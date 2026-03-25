Nahost-Konflikt: US-Regierung legt Plan für Kriegsende vor, Iran kontert

Die US-Regierung hat Medienberichten zufolge einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Krieges vorgelegt. Der Iran soll gesprächsbereit sein.

Iran - Die US-Regierung hat Medienberichten zufolge einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Krieges vorgelegt. Das Vermittlerland Pakistan habe dem Iran den Entwurf übermittelt.

Hat der Krieg im Iran bald ein Ende? © Mati Hashemi/AP/dpa Dem israelischen Sender N12 zufolge soll der Iran dabei unter anderem zustimmen, niemals nach Atomwaffen zu streben. Zudem müsse der Bestand an angereichertem Uran an die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) abgegeben werden. "Axios" berichtete, der US-Sondergesandte Steve Witkoff (69) habe Präsident Donald Trump (79) berichtet, dass die Iraner bei mehreren zentralen Punkten zugestimmt hätten – unter anderem seien sie bereit, ihre Bestände an angereichertem Uran aufzugeben. Laut "New York Times" war allerdings unklar, wie Teheran auf den Vorschlag aus Washington reagiert. Auch stand aus, wie Israel als weitere Kriegspartei in dem Konflikt auf den US-Plan reagieren würde, schrieb die Tageszeitung. Israel Krieg Mehr als 40 Schiffe betroffen: Reeder von Merz-Absage zu Hormus-Einsatz enttäuscht Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

25. März, 6.42 Uhr: Teheran kontert US-Pläne für Beendigung des Iran-Kriegs

Das "Wall Street Journal" berichtete über eine Antwort der Iranischen Revolutionsgarden auf den US-Vorstoß, die wiederum zahlreiche Forderungen umfassen soll, denen Washington kaum nachkommen dürfte. Darunter etwa die Räumung aller US-Militärstützpunkte rund um den Persischen Golf sowie ein neues System, das es dem Iran erlauben würde, von Schiffen für die Fahrt durch die Straße von Hormus eine Mautgebühr zu kassieren. Eine schnelle Einigung auf eine Waffenruhe scheint eher unrealistisch: Der Iran ist keineswegs besiegt, sondern weiter imstande, Israel wie auch die Staaten im Persischen Golf anzugreifen und die Straße von Hormus zu blockieren.

Irans Regierung in Teheran blickt den US-Plänen sicher mit gemischten Gefühlen entgegen und dürfte Trumps Wunschzettel wohl kaum erfüllen wollen. © Vahid Salemi/AP/dpa

25. März, 6.25 Uhr: US-Regierung legt 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges vor

Der Iran solle laut Medienberichten unter anderem zustimmen, niemals nach Atomwaffen zu streben. Zudem müsse der Bestand an angereichertem Uran an die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) abgegeben werden. Mehreren Punkten des US-Plans soll der Iran aufgeschlossen gegenüberstehen. Eine Reaktion Israels als ebenso beteiligte Kriegspartei stand zuletzt noch aus.

Die US-Regierung um Präsident Donald Trump (79) hat dem Iran einen Plan vorgelegt, wie der Krieg ein Ende finden könnte. © Alex Brandon/AP/dpa

25. März, 6.18 Uhr: Iran lockert Regeln für Durchfahrt durch die Straße von Hormus

Laut der iranischen UN‑Vertretung dürfen Schiffe, die nicht als feindlich gelten und keine militärischen Aktionen gegen den Iran unterstützen, den Seeweg nutzen – sofern sie sich an alle iranischen Sicherheitsvorschriften halten und die Passage mit den zuständigen Behörden abstimmen. Die für den internationalen Energiehandel zentrale Wasserstraße ist für weite Teile der Schifffahrt faktisch blockiert. Hunderte Tanker, Containerschiffe und Frachter liegen in der Region fest.

24. März, 22.30 Uhr: Macron fordert Iran auf, sich an Kriegs-Ende zu beteiligen

Der französische Präsident Emmanuel Macron (48) rief nach einem Telefonat mit seinem iranischen Amtskollegen Masoud Pezeshkian (71) den Iran dazu auf, sich "in gutem Glauben" an Gesprächen zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten zu beteiligen. "Ich habe den Iran aufgefordert, sich in gutem Glauben an Verhandlungen zu beteiligen", schrieb Macron auf X und erklärte, er habe auch ein Ende der "inakzeptablen" Angriffe auf Länder in der Region gefordert und die "Freiheit der Schifffahrt" in der lebenswichtigen Straße von Hormus wiederhergestellt, deren faktische Abriegelung durch iranische Streitkräfte die globalen Öl- und Gaspreise in die Höhe getrieben hat.

24. März, 21.47 Uhr: Irak nimmt vier Personen nach Raketenangriffen fest

Der Irak hat vier Personen im Zusammenhang mit einem früheren Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt im benachbarten Syrien festgenommen, teilten Beamte mit. "Unsere Sicherheitskräfte, unterstützt durch Geheimdiensterkenntnisse, rückten an und konnten vier der Täter festnehmen", hieß es in einer kurzen Erklärung aus dem Büro des Premierministers. Die Verdächtigen seien im Rahmen der Ermittlungen den "zuständigen Behörden" übergeben worden. Der Angriff am Montag richtete sich gegen einen Militärstützpunkt im Nordosten Syriens in der Provinz Hasaka, der bis vor Kurzem US-Truppen zusammen mit einer internationalen Anti-Dschihadisten-Koalition beherbergt hatte.

