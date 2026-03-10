Ex-"Tagesschau"-Sprecher flüchtet aus Israel - aus Liebe zu seinen Kindern
Tel Aviv - Seit Beginn der Eskalation im Nahen Osten hielt Ex-"Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber (46) seine Fans via Instagram über die Geschehnisse in der israelischen Hauptstadt Tel Aviv auf dem Laufenden - bis seine Kinder intervenierten.
Am Samstag veröffentlichte der Journalist auf seinem Kanal ein Video, in dem es eigentlich um ein ganz anderes Thema ging. Schreiber verriet das "vielleicht ein bisschen unappetitliche Detail", dass er das erste Mal seit fünf Tagen wieder geduscht habe.
"Ich habe es zweimal probiert und zweimal ging genau in der Sekunde, in der ich das Wasser anstellen wollte, in Tel Aviv der Raketenalarm los", berichtete der 46-Jährige. Nachdem es nun endlich geklappt habe, fühle er sich "wieder wie ein echter Mensch", so der Global Reporter von Axel Springer.
Auch eine vernünftige Mahlzeit könne "Wunder bewirken", unterstrich der ehemalige Nachrichtensprecher, der in den vergangenen Tagen zahlreiche Videos und Fotos aus der israelischen Hauptstadt mit seinen Followern geteilt hatte.
Weitere werden jedoch erst mal nicht dazu kommen, denn wie Schreiber in der Caption unter dem Video verriet, habe er Tel Aviv verlassen. "Ich melde mich aus Amman [der Hauptstadt Jordaniens, Anm. d. Red.], denn ich habe mich entschieden, auszureisen."
Constantin Schreiber verkündet, dass er Israel verlassen hat
Constantin Schreiber: "Meinen Kindern ist es schwergefallen"
Er habe vor diesem Schritt hin und her überlegt, da er es als Journalist "extrem spannend finde, von vor Ort zu berichten", bekräftigte der gebürtige Cuxhavener. Eine Sache habe die Entscheidung dann jedoch notwendig gemacht.
Schreiber erklärte: "Meinen Kindern ist es zunehmend schwergefallen, mit der Situation umzugehen. Das war für mich dann ausschlaggebend." Der verheiratete Niedersachse hat eine Tochter und einen Sohn, viel mehr ist über sein Privatleben aber nicht bekannt.
Offenbar wurde es seinen Kindern angesichts der täglichen Angriffe des Irans nun zu viel und sie flehten ihren Vater an, sich in Sicherheit zu bringen.
Dieser Bitte kam der 46-Jährige schließlich nach. Am Samstagabend gab er auf Instagram bekannt, sogar bereits wieder in Deutschland zu sein.
Titelfoto: Fotomontage: Abbas Hassan/TASS via ZUMA Press/dpa, Instagram/constantinschreiber