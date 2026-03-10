Ex-"Tagesschau"-Sprecher flüchtet aus Israel - aus Liebe zu seinen Kindern

Ex-"Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber (46) berichtete tagelang aus Tel Aviv. Nun ist er auf Bitten seiner Kinder zurück nach Deutschland geflogen. © Instagram/constantinschreiber

Am Samstag veröffentlichte der Journalist auf seinem Kanal ein Video, in dem es eigentlich um ein ganz anderes Thema ging. Schreiber verriet das "vielleicht ein bisschen unappetitliche Detail", dass er das erste Mal seit fünf Tagen wieder geduscht habe.

"Ich habe es zweimal probiert und zweimal ging genau in der Sekunde, in der ich das Wasser anstellen wollte, in Tel Aviv der Raketenalarm los", berichtete der 46-Jährige. Nachdem es nun endlich geklappt habe, fühle er sich "wieder wie ein echter Mensch", so der Global Reporter von Axel Springer.

Auch eine vernünftige Mahlzeit könne "Wunder bewirken", unterstrich der ehemalige Nachrichtensprecher, der in den vergangenen Tagen zahlreiche Videos und Fotos aus der israelischen Hauptstadt mit seinen Followern geteilt hatte.

Weitere werden jedoch erst mal nicht dazu kommen, denn wie Schreiber in der Caption unter dem Video verriet, habe er Tel Aviv verlassen. "Ich melde mich aus Amman [der Hauptstadt Jordaniens, Anm. d. Red.], denn ich habe mich entschieden, auszureisen."