate werden sich nicht an Iran-Angriffe beteiligen
Wie ein Botschafter mitteilte, werde sich die Vereinigten Arabischen Emirate an keinen Angriffen auf den Iran beteiligen.
Weitere Informationen wird es erst im Laufe des Tages geben.
9. März, 16.02 Uhr: Arbeitet Hisbollah auf "Zusammenbruch" des Irans hin?
Der libanesische Präsident Joseph Aoun (62) beschuldigte die Hisbollah, im Interesse Irans auf den "Zusammenbruch" des Staates hinzuarbeiten.
"Wer auch immer diese Raketen abgefeuert hat, wollte den Zusammenbruch des libanesischen Staates herbeiführen und ihn in Aggression und Chaos stürzen… alles im Interesse der Kalkulationen des iranischen Regimes", sagte Aoun in einer Online-Konferenz.
Aoun bezeichnete die Hisbollah als "eine bewaffnete Gruppe außerhalb des Staates, die weder die Interessen des Libanon noch das Leben seiner Bevölkerung schätzt".
9. März, 15.42 Uhr: Französischer Minister erklärt: "Noch nicht so weit bei der Freigabe strategischer Ölreserven"
Der französische Finanzminister Roland Lescure (59) sagte nach Gesprächen mit seinen Amtskollegen der führenden Industrienationen der Welt, die G7 sei in Bezug auf die Freigabe strategischer Ölreserven "noch nicht so weit".
Auf die Frage, ob man sich auf die Freigabe von Lagerbeständen geeinigt habe, sagte Lescure: "So weit sind wir noch nicht. Wir haben uns darauf geeinigt, gegebenenfalls alle notwendigen Instrumente zur Stabilisierung des Marktes einzusetzen, einschließlich der möglichen Freigabe notwendiger Lagerbestände."
9. März, 15.38 Uhr: EU startet Hilfsflüge für Menschen im Libanon
Die EU organisiert Hilfsflüge für die unter dem neuen Nahost-Krieg leidende Zivilbevölkerung im Libanon.
Nach den Plänen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) sollen für rund 130.000 Menschen Notfallvorräte mobilisiert werden, wie die EU mitteilte. Ein erster Flug sei für diesen Dienstag geplant.
9. März, 15.27 Uhr: EU warnt vor "inflationären Schock"
Ein langer Krieg im Nahen Osten könnte einen "erheblichen Inflationsschock für die globale und europäische Wirtschaft" auslösen, sagte der hochrangige EU-Beamte Valdis Dombrovskis (54) am Montag.
"In einem weniger dramatischen Szenario, in dem der Konflikt innerhalb weniger Wochen eingedämmt wird, ist zu erwarten, dass er keine größeren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die europäische Wirtschaft haben wird", sagte der EU-Wirtschaftskommissar gegenüber Reportern.
Er stellte jedoch klar, dass ein längerer Konflikt zu einem "inflationären Schock" mit höheren Energiepreisen führen könne.
9. März, 15.02 Uhr: Libanons Parlament verschiebt Wahl um zwei Jahre
Das libanesische Parlament hat seine Amtszeit um zwei Jahre verlängert und damit die für Mai geplanten Parlamentswahlen verschoben.
Nach Angaben des Parlamentspräsidenten und Hisbollah-Verbündeten Nabih Berri (88) stimmten 76 der 128 Abgeordneten für die Verlängerung der vierjährigen Legislaturperiode um zwei weitere Jahre.
"Das Parlament hat die Verlängerung seiner Amtszeit um zwei Jahre beschlossen", hieß es in einer Erklärung aus seinem Büro.
9. März, 14.45 Uhr: Kroatien deckelt die Treibstoffpreise
Der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic (55) erklärte, sein Land werde die Benzin- und Dieselpreise deckeln, da der Krieg im Nahen Osten das weltweite Ölangebot verknappe.
Plenkovic kündigte an, seine Regierung werde ab Dienstag eine Preisobergrenze festlegen; damit wäre Kroatien eines der ersten Länder der Europäischen Union.
"Heute werden wir Maßnahmen ergreifen, um den Anstieg der Energiepreise abzumildern und den Lebensstandard der kroatischen Bürger zu schützen", sagte er auf einer außerordentlichen Regierungssitzung.
9. März, 14.43 Uhr: Lufthansa-Konzern verlängert Flugstopp nach Nahost
Wegen des Iran-Kriegs fliegt der Lufthansa-Konzern weiterhin nicht zu bestimmten Zielen in der Region.
Die verschiedenen Airlines der Gruppe setzen die Flüge nach Dammam, Dubai und Abu Dhabi bis einschließlich Sonntag (15. März) aus, wie das Unternehmen mitteilt.
Die Verbindungen nach Tel Aviv bleiben bis einschließlich Grün-Donnerstag (2. April) eingestellt.
Schon in der vergangenen Woche war festgelegt worden, dass Amman und Erbil bis einschließlich 15. März nicht angeflogen werden. Beirut-Flüge sind bis einschließlich 28. März gestrichen und Teheran bis einschließlich 30. April.
9. März, 14.20 Uhr: Iran greift weiter Golfstaaten mit Raketen und Drohnen an
Die iranischen Angriffe in den Golfstaaten gehen mehr als eine Woche nach Kriegsbeginn weiter.
Katars Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr habe mehrere Raketen abgefangen. Anschließend hieß es, die Bedrohung sei vorbei und die Sicherheitslage wieder normal. In Katar befindet sich unter anderem die wichtige US-Militärbasis al-Udaid.
Die Vereinigten Arabischen Emirate teilten mit, ihre Luftabwehr habe zwölf weitere Raketen abgefangen, drei seien zudem im Wasser niedergegangen. Außerdem seien von insgesamt 18 Drohnen alle bis auf eine abgefangen worden. Damit gab es im Land nach offiziellen Angaben bisher Angriffe mit etwa 250 Raketen und 1400 Raketen. Die Emirate sind bisher besonders stark unter Beschuss. Dort wurden bisher vier Menschen bei Angriffen getötet, mehr als 110 verletzt.
9. März, 13.45 Uhr: Nato fängt Geschoss im türkischen Luftraum ab
Ein aus dem Iran abgefeuertes ballistisches Geschoss ist nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums im türkischen Luftraum von einem Nato-Abwehrsystem abgefangen worden.
Einige Trümmer der Munition seien auf freies Gelände in Gaziantep im Süden des Landes gefallen, teilte das Ministerium auf X mit. Demnach gab es keine Toten oder Verletzten.
9. März, 13.09 Uhr: Teheran erneut von Explosionen erschüttert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist erneut Ziel einer Angriffswelle.
Über der Metropole waren nach Angaben von Augenzeugen Kampfjets zu hören, die sich aus dem Norden über die Gipfel des Albors-Gebirges näherten. Laute Explosionen erschütterten die Stadt, wie Bewohner am Montag berichteten.
In der Großstadt Karadsch, einem Vorort im Westen von Teheran, wurde Augenzeugen zufolge ein Regierungsquartier mit Polizeistationen, Justizgebäuden und Teilen der Stadtverwaltung bombardiert. "Die Gebäude haben gezittert wie bei einem Erdbeben", sagte ein Bewohner, der sich in der Nähe aufhielt.
9. März, 13.01 Uhr: Unicef meldet 83 getötete Minderjährige
Die Angriffe Israels auf feindliche Stellungen im Nachbarland Libanon treffen nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef auch rund 200.000 Kinder und Teenager.
Innerhalb einer Woche seien 83 Minderjährige bei den Angriffen ums Leben gekommen und 254 verletzt worden, berichtete die Organisation auf Basis von Zahlen des libanesischen Gesundheitsministeriums. Von den 700.000 Menschen, die durch die Angriffe aus ihren Häusern vertrieben wurden, sei mehr als ein Viertel unter 18 Jahre alt.
9. März, 12.48 Uhr: Putin sichert Modschtaba Chamenei Russlands Unterstützung zu
Der russische Präsident Wladimir Putin (73) hat Modschtaba Chamenei (56) zu der Ernennung zum neuen obersten Führer Irans in einem Telegram gratuliert.
"Jetzt, da der Iran mit bewaffneter Aggression konfrontiert ist, wird Ihre Arbeit in diesem hohen Amt sicher viel Mut und Selbstaufopferung erfordern. Ich bin sicher, dass Sie das Werk Ihres Vaters mit Ehre fortsetzen und das iranische Volk angesichts der schweren Prüfungen zusammenhalten werden", hieß es in dem vom Kreml veröffentlichten Schreiben.
9. März, 12.33 Uhr: Menschenrechtler werfen Israel den Einsatz von weißem Phosphor vor
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat Israel vorgeworfen, vergangene Woche bei einem Angriff auf ein Wohngebiet im Südlibanon verbotenerweise weißen Phosphor eingesetzt zu haben.
Die Organisation habe sieben Aufnahmen verifizieren und geografisch zuordnen können, hieß es in einem Bericht. Ein Mitarbeiter sprach darin von schweren Folgen für Zivilisten. Die Brandeigenschaften von weißem Phosphor könnten zum Tod oder schweren Verletzungen führen, die lebenslanges Leid nach sich ziehen.
In einer Mitteilung der israelischen Streitkräfte (IDF) hieß es, der behauptete Einsatz von Granaten mit weißem Phosphor könne nicht bestätigt werden. "Im Allgemeinen enthalten die von der IDF primär verwendeten Rauchgranaten keinen weißen Phosphor", hieß es. Wie viele westliche Streitkräfte verfüge auch das israelische Militär über Rauchgranaten mit einem gewissen Anteil an weißem Phosphor, deren Einsatz nach internationalem Recht zulässig sei.
9. März, 12.13 Uhr: Zwei Tote bei iranischem Raketenangriff auf Israel
Bei einem neuen iranischen Raketenangriff auf Israel sind nach Angaben von Sanitätern zwei Menschen getötet worden.
Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom berichtete zunächst, bei dem Angriff im Großraum Tel Aviv sei ein rund 40-jähriger Mann getötet worden. Ein weiterer Mann sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben des Rettungsdienstes Zaka wurde er später für tot erklärt.
9. März, 11.38 Uhr: US-Flugkörper traf offenbar Ziel nahe Mädchenschule
Investigativjournalisten haben Zweifel an der Behauptung von US-Präsident Donald Trump, der Iran selbst sei für die Bombardierung einer Mädchenschule mit rund 170 Toten verantwortlich.
Wie Rechercheteams von "New York Times" und der Plattform Bellingcat unabhängig voneinander herausfanden, zeigt ein am Sonntag von der iranischen Nachrichtenagentur Mehr veröffentlichtes Video den Einschlag eines US-Flugkörpers in der Nähe der Schule in der Stadt Minab im Süden des Landes.
Im nur wenige Sekunden langen Clip sei zu sehen, wie ein US-Tomahawk-Marschflugkörper am 28. Februar eine Einrichtung der iranischen Revolutionsgarde treffe, schreibt Bellingcat. Das von den Journalisten überprüfte Videomaterial zeige zudem, wie bereits Rauch aus der Nähe der Mädchenschule aufsteige.
9. März, 11.24 Uhr: EU kann alte Weltordnung laut Kommissionspräsidentin nicht länger hüten
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) fordert angesichts der internationalen Lage einen radikalen Kurswechsel in der europäischen Außenpolitik.
Europa könne nicht länger ein Hüter der alten Weltordnung sein - sie sei Vergangenheit und werde nicht zurückkommen, sagte sie bei einem Treffen von EU-Botschaftern in Brüssel. Man werde die regelbasierte Ordnung immer verteidigen und bewahren, aber man könne sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie der einzige Weg sei, die eigenen Interessen zu verteidigen.
Von der Leyen sprach sich dafür aus, eine stärker interessengeleitete Außenpolitik zu verfolgen. "Wir müssen bereit sein, unsere Macht selbstbewusster einzusetzen - zum Beispiel zur Bekämpfung von Aggression und Einflussnahme aus dem Ausland mit all unseren Instrumenten - ob wirtschaftlich oder diplomatisch, technologisch oder militärisch", erklärte sie. Auch könne es darum gehen, mehr Pragmatismus bei Geschäften an den Tag zu legen.
9. März, 10.30 Uhr: Türkei schickt F-16-Kampfjets in besetzten Norden Zyperns
Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs und einem Drohnenangriff auf den britischen Militärstützpunkt auf Zypern hat die Türkei sechs Kampfjets in den von ihr kontrollierten Norden der Mittelmeerinsel geschickt.
Zyprische Medien zeigten Bilder von der Landung der F-16-Jets auf dem Flughafen Ercan. Er liegt nordöstlich von der Hauptstadt Nikosia, aber in dem Teil Zyperns, der von türkischen Truppen besetzt ist und nur von Ankara als Türkische Republik Nordzypern anerkannt wird.
9. März, 9.58 Uhr: China weist Trump-Drohung gegen Chamenei-Nachfolger zurück
China weist die Drohung von US-Präsident Donald Trump (79) gegen den Nachfolger an der Spitze des Irans zurück.
China lehne eine Einmischung in innere Angelegenheiten anderer Länder unter jeglichem Vorwand ab, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun (45) in Peking. Die Sicherheit, Souveränität und territoriale Integrität des Irans müssten respektiert werden.
Erneut forderte Peking Verhandlungen und ein sofortiges Ende der Militäroperationen.
9. März, 9.27 Uhr: Iran soll bei Angriff erneut Streumunition eingesetzt haben
Der Iran hat bei seinen Raketenangriffen auf Israel nach Angaben der israelischen Armee erneut Streumunition eingesetzt.
Welches Gebiet in dem Land genau betroffen gewesen ist, sagte der Armeesprecher jedoch nicht. Teheran hatte in diesem Krieg sowie im Krieg im vergangenen Jahr bereits Gefechtsköpfe mit Streumunition verwendet. Zuletzt hatte es den Einsatz selbst bestätigt.
Der Einsatz von Streumunition ist international weitgehend geächtet, weil sie große Flächen unkontrolliert mit Sprengkörpern überzieht und besonders für Zivilisten gefährlich ist.
9. März, 8.40 Uhr: Teheran rationiert Benzin
Nach den israelischen Angriffen auf Öldepots in der iranischen Hauptstadt Teheran rationieren Tankstellen den Verkauf von Benzin stark.
Autofahrer können aktuell pro Tankvorgang nur noch zehn Liter Sprit kaufen, wie Bewohner der Millionenmetropole berichteten. An den Tankstellen bildeten sich Kilometer lange Autoschlangen mit stundenlangen Wartezeiten.
Am Wochenende hatte Israels Luftwaffe Öldepots in Teheran bombardiert und in Flammen gesetzt. Dichter, schwarzer, toxischer Rauch verdunkelt seitdem den Himmel. Auf viele Dächer der Metropole regnete Öl herab.
9. März, 6.45 Uhr: Israel greift erneut im Iran und im Libanon an
Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf Ziele im Iran und im Libanon fort.
Die Luftwaffe habe eine neue Welle an Attacken gegen Infrastruktur der iranischen Führung im Zentrum des Landes begonnen, teilte die Armee in der Nacht mit. Zudem sei erneut Infrastruktur der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen worden.
Die Attacken im Iran galten einer Mitteilung zufolge Kommandozentren von Behörden für innere Sicherheit und der Basidsch-Milizen. Die Basidsch-Milizen sind besonders für ihr hartes Vorgehen gegen die Proteste im eigenen Land bekannt. Außerdem seien Raketenabschussrampen und eine Produktionsanlage für Raketentreibwerke im Iran beschossen worden.
9. März, 6.29 Uhr: Teil des US-Botschaftspersonals soll Saudi-Arabien verlassen
Die USA haben angesichts von Sicherheitsrisiken wegen des Iran-Kriegs einen Teil ihres Botschaftspersonals in Saudi-Arabien angewiesen, das Land zu verlassen.
Das US-Außenministerium ordnete die Ausreise des nicht für Notfälle benötigten Personals sowie der Angehörigen von Botschaftsmitarbeitern an, erklärte die Behörde. Damit verschärfte sie eine vorige Empfehlung: Seit vergangener Woche hatte es schon eine Erlaubnis für diese Personengruppen zur Ausreise gegeben.
9. März, 6.23 Uhr: Katars Premier ruft Iran zu Deeskalation auf
Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (45) hat zur Deeskalation im Iran-Krieg aufgerufen.
"Wir werden weiterhin mit den Iranern sprechen und uns um eine Deeskalation bemühen", sagte Al Thani in einem Interview mit dem Sender Sky News. Was geschehen sei, habe das Vertrauen in die Beziehungen zum Iran erheblich erschüttert.
9. März, 6.19 Uhr: Bahrain meldet Verletzte bei iranischem Drohnenangriff
Der Golfstaat Bahrain ist erneut Ziel eines Angriffs des Irans geworden.
Das Innenministerium des kleinen Landes meldete in der Nacht 32 Verletzte, darunter Kinder und mehrere Schwerverletzte, durch eine Attacke mit Drohnen auf der südlich der Hauptstadt Manama gelegenen Insel Sitra. Mehrere Häuser seien beschädigt worden.
Unterdessen schießt der Iran auch weiter auf Israel. In der Küstenmetropole Tel Aviv und anderen Gebieten des jüdischen Staates heulten in der Nacht wieder die Sirenen. Die Luftabwehr war erneut im Einsatz, wie die das Militär auf Telegram mitteilte.
9. März, 6.15 Uhr: US-Minister verneint Angriffe auf Energieinfrastruktur
Die USA haben nach Angaben ihres Energieministers Chris Wright (61) nicht vor, die iranische Ölindustrie anzugreifen.
"Die USA zielen nicht auf die Energieinfrastruktur ab", sagte Wright dem Sender CNN. Zuvor hatte die Bombardierung eines Öllagers durch Israel im Iran für Aufsehen gesorgt, nach der dichte Rauchschwaden den Himmel über der Hauptstadt Teheran verdunkelten. Aufnahmen nach dem Angriff am Samstagabend zeigten einen gewaltigen Feuerball.
Israels Armeesprecher Effie Defrin (54) betonte, Israel habe in der Nacht zu Sonntag Treibstofflager angegriffen, die vom iranischen Militär genutzt worden seien. "Dies ist das Öl, das die Räder des Regimes und seine Terroraktionen gegen den Staat Israel, gegen die Region und gegen die gesamte Bevölkerung am Laufen hält", sagte er. Israel kämpfe nicht gegen das "großartige iranische Volk", sondern nur gegen das "Terrorregime", erklärte Defrin.
9. März, 6.12 Uhr: Chameneis Sohn wird oberster Führer im Iran
Im Iran ist mitten im Krieg der Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei (†86) zum neuen religiösen und staatlichen Oberhaupt gewählt worden.
Der 56-jährige Modschtaba Chamenei wurde vom sogenannten Expertenrat, dem wichtigsten religiösen Gremium des Landes, ernannt. In dem Amt wird er künftig das letzte Wort in allen politischen und militärischen Belangen haben. US-Präsident Donald Trump (79) hatte jüngst bereits deutlich gemacht, dass er Modschtaba Chamenei als neues staatliches Oberhaupt ablehne. Dessen Vater war bei einem israelischen Luftangriff am 28. Februar in Teheran ums Leben gekommen.
Der oberste Führer im Iran war bislang die unangefochtene Autorität. Er vereint die politische Macht und religiöse Legitimation und bestimmt letztlich die strategische Ausrichtung des Staates. Seine Macht beruht gemäß der Staatsideologie auf der sogenannten "Velajat-e Faghih", der Herrschaft eines islamischen Rechtsgelehrten.
8. März, 20.05 Uhr: Israel - Fünf Kommandeure der iranischen Al-Kuds-Brigaden getötet
Die israelische Armee teilte mit, sie habe fünf ranghohe Kommandeure der iranischen Al-Kuds-Brigaden bei einem Angriff auf ein Hotel in Beirut getötet.
Die Al-Kuds-Brigaden sind die Auslandsabteilung der iranischen Revolutionsgarden und unterstützen die schiitische Hisbollah-Miliz seit Jahrzehnten. Der Angriff sei von der israelischen Armee ausgeführt worden.
Insgesamt habe es im Libanon in den vergangenen 24 Stunden mehr als Hundert Angriffe gegeben. Ziele seien Waffenlager und Kommandozentralen gewesen.
8. März, 20.04 Uhr: Mehr als halbe Million Vertriebene im Libanon
Im Libanon sind seit Ausbruch der jüngsten Kämpfe mit Israel vor einer Woche mehr als eine halbe Million Menschen als Binnenflüchtlinge registriert worden. Das erklärte Sozialministerin Hanin Sajid bei einer Pressekonferenz.
Bislang hätten sich 517.000 Menschen auf einer mit dem Ministerium verbundenen Plattform registriert, um Unterstützung zu erhalten. Mehr als 117.000 davon befänden sich in staatlichen Notunterkünften, hieß es weiter.
8. März, 19.02 Uhr: Trump - Wir haben die gesamte Marine des Irans versenkt
Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump die Marine des Irans zerstört.
