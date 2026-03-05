 236.020

Nahost-Konflikt: Trump will bei künftiger Führung des Irans mitbestimmen

Attacken im Libanon, den Golfstaaten, im Irak und sogar im Indischen Ozean: Der Konflikt im Iran weitet sich immer weiter aus. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Iran - Eine ballistische Rakete fliegt Richtung Nato-Land Türkei, Israel greift weiter Hisbollah-Stellungen im Libanon an, in den Golfstaaten gibt es Drohnen-Attacken auf zivile Ziele, die USA versenken vor Sri Lanka ein Kriegsschiff und durch die Straße von Hormus kommt kaum mehr Öl und Gas: Der noch keine Woche alte Iran-Krieg zieht immer weitere Kreise.


Ein Mann inspiziert ein beschädigtes Haus, das von einer aus dem Libanon abgefeuerten Rakete getroffen wurde.
In der Nacht auf den heutigen Donnerstag flogen die USA und Israel weiter Angriffe im Iran, Teheran griff erneut kurdische Gruppen im benachbarten Irak an und das israelische Militär bombardierte weiter Ziele im Libanon.

Zudem nahmen die Befürchtungen zu, dass Israel erneut eine Bodenoffensive in seinem nördlichen Nachbarland beginnen könnte. Die Chefin der UN-Organisation für Migration (IOM) warnte Europa unterdessen vor einer Migrationskrise, die sich binnen Tagen entwickeln könnte.

"Schauen Sie sich das Beispiel der Ukraine an, wo innerhalb weniger Tage Millionen Menschen die Grenze überquert haben", sagte IOM-Chefin Amy Pope (52) im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.

Wegen Nahost-Konflikt: Landespolizei verstärkt Schutz jüdischer Einrichtungen
Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

5. März, 19.33 Uhr: Irans Streitkräfte melden Angriff auf US-Flugzeugträger

Irans Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen US-Flugzeugträger attackiert. Der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" sei von Kampfdrohnen der Marine der Revolutionsgarden getroffen worden, berichtete der staatliche iranische Rundfunk.

Nachdem sich das Schiff nur wenige Hundert Kilometer der iranischen Küste genähert habe, sei es attackiert worden, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier "Chatam Al-Anbija", das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt. Dafür gab es von US-Seite zunächst keine Bestätigung.

5. März, 19.19 Uhr: Israels UN-Botschafter: Zu früh für Diplomatie

Israel ist derzeit nicht bereit für Verhandlungen über ein Ende des Konflikts mit dem Iran. Für Diplomatie sei es noch zu früh, sagte der israelische UN-Botschafter Danny Danon (54) in New York.

"Wir müssen den Job zu Ende bringen. Wir müssen die Terrormaschine zerschlagen." Das werde "Tage oder Wochen" dauern, aber nicht Monate, so der Diplomat. Wenn die Führung im Iran "weitermacht", sei es nur eine Frage der Zeit, bis man wieder an den gleichen Punkt käme.

Der israelische UN-Botschafter Danny Danon (54) will derzeit nicht mit Iran verhandeln. (Archivbild)
5. März, 19.04 Uhr: Trump will bei künftiger Führung des Irans mitbestimmen

US-Präsident Donald Trump (79) will laut einem Medienbericht bei der künftigen Führung des Irans mitbestimmen. "Ich muss in die Ernennung involviert sein, wie bei Delcy (Rodriguez) in Venezuela", zitierte ihn das Nachrichtenportal Axios nach einem Telefongespräch mit ihm.

Zugleich machte er klar, dass er Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei, als neues Staatsoberhaupt ablehne: "Chameneis Sohn ist für mich inakzeptabel. Wir wollen jemanden, der Harmonie und Frieden in den Iran bringt". Modschtaba Chamenei sei ein "Leichtgewicht".

US-Präsident Donald Trump (79) will eine neue Iran-Führung nach seinen Vorstellungen.
5. März, 18.17 Uhr: Ölraffinerie in Bahrain nach Angriffen in Brand geraten - Explosionen in Abu Dhabi

In Bahrain ist Regierungsangaben zufolge ein Industriegebiet mit einer Ölraffinerie im Süden des Landes angegriffen worden und in Brand geraten. "Eine Anlage in der Region Maameer wurde angegriffen", erklärte das Innenministerium am Donnerstag im Onlinedienst X. Der daraufhin ausgebrochene Brand sei "unter Kontrolle gebracht" worden, hieß es weiter. Es seien nur begrenzte Sachschäden gemeldet worden. Tote habe es nicht gegeben, teilte das Ministerium mit.

In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, waren am Donnerstag mehrere Explosionen zu hören, wie Augenzeugen vor Ort mitteilten. Die nationale Krisenbehörde erklärte auf X, die Luftabwehr habe auf eine "Bedrohung durch Raketen" reagiert.