Mitglieder der irakischen Hashed al-Shaabi, einem Bündnis verschiedener Fraktionen, die mittlerweile in die reguläre Armee integriert sind. (Archivfoto) © AHMAD AL-RUBAYE / AFP

24. März, 21.26 Uhr: Iranisches Atomkraftwerk in Buschehr attackiert

Die iranische Atomenergieorganisation beschuldigte am Dienstag die USA und Israel, ihr Atomkraftwerk Buschehr angegriffen zu haben. Ein Projektil sei auf dem Gelände gelandet, habe aber keinen Schaden angerichtet. "Der amerikanisch-zionistische Feind hat das Gelände des Atomkraftwerks Buschehr erneut angegriffen“, erklärte die Organisation in einer Stellungnahme und fügte hinzu, dass "ein Geschoss innerhalb des umzäunten Bereichs des Atomkraftwerks Buschehr eingeschlagen ist". "Erste Berichte deuten darauf hin, dass dieser Vorfall keine finanziellen oder technischen Schäden oder Personenschäden verursacht hat und die verschiedenen Bereiche des Kraftwerks unbeschädigt sind."

24. März, 21.15 Uhr: Israelische Armee erklärt, die Pläne für Iran und Libanon blieben trotz der Gespräche unverändert

Das israelische Militär erklärte, es operiere im Iran und im Libanon "nach einem unveränderten Plan", ungeachtet jeglicher Gespräche mit dem Ziel, eine Vereinbarung zur Beendigung der Kampfhandlungen zu erzielen. "Was dieses oder jenes Abkommen angeht, verfolgen wir derzeit einen unveränderten Plan", sagte Militärsprecher Brigadegeneral Effie Defrin (54) während einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz auf die Frage nach Bemühungen zur Einleitung eines diplomatischen Prozesses, der dem Krieg ein Ende setzen könnte. "Wir handeln und werden weiterhin handeln, um den Schaden zu vergrößern und existenzielle Bedrohungen zu beseitigen", fügte Defrin hinzu.

24. März, 19.58 Uhr: Verhandlungen zwischen Iran und USA

US-Präsident Donald Trump (79) sagte am Dienstag, dass die Verhandlungen mit dem Iran zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten "jetzt" im Gange seien, und fügte hinzu, dass Teheran unbedingt ein Abkommen abschließen wolle. "Wir befinden uns derzeit in Verhandlungen", sagte Trump Reportern im Oval Office und erklärte, dass Vizepräsident JD Vance (41), Außenminister Marco Rubio, Gesandter Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner daran beteiligt seien.

US-Präsident Donald Trump (79) befindet sich derzeit in Gesprächen mit dem Iran. © JIM WATSON / AFP

24. März, 18.36 Uhr: Frau in Nordisrael nach Raketenbeschuss aus dem Libanon getötet

Die israelischen Rettungsdienste teilten mit, dass im Norden des Landes eine Frau durch Raketenbeschuss aus dem Libanon getötet wurde, wo israelische Streitkräfte gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah kämpfen. "Nach einem Angriff auf Nordisrael... berichten die Einsatzkräfte von einer etwa 30-jährigen Frau ohne Lebenszeichen und mit schweren Verletzungen mehrerer Organsysteme. Sie wurde noch am Unfallort für tot erklärt", teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom in einer Erklärung mit.

24. März, 18.34 Uhr: Iran lässt wenige Schiffe in der Straße von Hormus passieren

Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus bleibt stark eingeschränkt. Nach Angaben des Datenanbieters Kpler passierten am Dienstag nur drei Schiffe mit eingeschaltetem automatischen Identifikationssystem das Nadelöhr im Persischen Golf. Nach Angaben eines Sprechers des indischen Ministeriums für Häfen, Schifffahrt und Wasserstraßen ließ der Iran zwei Flüssiggastanker ohne Zwischenfälle durchfahren. Bereits Mitte des Monats waren zwei Gastanker mit indischer Flagge durchgefahren. Dagegen verweigerten die Revolutionsgarden (IRGC) dem Containerschiff "Selen" - unter der Flagge des karibischen Inselstaates St. Kitts und Nevis - die Durchfahrt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim begründete Marine-Kommandeur Ali-Resa Tangrisi dies mit fehlenden Genehmigungen. Demnach sei die Nutzung der Straße von Hormus nur in Abstimmung mit iranischen Behörden erlaubt.

Derzeit lässt der Iran nur wenige Schiffe die Straße von Hormus passieren. (Archivfoto) © AFP

24. März, 17.45 Uhr: Hisbollah fordert, Ausweisung des iranischen Botschafters "unverzüglich rückgängig zu machen"

Die Hisbollah bezeichnete am Dienstag die Entscheidung des libanesischen Außenministeriums, den neu ernannten iranischen Botschafter auszuweisen, als "Sünde" und forderte die Behörden auf, den Schritt "unverzüglich rückgängig zu machen". "Die Hisbollah fordert den Präsidenten der Republik und den Premierminister auf, vom Außenminister zu verlangen, diese Entscheidung aufgrund ihrer gefährlichen Folgen unverzüglich rückgängig zu machen“, erklärte die vom Iran unterstützte Gruppe in einer Stellungnahme und bezeichnete den Schritt als "nationale und strategische Sünde". Das Außenministerium hatte dem iranischen Diplomaten zuvor eine Frist bis Sonntag gesetzt, um das Land zu verlassen.