Man habe 44 ihrer Schiffe versenkt - "ihre gesamte Marine", sagte Trump dem Sender ABC News nach dessen Angaben. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben nicht. Die gesamte iranische Marine außer Gefecht zu setzen, ist eines der erklärten Ziele des US-Militärs im Krieg gegen den Iran.
Nach Trumps Angaben haben die USA zudem die Luftwaffe des Irans lahmgelegt. "Ihre Flugabwehrsysteme sind Geschichte. Sie haben absolut keine Verteidigung mehr", sagte Trump laut ABC News.
8. März, 18.56 Uhr: Erstmals Tote in Saudi-Arabien
Erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs ist es in Saudi-Arabien infolge eines mutmaßlich iranischen Angriffs zu Todesfällen gekommen.
Zwei Menschen seien beim Einschlag eines Geschosses in ein Wohngebäude im Gouvernement al-Chardsch südöstlich der Hauptstadt Riad getötet worden, sagte ein Sprecher des saudischen Zivilschutzes laut einer Regierungsmitteilung. Bei den Opfern soll es sich demnach um einen indischen und einen bangladeschischen Staatsbürger gehandelt haben.
Zwölf Menschen, die alle aus Bangladesch stammen, seien bei dem Vorfall zudem verletzt worden, hieß es weiter. Das betroffene Gebäude gehöre zu einer Reinigungsfirma, so die Mitteilung.
8. März, 18.52 Uhr: Irans Außenminister Araghtschi lehnt Einmischung Trumps ab
Die Frage, ob er bereit wäre, jemanden mit Verbindungen zur alten Führung zu akzeptieren, bejahte Trump laut ABC News: "Um einen guten Anführer zu wählen, würde ich das tun, ja, das würde ich. Es gibt zahlreiche Menschen, die infrage kommen könnten."
Irans Außenminister Abbas Araghtschi (63) machte in einem Interview des US-Senders NBC News hingegen deutlich, dass sein Land keine Einmischung Trumps bei der Wahl des Staatsoberhaupts akzeptieren wird. "Wir erlauben niemandem, sich in unsere internen Angelegenheiten einzumischen", sagte Araghtschi. Das mit der Wahl des Revolutionsführers beauftragte Gremium sei vom Volk gewählt worden und werde seine Aufgabe erledigen. "Das geht nur das iranische Volk etwas an und niemanden sonst", sagte der Außenminister.
8. März, 18.51 Uhr: Trump - Chamenei-Nachfolger ohne US-Segen "nicht lang im Amt"
US-Präsident Donald Trump (79) hat dem Iran gedroht, sollte sein Land nicht in die Nachfolge des getöteten iranischen Staatsführers Ajatollah Ali Chamenei einbezogen werden.
Es brauche die Zustimmung der USA, sagte Trump dem Sender ABC News nach dessen Angaben. "Wenn er unsere Zustimmung nicht erhält, wird er nicht lang im Amt bleiben."
Er wolle nicht, dass man in fünf Jahren wiederkommen müsse, um dasselbe noch einmal zu tun - oder schlimmer noch, dass man zulasse, dass der Iran eine Atomwaffe bekomme, sagte Trump demnach.
8. März, 18.47 Uhr: Trumps Fehde mit Großbritannien - "Werden uns erinnern"
Mit erneut spöttisch-kritischen Aussagen zur britischen Unterstützung im Iran-Krieg hat US-Präsident Donald Trump (79) das Verhältnis zum einst engsten Verbündeten weiter belastet.
"Wir brauchen keine Leute, die erst in den Krieg eintreten, nachdem wir ihn bereits gewonnen haben", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Den britischen Premierminister Keir Starmer (63) griff der US-Präsident namentlich an - am Sonntagnachmittag telefonierten die beiden.
Inwieweit das Gespräch, in dem es der britischen Regierung zufolge um die "militärische Zusammenarbeit" durch die US-Nutzung von Stützpunkten der Royal Air Force ging, zu einer Aussöhnung beitrug, blieb offen. In seinem Social-Media-Beitrag hatte Trump keinen Zweifel an seiner kritischen Haltung gelassen.
8. März, 17.21 Uhr: Iran greift willkürlich zivile Ziele an
Der Iran antwortet auf die amerikanisch-israelischen Militärschläge seit Samstag vergangener Woche mit Angriffen auf Israel und die Golfstaaten.
In Israel wurden am Sonntag neue Raketenangriffe gemeldet. In Kuwait wurde das Gebäude der Behörde für Sozialversicherungen bei einem mutmaßlich iranischen Angriff getroffen. Die Luftabwehr fing drei ballistische Raketen ab und zerstörte sie, wie die kuwaitische Armee auf X mitteilte. Auch das Verteidigungsministerium von Saudi-Arabien meldete in der Nacht zum Sonntag, dass im Osten der Hauptstadt Riad sechs Drohnen abgefangen worden seien.
8. März, 17.20 Uhr: Schon jetzt Drohungen gegen den Nachfolger
Chamenei war bei einem israelischen Luftangriff am 28. Februar in Teheran getötet worden.
Das israelische Militär drohte, dass auch der Nachfolger nicht sicher sei. "Die Hand des Staates Israel wird weiterhin jeden Nachfolger verfolgen, und jeden, der einen Nachfolger zu ernennen versucht", hieß es in einem Post auf Farsi auf der Plattform X. Ähnlich hatte sich auch US-Präsident Donald Trump (79) geäußert.
Gemäß der iranischen Verfassung bestimmen die 88 Geistlichen im Expertenrat das neue Staatsoberhaupt. Nach unbestätigten Berichten gelten Modschtaba Chamenei (56), der Sohn des verstorbenen obersten Führers, sowie Hassan Chomeini (53), der Enkel des Revolutionsführers Ruhollah Chomeini, als die beiden wichtigsten Kandidaten. Der oberste Führer der Islamischen Republik hat das letzte Wort in allen politischen und militärischen Belangen.
8. März, 17.14 Uhr: Angriffe verdunkeln Teheran - Chamenei-Nachfolge soll stehen
Mehr als eine Woche nach Kriegsbeginn greifen die USA und Israel den Iran weiter massiv an.
Nach der Bombardierung eines Öllagers in Teheran verdüsterten dichte Rauchschwaden am Morgen den bewölkten Himmel über der Hauptstadt. Aufnahmen nach dem Angriff am Samstagabend zeigten einen gewaltigen Feuerball.
Ungeachtet der Angriffe soll sich der sogenannte Expertenrat des Irans auf einen Nachfolger des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei geeinigt haben. Warum noch kein Name verkündet wurde und wann es so weit sein soll, ist unklar.
8. März, 16.35 Uhr: Israel meldet Angriff auf Irans Leitzentrale für Satelliten
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei einer neuen Angriffswelle im Iran auch das Hauptquartier der Revolutionsgarden in Teheran getroffen.
Dort habe sich eine Leitzentrale
der Raumfahrtbehörde für die Steuerung des militärischen Überwachungssatelliten "Chayyam" befunden.
Dieser Satellit sei von den Revolutionsgarden für "terroristische Aktivitäten und zur Überwachung des Staates Israel und seiner Bevölkerung" eingesetzt worden, schrieb die Armee. Ob die Verbindung zu dem Satelliten damit unterbrochen wurde, war zunächst unklar. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
8. März, 15.41 Uhr: Emirate dementieren Bericht zu Angriff auf Iran
Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Medienberichte über einen angeblichen Angriff ihres Landes gegen den Iran zurückgewiesen.
Man befinde sich in einem "Zustand der Selbstverteidigung" gegen Irans Angriffe, teilte das emiratische Außenministerium lediglich mit, offenbar in Verweis auf die eigene Flugabwehr. Diese habe auf Beschuss mit mehr als 1400 Raketen und Drohnen reagiert. Man wolle in keinen Konflikt gezogen werden, behalte sich aber das Recht vor, die Souveränität des Landes zu schützen.
8. März, 15.33 Uhr: Zwei israelische Soldaten bei Hisbollah-Angriff getötet
Bei einem Angriff der proiranischen Hisbollah-Miliz auf einen israelischen Armeeposten im Südlibanon sind nach Angaben eines Militärsprechers zwei israelische Soldaten getötet worden.
Zu dem Angriff kam es den Angaben zufolge am frühen Morgen.
Einer der beiden Getöteten wurde als ein 38 Jahre alter Soldat identifiziert. Zu dem zweiten Toten machte die Armee zunächst keine Angaben.
8. März, 14.52 Uhr: Ukrainische Drohnenexperten nächste Woche im Nahen Osten
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) erklärte, dass die Drohnenexperten aus Kiew "nächste Woche“ im Nahen Osten "vor Ort" sein werden, da er im Tausch gegen Drohnenexpertise US-Luftverteidigungsraketen anstrebt.
"Ich denke, dass die Experten nächste Woche vor Ort sein werden, sich die Lage ansehen und helfen werden", sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz, als er gefragt wurde, wie die Ukrainer den Vereinigten Staaten und den Golfstaaten bei der Abwehr iranischer Drohnen helfen könne.
8. März, 14.09 Uhr: Schweiz sieht im Iran-Krieg Verstoß gegen Völkerrecht
Die Schweizer Regierung bezeichnet den Iran-Krieg als Verstoß gegen das Völkerrecht.
Verteidigungsminister Martin Pfister (62) sagte der "Sonntagszeitung": "Der Bundesrat ist der Auffassung, dass der Angriff auf den Iran eine Verletzung des Völkerrechts darstellt."
Zur Begründung sagte Pfister: "Weil er aus unserer Sicht einen Verstoß gegen das Gewaltverbot darstellt. Wir rufen alle Konfliktparteien auf, die Gewalt einzustellen und die Zivilbevölkerung zu schonen."
8. März, 13.43 Uhr: Augenzeugen hören Explosionen in Abu Dhabi
In Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, waren am Sonntag Explosionen zu hören, berichteten Augenzeugen gegenüber der AFP.
Abu Dhabi ist seit über einer Woche regelmäßigen Angriffen ausgesetzt, seit Teheran seine Vergeltungskampagne in der Region begonnen hat.
8. März, 13.18 Uhr: Wann werden weitere gestrandete Touristen nach Hause geflogen?
Noch immer sitzen Tausende gestrandete Urlauber wegen des Iran-Kriegs in der Nahost-Region fest.
Doch allein am Wochenende wurden Hunderte zurück nach Deutschland geflogen. So landeten in der Nacht zum Sonntag in Hannover zwei Tui-Flüge mit 250 Reisenden aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Das Auswärtige Amt schrieb zudem am Samstag bei Instagram, es seien erneut 220 Menschen ausgeflogen worden.
Tui-Chef Sebastian Ebel (62) sagte der Deutschen Presse-Agentur, geplant sei, bis spätestens Mittwoch alle Veranstalter-Kunden nach Deutschland gebracht zu haben. Es gehe um mehrere tausend europäische Tui-Kunden.
8. März, 13.00 Uhr: Explosionen über Tel Aviv
Über Tel Aviv waren Explosionen zu hören, nachdem die Armee neue Raketen aus dem Iran identifiziert hatte, berichtete ein AFP-Journalist.
Weitere Informationen wird es erst im Laufe des Tages geben.
8. März, 12.47 Uhr: Über 394 Todesopfer nach israelischen Angriffen
Bei israelischen Luftangriffen auf den Libanon sind in der vergangenen Woche 394 Menschen getötet worden, darunter 83 Kinder und 42 Frauen, sagte der libanesische Gesundheitsminister.
Zudem seien neun Rettungskräfte unter den Toten.
8. März, 12.33 Uhr: Papst wünscht sich Kriegsende im Nahen Osten
Papst Leo XIV. betete am Sonntag, dass das "Dröhnen der Bomben" im Nahen Osten aufhören möge.
"Wir erheben unser demütiges Gebet zum Herrn, dass das Dröhnen der Bomben aufhöre, die Waffen verstummen und sich ein Raum für den Dialog öffne, in dem die Stimmen der Völker gehört werden können", sagte der Papst am Ende des Angelusgebets.
8. März, 12.07 Uhr: Russisches Flugzeug evakuiert über 100 Menschen aus dem Libanon
Wie ein libanesischer Beamter vor wenigen Minuten mitteilte, seien 117 Iraner, darunter auch Diplomaten, mit einem russischen Flugzeug aus dem Libanon evakuiert worden.
Weitere Informationen wird es erst im Laufe des Tages geben.
8. März, 11.41 Uhr: Macron reist nach Zypern, während Frankreich Kriegsschiffe ins Mittelmeer entsendet
Der französische Präsident Emmanuel Macron (48) wird am Montag Zypern besuchen, teilte sein Büro mit.
Frankreich entsendet Kriegsschiffe ins Mittelmeer, nachdem es vor einigen Tagen einen Drohnenangriff auf Zypern gegeben hatte.
Macron wird seinen zypriotischen Amtskollegen Nikos Christodoulides (52) und den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis (58) treffen, um "Solidarität" zu demonstrieren.
8. März, 11.32 Uhr: Nachfolger Chameneis ernannt - Expertenratsmitglied deutet auf Sohn Modschtaba hin
Rund eine Woche nach der Tötung von Ayatollah Ali Chamenei (†86) hat das zuständige Gremium im Iran nach Angaben mehrerer Mitglieder dessen Nachfolger bestimmt.
Der Name des neuen geistlichen Oberhaupts der Islamischen Republik wurde zunächst offiziell nicht bekannt gegeben.
Ein Mitglied des Expertenrats deutete jedoch an, dass die Wahl auf Chameneis Sohn Modschtaba Chamenei (56) gefallen sei.
8. März, 11.03 Uhr: Neue israelische Drohungen gegen künftigen Chamenei-Nachfolger
Das israelische Militär hat vor der Wahl eines Nachfolgers des getöteten iranischen Staatsführers Ajatollah Ali Chamenei (†86) erneut gedroht, dass auch dieser nicht sicher sei.
"Die Hand des Staates Israel wird weiterhin jeden Nachfolger verfolgen, und jeden, der einen Nachfolger zu ernennen versucht", hieß es in einem Post auf der Plattform X.
Die Warnung gelte für alle, die planten, an dem Treffen zur Wahl eines Nachfolgers Chameneis teilzunehmen.
8. März, 9.55 Uhr: Treibstoff-Versorgung in Teheran nach Angriffen eingestellt
Die Treibstoffversorgung in der iranischen Hauptstadt sei nach US-amerikanischen und israelischen Angriffen auf Öldepots in und um die Stadt "vorübergehend unterbrochen" worden, sagte ein Beamter.
"Aufgrund von Schäden am Treibstoffversorgungsnetz ist die Verteilung vorübergehend unterbrochen", sagte Teherans Gouverneur Mohammad Sadegh Motamedian (54) laut der offiziellen Nachrichtenagentur IRNA.
"Das Problem wird gelöst", fügte er hinzu.
8. März, 9.30 Uhr: Wasser-Entsalzungsanlage bei Angriff in Bahrain beschädigt
Iran hat bei seinen Angriffen in den Golfstaaten nun auch eine wichtige Anlage für die Aufbereitung von Trinkwasser getroffen.
Bei einem Drohenangriff sei eine Anlage zur Wasser-Entsalzung beschädigt worden, teilte Bahrains Innenministerium heute mit. Es handle sich um "iranische Aggression, die sich willkürlich gegen zivile Ziele" richte.
Ähnlich wie weitere der Golfstaaten ist das kleine Land Bahrain für seine Wasserversorgung stark auf die Entsalzung von Meerwasser angewiesen. Die Arabische Halbinsel ist eine sehr trockene Region mit nur wenigen natürlichen Süßwasser-Ressourcen.
8. März, 8.44 Uhr: Explosionen erschüttern die iranische Provinz Yazd
Staatsmedien zufolge erschütterten vor wenigen Minuten Explosionen die iranische Provinz Yazd, eine der ältesten Städte im Iran.
Weitere Informationen wurden von den örtlichen Behörden noch nicht bekannt gegeben.
8. März, 8.03 Uhr: Sri-lankisches Krankenhaus entlässt 22 Gerettete
Sri Lanka hat am Sonntag 22 iranische Besatzungsmitglieder aus dem Krankenhaus entlassen, die nach der Versenkung ihres Kriegsschiffs durch ein US-amerikanisches U-Boot aus Rettungsflößen geborgen worden waren, teilten Beamte mit.
Die Besatzung wurde seit Mittwoch im Karapitiya-Krankenhaus in der südlichen Hafenstadt Galle behandelt, nachdem die "IRIS Dena" kurz vor den Hoheitsgewässern Sri Lankas torpediert worden war.
8. März, 7.53 Uhr: Chinas Außenminister kritisiert Krieg im Iran
Chinas Außenminister Wang Yi (72) hat den US-israelischen Angriff auf den Iran kritisiert.
Macht gebe einem kein Recht, und die Welt dürfe nicht zum "Gesetz des Dschungels" zurückkehren, sagte Chinas Chefdiplomat in Peking am Rande des dort tagenden Nationalen Volkskongresses.
China fordere eine Feuerpause und ein Ende des Krieges. "Dies ist ein Krieg, der nie hätte passieren dürfen, und der für keine der beteiligten Seiten Vorteile hat", sagte Wang.
8. März, 7.47 Uhr: Iran greift erneut an, Raketenalarm in Israel
Der Iran hat Israel am Sonntag erneut mit Raketen attackiert. Der israelischen Armee zufolge reagierte die Luftabwehr im Land am Sonntagmorgen auf mindestens vier Angriffswellen binnen fünf Stunden.
In weiten Teilen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst, unter anderem in den Großstädten Tel Aviv, Haifa und Beerscheba. Auch in den Grenzregionen zum Libanon im Norden des Landes ertönte Luftalarm.
Die Bürger wurden nach Armeeangaben aufgerufen, sich in Schutzräume oder Bunker zu begeben. Israelischen Medienberichten zufolge wurden die meisten der vom Iran abgefeuerten Raketen abgefangen.
8. März, 7.26 Uhr: Angriff trifft südlichen Vorort von Beirut im Libanon
Aufnahmen von AFPTV zeigten am Sonntag Rauchwolken über den südlichen Vororten von Beirut (Libanon).
Die mutmaßlichen Luftangriff zielten auf ein Gebiet, in dem vor allem die libanesische militante Gruppe Hisbollah ihre Kontrolle ausübt.
Einige Stunden zuvor hatte das israelische Militär mitgeteilt, Angriffe auf die "Hisbollah-Infrastruktur" in diesem Gebiet gestartet zu haben.
7. März, 21.32 Uhr: Israels Militär meldet Angriffe auf iranische Ölreserven
Das israelische Militär hat nach Angaben eines Militärsprechers erstmals die nationalen Ölreserven des Irans in Teheran angegriffen.
Ein Sprecher sagte, dies sei ein Teil der Maßnahmen gegen Einrichtungen der iranischen Führung. Es seien etwa 30 Öltanks angegriffen worden.
Nach Angaben des iranischen Staatssenders IRIB bestätigten die Revolutionsgarden (IRGC) die Bombardierung einer Ölraffinerie im Süden der Hauptstadt Teheran. Als Reaktion sei die Ölanlage im israelischen Haifa mit Raketen beschossen worden, so die IRGC in einer Mitteilung.
7. März, 21.29 Uhr: Trump nennt im Iran-Krieg gefallene US-Soldaten "Helden"
US-Präsident Donald Trump (79) nimmt am Samstag an der Überführung der sechs im Iran-Krieg gestorbenen US-Soldaten teil.
Im Vorfeld bezeichnete er die Getöteten als "großartige Helden".
Er versprach in dem Zuge auch, dass die USA die Zahl der eigenen Toten in dem Krieg auf ein "Minimum" begrenzen würden. Die sechs Soldaten kamen nach Angaben des US-Militärs alle in der ersten Woche des Krieges bei einem Drohnenangriff in Kuwait ums Leben.
7. März, 19.32 Uhr: Offenbar Zwischenfall an Wolkenkratzer in Dubai
Irans Angriffe in den Golfstaaten halten an.
In der emiratischen Metropole Dubai habe es einen weiteren "Zwischenfall" gegeben, teilte das Medienbüro der Stadt mit. Nach einem abgewehrten Angriff seien Trümmerteile in die Fassade eines Gebäudes an der Marina gestürzt, hieß es zunächst. Später wurde mitgeteilt, dass durch auf ein Auto abstürzende Trümmerteile in einem nordöstlich davon gelegenen Stadtviertel ein Mensch getötet worden sei.
Im Internet kursierten Videos, die zeigen, wie Rauch aufsteigt an einem Wolkenkratzer. Es soll sich um einen bekannten, fast 400 Meter hohen und bewohnten Wolkenkratzer handeln, der zu den höchsten Gebäuden der Stadt zählt. Die Behörden vermeldeten nicht, welches Gebäude betroffen war.
Saudi-Arabiens Verteidigungsministerium teilte mit, eine Rakete sei in einem unbewohnten Gebiet in Nähe der US-Militärbasis nahe der Hauptstadt Riad niedergegangen. Opfer oder Schäden habe es nicht gegeben.
7. März, 19.22 Uhr: USA sehen Iran hinter Drohnenangriff in Aserbaidschan
Auch die US-Regierung sieht den Iran hinter einem Drohnenangriff auf Aserbaidschan am Donnerstag.