5. März, 18.15 Uhr: Iranische Medien melden Explosionen in Teheran

Die iranische Hauptstadt Teheran wird den sechsten Tag in Folge von Raketenangriffen erschüttert. Die regierungsnahe iranische Nachrichtenagentur Isna meldete mehrere Explosionen im Osten der Millionenmetropole. Auch das Onlineportal Etemad meldete Raketeneinschläge.

Die israelischen Streitkräfte kündigten unterdessen einen Angriff in einem Industriegebiet etwa 20 Kilometer südöstlich der Hauptstadt an. In einem persischsprachigen Post riefen sie die Bürger auf X dazu auf, das Gebiet zu verlassen.

Teheran: Ein Junge schwenkt eine iranische Flagge vor einer Polizeieinrichtung, die bei einem früheren Angriff der amerikanisch-israelischen Militäraktion getroffen wurde.
5. März, 17.21 Uhr: Aserbaidschan droht Iran nach Drohneneinschlag mit Vergeltung

Nach dem Einschlag zweier im Iran gestarteter Drohnen in Aserbaidschan hat die Führung in Baku mit Vergeltung gedroht.

Aserbaidschans Staatschef Ilham Alijew warf Teheran am Donnerstag einen "terroristischen" Drohnenangriff auf einen Flughafen und in der Nähe einer Schule vor. Die mit Aserbaidschan verbündete Türkei verurteilte den Angriff auf Aserbaidschan "aufs Schärfste". Teheran bestritt die Attacke und beschuldigte seinerseits Israel.

5. März, 17.19 Uhr: Laut Rotem Halbmond 4000 zivile Gebäude im Iran zerstört

Bei den amerikanischen und israelischen Bombardierungen im Iran sind nach Angaben des Roten Halbmonds mehr als 4000 zivile Gebäude zerstört worden. Betroffen seien 3646 Wohngebäude sowie 528 Geschäftseinheiten, berichtete die iranische Halbmondgesellschaft auf Telegram.

Auch 14 Einrichtungen des Gesundheitswesens seien betroffen, darunter Krankenhäuser sowie Rehabilitationszentren, so die humanitäre Organisation weiter. Drei Kliniken mussten den Angaben zufolge ihren Betrieb infolge der Angriffe einstellen.

Teheran: Rauchschwaden steigen auf, als während des amerikanisch-israelischen Militäreinsatzes Angriffe auf die Stadt erfolgen.
5. März, 16.57 Uhr: Israel ruft Bewohner fast aller Beiruter Vororte zu Flucht auf

Die israelische Armee hat einen Großteil der Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut als mögliche Angriffsziele ausgegeben.

Die Armee richtete auf ihrem arabischsprachigen Kanal auf der Plattform X eine dringende Warnung an die Bewohner. Sie sollten sofort ihre Häuser verlassen. In der Regel folgen auf derartige Aufrufe Angriffe Israels.

Ein Bulldozer beseitigt die Trümmer eines zerstörten Gebäudes, das von einem israelischen Luftangriff in Dahiyeh, einem südlichen Vorort von Beirut,getroffen wurde.
5. März, 16.40 Uhr: Briten verlegen weitere Kampfflugzeuge nach Katar

Großbritannien verlegt vier weitere Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter nach Katar. Das kündigte Premierminister Keir Starmer (63) bei einer Pressekonferenz in London an.

Man reagiere damit auf entsprechende Bitten von Verbündeten in der Region, sagte der Labour-Politiker. Zudem bestätigte er, dass die USA inzwischen von britischen Stützpunkten aus "defensive" Luftschläge gegen iranische Raketen ausführten, bevor diese abgefeuert würden.

Der britische Premierminister Keir Starmer (63) hilft mit weiteren Kampfjets aus.
5. März, 16.34 Uhr: Diplomaten westlicher Länder in Riad sollen sich in Sicherheit bringen

Angesichts der anhaltenden iranischen Angriffe in der Golfregion haben die Botschaften zahlreicher Länder weitere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.

Diplomaten westlicher Staaten in der saudiarabischen Hauptstadt Riad wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Diplomatenkreisen erfuhr. Demnach wurden die Diplomaten von ihren jeweiligen Botschaften aufgefordert, einen sicheren Ort aufzusuchen. Augenzeugen sagten AFP, das Diplomatenviertel in Riad sei von Sicherheitskräften abgeriegelt worden.

In der saudiarabischen Hauptstadt Riad wird es derzeit auch immer gefährlicher.
5. März, 16.08 Uhr: Nato bestätigt absichtlichen Beschuss der Türkei

Die Nato hat ihre Einschätzung bekräftigt, dass eine in Richtung Türkei fliegende iranische Rakete bewusst auf das Nato-Mitglied abgefeuert wurde.

Auf die Frage, ob die ballistische Rakete absichtlich Ziele in der Türkei ins Visier genommen habe, antwortete der Sprecher des obersten Nato-Kommandos in Europa, Martin O'Donnell, am Donnerstag mit "Ja". Weitere Angaben wollte er aus Sicherheitsgründen nicht machen.