Es handele sich dabei um eine eklatante Verletzung der Souveränität des Landes und eine "unnötige Eskalation der Aggression" des Irans, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington laut einer Mitteilung. "Angriffe auf das Gebiet unserer Partner sind inakzeptabel und werden mit entschlossener Unterstützung der USA für diese Partner beantwortet werden", hieß es darin.
7. März, 19.18 Uhr: Emiratischer Präsident - "Wir befinden uns im Krieg"
Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Sajid (65), hat sich angesichts der iranischen Angriffe mit eindringlichen Worten an sein Volk gewandt.
"Wir befinden uns im Krieg", sagte Mohammed dem Fernsehsender Abu Dhabi TV bei einem Besuch Verletzter im Krankenhaus in der Hauptstadt.
Er habe auch eine Botschaft an die Feinde: "Die Emirate haben ein dickes Fell und bitteres Fleisch, wir sind keine leichte Beute." Das Land sei zwar "attraktiv, wunderschön und ein Vorbild", davon dürften sich die Gegner der Emirate aber nicht täuschen lassen. "Ich verspreche allen, dass wir stärker denn je (aus diesem Krieg) hervorgehen werden."
7. März, 19.15 Uhr: Iranischer Kleriker äußert sich zu Ernennung von neuem Führer
Im Iran deutet ein einflussreicher Kleriker eine baldige Wahl des Nachfolgers für den getöteten Religionsführer Ali Chamenei (†86) an.
Ajatollah Hassan Mosafari, ein Mitglied des für die Wahl zuständigen Expertenrates, sagte laut der Nachrichtenagentur Fars, man sei zuversichtlich, dass die Ernennung eines neuen Führers in den kommenden 24 Stunden erfolgen werde. Zugleich bat er darum, keine Gerüchte zu verbreiten, warum die Wahl bislang nicht erfolgt sei.
7. März, 18.20 Uhr: US-Streitkräfte verlegen Bomber nach Großbritannien
Die US-Streitkräfte haben weitere Langstreckenbomber nach Großbritannien verlegt.
Das Verteidigungsministerium in London bestätigte am Nachmittag, dass die USA britische Stützpunkte für "spezifische Verteidigungsoperationen" im Iran-Krieg nutzten. Nachdem am Freitag der erste Militärflieger des Typs B-1 Lancer in Gloucestershire angekommen war, erreichten am Samstag drei weitere die RAF-Basis Fairford, wie britische Medien übereinstimmend berichteten.
Die Verteidigungsoperationen sollen den Iran daran hindern, Raketen in die Region abzufeuern und damit britische Leben in Gefahr zu bringen, wie das Ministerium auf der Plattform X schrieb. Einer der britischen Stützpunkte auf Zypern war im Verlauf des Krieges von einem Angriff getroffen worden.
7. März, 15.36 Uhr: Iranische Revolutionsgarde greift Tanker im Golf an
Die islamische Revolutionsgarde gab öffentlich bekannt, dass ihre Streitkräfte vor wenigen Stunden im Golf einen unter der Flagge der Marshallinseln fahrenden Öltanker angegriffen haben.
"Ein Öltanker mit dem Handelsnamen Louise P unter der Flagge der Marshallinseln, ein Vermögenswert der terroristischen USA, wurde mitten im Persischen Golf von einer Drohne getroffen", teilten die Revolutionsgarde auf ihrer Website Sepah News mit.
7. März, 15.23 Uhr: Libanon meldet seit Montag fast 300 Tote
Das libanesische Gesundheitsministerium teilte mit, dass bei israelischen Angriffen auf das Land seit Beginn des Krieges fast 300 Menschen getötet wurden.
In einer Stellungnahme erklärte das Ministerium, dass "die Zahl der Todesopfer durch die israelische Aggression seit Montagmorgen auf 294 Märtyrer und 1023 Verwundete gestiegen ist".
7. März, 15.19 Uhr: Kuwaits staatliche Ölgesellschaft kündigt Produktionskürzung an
Kuwaits staatliche Ölgesellschaft kündigte am Samstag eine Kürzung ihrer Rohölproduktion aufgrund iranischer Angriffe und Bedrohungen der Straße von Hormus an.
"Angesichts der anhaltenden Aggression hat die Kuwait Petroleum Corporation vorsorglich eine Reduzierung der Rohölproduktion und des Raffineriedurchsatzes als Teil ihrer Risikomanagement- und Geschäftskontinuitätsstrategie vorgenommen", hieß es in der Erklärung.
Weiter wurde hinzugefügt, dass diese Maßnahme "bei der weiteren Entwicklung der Situation überprüft" werde.
7. März, 15.11 Uhr: Türkei erwägt Entsendung von F-16-Kampfjets nach Nordzypern
Die Türkei erwägt die Möglichkeit, F-16-Kampfjets als Sicherheitsmaßnahme nach Nordzypern zu entsenden, sagte eine Quelle aus dem türkischen Verteidigungsministerium.
"Die Stationierung von F-16-Kampfflugzeugen auf der Insel gehört zu den Optionen, die in Betracht gezogen werden", sagte die Quelle und sprach von einer "stufenweisen Planung", um die Sicherheit der Türkischen Republik Nordzypern zu gewährleisten.
7. März, 14.22 Uhr: Saudi-Arabien warnt Iran vor "Fehlkalkulation"
Saudi-Arabien hat den Iran nach einer Reihe von Raketen- und Drohnenangriffen vor einer "Fehlkalkulation" gewarnt.
Der saudi-arabische Verteidigungsminister Prinz Chalid bin Salman (1988) erklärte im Kurzbotschaftendienst X, er habe bei einem Treffen mit dem pakistanischen Armeechef Asim Munir (58) über "die Angriffe des Iran auf das Königreich und die notwendigen Maßnahmen, um sie zu stoppen" gesprochen.
"Wir haben betont, dass solche Handlungen die regionale Sicherheit und Stabilität untergraben, und haben die Hoffnung geäußert, dass die iranische Seite Weisheit walten lässt und eine Fehlkalkulation vermeidet", fügte der Verteidigungsminister hinzu.
7. März, 13.51 Uhr: Im Ostlibanon sind 41 Menschen getötet worden
Bei den Angriffen des israelischen Militärs auf den Osten des Libanon wurden 41 Menschen getötet, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit.
"Bei den Angriffen des israelischen Feindes auf die Stadt Nabi Sheet und umliegende Ortschaften im Bezirk Baalbek wurden insgesamt 41 Bürger getötet und 40 weitere verletzt", erklärte das Ministerium in einer Stellungnahme.
Eine frühere Zählung hatte 16 Tote und 35 Verletzte gemeldet. Unter den Toten befinden sich vier Kinder.
7. März, 13.12 Uhr: Libanesische Armee meldet drei getötete Soldaten
Das libanesische Militär teilte mit, dass drei Soldaten gekommen seien.
Das Unglück ereignete sich bei einem israelischen Beschuss während einer Kommandoaktion der israelischen Armee im Ostlibanon.
7. März, 12.52 Uhr: Trump kündigt an, den Iran heute mit voller Wucht treffen zu wollen
"Der Iran, der gnadenlos geschlagen wurde, hat sich bei seinen Nachbarn im Nahen Osten entschuldigt, sich ihnen ergeben und versprochen, nicht mehr auf sie zu schießen", schrieb der US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social .
Des Weiteren warf Trump Iran vor, die östlichen Regionen "übernehmen und beherrschen" zu wollen. Doch nun, im Zuge der Angriffe auf den Iran und deren Entschuldigung per Videobotschaft, habe man das tyrannische Land zur Kapitulation gezwungen.
"Heute wird der Iran sehr hart getroffen werden!", betonte er unter seinem Post. Zudem drohte der US-Präsident dem Iran mit weiteren Angriffen.
"Aufgrund des schlechten Verhaltens des Iran werden Gebiete und Bevölkerungsgruppen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht als Ziele in Betracht kamen, ernsthaft für eine vollständige Zerstörung und den sicheren Tod in Betracht gezogen", erklärte er.
7. März, 12.15 Uhr: Israel bombardiert Hisbollah im Libanon - 26 Tote
Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon in der Nacht zu Samstag fortgesetzt.
Es seien Raketenwerfer, Waffenlager und andere militärische Anlagen der Schiiten-Miliz im Süden des Landes und in der östlichen Bekaa-Ebene bombardiert worden, schrieb die Armee.
Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von insgesamt 26 Toten.
7. März, 11.59 Uhr: Israelisches Militär findet keine Überreste des vermissten Fliegers in Libanon
Das israelische Militär gab bekannt, dass es im Libanon eine Operation zur Suche nach den Überresten des Fliegers Ron Arad durchgeführt habe, jedoch keine Spur des seit 1986 vermissten Navigators gefunden habe.
"Im Rahmen der Aktivitäten der israelischen Streitkräfte im Libanon führten Spezialeinheiten der israelischen Streitkräfte in der Nacht eine Operation durch, um Hinweise auf den vermissten Navigator Ron Arad zu finden. Es wurden keine Verletzungen auf Seiten der israelischen Streitkräfte gemeldet", teilte die israelische Armee mit.
Am Suchort seien keine Gegenstände gefunden worden, die mit ihm in Verbindung stehen.
7. März, 11.09 Uhr: 20.000 Seeleute sitzen im Persischen Golf fest
Wegen des Iran-Kriegs sitzen im Persischen Golf nach Angaben der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) rund 20.000 Seeleute an Bord von Schiffen fest.
Generalsekretär Arsenio Dominguez bezeichnete das als inakzeptabel und wies auf ihr erhöhtes Risiko und die "erhebliche psychische Belastung" hin.
Alle an dem Konflikt beteiligten Parteien seien verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz der Seeleute sowie die Freiheit der Schifffahrt im Einklang mit dem Völkerrecht zu gewährleisten.
7. März, 10.56 Uhr: Iran meldet Schäden an Kliniken und Flughafen
Die iranischen Staatsmedien berichten nach Luftangriffen von schweren Schäden im ganzen Land.
Betroffen seien unter anderem zwei Krankenhäuser in der Provinz Chuzestan im Südwesten des Landes. Laut Staatsfernsehen wurden das medizinische Zentrum Rasi in der Stadt Ahwaz und das Imam-Ali-Krankenhaus in Andimeschk durch Druckwellen nach Explosionen erheblich beschädigt.
7. März, 10.28 Uhr: Hunderte Kreuzfahrtgäste in Frankfurt gelandet
Weitere in der Nahost-Region gestrandete Urlauber sind zurück in Deutschland.
Weitere 640 Gäste des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 4" seien am Flughafen Frankfurt/Main gelandet, teilte ein Sprecher von Tui Cruises am Samstag Vormittag mit.
Demnach hat das Unternehmen zwei Maschinen gechartert, die die Urlauber aus Omans Hauptstadt Maskat ausgeflogen haben.
"Mittlerweile sind über 2000 Gäste in der Heimat", sagte der Sprecher. Ihm zufolge sind rund 2500 Menschen an Bord des Schiffes gewesen.
7. März, 10.17 Uhr: Flughafen in Dubai nimmt Betrieb "teilweise" wieder auf
Der Flughafen Dubai gab vor wenigen Minuten bekannt, dass er den Betrieb teilweise wieder aufnimmt, nachdem er ihn kurz zuvor eingestellt hatte.
"Wir haben den Betrieb ab heute, dem 7. März, teilweise wieder aufgenommen, wobei einige Flüge vom Flughafen DXB und vom Flughafen DWC aus starten", hieß es.
Gemeint sind damit der Hauptflughafen von Dubai sowie der internationale Flughafen Dubai World Central – Al Maktoum.
7. März, 10.07 Uhr: Irans Präsident stellt Bedingungen für Ende von Angriffen
Irans Präsident Massud Peseschkian (71) stellt Bedingungen für ein Ende von Luftangriffen auf Nachbarländer.
In einer von der staatlichen Rundfunkagentur ausgestrahlten Videobotschaft sagte er, der Iran werde keine Raketen abfeuern und Nachbarländer angreifen, sofern von deren Territorium keine Attacken auf den Iran erfolgten.
Zugleich entschuldigte er sich für die Angriffe auf Nachbarländer. "Diese Vorfälle waren das Ergebnis der chaotischen Situation nach dem Tod mehrerer hochrangiger Kommandeure, als die Streitkräfte führungslos waren und eigenständig handeln mussten", sagte er.
7. März, 9.43 Uhr: Israel greift Militär-Uni in Teheran und Raketenlager an
Die israelische Armee hat in der Nacht nach eigenen Angaben unter anderem ein unterirdisches Lager für ballistische Raketen sowie eine Militär-Universität der Revolutionsgarden in Teheran angegriffen.
Mehr als 80 Kampfflugzeuge seien im Einsatz gewesen, schrieb die Armee auf Telegram.
7. März, 9.35 Uhr: Neue Angriffe auf Teheran und Isfahan
Wie das israelische Militär bekannt gab, seien neue Angriffe auf das iranische Teheran und Isfahan gestartet worden.
Laut eigenen Aussagen habe Israel die Angriffe selbst begonnen.
7. März, 9.30 Uhr: Emirates setzt alle Flüge von und nach Dubai bis auf Weiteres aus
Emirates, die größte Fluggesellschaft im Nahen Osten, gab bekannt, dass sie alle Flüge von und nach Dubai bis auf Weiteres aussetzt, nachdem es während der Angriffe aus dem Iran zu einer Abfangaktion über dem Flughafen Dubai gekommen war.
"Bitte begeben Sie sich nicht zum Flughafen", teilte die Fluggesellschaft in einer Erklärung auf X mit.
Trotz täglicher Drohnenangriffe auf Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden die Flüge am Montag vom Hauptflughafen Dubais, dem verkehrsreichsten Flughafen der Welt für internationalen Flugverkehr, teilweise wieder aufgenommen.
7. März, 9.16 Uhr: Flughafen in Teheran steht in Flammen
Nach Angaben der New York Times kam es am Samstag in den frühen Morgenstunden zu einer Angriffswelle in Teheran.
Dabei sei auch der Flughafen Mehrabad International Airport Ziel der israelischen Armee gewesen. Aufnahmen zeigen die Schwere des Angriffs.
Per SMS sollen zwei Anwohner dem Newsportal mitgeteilt haben, dass der Flughaben schwer beschädigt wurde. Demnach seien brennende Flugzeugwracks auf dem Rollfeld gesichtet worden. Auf X sind weitere Handy-Aufnahmen zu sehen.
7. März, 8.47 Uhr: Israel will den Sturz der islamistischen Revolutionäre
Zu den Zielen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und des US-Präsidenten Donald Trump im Iran-Krieg heißt es am Samstag in der "Neuen Zürcher Zeitung":
"Netanjahus Endziel ist klar: der Sturz der islamistischen Revolutionäre und ein Regimewechsel, auf den er seit fast zwei Jahrzehnten so beharrlich hinarbeitet. Nach dem Scheitern der Defensivstrategie gegen die Hamas setzt er ganz auf die Offensive."
"Zudem sicherte er sich die Unterstützung Trumps. Beides zahlt sich heute aus. Noch nie haben die Streitkräfte der beiden Länder so eng kooperiert wie in diesem Krieg. Netanjahu, eigentlich ein zaudernder Taktiker, entpuppt sich als echter Stratege."
7. März, 8.07 Uhr: In Kurdistan seien gezielt "separatistische Gruppen" angegriffen worden
Die iranischen Revolutionsgarden gaben bekannt, dass sie "separatistische Gruppen" in der irakischen Region Kurdistan ins Visier genommen haben.
"Drei Standorte separatistischer Gruppen in der irakischen Region Kurdistan wurden heute Morgen angegriffen", teilten die Revolutionsgarden in einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung mit.
"Sollten separatistische Gruppen in der Region (Kurdistan) irgendeinen Schritt gegen die territoriale Integrität Irans unternehmen, werden wir sie zerschlagen."
7. März, 7.40 Uhr: USA und Israel verstärken Angriffe auf Iran - Ölpreis steigt
Ungeachtet stark gestiegener Ölpreise intensivieren die USA und Israel ihre Angriffe auf den Iran.
"Heute Nacht wird unser schwerstes Bombardement stattfinden", sagte US-Finanzminister Scott Bessent dem Sender Fox Business mit Blick auf die Nacht zum Samstag.
Auch Israels Luftwaffe flog Armeeangaben zufolge eine weitere "breite Welle" Angriffe in Teheran.
7. März, 7.28 Uhr: 80 Kampfflugzeuge haben Teheran und Zentraliran angegriffen
Das israelische Militär gab bekannt, dass am Samstag mehr als 80 Kampfflugzeuge eine Angriffswelle auf iranische Militärstützpunkte, Raketenwerfer und andere Ziele in Teheran und Zentraliran durchgeführt haben.
"Über 80 Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe haben eine weitere Angriffswelle gegen Infrastruktur des iranischen Terrorregimes durchgeführt", teilte das Militär in einer Erklärung mit.
7. März, 7.13 Uhr: Iranische Drohnenangriffe auf israelische und US-amerikansiche Stützpunkte
Die iranische Armee teilte am Samstag mit, dass ihre Marine eine Welle von Drohnenangriffen gestartet habe, die sich gegen Israel sowie US-Stützpunkte in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait richteten.
"Die iranische Marine hat amerikanische Stützpunkte und besetzte Gebiete mit einer massiven Welle von Drohnenangriffen ins Visier genommen", erklärte die Armee in einer von der offiziellen Nachrichtenagentur IRNA verbreiteten Stellungnahme.
Laut Bericht umfassten die Ziele den Stützpunkt Al Minhad der VAE und einen weiteren in Kuwait sowie eine "strategische Einrichtung" in Israel.
6. März, 22.19 Uhr: Raketenangriff auf Flughafen von Bagdad - Explosionen im Nordirak
Am siebten Tag des Iran-Kriegs ist der Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad mit Raketen angegriffen worden. Auf den Airport seien mehrere Raketen gefeuert worden, erklärte die irakische Regierung am Freitagabend.
Ein Sicherheitsvertreter teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, zwei Raketen seien auf dem Gelände des nahe dem Flughafen gelegenen US-Militärstützpunkts Camp Victory eingeschlagen. Opfer gab es demnach nicht. Zu dem Angriff bekannte sich die Gruppe Saraja Awlijaa al-Dam (Wächter des Blutes), die nach eigenen Angaben zu einem pro-iranischen Netzwerk gehört.
Unterdessen wurde die Stadt Erbil von Explosionen erschüttert, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete. Demnach war ein lauter Knall zu hören, bevor über einem Hotel Rauch aufstieg. Aus Sicherheitskreisen hieß es, über der Stadt seien Drohnen abgefangen worden, deren Trümmer nahe dem Hotel niedergegangen seien.
6. März, 22.10 Uhr: EU-Ratspräsident warnt vor Eskalation in Nahost
Nach dem Drohnenangriff auf Zypern hat EU-Ratspräsident António Costa (64) die verstärkte Militärpräsenz europäischer Staaten in der Region gelobt.
Die rasche Reaktion Griechenlands, Frankreichs, Italiens und Spaniens, die unter anderem Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge entsandt hatten, sei ein "kraftvolles Beispiel für europäische Unabhängigkeit und unerschütterliche Solidarität", sagte er beim traditionellen Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus.
Er zeigte sich von der Lage in Nahost besorgt. Der Iran sei aber für die Ursachen verantwortlich, die zur aktuellen Situation geführt hätten, sagte er. Die Vergeltungsmaßnahmen des Irans und seiner Verbündeten in der Region "untergraben den internationalen Frieden und die Sicherheit", sagte Costa. Zugleich warnte er vor einer weiteren Eskalation.
6. März, 21.43 Uhr: Baku wirft Teheran geplante Terroranschläge vor
Der Geheimdienst der Südkaukasusrepublik Aserbaidschan hat nach eigenen Angaben mehrere iranische Terroranschläge verhindert.
Zur Destabilisierung der Lage seien Angriffe auf die Ölpipeline Baku - Tiflis - Ceyhan, die Botschaft Israels in Aserbaidschan, eine Synagoge und einen hohen jüdischen Geistlichen im Land vorbereitet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Azertag unter Berufung auf eine Mitteilung des Geheimdienstes.
6. März, 21.40 Uhr: Israel setzt Angriffe im Libanon fort - mehrere Tote
Bei landesweiten israelischen Angriffen im Libanon auf Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz sind nach libanesischen Angaben am Freitag erneut mehrere Menschen getötet worden.
Das Gesundheitsministerium meldete, dass bei einem Angriff in Nabi Sheet im Osten des Landes neun Menschen getötet wurden. 17 weitere seien verletzt worden. Von Israels Militär gab es dazu zunächst keine Angaben.
6. März, 21.16 Uhr: Italien schickt Marineschiff nach Zypern
Italien hat angesichts der jüngsten Drohnenangriffe auf Zypern ein Marineschiff in Richtung der Mittelmeerinsel geschickt.
Die Fregatte habe den Hafen der süditalienischen Hafenstadt Tarent verlassen und solle in wenigen Tagen das Gebiet von Zypern erreichen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. An Bord befinden sich etwa 160 Besatzungsmitglieder.
6. März, 20.41 Uhr: Krieg soll laut Weißem Haus plötzlich bis zu sechs Wochen dauern
Im Konflikt mit dem Iran geht das Weiße Haus mittlerweile von einer Kriegsdauer von vier bis sechs Wochen aus. Das sagte die Sprecherin der US-Regierung, Karoline Leavitt (28), in Washington vor Journalisten.
"Und wir sind auf dem besten Weg, diese Ziele zu erreichen." In dem seit Samstag laufenden Krieg mit dem Iran änderte die US-Regierung damit zum wiederholten Mal ihre Einschätzung zur Kriegsdauer.
6. März, 20.33 Uhr: Iranische Milizen könnten Hotels im Irak angreifen
Die US-Botschaft im Irak warnt davor, dass iranische Terrormilizen bei Ausländern beliebte Hotels in der irakischen Region Kurdistan angreifen könnten.
Amerikanische Bürger wurden dazu aufgerufen, das Land so bald wie möglich zu verlassen, wie aus einer entsprechenden Mitteilung der US-Botschaft im Irak hervorgeht. US-Bürger, die das Land nicht verlassen können, sollten sich "für längere Zeit an einem sicheren Ort aufhalten".
6. März, 19.43 Uhr: Offenbar Kommandozentrale der Revolutionsgarden im Libanon angegriffen
Israels Militär hat nach eigenen Angaben eine Kommandozentrale der iranischen Revolutionsgarden in den südlichen Vorstädten Beiruts angegriffen.
Diese sei von der proiranischen Hisbollah-Miliz genutzt worden, teilte die Armee mit. In den als Dahija bezeichneten südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt seien auch drei Kommandozentralen der Schiitenmiliz angegriffen worden, hieß es weiter.
6. März, 19.38 Uhr: Russland liefert Iran laut Medienberichten Infos über US-Militär
Russland liefert dem Iran Medienberichten zufolge Informationen über US-Streitkräfte und mögliche Ziele im Nahen Osten.
Dabei versorge der Kreml Teheran mit Standortangaben und Bewegungsdaten von amerikanischen Truppen, Schiffen und Flugzeugen, berichteten der US-Sender CNN und die Washington Post unter Berufung Personen, die mit US-Geheimdienstberichten vertraut seien.
"Es scheint sich um eine ziemlich umfassende Maßnahme zu handeln", zitierte die Washington Post eine der befragten Personen. CNN zufolge sind die meisten weitergegebenen Informationen Bilder, die mit modernen Satelliten Moskaus angefertigt wurden.
6. März, 19.33 Uhr: Frankreich verlegt Hubschrauberträger in Krisenregion
Angesichts des Iran-Kriegs verlegt Frankreich neben dem Flugzeugträger "Charles de Gaulle" auch einen Hubschrauberträger Richtung Mittelmeer.
Dieser solle die von Paris bereits entsandten militärischen Kräfte verstärken, teilte der Generalstab der Streitkräfte mit.
6. März, 19.30 Uhr: UN-Chef fordert Ende des Iran-Kriegs
UN-Generalsekretär António Guterres (76) fordert ein sofortiges Ende des Iran-Kriegs.
"Es ist Zeit, die Kämpfe zu beenden und zu ernsthaften Verhandlungen zurückzukehren", sagte Guterres laut Mitteilung in New York. Die Angriffe seien "rechtswidrig", führten zu "enormem Leid" bei der Bevölkerung in der Region und stellten eine große Gefahr für die Weltwirtschaft dar. "Die Situation könnte außer Kontrolle geraten", warnte der UN-Chef. "Das Risiko könnte gar nicht höher sein."
6. März, 18.27 Uhr: US-Außenminister rechnet wohl mit mehreren Wochen Krieg
US-Außenminister Marco Rubio (54) geht laut einem Medienbericht davon aus, dass der Krieg im Iran noch mehrere Wochen dauern wird.
Das teilte er arabischen Außenministern in einer Reihe von Telefonaten mit, wie das Portal Axios unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Rubio sagte demnach, der derzeitige Fokus der Angriffe liege auf den Raketenwerfern, Lagerbeständen und Fabriken des Irans.
6. März, 17.46 Uhr: Mindestens ein Toter bei israelischen Angriffen auf südlibanesische Stadt Tyros
Bei israelischen Angriffen in Tyros im Südlibanon ist mindestens ein Mensch getötet worden. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP vor Ort sah, wie Rettungskräfte mindestens eine Leiche bargen.
Die Angriffe ereigneten sich nahe den zum Unesco-Welterbe gehörenden römischen Ruinen der Stadt. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, "feindliche Kampfflugzeuge" hätten "einen Angriff auf das Runinenviertel" von Tyros "nahe des palästinensischen Flüchtlingslagers Bass" ausgeführt.
6. März, 17.43 Uhr: Netanjahu stellt stärkere Angriffe gegen Israels Gegner in Aussicht
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) hat eine weitere Intensivierung der Angriffe seines Landes gegen dessen Gegner in Aussicht gestellt.
Für das militärische Vorgehen brauche es vor allem drei Dinge: "erstens Entschlossenheit, zweitens Initiative und drittens List", sagte Netanjahu. Davon habe Israel "reichlich", und der Feind habe dies bereits festgestellt.
Dieser werde diese Fähigkeiten "noch viel stärker" zu spüren bekommen, sagte der Regierungschef weiter. Israel sei zudem auf dem Weg, alle seine Missionen zu vollenden. Weitere Details zu möglichen nächsten Schritten nannte Netanjahu allerdings nicht.
6. März, 16.51 Uhr: Israel warnt seine Bürger vor der Gefahr iranischer Streubomben
Die israelischen Behörden haben ihre Bürger vor der Gefahr durch iranische Streubomben gewarnt. Die Polizei veröffentlichte am Freitag einen Aufruf, in dem einer ihrer Bombenentschärfungstechniker die Gefahren von Streubomben erläuterte.
Israel sei im aktuellen Krieg einer Vielzahl von Bedrohungen ausgesetzt, "seien es Raketen, Drohnen oder Raketen", sagt der Experte. Eine dieser Bedrohungen sei "etwas weniger bekannt", nämlich die "Gefahr von Streumunition".
6. März, 16.45 Uhr: Spanien bezeichnet Iran-Krieg als "schweren Fehler"
Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez (54) hat erneut auf die scharfen Attacken von US-Präsident Donald Trump (79) reagiert und den Iran-Krieg als "schweren Fehler" bezeichnet.
"Ich glaube, dass es zwischen verbündeten Ländern gut ist zu helfen, wenn man Recht hat, und auch darauf hinzuweisen, wenn man Unrecht hat oder einen Fehler begeht, was hier der Fall ist", sagte Sánchez bei einer Pressekonferenz.
6. März, 16.37 Uhr: Laut Libanon mehr als 200 Tote nach Angriffen Israels
Im Zuge der jüngsten Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah sind im Libanon nach Behördenangaben bereits 217 Menschen getötet worden.
798 Menschen wurden bisher verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Beirut mitteilte.
6. März, 16.35 Uhr: USA wohl hinter Angriff auf Schule im Iran mit über 150 Toten
Die USA sind laut einem Medienbericht wahrscheinlich für den Angriff auf eine Schule im Iran mit womöglich mehr als 150 Toten verantwortlich. Die New York Times berichtete am Freitag, dies habe eine Auswertung von Satellitenbildern, Videos und Veröffentlichungen in Online-Medien ergeben. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk drängte auf eine rasche Untersuchung.
Nach Angaben der New York Times wurde die Mädchenschule in Minab im Süden des Iran getroffen, während die US-Streitkräfte Ende Februar einen benachbarten Marinestützpunkt der iranischen Revolutionsgarden angriffen. Der iranische Präsident Masud Peseschkian hatte die USA und Israel beschuldigt, die Grundschule mit Raketen angegriffen zu haben. Teheran spricht von einem "Kriegsverbrechen".
6. März, 15.49 Uhr: Wadephul warnt vor Fluchtbewegung wegen Iran-Krieg
Außenminister Johann Wadephul (63, CDU) warnt angesichts der regionalen Folgen des Iran-Kriegs vor einer neuen Fluchtbewegung Richtung Europa.
"Die Situation, die durch den Krieg entsteht, ist teilweise dramatisch", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem niederländischen Kollegen Tom Berendsen in Berlin. "Deshalb müssen wir auch darauf achten, dass aus vielen Binnenvertriebenen nicht eine neue Fluchtwelle entsteht", fügte er hinzu.
6. März, 15.45 Uhr: Die Hisbollah schwört - Aufgeben ist keine Option
Inmitten stetiger Angriffe Israels hat die Hisbollah im Libanon erneut ihre Kampfbereitschaft betont.
"Wir werden die Waffen nicht niederlegen und das Schlachtfeld nicht verlassen", hieß es in einer jüngsten Erklärung. "Unser Gelöbnis gilt dem reinen Blut des Märtyrers Imam Ali Chamenei", erklärte die Schiitenorganisation.
6. März, 15.22 Uhr: Kurdische Kämpfer im Irak melden iranische Angriffe auf ihre Stellungen
Am siebten Tag des Iran-Krieges hat der Iran nach kurdischen Angaben erneut Stellungen der iranisch-kurdischen Opposition im Nordirak angegriffen.
"Unsere Stellungen werden vom iranischen Feind angegriffen", sagte ein Vertreter der Demokratischen Partei Iranisch-Kurdistans (PDKI) am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. "Nach einem Angriff heute Morgen wurden unsere Stützpunkte vor 20 Minuten erneut mit sechs Drohnen attackiert", führte er aus. Der Angriff dauere an.
6. März, 15.19 Uhr: Trump schließt Deal aus, fordert bedingungslose Kapitulation
Im Krieg mit dem Iran will US-Präsident Donald Trump (79) nach eigener Darstellung kein Abkommen mit dem Land abschließen.
Stattdessen müsse es auf eine "bedingungslose Kapitulation" hinauslaufen, forderte er auf seiner Plattform Truth Social.
6. März, 15.03 Uhr: Angriff auf Chameneis unterirdischen Bunker
Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge den unterirdischen Militärbunker des getöteten Staatsoberhaupts und Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei angegriffen und zerstört.
Der unterirdische Komplex befinde sich unter iranischen Regierungsgebäuden im Zentrum der Hauptstadt Teheran, teilte das israelische Militär mit. Die Zerstörung des Bunkers sei ein weiterer Schlag für die iranische Führung, erklärte der Armeesprecher Effie Defrin.
6. März, 14.47 Uhr: Merz warnt vor Folgen durch dauerhaften Krieg im Iran
Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) hat vor unkontrollierbaren Folgen durch eine lange Kriegsdauer im Iran gewarnt.
"Eine dauerhafte Fortführung dieses Krieges wäre nicht in unserem Interesse. Gleiches gilt auch für den möglichen Zusammenbruch der iranischen Staatlichkeit oder auf dem iranischen Boden ausgetragener Stellvertreterkonflikte", sagte der CDU-Chef bei seinem Besuch auf der Handwerksmesse in München. Solche Szenarien könnten weitreichende Folgen für Europa haben, unter anderem auch für die Sicherheit, für die Energieversorgung und für die Migration.
6. März, 12.55 Uhr: Iran meldet Angriff auf Öltanker "in US-Besitz" vor Kuwait
Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge einen Öltanker angegriffen.
Das Schiff "in US-Besitz" sei vor der Küste Kuwaits attackiert worden und stehe in Flammen, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier "Chatam Al-Anbija", das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt.
Außerdem seien wieder Ziele in Israel und US-Stellungen in den Golfstaaten mit fortschrittlichen Raketen angegriffen worden, hieß es in einem Bericht des Rundfunks. Dabei sei auch die Rakete vom Typ "Chorramshahr 4" mit einem Zwei-Tonnen-Gefechtskopf zum Einsatz gekommen.
6. März, 12.53 Uhr: Neue israelische Angriffe auf Vorstädte Beiruts
Die südlichen Vorstädte Beiruts sind am Vormittag zum Ziel erneuter israelischer Angriffe geworden. Auch aus dem Libanon flogen wieder Raketen in Richtung Israel.
Bei einem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus in der libanesischen Küstenstadt Sidon kamen nach Angaben von Behörden im Libanon fünf Menschen ums Leben, sieben weitere wurden demnach verletzt. Bei einem der Toten soll es sich nach Angaben von Sicherheitskreisen um ein Hamas-Mitglied gehandelt haben.
6. März, 11.48 Uhr: Lufthansa hat Linienflug nach Riad abgebrochen
Die Lufthansa hat einen geplanten Linienflug aus der saudischen Hauptstadt Riad kurzfristig abgesagt.
Der Kapitän habe in Rücksprache mit der Zentrale entschieden, nach Kairo abzudrehen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in Frankfurt. "Sicherheit geht vor."
Das Flugzeug werde auch nicht nach Riad weiterfliegen, sagte Spohr weiter. Derartige Situationen werde man in den kommenden Wochen noch häufiger sehen. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in der Region.
6. März, 11.01 Uhr: Schätzung - US-Angriff auf Iran kostet jetzt schon Milliarden
Der Militäreinsatz "Gewaltiger Zorn" der USA mit Luftangriffen auf den Iran hat allein in den ersten 100 Stunden nach unterschiedlichen Schätzungen bereits mehrere Milliarden Dollar gekostet.
So geht das Institut Center for Strategic and International Studies (CSIS) mit Sitz in Washington von 3,7 Milliarden Dollar (knapp 3,2 Milliarden Euro) in den ersten vier Tagen aus.
Die Zeitung "Wall Street Journal" schreibt am Freitag von fast 11 Milliarden Dollar in den ersten vier Tagen und beruft sich dabei auf Elaine McCusker, die in der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump im Pentagon für den Verteidigungsetat zuständig war.
Diese Kosten umfassen dem Zeitungsbericht zufolge auch die Stationierung von mehr als zwölf Schiffen und 100 Flugzeugen im Nahen Osten seit Dezember.
6. März, 10.43 Uhr: Internet im Iran weiterhin gesperrt
Die Bevölkerung im Iran ist am siebten Kriegstag weitgehend vom internationalen Internetzugang abgeschnitten.
Die auf Internetsperren spezialisierte Organisation Netblocks sprach am Freitag von nur einem Prozent Konnektivität. Daten des IT-Unternehmens Cloudflare zeigten ebenfalls einen vollständigen Einbruch des Internetverkehrs.
Ein kleiner Teil des Militär- und Machtapparats im Iran nutzt das Internet unterdessen weiter ohne Einschränkungen. Seit Jahren verfügt ein privilegierter Kreis über sogenannte "weiße SIM-Karten", die ermöglichen, ohne Sperren und Restriktionen online zu gehen. Auch iranische Medien publizieren ihre Nachrichten auf Telegram und X, die eigentlich gesperrt sind.
6. März, 10.07 Uhr: Mehr als 1600 Verletzte laut Israel wegen Iran-Krieg
Seit Beginn des Iran-Kriegs sind laut Israels Gesundheitsministerium im Land mehr als 1600 Verletzte in Krankenhäusern behandelt worden.
Berichten zufolge sind darunter neben durch Raketenangriffe Verletzte auch viele Menschen, die sich auf dem Weg in Schutzräume verletzt haben. Zudem werden demnach auch Personen gezählt, die wegen Angstzuständen, ausgelöst durch die Angriffe, behandelt wurden.
In den vergangenen 24 Stunden seien nach Raketenbeschuss 140 Menschen in Kliniken eingeliefert worden, darunter eine schwer verletzte Person, teilte das Gesundheitsministerium weiter mit.
Insgesamt wurden in Israel im Zuge des Kriegs bislang elf Menschen getötet. Im Iran sollen seit Samstag bereits mehr als 1200 Menschen ums Leben gekommen sein, wie iranische Medien unter Berufung auf eine staatliche Stiftung berichteten. Auch in den Golfstaaten gab es bei iranischen Angriffen bereits mehrere Tote.
6. März, 10.07 Uhr: Universitäten im Iran stellen Betrieb ein
Im Iran sind die Universitäten wegen des Kriegs bis auf weiteres geschlossen worden.
Der Betrieb sei vollständig eingestellt worden, berichtete das Onlineportal "Eslahat-News", das der Reformbewegung nahesteht, unter Berufung auf das Wissenschaftsministerium. Weder Unterricht in Präsenz noch Online-Lehre werde stattfinden, hieß es.
6. März, 9.38 Uhr: Neue Raketen auf Israel gefeuert
Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge eine neue Welle an Raketen auf Israel gefeuert.
Das berichteten der staatliche iranische Rundfunk und die Nachrichtenagentur Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst.
6. März, 9.35 Uhr: Iranische Medien melden landesweite Angriffe
Am siebten Tag des Iran-Kriegs melden iranische Medien wieder landesweite Angriffe.
Nahe der Metropole Isfahan im Zentraliran seien drei Kleinstädte bombardiert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Im Osten der Stadt selbst kam es demnach ebenfalls zu Luftangriffen. Mehrere Menschen seien verletzt, Wohnhäuser und Fahrzeuge beschädigt worden.
Auch in der dicht besiedelten Hauptstadt Teheran, in der rund 15 Millionen Menschen leben, meldeten Bewohner am frühen Morgen eine neue Angriffswelle. Augenzeugen zufolge war das Donnern von Kampfflugzeugen in niedriger Flughöhe über den Dächern zu hören.
Rund 150 Kilometer südlich von Teheran seien außerhalb der Pilgerstadt Ghom, dem spirituellen Zentrum Irans, zwei Militärstützpunkte bombardiert worden, berichtete die regierungsnahe Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf das Gouverneursamt. Die Militärkräfte seien nicht zu Schaden gekommen.
6. März, 9.31 Uhr: Iranische Angriffe treffen Hotel und Wohngebäude
Bei mutmaßlich iranischen Angriffen auf Bahrain sind mehrere zivile Gebäude beschädigt worden.
Wie das Innenministerium des Golfstaats mitteilte, wurden zwei Wohnhäuser und ein Hotel in der Hauptstadt Manama zum Ziel "iranischer Aggression". In einem der Gebäude sei ein Wohnungsbrand gelöscht worden. Tote oder Verletzte habe es keine gegeben.
6. März, 8.26 Uhr: Israel - Hisbollah-Stellungen in Vororten Beiruts bombardiert
Bei ihren jüngsten Angriffen auf Ziele in mehreren Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut hat Israels Luftwaffe Armeeangaben zufolge in der Nacht unter anderem eine Kommandozentrale der Hisbollah ins Visier genommen.
Außerdem seien zehn Hochhäuser angegriffen worden, in denen sich militärische Infrastruktur der Miliz befunden habe, teilte Israels Militär am Morgen mit. Ein weiteres Ziel sei ein Drohnenlager gewesen. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.
Israels Armee hatte zuvor am Donnerstagnachmittag die Bewohner der betroffenen Beiruter Vororte aufgefordert, diese zu verlassen. Es war das erste Mal, dass Israels Militär eine Warnung für ein Gebiet dieser Größe in der Gegend ausgab. Die betroffenen Viertel gelten als Hochburg der Hisbollah. Sie sind aber auch dicht besiedelte Wohngebiete.
6. März, 8.09 Uhr: Irans Führungsrat befasst sich mit Chamenei-Nachfolge
Nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts hat sich der provisorische Führungsrat mit dessen Nachfolge befasst.
Bei ihrer vierten Sitzung planten Präsident Massud Peseschkian, Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi sowie der Kleriker Aliresa Arafi die Einberufung einer Versammlung zur Bestimmung eines neuen Religionsführers, wie aus einer Regierungserklärung hervorgeht. Das Führungstrio wurde demnach außerdem über die aktuelle Kriegslage unterrichtet.
Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei war am Samstag bei israelisch-amerikanischen Angriffen getötet worden. Seitdem leitet verfassungsgemäß ein Führungstrio die Regierungsgeschäfte im Iran. Am Donnerstag wurde dem Rat mehr Macht übertragen. Er kann künftig über Krieg und Frieden entscheiden, sowie Militärvertreter und Polizeioffiziere ernennen und absetzen.
6. März, 7.40 Uhr: Iran kündigt Ausweitung der Gegenangriffe an
Irans Streitkräfte haben knapp eine Woche nach Kriegsbeginn eine Ausweitung ihrer Gegenangriffe angekündigt.
In den kommenden Tagen werde der Feind intensiver und umfangreicher angegriffen, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier "Chatam Al-Anbija", das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt.
Die iranische Militärführung berichtete unterdessen über Angriffe mit Kamikazedrohnen auf den Luftwaffenstützpunkt Ramat David und eine Radarstation in Israel, einen US-Stützpunkt in Kuwait sowie im irakischen Erbil.
6. März, 6.42 Uhr: Großteil der iranischen Raketen ist laut Trump zerstört
Die Luftabwehr und die Raketen des Irans sind nach der Darstellung von US-Präsident Donald Trump bereits ganz oder in großen Teilen zerstört.
"Sie haben also keine Luftwaffe mehr, sie haben keine Luftabwehr mehr. Alle ihre Flugzeuge sind weg", sagte Trump in Washington. Zudem seien ihre Raketen zu 60 und ihre Abschussvorrichtungen zu 64 Prozent ausgeschaltet, sagte er. "Sobald sie eine Rakete abschießen, wird die Abschussrampe innerhalb von vier Minuten getroffen."
Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Neben dem Nuklearprogramm und der Marine hatte die US-Regierung das Raketenprogramm des Irans zuvor als wichtigstes Kriegsziel genannt.
6. März, 6.38 Uhr: Beschuss von Luftwaffen-Basis auf Saudi-Arabien abgewehrt
Ein Luftwaffenstützpunkt in Saudi-Arabien ist Ziel eines Raketenangriffs geworden.
Die Luftabwehr habe drei ballistische Raketen, die in Richtung der Prince Sultan-Basis abgefeuert worden seien, abgefangen und zerstört, teilte das saudische Verteidigungsministerium in der Nacht auf X mit.
Irans Streitkräfte attackieren neben Israel auch Stellungen in den Golfstaaten, darunter neben Saudi-Arabien in Bahrain, Katar, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Irak. In diesen Staaten haben die USA Stützpunkte.
6. März, 6.35 Uhr: Israels Luftwaffe bombardiert erneut in Teheran
Israels Luftwaffe greift in der Nacht erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran an.
Man habe eine "großangelegte Angriffswelle gegen die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes in Teheran gestartet", gab die Armee bekannt.Nähere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.
Israels Generalstabschef Ejal Zamir hatte zuvor eine neue Phase der Angriffe gegen den Erzfeind angekündigt. "In dieser Phase werden wir das Regime und seine militärischen Kapazitäten weiter zerschlagen", sagte Zamir laut Militärangaben. Er kündigte demnach nicht näher benannte "weitere Überraschungen" an.
6. März, 6.32 Uhr: Hisbollah-Miliz warnt Bewohner im Norden Israels
Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon hat die Bewohner im Norden Israels zum Verlassen des Gebiets aufgerufen.
Die Angriffe der israelischen Armee im Libanon würden "nicht ohne Reaktion bleiben", drohte die Schiiten-Organisation. Sie rief dazu auf, alle israelischen Siedlungen innerhalb von fünf Kilometern von der Grenze entfernt zu räumen. Es war die erste Warnung der Miliz dieser Art seit Ausbruch der neuen Gewalt.
Israels Armee hatte zuvor ihrerseits die Bewohner mehrerer dicht besiedelter Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut aufgefordert, diese zu verlassen. Die betroffenen Viertel gelten als Hochburg der Hisbollah. Am Abend begann Israels Armee dort mit Angriffen. Einwohner berichteten von Explosionen.
6. März, 6.25 Uhr: Weiter nahezu kein Nahost-Flugverkehr am Flughafen BER
Wegen des Iran-Kriegs gibt es am Flughafen BER auch am Freitag nahezu keine Nahost-Flüge.
Die Airlines haben 15 von 16 Starts und Landungen gestrichen, wie eine BER-Sprecherin auf Anfrage der dpa mitteilte. Betroffen sind die Destinationen Dubai, Doha, Beirut, Riad und Tel Aviv. Ein Abflug am Freitagabend nach Dschidda ist bislang noch vorgesehen. In die saudi‑arabische Hafenstadt gab es bereits in der ganzen Woche Verbindungen.
Auch für dieses Wochenende gebe es für Reisende mit Ziel Nahost keine Entwarnung, so die Sprecherin. Bis jetzt hätten die Fluggesellschaften etwa die Hälfte der für Samstag und Sonntag geplanten Flüge in die Region gestrichen. "Für alle aktuell noch geplanten Verbindungen gilt: Die Airlines beobachten die Lage fortlaufend. Streichungen sind jederzeit möglich."
6. März, 6.22 Uhr: Könnten die USA oder Israel Bodentruppen in den Iran schicken?
Bodentruppen seien "derzeit nicht Teil des Plans", sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt.
Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth schließen den Einsatz von Bodentruppen aber auch nicht aus, obwohl die amerikanische Öffentlichkeit auf das Thema besonders sensibel reagiert nach den langen und verlustreichen Kriegen im Irak und in Afghanistan.
Als äußerst unwahrscheinlich gilt, dass Israels Armee in großem Umfang Bodentruppen in das Gebiet des rund 2.000 Kilometer entfernten Erzfeinds Iran schicken würde. Ein solcher Einsatz wäre für das kleine Land Israel mit zu vielen Risiken verbunden.
6. März, 6.19 Uhr: Wie könnte der Iran auf solch eine Invasion im Westen reagieren?
Irans Streitkräfte bereiten sich seit Jahrzehnten auf genau ein solches Szenario vor. Die militärische Doktrin des Landes wurde maßgeblich durch den Iran-Irak-Krieg (1980-1988) geprägt, einen verlustreichen Abnutzungskrieg, der bis heute das strategische Denken in Teheran bestimmt.
Statt auf klassische Gefechte an der Front setzt Iran auch auf eine asymmetrische Verteidigung: Guerillataktiken, dezentrale Kommandostrukturen und die Mobilisierung paramilitärischer Kräfte sollen einen Angreifer in einen langwierigen und verlustreichen Krieg zwingen.
6. März, 6.16 Uhr: Wie könnte eine kurdische Offensive im Iran ablaufen?
An der rund 1500 Kilometer langen Grenze zum Iran sind schon jetzt Tausende kurdische Kämpfer stationiert. Diese könnten mit Hilfe von US- und israelischen Luftangriffen in den Iran vordringen.
Trump habe den Kurdenführern "umfangreichen Schutz der USA aus der Luft" zugesagt, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf eingeweihte Personen. Israels Luftwaffe bombardierte bereits Militär-, Grenz- und Polizeiposten im westlichen Iran, was bei einem Vormarsch den Weg ebnen könnte.
Das Problem sei aber, dass die kurdisch-iranischen Gruppen "militärisch nicht stark genug sind und zum Kanonenfutter werden könnten", sagt ein US-Regierungsvertreter gegenüber der Website "Axios". Selbst bei parallelen Luftangriffen Israels und der USA und mit deren Geheimdienstinformationen ist völlig offen, wie schnell und wie weit kurdisch Kämpfer im Gebirge des westlichen Irans vordringen könnten.
6. März, 6.12 Uhr: Wie ist das Verhältnis der Kurden mit den USA?
Das Verhältnis mit Washington war und ist außerdem von vielen Spannungen geprägt.
Nach der Zusammenarbeit mit den USA vor und beim Sturz Saddam Husseins im Irak und beim Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak und in Syrien fühlten sich viele Kurden verraten, weil Washington ihnen nach Ende der Missionen die Unterstützung entzog.
"Lasst die Kurden in Ruhe. Wir sind keine Waffen zur Miete", teilte etwa Schanas Ibrahim Ahmed mit, Kurdin und Ehefrau von Iraks Präsident Abdel Latif Raschid. Manche Kurden sehen aber auch viele Vorteile darin, von den USA Waffen und politisches Kapital zu erhalten.
6. März, 6.09 Uhr: Würden die Kurden für solche Pläne bereitstehen?
Für die iranischen Kurden im Irak birgt ein bewaffneter Marsch über die Grenze enorme Risiken.
"Sie werden hingerichtet, falls (der Plan) scheitert", sagt der kurdische Analyst Mutlu Civiroglu der "Jerusalem Post". Um wie viele iranische Kurden es dabei überhaupt gehen könnte, blieb zunächst unklar.
Zudem distanzieren sich die irakischen Kurden von den Plänen. Sie haben sich ihre autonome Region nach härtester Unterdrückung - während der Diktatur des einstigen Machthabers Saddam Hussein wurden im Irak Zehntausende Kurden systematisch getötet - mühsam aufgebaut.
6. März, 6 Uhr: Wer könnte Kämpfer schicken für eine Bodenoffensive im Iran?
Der Fokus richtet sich seit einigen Tagen auf die Kurden - eine ethnische Gruppe mit schätzungsweise 30 Millionen Mitgliedern, die vor allem im Irak, im Iran sowie in Syrien und der Türkei leben.
Viele iranische Kurden leben wegen der systematischen Verfolgung in ihrer Heimat im benachbarten Irak, wo die Gruppe in einer autonomen Region um Erbil mehr Rechte genießt. Einige sehen jetzt die Chance, Irans Regierung zu stürzen und in einer möglichen neuen Regierung auch dort mehr Schutz und Freiheiten zu erlangen.
US-Präsident Donald Trump telefonierte in vergangenen Tagen bereits mit mehreren Kurdenführern. Einigen Berichten zufolge soll der US-Geheimdienst CIA schon vor Monaten damit begonnen haben, kurdische Gruppen in der Region mit Waffen auszustatten. Offiziell weist das Weiße Haus diese Berichte als falsch zurück.
5. März, 22.26 Uhr: Iran will Raketen mit Streumunition auf Israel abgefeuert haben
Irans Luftstreitkräfte haben in zwei neuen Wellen Raketen auf Israel gefeuert.
Dabei seien auch Gefechtsköpfe mit Streumunition zum Einsatz gekommen, berichtete der staatliche iranische Rundfunk.
5. März, 22.20 Uhr: Mehr Macht im Krieg für Irans Führungstrio
Nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts ist dem für die Übergangszeit ernannten Führungstrio mehr Macht gewährt worden.
Dem provisorischen Führungsrat seien unter anderem die Befugnisse zur Erklärung von Frieden und Krieg übertragen worden, berichtete das iranische Onlineportal Didban.
5. März, 22.14 Uhr: Französischer Rückholflug kehrt wegen Raketenbeschuss um
Ein zur Rückholung gestrandeter Franzosen Richtung Dubai gestarteter Air France-Flug hat wegen Raketenbeschuss in der Region umkehren müssen.
"Diese Situation zeugt von der Instabilität in der Region und der Komplexität der Rückholaktionen", sagte Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot. Die Regierung hatte das Flugzeug gechartert, um französische Staatsbürger zurück nach Paris zu fliegen.
5. März, 21.57 Uhr: Italien schließt Botschaft in Teheran
Italien hat wegen des Iran-Kriegs seine Botschaft in der Hauptstadt Teheran vorübergehend geschlossen.
Außenminister Antonio Tajani (72) begründete dies am Abend in Rom mit Sicherheitsgründen. Das Personal sei bereits ins Nachbarland Aserbaidschan in die dortige Hauptstadt Baku verlegt worden. Eine Gruppe von etwa 50 Diplomaten und anderen Italienern, habe den Iran bereits verlassen.
5. März, 21.47 Uhr: First Lady im Irak: "Lasst die Kurden in Ruhe"
Die kurdische Ehefrau des irakischen Präsidenten Abdel Latif Raschid, Schanas Ibrahim Ahmed, hat sich mit klaren Worten gegen eine mögliche Offensive kurdischer Kämpfer im Iran ausgesprochen.
"Lasst die Kurden in Ruhe. Wir sind keine Waffen zur Miete", teilte Schanas heute mit. "Zu häufig denkt man nur dann an die Kurden, wenn ihre Stärke oder ihre Opfer gebraucht werden." Die Kurden seien aber keine "Schachfiguren der globalen Supermächte".
5. März, 21.26 Uhr: Nato erhöht wegen Iran Einsatzbereitschaft der Raketenabwehr
Die Nato erhöht wegen des iranischen Raketenbeschusses auf die Türkei die Alarm- und Einsatzbereitschaft ihrer ballistischen Abwehrsysteme.
Das teilte ein Sprecher des militärischen Hauptquartiers im belgischen Mons mit.
5. März, 20.53 Uhr: Israel sieht erhöhte Anschlagsgefahr für seine Bürger im Ausland
Israel warnt seine Bürger angesichts der angespannten Sicherheitslage in der Region vor Anschlägen im Ausland.
Seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe im Iran habe sich die Gefahr erhöht, die von Einzeltätern sowie von iranischen Behörden ausgehe, mahnte der Nationale Sicherheitsrat. In den vergangenen Tagen seien geplante Terrorangriffe auf Israelis vereitelt worden. Details dazu wurden zunächst nicht genannt. Tausende Israelis sind derzeit im Ausland gestrandet.
5. März, 20.31 Uhr: Israel kündigt "nächste Phase" im Krieg an
Israel hat eine neue Etappe im Krieg gegen den Iran angekündigt.
"Wir gehen nun zur nächsten Phase der Operation über", sagte der israelische Armeechef Ejal Samir am Donnerstag in einer Fernsehansprache. Israel setze "die Zerschlagung des Regimes und seiner militärischen Kapazitäten fort" und bereite "weitere Überraschungen" vor.
5. März, 20.09 Uhr: Macron will Libanon vor Eskalation im Iran-Krieg schützen
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) will verhindern, dass der Libanon noch weiter in den Iran-Krieg hereingezogen wird.
Er habe mit den Verantwortlichen im Libanon auf höchster Ebene Gespräche geführt, um einen Plan zur Beendigung der Angriffe auszuarbeiten, die die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel derzeit auf beiden Seiten der Grenze ausführten, teilte Macron auf der Plattform X mit.
5. März, 19.39 Uhr: Iran strebt weder Waffenruhe noch Verhandlungen mit USA an
Der Iran strebt nach Angaben von Außenminister Abbas Araghtschi (63) derzeit weder eine Waffenruhe noch Verhandlungen mit den USA an. "Wir fordern keine Waffenruhe", sagte Araghtschi am Donnerstag dem US-Sender NBC News. "Wir sehen keinen Grund, warum wir mit den USA verhandeln sollten."
"Wir haben zweimal mit ihnen verhandelt, und jedes Mal haben sie uns mitten in den Verhandlungen angegriffen", sagte Araghtschi weiter. Die USA hatten im Juni an der Seite Israels in den Zwölf-Tage-Krieg zwischen beiden Staaten eingegriffen und iranische Atomanlagen bombardiert.
5. März, 19.33 Uhr: Irans Streitkräfte melden Angriff auf US-Flugzeugträger
Irans Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen US-Flugzeugträger attackiert. Der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" sei von Kampfdrohnen der Marine der Revolutionsgarden getroffen worden, berichtete der staatliche iranische Rundfunk.
Nachdem sich das Schiff nur wenige Hundert Kilometer der iranischen Küste genähert habe, sei es attackiert worden, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier "Chatam Al-Anbija", das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt. Dafür gab es von US-Seite zunächst keine Bestätigung.
5. März, 19.19 Uhr: Israels UN-Botschafter: Zu früh für Diplomatie
Israel ist derzeit nicht bereit für Verhandlungen über ein Ende des Konflikts mit dem Iran. Für Diplomatie sei es noch zu früh, sagte der israelische UN-Botschafter Danny Danon (54) in New York.
"Wir müssen den Job zu Ende bringen. Wir müssen die Terrormaschine zerschlagen." Das werde "Tage oder Wochen" dauern, aber nicht Monate, so der Diplomat. Wenn die Führung im Iran "weitermacht", sei es nur eine Frage der Zeit, bis man wieder an den gleichen Punkt käme.
5. März, 19.04 Uhr: Trump will bei künftiger Führung des Irans mitbestimmen
US-Präsident Donald Trump (79) will laut einem Medienbericht bei der künftigen Führung des Irans mitbestimmen. "Ich muss in die Ernennung involviert sein, wie bei Delcy (Rodriguez) in Venezuela", zitierte ihn das Nachrichtenportal Axios nach einem Telefongespräch mit ihm.
Zugleich machte er klar, dass er Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei, als neues Staatsoberhaupt ablehne: "Chameneis Sohn ist für mich inakzeptabel. Wir wollen jemanden, der Harmonie und Frieden in den Iran bringt". Modschtaba Chamenei sei ein "Leichtgewicht".
5. März, 18.17 Uhr: Ölraffinerie in Bahrain nach Angriffen in Brand geraten - Explosionen in Abu Dhabi
In Bahrain ist Regierungsangaben zufolge ein Industriegebiet mit einer Ölraffinerie im Süden des Landes angegriffen worden und in Brand geraten. "Eine Anlage in der Region Maameer wurde angegriffen", erklärte das Innenministerium am Donnerstag im Onlinedienst X. Der daraufhin ausgebrochene Brand sei "unter Kontrolle gebracht" worden, hieß es weiter. Es seien nur begrenzte Sachschäden gemeldet worden. Tote habe es nicht gegeben, teilte das Ministerium mit.
In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, waren am Donnerstag mehrere Explosionen zu hören, wie Augenzeugen vor Ort mitteilten. Die nationale Krisenbehörde erklärte auf X, die Luftabwehr habe auf eine "Bedrohung durch Raketen" reagiert.
5. März, 18.15 Uhr: Iranische Medien melden Explosionen in Teheran
Die iranische Hauptstadt Teheran wird den sechsten Tag in Folge von Raketenangriffen erschüttert. Die regierungsnahe iranische Nachrichtenagentur Isna meldete mehrere Explosionen im Osten der Millionenmetropole. Auch das Onlineportal Etemad meldete Raketeneinschläge.
Die israelischen Streitkräfte kündigten unterdessen einen Angriff in einem Industriegebiet etwa 20 Kilometer südöstlich der Hauptstadt an. In einem persischsprachigen Post riefen sie die Bürger auf X dazu auf, das Gebiet zu verlassen.
5. März, 17.21 Uhr: Aserbaidschan droht Iran nach Drohneneinschlag mit Vergeltung
Nach dem Einschlag zweier im Iran gestarteter Drohnen in Aserbaidschan hat die Führung in Baku mit Vergeltung gedroht.
Aserbaidschans Staatschef Ilham Alijew warf Teheran am Donnerstag einen "terroristischen" Drohnenangriff auf einen Flughafen und in der Nähe einer Schule vor. Die mit Aserbaidschan verbündete Türkei verurteilte den Angriff auf Aserbaidschan "aufs Schärfste". Teheran bestritt die Attacke und beschuldigte seinerseits Israel.
5. März, 17.19 Uhr: Laut Rotem Halbmond 4000 zivile Gebäude im Iran zerstört
Bei den amerikanischen und israelischen Bombardierungen im Iran sind nach Angaben des Roten Halbmonds mehr als 4000 zivile Gebäude zerstört worden. Betroffen seien 3646 Wohngebäude sowie 528 Geschäftseinheiten, berichtete die iranische Halbmondgesellschaft auf Telegram.
Auch 14 Einrichtungen des Gesundheitswesens seien betroffen, darunter Krankenhäuser sowie Rehabilitationszentren, so die humanitäre Organisation weiter. Drei Kliniken mussten den Angaben zufolge ihren Betrieb infolge der Angriffe einstellen.
5. März, 16.57 Uhr: Israel ruft Bewohner fast aller Beiruter Vororte zu Flucht auf
Die israelische Armee hat einen Großteil der Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut als mögliche Angriffsziele ausgegeben.
Die Armee richtete auf ihrem arabischsprachigen Kanal auf der Plattform X eine dringende Warnung an die Bewohner. Sie sollten sofort ihre Häuser verlassen. In der Regel folgen auf derartige Aufrufe Angriffe Israels.
5. März, 16.40 Uhr: Briten verlegen weitere Kampfflugzeuge nach Katar
Großbritannien verlegt vier weitere Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter nach Katar. Das kündigte Premierminister Keir Starmer (63) bei einer Pressekonferenz in London an.
Man reagiere damit auf entsprechende Bitten von Verbündeten in der Region, sagte der Labour-Politiker. Zudem bestätigte er, dass die USA inzwischen von britischen Stützpunkten aus "defensive" Luftschläge gegen iranische Raketen ausführten, bevor diese abgefeuert würden.
5. März, 16.34 Uhr: Diplomaten westlicher Länder in Riad sollen sich in Sicherheit bringen
Angesichts der anhaltenden iranischen Angriffe in der Golfregion haben die Botschaften zahlreicher Länder weitere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.
Diplomaten westlicher Staaten in der saudiarabischen Hauptstadt Riad wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Diplomatenkreisen erfuhr. Demnach wurden die Diplomaten von ihren jeweiligen Botschaften aufgefordert, einen sicheren Ort aufzusuchen. Augenzeugen sagten AFP, das Diplomatenviertel in Riad sei von Sicherheitskräften abgeriegelt worden.
5. März, 16.08 Uhr: Nato bestätigt absichtlichen Beschuss der Türkei
Die Nato hat ihre Einschätzung bekräftigt, dass eine in Richtung Türkei fliegende iranische Rakete bewusst auf das Nato-Mitglied abgefeuert wurde.
Auf die Frage, ob die ballistische Rakete absichtlich Ziele in der Türkei ins Visier genommen habe, antwortete der Sprecher des obersten Nato-Kommandos in Europa, Martin O'Donnell, am Donnerstag mit "Ja". Weitere Angaben wollte er aus Sicherheitsgründen nicht machen.
5. März, 15.38 Uhr: Iran-Krieg legt zentrales WHO-Lager in Dubai lahm
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen des Iran-Kriegs den Zugang zu einem ihrer größten Logistikzentren und Materiallager für weltweite Noteinsätze verloren.
Die Einrichtung liegt in Dubai. Dort seien alle Aktivitäten aufgrund der Sicherheitslage vorerst eingestellt worden, sagte die WHO-Direktorin für die Region, Hanan Balkhy bei einer Pressekonferenz. Material im Wert von 18 Millionen Dollar (15,5 Euro) sei dort nun blockiert, und Nachschub im Wert von acht Millionen Dollar, der per Schiff angeliefert werden sollte, könne das Zentrum nicht erreichen.
5. März, 15.34 Uhr: EU und Golfstaaten vereinbaren gemeinsame Iran-Diplomatie
Die EU und mehrere einflussreiche Golfstaaten wollen gemeinsame diplomatische Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs unternehmen. Ziel sei es, eine dauerhafte Lösung herbeizuführen, heißt es in einer Erklärung der Außenminister beider Seiten. Diese solle letztlich dem iranischen Volk die Entscheidungsgewalt über seine Zukunft verschaffen und gleichzeitig den Bau einer iranischen Atombombe verhindern.
Zudem wird als Ziel ausgegeben, die Produktion und Verbreitung ballistischer Raketen, unbemannter Luftfahrzeuge und anderer sicherheitsbedrohender Technologien zu beenden und den Iran an weiteren destabilisierenden Aktivitäten in der Region und in Europa zu hindern.
Die Erklärung wurde im Anschluss an eine Videokonferenz von Außenministern der EU-Staaten und Kollegen aus Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrats veröffentlicht. Zu letzterem gehören die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Saudi-Arabien, Oman, Katar und Kuwait. Für die EU nahm zudem unter anderen die Außenbeauftragte Kaja Kallas an den Gesprächen teil.
5. März, 15.21 Uhr: Iranische Armee meldet Drohnenangriffe auf US-Stützpunkt im Irak
Die iranischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge eine US-Militäreinrichtung im Irak mit Drohnen angegriffen.
"Das Hauptquartier der amerikanischen Aggressoren" in der Stadt Erbil im Nordirak sei "von Kampfdrohnen attackiert" worden, erklärte die iranische Armee am Donnerstag im Staatsfernsehen.
5. März, 14.39 Uhr: Aserbaidschan mobilisiert Armee nach Drohnenangriff
Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev (64) hat wegen des mutmaßlich iranischen Drohnenangriffs auf die Exklave Nachitschewan die Streitkräfte des Südkaukasus-Staates in Einsatzbereitschaft versetzt.
Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Azertag von einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates in Baku. Die Armee solle zu jeder Art Einsatz bereit sein, sagte Aliyev demnach. Vorher waren Drohnen am Flughafen und in Nähe einer Schule in Nachitschewan eingeschlagen. Der Iran bestreitet eine Verantwortung für den Angriff.
5. März, 13.09 Uhr: Mindestens acht Tote bei neuen israelischen Luftangriffen im Südlibanon
Bei neuen israelischen Angriffen auf Hisbollah-Ziele im Libanon sind nach libanesischen Angaben mindestens acht Menschen getötet worden.
Die staatliche Nachrichtenagentur NNA meldete am Donnerstag allein sechs Tote in zwei Dörfern im Südlibanon, darunter zwei Kinder. Die mit dem Iran verbündete Hisbollah hatte zuvor nach eigenen Angaben Raketen auf die israelische Region Galiläa abgefeuert. Israel erneuerte daraufhin seinen Evakuierungsaufruf für Zivilisten im Südlibanon.
Bei den Toten in einem Dorf in der Region Nabatijeh handelt es sich laut NNA um den Bürgermeister und seine Frau. In einem Nachbardorf wurden demnach bei einem weiteren Luftangriff zwei Kinder und ihre Eltern getötet. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete zudem zwei Tote bei einem Angriff auf ein Fahrzeug nahe der Stadt Sahle im Osten des Landes.
5. März, 13.06 Uhr: Neue Angriffe erschüttern Golfregion - Sechs Verletzte in Abu Dhabi
Die Golfregion ist am sechsten Tag des Iran-Krieges von neuen Angriffen erschüttert worden.
In der emiratischen Hauptstadt Abu Dhabi wurden sechs Menschen durch herabfallende Trümmerteile einer abgefangenen Drohne in einem Industriegebiet verletzt, wie das emiratische Pressebüro am Donnerstag mitteilte. Bei dem Vorfall in dem Industriegebiet wurden demnach sechs ausländische Arbeiter aus Pakistan und Nepal "leicht bis mittelschwer" verletzt.
In Dubai und in der katarischen Hauptstadt Doha ertönten Explosionen. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP vor Ort in Doha bezeichneten die Detonationen als einige der heftigsten seit dem Beginn der iranischen Angriffe auf den Golfstaat am Samstag. Es war eine schwarze Rauchsäule zu sehen. Das katarische Verteidigungsministerium erklärte, das Militär arbeite daran, den Raketenangriff abzuwehren. Zuvor hatten die Behörden angekündigt, Menschen zu evakuieren, die in der Nähe der US-Botschaft wohnen.
5. März, 12.39 Uhr: Spanien kündigt nach Drohneneinschlag Entsendung einer Fregatte nach Zypern an
Nach einem Drohneneinschlag auf einer britischen Militärbasis auf Zypern hat Spanien die Entsendung eines Kriegsschiffs in das Gebiet angekündigt.
Spanien werde die Fregatte "Cristóbal Colón" entsenden, um "Schutz und Luftverteidigung" für Zypern zur Verfügung zu stellen und "jegliche Evakuierung von Zivilisten" zu unterstützen, erklärte das Verteidigungsministerium in Madrid am Donnerstag. Demnach befindet sich das Schiff derzeit noch in der Ostsee und soll am 10. März zunächst die griechische Insel Kreta erreichen.
5. März, 12.37 Uhr: Neue Angriffe erschüttern Katars Hauptstadt Doha
Die katarische Hauptstadt Doha ist am Donnerstag von Explosionen erschüttert worden.
Journalisten der Nachrichtenagentur AFP vor Ort bezeichneten die Detonationen als einige der heftigsten seit dem Beginn der iranischen Angriffe auf den Golfstaat am Samstag. Es war eine schwarze Rauchsäule zu sehen. Das katarische Verteidigungsministerium erklärte, das Militär arbeite daran, den Raketenangriff abzuwehren.
Die jüngsten Angriffe erfolgten nur wenige Stunden, nachdem Emir Scheich Tamim bin Hamad Al Thani den iranischen Außenminister Abbas Araghtschi in einem Telefonat scharf kritisiert hatte.
5. März, 12.35 Uhr: Sicherheitsbedenken im Iran vor Beisetzung von Chamenei
Vor der Beisetzung des getöteten Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei soll es in der iranischen Führung erhebliche Sicherheitsbedenken geben.
Laut Medienberichten müsste bei den Trauerzeremonien die gesamte politische und militärische Elite erscheinen – darunter auch Modschtaba Chamenei, der als möglicher Nachfolger seines Vaters gilt.
Ein iranischer Journalist beschreibt das Risiko eines Luftangriffs drastisch: "Einerseits ist die Beisetzung mit der Teilnahme aller Verantwortlichen sowie der Medien und Millionen von Revolutionsanhängern ein Muss, andererseits wären die binnen Sekunden dann auch alle tot."
Wegen der Sicherheitslage gibt es bislang keinen genauen Zeitplan für die Zeremonien. Chamenei, der bei einem israelischen Luftangriff getötet worden war, soll im Imam-Resa-Mausoleum in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt werden. Der Schrein im Nordosten des Landes ist für Schiiten eine heilige Stätte. Zuvor soll es in der Hauptstadt Teheran eine große Trauerzeremonie geben.
5. März, 12.34 Uhr: Weiteres iranisches Kriegsschiff nahe Sri Lanka
Nach dem tödlichen Angriff auf eine iranische Fregatte im Indischen Ozean befindet sich nach Angaben der Regierung Sri Lankas ein weiteres Schiff der iranischen Marine nahe der Insel.
Das Kriegsschiff liege noch in der sogenannten Exklusiven Wirtschaftszone (EEZ) Sri Lankas, also außerhalb der territorialen Gewässer, sagte Kabinettsprecher Nalinda Jayatissa im Parlament. Die Regierung prüfe, wie sie auf die Situation reagieren solle, und bemühe sich um eine Lösung, um die regionale Sicherheit zu wahren. An Bord sollen rund 100 Menschen sein.
Nach einem Angriff auf die iranische Fregatte "IRIS Dena" waren laut Regierung mindestens 80 Besatzungsmitglieder tot geborgen worden. Mehrere galten als vermisst. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde das Schiff von einem US‑U‑Boot mit einem Torpedo versenkt. Beide Schiffe sollen auf dem Rückweg in den Iran gewesen sein, nachdem sie an einer Flottenschau in Indien teilgenommen hatten.
5. März, 11.49 Uhr: Frankreich erlaubt US-Flugzeugen in Golfregion Nutzung seiner Militärstützpunkte
Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs erlaubt Frankreich den USA vorerst die Nutzung seiner Militärstützpunkte in der vom Krieg betroffenen Region.
"Im Rahmen unserer Beziehungen zu den USA wurde die Präsenz von deren Flugzeugen auf unseren Stützpunkten vorübergehend genehmigt", sagte eine Sprecherin des Generalstabs am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. "Diese Flugzeuge tragen zum Schutz unserer Partner in der Golfregion bei", fügte sie hinzu.
Der größte französische Militärstützpunkt befindet sich in Abu Dhabi. Dort hatte eine iranische Drohne am vergangenen Wochenende Sachschaden angerichtet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte den Stüzpunkt im vergangenen Dezember besucht.
5. März, 10.52 Uhr: Kurdenregion im Irak will keine militärische Eskalation
Angesichts von Spekulationen über eine Beteiligung kurdischer Milizen aus dem Irak am Krieg im Iran hat der Präsident der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak, Nechirvan Barsani, seinen Willen zum Frieden unterstrichen.
"Die Kurdistan-Region wird stets ein Grundpfeiler des Friedens bleiben und sich nicht auf Konflikte oder militärische Eskalationen einlassen, die das Leben und die Sicherheit unserer Bevölkerung gefährden", hieß es in einer Erklärung Barsanis.
US-Präsident Donald Trump soll laut US-Medienberichten erwägen, die irakischen Kurden und oppositionelle Gruppen im Iran bei einem Kampf gegen die iranische Führung zu unterstützen. Die irakischen Kurden haben zahlreiche Kämpfer an der rund 1500 Kilometer langen Grenze zum Iran stationiert und teilweise auch Verbindungen zur kurdischen Minderheit im Iran.
5. März, 10.49 Uhr: Drohnen aus Iran treffen Flughafen
Aserbaidschan hat nach einem Drohnenvorfall in seiner autonomen Exklave Nachitschewan den iranischen Botschafter ins Außenministerium einbestellt.
Eine Drohne sei in die Abfertigungshalle des Flughafens eingeschlagen, eine weitere in der Nähe eines Schulgebäudes abgestützt, teilte das Außenministerium in Baku mit. Es verurteilte die Angriffe, die demnach vom Iran aus gestartet wurden. Zwei Menschen seien verletzt worden, das Flughafengebäude sei beschädigt.
Die Exklave Nachitschewan ist vom Kernland Aserbaidschans im Südkaukasus abgeschnitten - das Gebiet ist von Armenien, dem Iran und der Türkei umgeben. Solche Angriffe dürften sich nicht wiederholen, heißt es in der Mitteilung. Baku behalte sich das Recht vor, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
5. März, 10.25 Uhr: Mehr als 100 zivile Ziele im Iran laut Roter Halbmond beschädigt
Seit Beginn der israelischen und amerikanischen Angriffe auf den Iran sind nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond 105 zivile Einrichtungen im Land schwer beschädigt worden.
Laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna wurden auch Wohngebiete in mehreren Städten sowie Teile Teherans getroffen. Es seien bislang 1332 Angriffe an 636 Orten registriert worden. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.
5. März, 10.03 Uhr: Italien will Golfstaaten Ausrüstung zur Flugabwehr liefern
Angesichts iranischer Angriffe auf mehrere Golfstaaten will Italien Ausrüstung zur Flugabwehr in die Region liefern.
"Wir sprechen ausdrücklich von Verteidigung, von Luftverteidigung", sagte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Radio. Die Regierungschefin fügte hinzu: "Nicht nur, weil es befreundete Nationen sind, sondern auch, weil sich in dieser Region Zehntausende Italiener befinden und etwa zweitausend Soldaten, die wir schützen müssen."
Außenminister Antonio Tajani und Verteidigungsminister Guido Crosetto sollen am Vormittag im italienischen Parlament berichten. Crosetto hatte erst kürzlich erklärt, Rom habe Hilfeersuchen aus mehreren Golfstaaten erhalten. Man prüfe nun ein schnelles und mit EU-Partnern koordiniertes Vorgehen.
5. März, 9.48 Uhr: Israelische Armee - Neue Raketen aus dem Iran auf Israel gestartet
Der Iran hat israelischen Angaben zufolge erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Die Abwehrsysteme seien im Einsatz, "um die Bedrohung abzufangen", erklärte die israelische Armee am Donnerstag, dem sechsten Tag des Iran-Krieges.
Die USA und Israel hatten am Samstag massive Luftangriffe auf den Iran begonnen. Dabei wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet.
5. März, 9.47 Uhr: Israels Regierung ordnet schnellere Rüstungsproduktion an
Israels Verteidigungsministerium hat die großen Rüstungsunternehmen des Landes angewiesen, die Produktion offensiver und defensiver Waffensysteme zu beschleunigen.
Dies bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums. Hintergrund ist der Krieg Israels und der USA gegen den Iran. Israel bereitet sich den Angaben zufolge auf anhaltende Kampfhandlungen und eine mögliche Ausweitung auf weitere Fronten vor.
5. März, 9.20 Uhr: Qatar Airways kündigt Hilfsflüge für gestrandete Passagiere an
Die katarische Fluggesellschaft Qatar Airways hat angekündigt, eine begrenzte Zahl von Hilfsflügen für wegen des Iran-Kriegs gestrandete Passagiere anzubieten.
Geplant seien unter anderem Verbindungen aus der saudischen Hauptstadt Riad nach Frankfurt am Main oder aus der omanischen Hauptstadt Maskat nach Berlin, wie aus der Mitteilung auf X hervorging.
Passagiere seien weiter aufgerufen, nicht zum Flughafen zu kommen, sofern sie keine offizielle Benachrichtigung von Qatar Airways zu ihrem Flug erhalten hätten. Der reguläre Flugplan ist derzeit ausgesetzt, weil der Luftraum über Katar wegen des Iran-Kriegs geschlossen ist. Die Airline kündigte weitere Informationen für Freitag an.
5. März, 9.05 Uhr: Revolutionsgarden greifen US-Tanker im Persischen Golf an
Ein US-Öltanker im Persischen Golf ist nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden von einer Rakete getroffen worden.
Die Revolutionsgarden erneuerten ihre Drohung, im Kriegsfall die Straße von Hormus zu kontrollieren. Schiffe der USA, Israels, europäischer Staaten und ihrer Verbündeten hätten keine Erlaubnis für eine Durchfahrt und würden angegriffen.
Im weltweiten Energiehandel spielt die Straße von Hormus eine wichtige Rolle. Durch dieses Nadelöhr vor der Küste des Irans fährt rund ein Fünftel der globalen Öltransporte. Jede Störung dort kann die Energiepreise steigen lassen.
5. März, 8.49 Uhr: Irans Außenminister Araghtschi - USA werden Versenkung von Kriegsschiff "bitter bereuen"
Einen Tag nach der Versenkung eines iranischen Kriegsschiffs im Indischen Ozean mit dutzenden Toten durch die US-Marine hat Irans Außenminister Abbas Araghtschi den USA mit Konsequenzen gedroht.
Die iranische Fregatte "Iris Dena" sei "ohne Vorwarnung in internationalen Gewässern angegriffen" worden, erklärte Araghtschi am Donnerstag im Onlinedienst X. "Die USA werden diesen Präzedenzfall bitter bereuen."
Die USA hätten "2000 Meilen vor der iranischen Küste eine Gräueltat auf See begangen", fügte Araghtschi hinzu. Demnach sei die Fregatte "Gast der indischen Marine" gewesen.
5. März, 8.47 Uhr: Auch Neuseeland will Militärflugzeuge für Evakuierungen senden
Neuseeland will Militärflugzeuge in den Nahen Osten entsenden, um wegen des Iran-Kriegs gestrandete Staatsbürger in sichere Drittländer zu bringen.
Die Streitkräfte würden auf Bitten der Regierung in den kommenden Tagen zwei Transportflugzeuge vom Typ Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules für die Evakuierungen in die Krisenregion verlegen, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums. "Aus Sicherheitsgründen geben wir den genauen Zielort nicht bekannt", sagte Verteidigungsministerin Judith Collins.
5. März, 8.13 Uhr: Australien entsendet zwei Militärflugzeuge in den Nahen Osten
Australien hat angesichts des US-israelischen Krieges gegen den Iran zwei Militärflugzeuge in den Nahen Osten entsandt.
Im Rahmen der Notfallplanung zur Evakuierung australischer Staatsbürger in der Region seien ein Schwertransportflugzeug und eine Treibstofftransportmaschine entsandt worden, erklärten Regierungsbeamte am Donnerstag. Australierinnen und Australier sollten sich jedoch vorrangig um kommerzielle Flüge für eine Heimreise bemühen.
Der australische Premierminister Anthony Albanese bestätigte im Parlament, dass "militärische Mittel" in die Region entsandt worden seien. "Ich danke den Australiern, die sich in eine gefährliche Situation begeben, um ihren Landsleuten zu helfen", fügte Albanese hinzu.
5. März, 7.58 Uhr: Erster deutscher Evakuierungsflug in Frankfurt gelandet
Am Frankfurter Flughafen ist am Morgen der erste Evakuierungsflug der Bundesregierung aus der Krisenregion Naher Osten gelandet.
Die Lufthansa-Maschine war in der Nacht in Omans Hauptstadt Maskat gestartet.
5. März, 6.55 Uhr: Israelisches Militär - Angriffe auf Ziele in ganz Teheran
Das israelische Militär teilte mit, dass es am Donnerstag eine Welle von Angriffen auf die iranische Hauptstadt Teheran gestartet hat.
"Die IDF (Armee) hat soeben eine großangelegte Welle von Angriffen auf Infrastruktur des iranischen Terrorregimes in ganz Teheran begonnen", hieß es in einer militärischen Erklärung.
5. März, 6.45 Uhr: Libanesische Staatsmedien - Israelischer Angriff tötet Hamas-Funktionär
Die libanesischen Staatsmedien berichteten, dass bei einem israelischen Angriff am Donnerstag ein Hamas-Funktionär getötet wurde.
Es handelt sich um die erste gemeldete gezielte Tötung eines Mitglieds der palästinensischen militantischen Gruppe, seit US-israelische Angriffe auf den Iran einen regionalen Krieg ausgelöst haben.
Wassim Atallah al-Ali und seine Ehefrau wurden getötet, als eine „feindliche Drohne“ ihr Haus in Beddawi angriff, einem palästinensischen Flüchtlingslager nahe Tripoli. Der Angriff ereignete sich laut der staatlichen Nachrichtenagentur National News Agency (NNA) in den frühen Morgenstunden. Der Mann wurde dabei als ranghoher Hamas-Funktionär beschrieben.
5. März, 6.28 Uhr: Israelische Luftwaffe greift Hisbollah-Stellungen in Beirut an
Die israelische Luftwaffe hat erneut Stellungen der proiranischen Hisbollah in Beirut angegriffen. Ziel sei die Infrastruktur der Terrororganisation, erklärte die Armee.
Zuvor hatte das Militär bereits ein Gebäude in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt als Stützpunkt der schiitischen Miliz identifiziert und einen Angriff angekündigt. Ein Armeesprecher rief die Anwohner dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen.
In der Nacht auf Donnerstag zerstörten die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben mehrere Raketenabschussrampen und eine Drohnenfabrik der Hisbollah im Süden des Landes nahe der Grenze zu Israel. Die Angaben des Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
5. März, 6.23 Uhr: Nachbarschaft der US-Botschaft in Katar evakuiert
Die Umgebung der US-Botschaft in Katar wurde evakuiert. Die Bewohner der umliegenden Gebäude seien vorübergehend und vorsorglich in Sicherheit gebracht worden, teilte das Innenministerium des Golfstaats mit.
Ihnen seien anderweitige Unterkünfte gestellt worden. Seit Beginn des Iran-Kriegs am Samstag feuern die iranischen Streitkräfte immer wieder Raketen und Drohnen auf Katar ab.
5. März, 6.20 Uhr: Explosion an Tanker im Persischen Golf gemeldet
Vor der Küste von Kuwait im Persischen Golf kam es zu einer Explosion an einem Tanker.
Der Kapitän des rund 55 Kilometer südöstlich von Mubarak al-Kabir vor Anker liegenden Schiffs habe eine große Explosion an der Backbordseite bemerkt, bevor ein kleines Boot davongefahren sei, berichtete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO). Öl aus dem Ladetank laufe ins Meer aus. Ein Brand sei zunächst nicht gemeldet worden, der Besatzung gehe es gut.
Zuletzt wurden im Persischen Golf, der Straße von Hormus und dem Golf von Oman immer wieder Schiffe von Geschossen getroffen. Die Eskalation hat dazu geführt, dass durch die strategisch bedeutende Meerenge von Hormus aktuell kaum mehr Öltanker und Schiffe mit Flüssiggas fahren, weshalb die Weltmarktpreise bereits gestiegen sind.
5. März, 6.16 Uhr: Macron warnt Netanjahu vor Bodenoffensive im Libanon
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron rief den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dazu auf, von einer Bodenoffensive im Nachbarland Libanon abzusehen.
Es sei wichtig, dass die territoriale Integrität des Libanon gewahrt werde und die proiranische Hisbollah-Miliz ihre Angriffe auf Israel einstelle, teilte Macron nach Gesprächen mit Netanjahu und dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun auf der Plattform X mit. Die Parteien sollten zum Waffenruheabkommen zurückkehren.
Israels Armee lobte unterdessen ihr Vorgehen gegen Irans Stellungen mit ballistischen Raketen als erfolgreich.
5. März, 6.13 Uhr: Irans Militär greift kurdische Gruppen im Irak an
Die iranischen Streitkräfte griffen nach eigenen Angaben erneut kurdische Gruppen im benachbarten Irak an.
Es seien drei Raketen auf das Hauptquartier oppositioneller Verbände abgefeuert worden, meldete die staatlichen Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf die Militärführung in Teheran.
Der regierungstreue Sender Press TV veröffentlichte Videos, auf denen Einschläge in den Stellungen "anti-iranischer Separatisten" zu sehen sein sollen. US-Medien berichteten zuletzt, Präsident Donald Trump erwäge, kurdische Gruppen für einen Aufstand gegen Irans Regierung zu bewaffnen. Das Weiße Haus wies diese Darstellung zurück.
5. März, 6.10 Uhr: IOM-Chefin warnt vor Migrationskrise durch Iran-Krieg
Die Chefin der UN-Organisation für Migration (IOM) warnte Europa unterdessen vor einer Migrationskrise, die sich binnen Tagen entwickeln könnte.
"Schauen Sie sich das Beispiel der Ukraine an, wo innerhalb weniger Tage Millionen Menschen die Grenze überquert haben", sagte IOM-Chefin Amy Pope im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.
Bei Konflikten nicht weit entfernt von Europa sei es entscheidend, die Migrationsbewegungen der Menschen genau zu beobachten. "Wir sehen Menschen, die innerhalb des Landes vertrieben werden. Wir beobachten, ob und wann diese Vertreibung auf andere Länder übergreifen wird", sagte die US-Amerikanerin.
"Was wir in der Vergangenheit bei Angriffen im Iran beobachtet haben, ist, dass sie zunächst die großen Städte verlassen und zu Familienangehörigen gehen." Entscheidend sei, ob der Konflikt andauere, sich ausweite und dabei auch zivile Infrastruktur getroffen werde. Das könnte dann zu mehr Fluchtbewegungen führen, sagte sie.
5. März, 6 Uhr: Experte warnt, Teheran will Kriegskosten für Washington erhöhen
"Iran versucht, den Konflikt zu regionalisieren", sagt der Leiter des Iran-Programms der International Crisis Group, Ali Vaez.
"Die Angriffe auf die Golfstaaten und US-Stützpunkte zeigen, dass Teheran davon ausgeht, dass die beste Option ist, die Kosten für Washington uns seine Verbündeten so schnell wie möglich zu erhöhen."
Das Abfeuern einer ballistischen Rakete auf die Türkei am Mittwoch stellte eine neue Eskalationsstufe dar. Das iranische Geschoss hätte den wichtigen Nato-Luftwaffenstützpunkt Incirlik treffen sollen, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf US-Militärkreise. Die Rakete war von einem Nato-Abwehrsystem abgefangen worden.
4. März, 22.21 Uhr: Israel zerstört im Iran 300 Raketenwerfer
Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge seit Beginn der Angriffe im Iran rund 300 Raketenwerfer dort zerstört. "Wir glauben, dass unsere Einsätze gegen diese Raketenwerfer und gegen die Raketenbestände wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Anzahl der täglich abgefeuerten Raketen zurückgeht", sagte der israelische Militärsprecher Nadav Schoschani am Abend.
Im Laufe des Tages hatte es in Israel zwar wieder mehrfach Raketenalarm gegeben. Laut Schoschani schießt der Iran inzwischen aber mitunter nur noch einzelne Raketen Richtung Israel und nicht mehr mehrere auf einmal.
4. März, 21.46 Uhr: Kein Einsatz von US-Bodentruppen im Iran geplant
Ein Einsatz von US-Bodentruppen im Iran ist nach Angaben des Weißen Hauses derzeit nicht geplant. "Sie sind derzeit nicht Teil des Plans für diese Operation", sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt auf Nachfrage bei einer Pressekonferenz.
Zugleich wollte sie eine solche Option grundsätzlich nicht ausschließen. Man werde dem Präsidenten als Oberbefehlshaber "keine militärischen Optionen vom Tisch nehmen".
4. März, 21.28 Uhr: Hisbollah-Chef: "Wir werden uns nicht ergeben"
Hisbollah-Chef Naim Kassim hat in einer ersten Ansprache seit der jüngsten Eskalation zwischen Israel und der Schiitenmiliz die Kampfbereitschaft seiner Organisation betont. "Wir werden uns dem Feind nicht ergeben", sagte er in der im Fernsehen übertragenen Rede.
"Unsere Entscheidung ist Konfrontation und Widerstand bis an die äußersten Grenzen", sagte Kassim. Israel sei seiner Ansicht nach eine "existentielle Bedrohung" für die Hisbollah, den Libanon und die gesamte Region.
4. März, 20.48 Uhr: US-Botschaft fordert eigene Staatsbürger zum Verlassen des Irak auf
Die US-Botschaft in Bagdad hat die eigenen Staatsbürger aufgefordert, den Irak so schnell wie möglich zu verlassen.
"US-Bürger im Irak werden nachdrücklich aufgefordert, das Land zu verlassen, sobald sie dazu sicher in der Lage sind", erklärte die Botschaft am Mittwoch im Onlinedienst X. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Ausreise gefahrlos möglich sei, sollten sie sich an einem sicheren Ort aufhalten.
4. März, 19.23 Uhr: China will Sondergesandten nach Nahost schicken
China will zur Vermittlung im Iran-Krieges einen Nahost-Sondergesandten in die Region schicken. Der chinesische Außenminister Wang Yi gab den Schritt laut einer offiziellen Erklärung Pekings am Mittwoch bei einem Gespräch mit seinem saudiarabischen Kollegen Prinz Faisal bin Farhan bekannt. Ein Name wurde in der Mitteilung nicht genannt. Auch zu den Ländern, in denen der Gesandte tätig werden soll, wurden zunächst keine Angaben gemacht.
Peking sei "stets eine Kraft für Frieden gewesen und bereit, weiterhin eine konstruktive Rolle zu spielen", sagte Wang den Angaben zufolge. China fordere "alle Parteien nachdrücklich auf, so schnell wie möglich zu Dialog und Verhandlungen zurückzukehren und eine weitere Eskalation der Spannungen zu verhindern".
4. März, 19.19 Uhr: Mehr als 70 Tote durch israelische Angriffe im Libanon
Bei den jüngsten israelischen Angriffen auf Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon sind nach libanesischen Behördenangaben 72 Menschen getötet worden.
437 Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit.
4. März, 19.03 Uhr: Angriff auf bedeutenden Militärkomplex in Teheran
Israels Luftwaffe hat laut Militärangaben in der iranischen Hauptstadt Teheran einen wichtigen militärischen Komplex bombardiert.
Dort seien die Hauptquartiere aller Sicherheitsorganisationen des Irans untergebracht, teilte die israelische Armee mit. Konkret handle es sich um die Hauptquartiere unter anderem der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), des Geheimdienstes sowie der Basidsch-Milizen.
4. März, 18.59 Uhr: Bisher mehr als 20 iranische Schiffe von den USA angegriffen
Die US-Streitkräfte haben im Krieg mit dem Iran nach eigenen Angaben bisher mehr als 20 Schiffe angegriffen oder versenkt.
In der vergangenen Nacht sei auch ein Kriegsschiff der Soleimani-Klasse hinzugekommen, teilte das zuständige US-Regionalkommando im Nahen Osten (Centcom) auf X mit. Dabei handelt es sich um ein relativ modernes Kampfschiff der iranischen Revolutionsgarden. Der Katamaran ist nach dem von den USA getöteten General Ghassem Soleimani benannt.
4. März, 18.44 Uhr: Anschlagspläne auf Trump? USA melden Tötung von Verantwortlichem im Iran
Die USA haben nach eigenen Angaben einen iranischen Anführer getötet, der für einen Anschlagsversuch auf Präsident Donald Trump (79) verantwortlich sein soll.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) sagte dazu am Mittwoch im Pentagon: "Der Iran hat versucht, Präsident Trump zu töten, aber Präsident Trump hat zuletzt gelacht." Um wen es sich bei dem Getöteten handelt, erklärte er nicht.
4. März, 18.39 Uhr: Iran droht mit Angriffen auf israelische Botschaften weltweit
Irans Armeesprecher Abolfasl Schekartschi hat mit Angriffen auf israelische Botschaften weltweit gedroht, falls Israel die iranische Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut attackieren sollte.
Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna sagte der General, in diesem Fall würden die israelischen Botschaften auf der ganzen Welt als "legitime Ziele" gelten. Der Iran verfüge über "sehr große Fähigkeiten". Bisher halte sich sein Land aus internationalen Rücksichten und Erwägungen zurück.
4. März, 18.37 Uhr: Israel erneut von iranischer Angriffswelle betroffen - Explosionen in Jerusalem
Infolge einer neuen iranischen Angriffswelle auf Israel am fünften Tag des Iran-Krieges sind in Jerusalem Explosionen zu hören gewesen. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten am Mittwoch von Explosionen an mehreren Orten der Stadt, nachdem die israelische Armee eine erneute Raketenwelle des Iran gemeldet hatte. Im Großraum Tel Aviv, in Haifa und nördlichen Regionen Israels heulten die Luftalarm-Sirenen.
In der Nähe von Tel Aviv wurden zwei Menschen durch Trümmerteile von Raketen leicht verletzt, wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte. In Jerusalem wurden Polizeiangaben zufolge an fünf verschiedenen Orten Sachschäden durch Trümmerteile von abgefangenen Geschossen gemeldet.
4. März, 18.32 Uhr: Israelische Armee offenbar in mehrere Dörfer im Südlibanon vorgedrungen
Bei ihrem Einsatz gegen die pro-iranische Hisbollah ist die israelische Armee UN-Kreisen zufolge in mehrere Dörfer im Südlibanon vorgedrungen.
Israelische Streitkräfte seien am Mittwoch "in mehreren Dörfern präsent, darunter Kfar Kila, Hula, Kfar Shuba, Jaroun und Chiam", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Kreisen der UN-Mission Unifil. Chiam liegt etwa sechs Kilometer von der israelischen Grenze entfernt.
4. März, 18.30 Uhr: Öltankerverkehr durch Straße von Hormus um 90 Prozent eingebrochen?
Der Öltankerverkehr durch die Straße von Hormus ist nach dem Beginn des Iran-Kriegs Berechnungen zufolge eingebrochen - aber nicht komplett eingestellt.
"Die Analyse der Schiffsaktivitäten zeigt, dass die Tankerpassagen derzeit um etwa 90 Prozent geringer sind als letzte Woche", erklärte das Handelsanalyseunternehmen Kpler am Mittwoch im Onlinedienst X. Im Gegensatz zu einigen anderen Schiffssegmenten "befahren einige Tanker weiterhin die Meerenge in Ost-West-Richtung", teils mit ausgeschaltetem Funksystem, erklärte Kpler-Analyst Matt Wright.
4. März, 18.27 Uhr: Trump-Gefolgsmann warnt Kongress vor Beschluss für Ende des Iran-Kriegs
In den USA hat ein Gefolgsmann von US-Präsident Donald Trump (79) den Kongress vor einem Beschluss für ein Ende des Iran-Kriegs gewarnt. Der Mehrheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Mike Johnson (54), sprach am Mittwoch in Washington von "einer äußerst gefährlichen Idee". Sie würde die Feinde der USA stärken und die US-Streitkräfte und Trump als Oberbefehlshaber schwächen, argumentierte Johnson.
Im Senat stand am Mittwoch eine sogenannte Kriegsbefugnisresolution (War Powers Resolution) zur Abstimmung, das Votum im Repräsentantenhaus ist für Donnerstag geplant. Sollte die Resolution in beiden Kammern eine Mehrheit erhalten, müsste Trump den Militäreinsatz im Iran nach 60 Tagen beenden.
4. März, 17.36 Uhr: Iran dementiert geheime Kontaktaufnahme zur CIA
Das iranische Geheimdienstministerium hat laut der Nachrichtenagentur Tasnim einen Bericht über mögliche geheime Kontakte zur Beendigung des Krieges dementiert.
Anlass ist ein Bericht der New York Times, wonach Mitarbeiter des Ministeriums einen Tag nach Kriegsbeginn indirekt über den Geheimdienst eines Drittstaates an den US-Geheimdienst CIA herangetreten seien, um mögliche Bedingungen für ein Ende des Konflikts auszuloten. Eine "informierte Quelle" bezeichnete dies laut Tasnim als falsch und Teil einer psychologischen Kriegsführung.
4. März, 17.28 Uhr: Iranisches Kriegsschiff vor Sri Lanka: 80 Crewmitglieder tot geborgen
Beim Beschuss eines iranischen Kriegsschiffes im Indischen Ozean sind nach Angaben Sri Lankas mindestens 80 Besatzungsmitglieder getötet worden. Die Leichen seien nach dem Untergang des Schiffes geborgen worden, sagte der stellvertretende Außenminister Arun Hemachandra dem einheimischen Sender Ada Derana. Dutzende Crewmitglieder wurden zudem zunächst noch vermisst.
Die sri-lankische Regierung hatte zuvor von mindestens 180 Personen an Bord des iranischen Schiffes "IRIS Dena" gesprochen. Von ihnen seien 32 bei einem gemeinsamen Bergungseinsatz der sri-lankischen Marine und der Luftwaffe vor der Südwestküste des Landes gerettet worden. Das Schiff war demnach in internationalen Gewässern unterwegs.
4. März, 17.23 Uhr: Deutsche Beteiligung am Iran-Krieg? Das sagt Pistorius jetzt!
Verteidigungsminister Boris Pistorius (65, SPD) hat einen Einsatz der Bundeswehr im Iran-Krieg strikt abgelehnt.
"Deutschland ist nicht Kriegspartei. Die deutsche Bundeswehr wird sich an diesem Krieg nicht beteiligen", sagte der SPD-Politiker in einer Aktuellen Stunde des Bundestags. Oberste Priorität für die Bundesregierung habe nun der Schutz der deutschen Bürger sowie Soldatinnen und Soldaten in der Region, in der die Lage hochdynamisch und gefährlich sei.
4. März, 17.17 Uhr: Sieben Kinder bei israelischen Angriffen im Libanon getötet
Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef innerhalb der vergangenen 24 Stunden sieben Kinder getötet worden.
Das meldete Unicef unter Berufung auf das libanesische Gesundheitsministerium. 38 weitere Kinder seien verletzt worden.
4. März, 17.16 Uhr: Wadephul kündigt zwei weitere Nahost-Evakuierungsflüge an
Die Bundesregierung kündigt zwei weitere Evakuierungsflüge für wegen des Krieges in Nahost gestrandete Deutsche an.
An diesem Donnerstag und Freitag werde jeweils ein weiterer Charterflug in Omans Hauptstadt Maskat nach Frankfurt, sagte Außenminister Johann Wadephul (63, CDU) am Rande eines Besuches in der polnischen Hauptstadt Warschau.
4. März, 16.17 Uhr: US-Generalstabschef: Ändern Taktik im Iran
Nach seiner ersten Offensive gegen die Führung in Teheran will das US-Militär seine Taktik im Iran ändern. US-Generalstabschef Dan Caine erklärte auf einer Pressekonferenz in Washington, die Streitkräfte hätten die Lufthoheit über die südliche Flanke der iranischen Küste erlangt. Nun sollten US-Streitkräfte immer tiefer in iranisches Territorium eindringen.
Das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) wolle am vierten Tag seit Beginn der gemeinsamen US-israelischen Offensive von großen, gezielten Angriffen mit Fernkampfwaffen zu Präzisionsschlägen wechseln, sagte Caine weiter. Dabei sollen auch sogenannte Hellfire-Raketen zum Einsatz kommen und das Tempo erhöht werden.
4. März, 15.34 Uhr: Kurdische Gruppen im Irak unter Beschuss
Im Zuge des Kriegs mit dem Iran geraten iranisch-kurdische Gruppen im benachbarten Irak zunehmend ins Visier Teherans. Die irakische Partei der Freiheit Kurdistans (PAK), eine Partei iranischer Kurden, meldete einen Angriff mit Raketen und Drohnen, bei dem es Tote und Verletzte gegeben habe.
Schon vor einigen Tagen hatte ein PAK-Sprecher dem Nachrichtensender Alhurra von iranischen Drohnenangriffen auf Büros von Kurdenparteien im Irak berichtet. Irans Revolutionsgarden (IRGC) stufen viele dieser Gruppen im Irak als "Terrorgruppen" ein. Auch die kurdische Minderheit im Iran wird Menschenrechtlern zufolge systematisch unterdrückt und verfolgt. Die IRGC haben in den vergangenen Jahren immer wieder kurdische Ziele im Irak angegriffen.
4. März, 15.07 Uhr: Israels Luftwaffe greift Flughafen in Teheran an
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den Flughafen Mehrabad in der iranischen Hauptstadt Teheran angegriffen.
Es seien dort "Verteidigungs- und Aufklärungssysteme" der iranischen Führung außer Gefecht gesetzt worden, hieß es in einer Mitteilung. Diese hätten eine Bedrohung für Flugzeuge der israelischen Luftwaffe dargestellt. Israels Militär setze seine Bemühungen fort, die gesamte Infrastruktur des iranischen Machtapparats zu schwächen.
4. März, 15.02 Uhr: Containerschiff in Straße von Hormus von Geschoss getroffen
In der Straße von Hormus ist ein Containerschiff von einem Geschoss getroffen worden. Das teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt mit.
Der Frachter sei Richtung Osten durch die Meeresenge gefahren, als ein unbekanntes Geschoss knapp über der Wasserlinie eingeschlagen sei, schrieb die Behörde unter Berufung auf den Sicherheitsbeauftragten des Betreibers. Der Treffer habe ein Feuer im Maschinenraum ausgelöst.
4. März, 14.55 Uhr: LNG-Lieferstopp: Katar erklärt "höhere Gewalt"
Das wichtige Förderland Katar zieht Konsequenzen aus dem Iran-Krieg - mit Folgen für die weltweiten Energiemärkte.
Das katarische Öl- und Gasunternehmen Qatar Energy rief für seine ausgesetzten Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) und damit verbundenen Produkten den Zustand der "höheren Gewalt" (Force Majeure) aus. Die Erklärung entbindet einen Vertragspartner rechtlich von seinen Lieferpflichten.
4. März, 14.50 Uhr: Raketenangriff auf Türkei - Nato schaltet sich ein
Die Nato geht davon aus, dass der Iran absichtlich eine Rakete auf das Bündnismitglied Türkei abgefeuert hat. "Wir verurteilen, dass der Iran die Türkei ins Visier nimmt", teilte Nato-Sprecherin Allison Hart mit.
Sie betonte, die Nato stehe fest an der Seite aller Bündnispartner und verwies auf die Unterstützung im Bereich der Luftverteidigung und Raketenabwehr.
Ein Nato-Abwehrsystem hatte am Nachmittag eine aus dem Iran abgefeuerte Rakete in der türkischen Grenzregion abgefangen. Das ballistische Geschoss war nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Ankara in Richtung des türkischen Luftraums unterwegs und durchquerte den Luftraum des Irak. Ein Teil der Abwehrrakete fiel demnach in der Grenzprovinz Hatay auf eine freie Fläche, es gab keine Verletzten.
4. März, 14.43 Uhr: US-Militär versenkt laut Hegseth iranisches Kriegsschiff
Das US-Militär hat nach Angaben von Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) ein iranisches Kriegsschiff mit einem Torpedo versenkt.
Ein amerikanisches U-Boot habe in internationalen Gewässern auf das Schiff geschossen, sagte er bei einer Pressekonferenz. Hegseth zufolge war es der erste Angriff dieser Art seit dem Zweiten Weltkrieg. Unklar war zunächst, um welches Schiff es sich genau handelte.
4. März, 14.05 Uhr: Paralleler Angriff auf Tel Aviv aus Iran und Libanon
Der Großraum Tel Aviv ist parallel mit Raketen aus dem Iran und aus dem Libanon angegriffen worden. Dies bestätigte ein israelischer Armeesprecher.
Es seien eine Rakete aus dem Iran und mehrere von der libanesischen Hisbollah-Miliz abgefeuert worden. Das Militär sei dabei, diese abzufangen. Ein Einwohner der Stadt Tel Aviv berichtete von massiven Explosionsgeräuschen. Die Polizei teilte mit, es seien in mehreren Gebieten in Tel Aviv Raketentrümmer niedergegangen.
Der staatliche iranische Rundfunk berichtete von einer neuen Welle von Raketen aus dem Iran in Richtung der "besetzten Gebiete" (Israel).
4. März, 13 Uhr: Laut Stiftung mehr als 1000 Todesopfer im Iran
Im Iran sind bei den israelisch-amerikanischen Angriffen mindestens 1045 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien sowohl Zivilisten als auch Militärangehörige, berichteten iranische Medien übereinstimmend unter Berufung auf die staatliche Stiftung für Märtyrer und Veteranen.
Bei der Organisation handelt es sich um eine staatlich finanzierte Stiftung, die seit ihrer Gründung Familien von im Krieg getöteten Menschen sowie Kriegsversehrten finanzielle und institutionelle Unterstützung gewährt. Sie veröffentlicht in Kriegszeiten auch Daten über Opfer.
4. März, 12.47 Uhr: Iranisches Kriegsschiff - 101 Crewmitglieder vor Sri Lanka vermisst
Mindestens 101 Besatzungsmitglieder eines gesunkenen iranischen Kriegsschiffs werden nach Medienberichten im Indischen Ozean vor der Küste Sri Lankas vermisst.
Auf der Fregatte "IRIS Dena" seien zudem 78 Menschen verletzt worden, berichtete die sri-lankischen Zeitung "Daily Mirror" unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.
Verletzte Besatzungsmitglieder seien inzwischen von der sri-lankischen Marine und Luftwaffe gerettet worden. Auf dem Schiff habe sich eine Explosion ereignet, bevor es gesunken sei. Die sri-lankischen Behörden hätten jedoch zunächst nichts über die Ursache der Explosion gesagt.
4. März, 12.34 Uhr: Irak - Drohnenangriff auf US-Militärstützpunkt in Bagdad
Der Krieg mit dem Iran wirkt sich weiterhin auf den benachbarten Irak aus.
Am US-Militärstützpunkt in Nähe des Flughafens der Hauptstadt Bagdad schlug heute eine Drohne ein, wie örtliche Medien unter Berufung auf Sicherheitskreise berichteten. Schäden habe es nicht gegeben. Eine mit Teheran verbündete Miliz beanspruchte heute auch einen Drohnenangriff auf eine US-Basis in Erbil in der Kurdenregion für sich. Zudem habe sie in Erbil ein Hotel angegriffen, in dem US-Soldaten untergebracht seien.
Der Irak teilt sich eine 1500 Kilometer lange Grenze mit dem Iran. Teheran hat großen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Einfluss auf das Nachbarland unter anderem durch die mächtigen, Iran-treuen Milizen dort. Teile der schiitischen Gemeinde im Irak fürchten, dass bei einer Schwächung des Irans auch ihr eigener politischen Einfluss im Irak schwinden könnte. Einige Beobachter fürchten neue Unruhen im Irak durch die Entwicklungen im Nachbarland.
4. März, 11.50 Uhr: Saudi-Arabien fängt Marschflugkörper ab
Der Iran hat seine Angriffe in den Golfstaaten am fünften Tag des Nahostkriegs fortgesetzt. Saudi-Arabien fing zwei mutmaßlich iranische Marschflugkörper sowie zehn Drohnen ab. Das teilte das saudische Verteidigungsministerium mit.
Die Marschflugkörper wurden in der Region al-Chardsch südöstlich der Hauptstadt Riad abgeschossen, wo sich ein wichtiger US-Luftwaffenstützpunkt befindet. Die Basis wurde in den vergangenen Tagen bereits mehrfach mit Drohnen angegriffen.
Zudem kam es erneut zu einem Angriff bei der Ölraffinerie Ras Tanura des staatlichen Ölkonzerns Aramco. Schäden habe es nicht gegeben, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Aramco-Anlagen sind sehr sensible Ziele. Angriffe hier können sich direkt auf Preise an den Energiemärkten auswirken.
Die Regierung des Nachbarlands Katar teilte mit, Iran habe den wichtigen US-Militärstützpunkt al-Udaid mit ballistischen Raketen angegriffen. Eine Rakete sei an der Basis eingeschlagen, es habe aber keine Opfer gegeben, hieß es aus dem katarischen Verteidigungsministerium. Eine zweite Rakete sei abgefangen worden.
4. März, 11.02 Uhr: Israel startet Angriffswelle im Iran - Raketen auf Tel Aviv
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle im Iran gestartet. Es handele sich um Angriffe auf Ziele der iranischen Führung in Teheran, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Nach israelischen Angaben war es die bisher zehnte Angriffswelle seit Kriegsbeginn am Samstag.
Die israelische Armee teilte zudem mit, ein israelischer Kampfjet des Typs F-35 (Adir) habe ein iranisches Trainingsflugzeug des Typs Jak-130 im Himmel über Teheran abgeschossen. Dies sei der erste Vorfall dieser Art.
Auch in Israel dauerten derweil iranische Raketenangriffe an. In der Nacht und am Morgen heulten im Großraum Tel Aviv erneut die Warnsirenen. Vor wenigen Stunden sei eine 17. Welle mit mehr als 40 Raketen auf israelisch-amerikanische Ziele gefeuert worden, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk veröffentlichten Erklärung der Revolutionsgarden.
4. März, 7.46 Uhr: China appelliert an USA und kritisiert Vorgehen im Iran
Wenige Wochen vor einem möglichen China-Besuch von US-Präsident Donald Trump hat Peking an stabile Beziehungen zu Washington appelliert.
"China ist bereit, mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, um die Kommunikation auf allen Ebenen und über alle Kanäle zu stärken und einen größeren Raum für Zusammenarbeit beider Seiten zu schaffen", sagte der Sprecher des Nationalen Volkskongresses, Lou Qinjian, in Peking einen Tag vor Eröffnung der jährlichen Tagung des nicht frei gewählten Parlaments.
Zugleich sagte Lou, China habe seine Grundsätze und werde seine Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen verteidigen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump stünden in regelmäßigem Kontakt. Die "Diplomatie der Staatsoberhäupter" spiele eine unerlässliche Rolle für die Beziehungen zwischen den USA und China.
4. März, 7 Uhr: Libanon meldet mindestens elf Tote bei israelischen Angriffen
Im Zuge des Iran-Krieges hat Israel weitere Ziele der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen.
Bei den Angriffen wurden in der Nacht zum Mittwoch nach libanesischen Angaben mindestens elf Menschen getötet, die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete vier weitere Tote bei einem Angriff im Ostlibanon. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten derweil, sie hätten die "vollständige Kontrolle" über die Straße von Hormus. Die US-Armee gab bekannt, bislang fast 2000 Ziele im Iran getroffen zu haben.
Dem libanesischen Gesundheitsministerium zufolge griff die israelische Armee die zwei Dörfer Aramoun und Saadijat südlich der libanesischen Hauptstadt Beirut an und tötete dabei sechs Menschen. Acht weitere Menschen seien verletzt worden. NNA meldete zudem einen israelischen Angriff auf ein vierstöckiges Gebäude in einem Wohnviertel in der Stadt Baalbek im Osten des Landes.
Dabei seien fünf Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerten an. Drei Menschen würden noch vermisst.
4. März, 6.47 Uhr: Herabfallende Trümmer in Kuwait töten elfjähriges Mädchen
In Kuwait ist ein elf Jahre altes Mädchen von herabfallenden Trümmern tödlich verletzt worden. Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos: Sie wurde wenig später in einem Krankenhaus in Kuwait-Stadt für tot erklärt, wie das Gesundheitsministerium auf der Plattform X mitteilte.
Die Behörde machte keine genauen Angaben zur Art der Trümmer, die das Mädchen getroffen hatten. Zuletzt kam es aber aufgrund des Abschusses iranischer Drohnen und Raketen durch die Luftabwehr zu mehreren Zwischenfällen mit herabfallenden Trümmern.
4. März, 5 Uhr: Israel greift weitere Militäranlagen im Iran an
Die israelischen Streitkräfte haben erneut Militäranlagen im Iran unter Beschuss genommen.
Die "breit angelegte Angriffswelle" habe unter anderem Abschussrampen und Luftabwehrsystemen gegolten, teilte das israelische Militär mit. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete von Explosionen in der Hauptstadt Teheran.
Der Iran feuerte seinerseits Raketen auf Israel ab, wie die israelischen Streitkräfte mitteilten. Sie wurden erfolgreich abgefangen, wie die Zeitung "Times of Israel" berichtete. Verletzt wurde demnach niemand.
4. März, 3 Uhr: Dubai-Rückkehrer - "Wussten nicht, ob wir wieder rauskommen"
Tränen, lange Umarmungen und erleichterte Gesichter: Nach der sicheren Ankunft am Münchner Flughafen mit der Maschine aus Dubai konnten etliche Reisende aufatmen. "Wir wussten nicht, ob wir wieder rauskommen", erzählte eine junge Frau am Abend unter Tränen.
Sie saß auf einem Kreuzfahrtschiff fest, als die iranischen Angriffe auf die Golfstaaten begannen, mit denen die amerikanisch-israelischen Attacken auf den Iran beantwortet wurden.
Eine Sondermaschine der Fluggesellschaft Emirates aus Dubai mit deutschen Urlaubern an Bord war am späten Abend in München gelandet. Der Flug "EK 8051" kam nach Angaben des Münchner Flughafens gegen 21.20 Uhr an.
An Bord waren nach Angaben eines Sprechers des Reisekonzerns Tui unter anderem rund 200 Tui-Gäste.
4. März, 1 Uhr: Angebliche Spione der Revolutionsgarden in Katar gefasst
In Katar haben die Sicherheitsbehörden zehn angebliche Spione der iranischen Revolutionsgarde festgenommen.
Sieben von ihnen hätten den Auftrag gehabt, Informationen über die militärische Infrastruktur des Golfstaats zu sammeln, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur QNA. Drei weitere sollten demnach Sabotageakte verüben und waren im Umgang mit Drohnen geschult. Sie hätten ihre Verbindung zu den Revolutionsgarden eingeräumt - der Elitestreitmacht des Irans.
3. März, 22.48 Uhr: Viele offene Fragen zur Zukunft des Irans nach Krieg
Bundeskanzler Friedrich Merz vermisst nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump Antworten darauf, wie es nach dem Krieg im Iran weitergehen soll.
Viele Fragen seien nach einem "sehr offenen" Gespräch im Weißen Haus offen geblieben, sagte der CDU-Politiker im ZDF-"heute-journal": "Was ist eigentlich eure Strategie für den Tag danach? Gibt es eine Vorstellung davon, wie dieses Land danach regiert wird?" Merz habe eine "relativ große Unsicherheit" bemerkt.
3. März, 22.12 Uhr: Urlauber in Deutschland angekommen
Eine Sondermaschine der Fluggesellschaft Emirates mit deutschen Urlaubern an Bord ist von Dubai aus in Richtung München gelandet.
Der Flug "EK 8051" ist gegen 21.34 Uhr in München mit den betroffenen Passagieren unversehrt eingetroffen, wie auf der Website der Fluggesellschaft Emirates nachzulesen ist.
3. März, 21.54 Uhr: Trump verspricht Schutz für Schiffe in der Straße von Hormus
US-Präsident Donald Trump will den vom Iran bedrohten Schiffsverkehr in der Straße von Hormus absichern - auch mit der eigenen Marine.
"Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.
Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen.
3. März, 21.39 Uhr: Alle Verletzten nach Konsulat-Drohnenangriff in Dubai wohlauf
US-Außenminister Marco Rubio bestätigte einen Drohnenangriff in der Nähe des US-Konsulats in Dubai und erklärte, alle Mitarbeiter seien in Sicherheit.
"Eine Drohne ist leider auf einen Parkplatz neben dem Kanzleigebäude gefallen und hat dort einen Brand ausgelöst. Alle Mitarbeiter sind wohlauf", sagte Rubio Reportern in Washington.
3. März, 21.22 Uhr: "Vorfall mit Drohne" - Brand an US-Konsulat in Dubai
In der emiratischen Metropole Dubai ist nach einem mutmaßlich iranischen Drohnenangriff am US-Konsulat ein Feuer ausgebrochen.
Es habe dort einen "Vorfall mit einer Drohne" gegeben, teilte das Medienbüro der Stadt mit. Die Rettungskräfte hätten sofort reagiert, Verletzte habe es nicht gegeben.
Die US-Botschaft im Land hatte zuvor bereits dazu aufgerufen, wegen der Gefährdung keineswegs zur Botschaft oder dem Konsulat zu kommen.
3. März, 21.17 Uhr: Luftangriff trifft die irakisch-kurdische Stadt Sulaimaniyya
Ein Luftangriff traf Sulaimaniyya im irakischen Kurdistan, die zweitgrößte Stadt der autonomen nördlichen Region, wie ein AFP-Korrespondent berichtete.
Der Angriff – entweder durch eine Drohne oder eine Rakete – erfolgte in der Nähe eines Gebäudes, das zuvor als Büro der Vereinten Nationen in der Stadt gedient hatte.
3. März, 21.07 Uhr: US-Militär setzt B-52-Langstreckenbomber im Iran ein
Bei den Einsätzen im Iran setzt das US-Militär nach eigenen Angaben Langstreckenbomber des Typs B-52 ein.
Diese seien zwischen den ersten 48 und 72 Stunden nach Beginn der Operation "Gewaltiger Zorn" am Samstag gestartet, teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) mit.
B-52-Bomber sind in der Lage, sogenannte Bunkerbrecher-Bomben zu transportieren.
Nach 72 Stunden zählte Centcom mehr als 1.700 Ziele, die die US-Streitkräfte im Iran angegriffen haben.
3. März, 20.57 Uhr: Oman fordert sofortige Waffenruhe im Iran-Krieg
Der Oman fordert eine sofortige Waffenruhe im Iran-Krieg und eine "Rückkehr zu verantwortlicher regionaler Diplomatie".
Nach Unterstützung aus "allen vier Ecken der Erde" zu einer Beendigung des Kriegs zwischen dem Iran einerseits und Israel sowie den USA andererseits schließe sich auch der Oman diesen Bemühungen an, teilte Außenminister Badr al-Busaidi mit. "Uns stehen Auswege zur Verfügung. Lasst sie uns nutzen."
3. März, 20.47 Uhr: Israelische Armee greift "versteckte unterirdische" Atomanlage im Iran an
Das israelische Militär gab bekannt, eine unterirdische Atomanlage im Iran angegriffen zu haben, in der Wissenschaftler nach eigenen Angaben "heimlich" an einer Schlüsselkomponente für eine Atomwaffe arbeiteten.
"Der israelische Militärgeheimdienst verfolgte weiterhin die Aktivitäten der Wissenschaftler und lokalisierte ihren neuen Standort an dieser Stelle so, dass ein präziser Angriff auf den geheimen unterirdischen Komplex möglich war", teilte das Militär mit.
3. März, 20.26 Uhr: Frankreich schickt Luftabwehrsysteme und Fregatte nach Zypern
Präsident Emmanuel Macron sagte am Dienstag, Frankreich werde nach einem Drohnenangriff auf einen britischen Stützpunkt auf Zypern zusätzliche Luftverteidigungskräfte und eine französische Fregatte dorthin entsenden.
"Ich habe beschlossen, zusätzliche Luftverteidigungskräfte und die französische Fregatte Languedoc zu entsenden, die heute Abend vor der Küste Zyperns eintreffen wird“, sagte er in einer Fernsehansprache.
3. März, 20.11 Uhr: Selenskyj bietet Golfstaaten Hilfe bei Drohnenabwehr an
Die Ukraine hat ihre Erfahrung bei der Abwehr von Kampfdrohnen iranischer Bauart den von Teheran angegriffenen Staaten des Persischen Golfs angeboten.
"Die ukrainische Expertise beim Schutz vor Schahed-Drohnen ist derzeit die größte in der Welt und eben die Schahed-Drohnen sind die größte Herausforderung dort", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft.
Es sei klar, warum Kiew derart viele Anfragen erhalte, ohne konkret zu werden.
3. März, 19.28 Uhr: Mehrere Geschosse aus dem Libanon auf Israel abgefeuert
Am Abend wurden mehrere Geschosse aus dem Libanon auf Israel abgefeuert, die meisten davon wurden jedoch abgefangen, teilte das Militär mit.
"Mehrere Geschosse, die aus dem Libanon auf israelisches Gebiet eingedrungen sind, wurden identifiziert. Die meisten Geschosse wurden abgefangen, ein weiteres Geschoss stürzte in ein unbebautes Gebiet", hieß es in einer Militärmitteilung.
3. März, 19.21 Uhr: Israel wird die Hisbollah so lange angreifen, bis die Gruppe entwaffnet ist
Der israelische Generalstabschef erklärte, seine Streitkräfte würden die Hisbollah so lange angreifen, bis die vom Iran unterstützte libanesische Gruppe entwaffnet sei.
"Wir sind entschlossen, die von der Hisbollah ausgehende Bedrohung zu beseitigen und werden nicht aufhören, bis diese Organisation entwaffnet ist", wurde Generalleutnant Eyal Zamir in einer Militärerklärung zitiert.
3. März, 19.12 Uhr: Explosionen im irakischen Kurdistan
Am Dienstagabend waren in Erbil, der Hauptstadt der nordirakischen Region Kurdistan, in der sich US-Stützpunkte befinden, laute Knalle zu hören, berichteten Journalisten der AFP.
Die Explosionen waren hauptsächlich in der Nähe des Flughafens von Erbil zu hören, wo Truppen der von den USA geführten Koalition stationiert sind.
Seit Beginn der US-israelischen Kampagne gegen den Iran wurden wiederholt Drohnen über Erbil abgefangen, wo sich auch ein großer US-Konsulatskomplex befindet.
3. März, 18.57 Uhr: Israel kündigt Angriffe auf Hisbollah-Einrichtungen an
Das israelische Militär kündigte an, dass es in Kürze Gebäude in der südlibanesischen Stadt Tyros, Heimat eines UNESCO-Weltkulturerbes, angreifen werde.
Israel erklärte, dass sie die Infrastruktur der Hisbollah ins Visier nehme, und die Bewohner aufforderte, die Stadt zu verlassen.
"Zu Ihrer Sicherheit müssen Sie sofort evakuieren und einen Mindestabstand von 300 Metern einhalten“, schrieb der arabischsprachige Sprecher des Militärs, Avichay Adraee, auf X.
3. März, 18.46 Uhr: Merz appelliert an Spanien
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Spanien zu mehr Verteidigungsausgaben aufgefordert.
Merz sagte, man versuche, Spanien davon zu überzeugen, die in der Nato vereinbarten Vorgaben für Verteidigungsausgaben einzuhalten. Spanien sei das einzige Land, das dies nicht akzeptieren wolle.
"Wir versuchen, sie davon zu überzeugen, dass dies Teil unserer gemeinsamen Sicherheit ist und dass wir uns alle an diese Zahlen halten müssen", sagte Merz.
Es gehe um 3,5 Prozent für das Militär und weitere 1,5 Prozent für die militärische Infrastruktur. Spanien müsse sich daran halten.
3. März, 18.30 Uhr: Merz betont, der Iran-Krieg schade der Wirtschaft
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte positiv über den Krieg der USA und Israels gegen den Iran, hoffte aber auf ein baldiges Ende, da dieser der Weltwirtschaft schade.
"Das schadet natürlich unseren Volkswirtschaften. Das gilt für die Ölpreise und auch für die Benzinpreise. Deshalb hoffen wir alle, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird", sagte Merz Reportern bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus.
3. März, 18.22 Uhr: Trump kündigt an, gesamten Handel mit Spanien wegen NATO und Iran abzubrechen
US-Präsident Donald Trump drohte mit einem Abbruch des Handels mit Spanien, dessen linke Regierung sich weigerte, US-Flugzeugen die Nutzung ihrer Stützpunkte für Angriffe auf den Iran zu gestatten und sich gegen eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben im Rahmen der NATO aussprach.
"Spanien war schrecklich", sagte Trump Reportern bei seinem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz.
"Wir werden den gesamten Handel mit Spanien abbrechen. Wir wollen nichts mehr mit Spanien zu tun haben."
3. März, 18.14 Uhr: Merz betont bei Trump Einigkeit in Iran-Politik
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump Übereinstimmung in der Iran-Politik betont.
"Wir sind uns einig, dass dieses schreckliche Regime in Teheran gestürzt werden muss", sagte Merz in seinem kurzen Eingangsstatement bei seinem zweiten Besuch bei US-Präsident Donald Trump in Washington.
Er freue sich sehr "über die Gelegenheit, in diesen schwierigen Zeiten mit Ihnen zu sprechen". Man werde aber auch "über die Zeit danach sprechen, darüber, was dann geschieht, wenn sie gestürzt sind", ergänzte Merz.
Titelfoto: Shadati/XinHua/dpa